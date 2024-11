Políticos “desconectados” com o povo serão derrotados em 2026 

As projeções sobre o futuro de alguns políticos sergipanos não são nada animadoras! Estamos carentes de “grandes líderes” e esbarramos em uma turma que ainda precisa evoluir bastante quando falamos em gestão pública. Isso é ruim para a sociedade como um todo que clama por grandes obras e realizações, por melhorias na qualidade de vida. Mas não podemos desconsiderar que vivemos uma “fase de transição”, onde muitos políticos históricos ou nos deixaram, infelizmente, ou já estão abandonando a vida pública.

Os resultados das eleições municipais em 2024 surpreenderam muita gente que demonstravam excesso de confiança ou por pensarem a política com a mentalidade antiga, atrasada, um tanto retrógrada! Nada contra, mas não vivemos mais nas décadas de 80 e 90. Com o incremento das redes sociais, as cobranças feitas aos gestores aumentaram, consideravelmente, e o nível de profissionalismo que se exige é uma realidade, mas muitos atores sociais ainda insistem no amadorismo e/ou em práticas ultrapassadas e pouco republicanas.

A política mudou, alguns políticos mudaram, mas o eleitorado também evoluiu! A velha história do “pão e circo” já não devolve os resultados esperados, as pessoas sofrem sem oportunidades de emprego, com alimentos muito caros e com uma concentração de renda bem acentuada. O cidadão comum, em uma grande parte, enxerga a classe política com profundo descrédito, por não se sentir devidamente representados por certos parlamentos e governantes. Mas a impressão é que tem muita gente que não conseguiu enxergar este novo cenário.

Nos bastidores do mundo político sergipano, alguns articulistas (como este que vos escreve) falam em nomes para 2026, mas respeitadas algumas restrições, a impressão é que esta pauta da baixa representação tende a se perpetuar por mais alguns anos. Olhando para o horizonte não se tem a percepção da construção de uma espécie de “legado político”. Parece que estão sempre presos dentro de uma “bolha”, aficionados por Poder, mas ineficientes do ponto de vista administrativo, em serem gestores propositivos.

Em síntese, as eleições de 2024 deixam a impressão que não ensinaram nada (ou quase nada) para alguns políticos sergipanos que, pelo visto, continuam insistindo nos mesmos erros, ou seja, seguem distantes dos anseios da população, mais precisamente dos mais pobres, daqueles que mais precisam da atuação efetiva do poder público. O político que insistir em se manter “desconectado” das periferias, se não for “pé no chão” e corrigir seus erros, fatalmente amargará uma dura derrota daqui a dois anos. Quem não tem sintonia e “cheiro de povo” findará reprovado (a) na urna eletrônica…

Veja essa!

A vereadora e prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) compartilhou sua recente ida à Brasília e adiantar questões de seu mandato. Ela destacou sua visita a Brasília na última semana, onde percorreu os corredores da Câmara Federal e do Senado em busca de recursos para atender demandas prioritárias de Aracaju, como saúde, ampliação de creches e requalificação da orla.

E essa!

“Fomos muito bem recebidos, distribuímos nossos pedidos e recebemos o compromisso de que esses recursos chegarão à nossa cidade. Isso demonstra que não vamos nos limitar ao gabinete; se precisar, iremos a qualquer lugar, porque a questão é institucional, não partidária, e nossa cidade precisa de investimentos, especialmente na saúde. Se necessário, faremos novas viagens,” afirmou.

Eficiência na gestão

Sobre a formação de sua equipe de secretariado, a prefeita eleita foi categórica: “Não nomearei ninguém que eu não possa exonerar, para evitar atrapalhar a gestão e garantir que nada emperre. Temos pressa, e não podemos esperar por calendários eleitorais para trazer melhorias. As pessoas têm urgência, e é isso que a nossa gestão vai priorizar.”

Congelamento do IPTU

Emília também comentou a antecipação de medidas importantes, como o congelamento do IPTU, compromisso assumido durante a campanha. Ela revelou que conversou com o atual prefeito para assegurar que os boletos de 2025 fossem impressos sem reajustes. “Muita gente duvidava, mas mantive meu compromisso e pedi que os boletos fossem ajustados antes da minha posse. Fui compreendida, e isso já está garantido,” disse.

Cimento

Com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), será reinaugurada a fábrica de cimentos Mizu, do Grupo Polimix, em Nossa Senhora do Socorro. Além dos investimentos de R$ 600 milhões, ela irá gerar aproximadamente 1.500 empregos diretos e indiretos, priorizando mão de obra local e favorecendo a população.

Bomba!

Este colunista trouxe algumas “especulações” sobre o possível secretariado da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) e já gerou um profundo rebuliço neste período de transição. A coluna esqueceu de citar o delegado de Polícia, André David (Republicanos), que deve disputar um novo mandato de deputado federal e que está cotadíssimo para assumir a Secretaria de Defesa Social e Cidadania.

Exclusivas!

Este colunista traz mais duas para movimentar o feriado da turma: Moacir Joaquim de Santana Júnior, que já foi interventor em Pirambu e faz parte da transição, deve assumir a Controladoria; já para a Educação, que muita gente está questionando, e corrigindo o que foi dito na coluna anterior, o vice-prefeito eleito Ricardo Marques (Cidadania) pode ser contemplado sim com esta Pasta tão importante e dar sua contribuição para a gestão de forma ainda mais efetiva…

Abra do olho, Emília!

Este colunista vai fazer um alerta aqui para a prefeita eleita Emília Corrêa: ela tem até 31 de dezembro para externar tudo o que as equipes de transição estão encontrando em suposta desordem da atual gestão de Edvaldo Nogueira (PDT). A partir de 1º de janeiro o povo vai querer é que a prefeita de fato e de direito tome as rédeas da PMA e resolva os problemas. Em síntese, a hora de “fazer barulho” é agora…

Olha a OAB/SE!

Com 54,82% dos votos, a chapa 2 venceu as eleições da OAB/SE nessa terça-feira (19). O atual presidente da instituição, Danniel Alves Costa, foi reeleito para o triênio 2025-2027. A chapa 5 ficou em 2º lugar com 25,26 % dos votos, seguido pela chapa 3, com 13,23% e a chapa com 1, com 6,69% dos votos. Ao todo, quatro chapas concorreram às eleições da OAB/SE. A votação, que este ano foi 100% on-line, foi encerrada às 18h, e às 18h12 a Comissão Eleitoral divulgou o resultado oficial, validando a vitória.

Chapa 2

A chapa vencedora, que utilizou o slogan “Conexão Nova OAB”, tem como vice-presidente a advogada Maria Edênia Passos Mendonça; a secretária-geral é Andrea Leite de Souza; o secretário-adjunto, Rafhael de Azevedo; e o tesoureiro é Ismar Francisco. Também foram eleitos a diretoria da CAASE, que tem como presidente, a advogada Glória Roberta Herzfekd; o vice-presidente, Ricard Cézar Nascimento, os membros do Conselho Seccional e os conselheiros federais por Sergipe.

Clara Machado I

A candidata Clara Machado, que liderou a Chapa 5 nas eleições da OAB/SE, conquistou o segundo lugar com uma significativa votação de 1.908 votos. Em um gesto de agradecimento, Clara reconheceu o apoio dos colegas que acreditaram em sua proposta de construir uma Ordem mais forte, independente, inclusiva e verdadeiramente representativa. “Estou muito feliz e agradeço a confiança de cada um que apostou em nosso projeto”, declarou.

Clara Machado II

Clara enfatizou os desafios de ser oposição, mas disse sentir-se vitoriosa pela experiência e pela mobilização que sua campanha gerou. “Sabia que não seria fácil ser oposição, mas a caminhada valeu a pena e a advocacia saiu vitoriosa”, afirmou, reforçando que seu compromisso com a categoria permanece sólido e inabalável. Segundo a candidata, o caminho para uma OAB mais justa e participativa continua sendo sua prioridade.

Clara Machado III

A advogada e professora parabenizou a chapa vencedora e desejou sucesso à nova gestão, na expectativa de que ela atenda às demandas dos advogados sergipanos. Clara destacou a importância de uma administração transparente e eficaz para fortalecer a advocacia e contribuir para uma sociedade sergipana mais justa. “Espero que a gestão traga a transparência e efetividade necessárias para o bem de toda a advocacia e sociedade”.

David Garcez

David Garcez, candidato a vice-presidente da OAB/SE na chapa liderada por Clara Machado, reforçou a mensagem de gratidão pela expressiva votação. “Somos gratos pelos 1.908 votos de confiança. Sabemos que não é fácil ser oposição, mas conseguimos nos consolidar, defendendo ideias e ideais que respeitam a decisão da advocacia e a democracia. Desejamos que a gestão eleita atue com foco na advocacia, e seguimos firmes com uma oposição renovada e comprometida com tudo aquilo que defendemos ao longo da campanha”, finalizou.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, reafirmou seu compromisso com o fortalecimento dos municípios ao receber prefeitos e prefeitas eleitos em seu gabinete, em Brasília. Durante as reuniões, Yandra priorizou o diálogo individualizado, conhecendo os projetos e demandas de cada município, em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento rural.

Yandra Moura II

“Receber os prefeitos e prefeitas é mais do que ouvir demandas; é construir soluções conjuntas para as necessidades da população. São os projetos que chegam aqui em Brasília que podem transformar realidades, melhorar a saúde pública, elevar os índices educacionais e trazer qualidade de vida tanto para a zona urbana quanto para a rural. Nosso gabinete estará sempre de portas abertas para atender os municípios,” afirmou Yandra Moura.

Yandra Moura III

A deputada, que tem no municipalismo um dos pilares do seu mandato, destacou a importância de apoiar os novos gestores no início de suas administrações. Para Yandra, estabelecer esse diálogo é essencial para garantir que os recursos e políticas públicas cheguem de forma eficiente aos cidadãos.

Prefeitos

Entre os prefeitos presentes estavam Ana Helena (Aquidabã), Medici de Main (Campo do Brito), Izabel de Nollet (Divina Pastora), Rafael da Vidraçaria (Frei Paulo), Marcones Melo (General Maynard), Eraldo do Frigorífico (Itabaianinha), Décio de Lara (Japaratuba), Allysson de Amintas (Neópolis), Ianna de Dr. Thiago (Nossa Senhora das Dores), Iara Martins (Pacatuba), Vado Gavião (Poço Redondo), Luciano de Menininha (Propriá), Janilson Alves (Santa Rosa de Lima), Daiane Oliveira (Siriri), Cleane de Everton (São Miguel do Aleixo) e Jal Construções (Tomar do Geru).

Municipalismo

O municipalismo, defendido por Yandra, reconhece que a solução para muitos desafios do Brasil passa pelo fortalecimento das gestões municipais. “Os prefeitos são os primeiros a identificarem as necessidades reais da população. Dar suporte a esses gestores é contribuir diretamente para a transformação das cidades e a qualidade de vida dos cidadãos,” destacou a parlamentar.

Eduardo Lima I

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) informou que recebeu o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para a aprovação do Projeto de Lei (PL) de sua autoria, que estabelece uma prova eliminatória para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar na capital sergipana.

Eduardo Lima II

Em uma reunião realizada na tarde da última segunda-feira (18), na Casa dos Conselhos Tutelares, órgãos que integram o CMDCA, como as Secretarias de Saúde, Educação, Famílias e Assistência Social de Aracaju, além da OAB, Adra e GAAC, aprovaram por unanimidade o apoio à prova para se candidatar a conselheiro tutelar na capital sergipana e enviarão uma resolução à Câmara oficializando o posicionamento.

Eduardo Lima III

“Nós estamos trabalhando para que ainda neste mês de novembro possamos colocar esse projeto novamente em pauta. Peço aos demais vereadores que tenham mais sensibilidade para pensar nos mais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes. Com a prova, estaremos garantindo que os futuros candidatos ocuparão o cargo com o devido conhecimento sobre o ECA e o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)”, afirmou o vereador.

Mais apoios

Além do CMDCA, as promotoras de justiça Dra. Mônica Hardman e Dra. Lilian Carvalho, que atuam na defesa da infância e juventude em Sergipe, também declararam apoio ao projeto de lei que estabelece a prova. Até o momento, 10 dos 24 vereadores de Aracaju já se manifestaram a favor da proposta.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB), em seu papel de coordenador da bancada federal sergipana, recebeu representantes do Fórum em Defesa da Grande Aracaju para discutir a disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão. A reunião teve como foco a busca por soluções para o impasse envolvendo uma área de aproximadamente 20 km², que abrange sete bairros da capital sergipana: Mosqueiro, Matapoã, Areia Branca, São José dos Náufragos, além de Santa Maria, Marivan e Jabotiana, anteriormente integrados à chamada Zona de Expansão.

Alessandro Vieira II

“O principal interesse a ser respeitado é o interesse da população que mora na região de litígio, e que hoje é atendida por Aracaju. Existe uma série de projetos e investimentos programados para a área e que São Cristóvão não tem condições de arcar. Dentro dessa realidade vamos tentar construir soluções junto com a Justiça e também dentro do Congresso Nacional. Vamos apresentar a demanda da população para a bancada sergipana, e tentar acelerar esse processo. O que não podemos é deixar o tempo passar e correr o risco da região ficar abandonada sem ação do poder público”, evidencia Alessandro.

Alessandro Vieira III

A disputa remonta a alterações nos limites municipais realizadas pela Constituição Estadual de 1989 e pela emenda de 1999, que, posteriormente, foram consideradas inconstitucionais tanto pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) quanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão judicial gerou uma série de embates jurídicos e transformou o caso em uma questão de grande relevância para as comunidades envolvidas.

Imbróglio

“Nós solicitamos contato com as duas procuradorias municipais, tanto de Aracaju como de São Cristóvão, para entender quais as possibilidades e saídas para esse imbróglio. Nossa posição é de apoio ao interesse da população, por isso vamos colocar nossa força política pelo mandato para que possamos construir soluções. Existe uma mobilização para que tenhamos uma reversão dessa decisão porque claramente toda a infraestrutura que cuida dessas pessoas é da cidade de Aracaju, a decisão judicial não corresponde mais à realidade, essas pessoas e essas áreas estão integradas a Aracaju. A solução jurídica disso provavelmente vai passar por uma legislação estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe”, aponta o senador.

IBGE

Atualmente, a Justiça Federal determinou que o IBGE revise os limites geográficos entre os dois municípios, o que gerou protestos e questionamentos por parte da população local. O Fórum em Defesa da Grande Aracaju se posicionou contrariamente à realização de um plebiscito antes da regulamentação do § 4º do artigo 18 da Constituição Federal, apontando que o Projeto de Lei 402/2024, que sugere a realização do plebiscito, está prejudicado, uma vez que, em 2012, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia considerado a falta de base legal para a medida.

José Firmo

“A reunião foi bastante proveitosa. Discutimos todos os cenários possíveis, e o senador Alessandro se comprometeu em tentar viabilizar o debate na Assembleia Legislativa, junto com o Governo de Sergipe, mas também e principalmente no Congresso Nacional junto com os demais parlamentares sergipanos, para tentarmos solucionar esse problema de anos e que está atingindo a população. O sentimento geral da população da região é de que a área pertence a Aracaju, são décadas vivendo como Aracaju, os serviços são prestados pela Prefeitura de Aracaju, e não podemos colocar em risco toda a infraestrutura e os serviços prestados a essa população”, ressalta José Firmo dos Santos, coordenador do Fórum em Defesa da Grande Aracaju.

Kaká Santos I

Preocupado com os comerciantes tobienses que aguardam a chegada de turistas neste final de ano, o deputado estadual Kaká Santos (União) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar celeridade na recuperação da ponte que liga os municípios de Tobias Barreto, em Sergipe, e Itapicuru, na Bahia. A ponte está interditada desde outubro, quando o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) providenciou desvios provisórios para assegurar a passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos de passeio.

Kaká Santos II

“Desde a interdição desta ponte, já realizamos diversas cobranças junto aos órgãos competentes. Entramos em contato com o governador Fábio Mitidieri, o prefeito de Tobias Barreto e o diretor-presidente do DER/SE, mas, infelizmente, não observamos avanços significativos. Foram feitos apenas desvios, que são medidas paliativas. E a informação do DER é que, até o final deste mês de novembro, o órgão dará início à ordem de serviço para recuperação da ponte”, destacou Kaká Santos.

Kaká Santos III

De acordo com o parlamentar, a urgência do pleito se dá não só em razão da segurança de todos que transitam pelo local, mas também pela aproximação de um período esperado pelos comerciantes tobienses, que temem ter suas vendas afetadas.

“Estamos em uma época do ano que é bastante importante para os tobienses, quando acontecem as chamadas ‘Feiras Boas’. É um momento em que nós, tobienses, nos preparamos ao longo de meses para receber os visitantes, que são os maiores compradores da nossa produção de cama, mesa e banho. Mas nessa época também ocorrem as chuvas de verão, e o nosso maior medo é que essas chuvas danifiquem os desvios e, além de ocasionar acidentes, venham a prejudicar nossos comerciantes”, frisou Kaká Santos.

Audiência pública

O deputado encerrou seu pronunciamento destacando que já entrou em contato com o promotor Paulo José Francisco Alves Filho, da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, e solicitou uma audiência pública para tratar desse assunto. “Clamamos por uma solução o mais rápido possível para que essa situação não venha a prejudicar nossa cidade. Tobias Barreto não pode perder essas feiras. Tobias Barreto não pode ser prejudicada em uma das suas melhores épocas. Tobias Barreto não pode ser negligenciada”, finalizou Kaká Santos.

Alô Socorro!

Mais um passo importante foi dado na transição de governo da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. O prefeito eleito, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), visitou as instalações da Prefeitura, acompanhado por integrantes de sua comissão de transição. Durante a visita, o gestor participou de reuniões com as equipes responsáveis pelas secretarias de Finanças e Administração.

Samuel Carvalho I

O principal objetivo foi promover a troca de informações com a gestão atual, visando compreender a realidade financeira e administrativa do município e traçar um planejamento estratégico para a gestão que terá início em janeiro de 2025. “Hoje, visitamos as instalações físicas da Prefeitura e também tomamos conhecimento de alguns números do município. Infelizmente, a situação econômica e administrativa da Prefeitura é preocupante, mas estamos focados em solucionar as problemáticas”, relatou Samuel.

Samuel Carvalho II

Além das reuniões realizadas nesta terça-feira, os membros da comissão de transição já se reuniram anteriormente com representantes das secretarias de Saúde e Educação, áreas de extrema importância para o município. “O foco agora é o planejamento para os primeiros 100 dias de gestão. Queremos entregar o melhor para o povo de Socorro”, finalizou o prefeito eleito. Também participaram da visita e das reuniões o vice-prefeito eleito, Elmo Paixão (União Brasil), o coordenador-geral da transição, Dr. Heitor Santana, e os demais membros da comissão.

Olha o Sebrae!

Em Sergipe, o Sebrae tem se destacado como um parceiro fundamental na jornada das mulheres empreendedoras, oferecendo apoio, capacitação e orientação para que possam transformar seus sonhos em realidades de sucesso. Segundo dados do Sebrae, o número de empreendedoras no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos, contando com mais de 10 milhões de mulheres donas de negócio.

36,65% de empreendedoras

Em Sergipe, as empreendedoras correspondem a 36,65% do total de donos de negócio. Mulheres de diferentes idades, áreas de atuação e formações têm demonstrado grande interesse em abrir seus próprios negócios, impulsionadas pelo desejo de autonomia e pelo anseio de construir um futuro melhor para elas mesmas e para suas famílias.

Capacitação e consultorias

O papel do Sebrae no incentivo ao empreendedorismo feminino é fundamental. A instituição oferece programas de capacitação, mentorias, consultorias e uma série de iniciativas para ajudar as mulheres a desenvolverem suas habilidades empreendedoras e a fortalecerem seus negócios. O Sebrae Sergipe, em especial, tem promovido diversas ações ao longo do ano para apoiar essas mulheres, incluindo eventos, palestras e cursos especializados, além de incentivar a criação de redes de apoio entre as empreendedoras locais, como o Sebrae Delas e a caravana “Na Estrada com Elas”.

Priscila Felizola I

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe, sempre enfatiza a importância de investir no potencial feminino para o crescimento sustentável da economia. “As mulheres são a força de muitas transformações no Brasil e, em Sergipe, não é diferente. Estamos comprometidos em apoiar essas mulheres em todas as fases do processo empreendedor, desde a concepção da ideia até a gestão do negócio. O Sebrae está aqui para fornecer as ferramentas necessárias para que elas superem as dificuldades e alcancem seus objetivos”, afirma Priscila.

Priscila Felizola II

Para ela, o Dia do Empreendedorismo Feminino é uma oportunidade para refletir sobre o impacto que as mulheres têm no cenário empresarial e reconhecer a importância de se criar ambientes cada vez mais inclusivos e igualitários. “O Sebrae acredita que o empreendedorismo feminino é um dos pilares para o desenvolvimento econômico de Sergipe. Ao apoiar as mulheres, estamos não só promovendo o crescimento dos negócios, mas também contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e comunidades”, concluiu a superintendente.

Celebração

O Dia do Empreendedorismo Feminino é, portanto, uma data de celebração e reflexão sobre os avanços conquistados, mas também sobre os desafios que ainda precisam ser superados. O Sebrae continuará ao lado das mulheres empreendedoras, oferecendo o suporte necessário para que mais delas possam transformar seus sonhos em grandes conquistas.

“Sebrae Delas”

A iniciativa tem por objetivo aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres. O DELAS é voltado para despertar e fortalecer a cultura empreendedora das mulheres, desenvolvendo conteúdos alinhados à gestão do negócio, visando alcançar a sua maturidade e o seu crescimento.

“Elas na estrada”

O projeto ‘Na Estrada com Elas’ é focado em conectar e inspirar mulheres de todas as regiões do estado. A caravana tem como objetivo capacitar, incentivar e motivar mulheres para a jornada empreendedora, discutindo temas muito relevantes para o empreendedorismo feminino e contribuindo para desenvolvimento dos negócios das sergipanas.

Engenharia Mecânica I

Sustentabilidade na engenharia mecânica, eficiência energética na indústria e a importância da qualidade do ar interior, com foco nas normas atualizadas do PMOC, são apenas alguns dos temas em pauta no III Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial (COEMI-SE). O evento será realizado entre os dias 27 e 30 de novembro, na Universidade Tiradentes (Unit), Campus Farolândia, em Aracaju, com uma programação robusta e variada, projetada para potencializar a capacitação dos profissionais da área e fomentar discussões relevantes sobre os desafios e soluções que moldam o setor.

Engenharia Mecânica II

Promovido pela Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Industriais – Seção Sergipe (Abemec-SE) com o apoio de instituições como Crea-SE, Confea, UFS, IFS, além do patrocínio da Mútua e da Unit, o Congresso se consolida como um espaço de integração entre conhecimento e inovação. Durante os quatro dias de evento, serão realizados 11 minicursos técnicos, apresentações orais de 20 trabalhos científicos e visitas técnicas que aproximam os participantes de práticas inovadoras em ambientes reais de aplicação. As inscrições estão abertas no site da Abemec-SE (https://abemec-se.org.br/ )

Marco Domingues I

“Os minicursos abrangem diversos temas, como soluções tecnológicas do sistema SAP, que otimiza a gestão de processos industriais, e aspectos essenciais de instalação, manutenção e segurança de tubulações industriais – infraestrutura vital para o funcionamento de diversos setores. Também está na pauta como a sustentabilidade pode ser integrada às atividades de projeto, produção e manutenção de equipamentos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a conscientização dos profissionais da área”, pontua o presidente da Abemec-SE, Marco Domingues. Ele também destaca o curso sobre a NR-12, uma Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece requisitos mínimos para garantir a segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Marco Domingues II

“Investir em um curso de NR-12 é uma forma eficaz de proteger vidas, evitar prejuízos financeiros e fortalecer a imagem da empresa como um local de trabalho responsável e seguro. É uma medida essencial para qualquer organização que utiliza máquinas e equipamentos em suas operações”, reforça o presidente da Abemec-SE.

Formação prática

Com uma programação que inclui palestras e visitas técnicas, o COEMI-SE reforça a importância da formação prática e teórica contínua. “A Abemec-SE coloca a capacitação como prioridade, reconhecendo que a evolução tecnológica e a sustentabilidade caminham juntas e são fundamentais para o desenvolvimento da engenharia contemporânea”, enfatiza Marco Domingues. Ele frisa ainda que o evento é mais do que um ponto de encontro: é um catalisador para o desenvolvimento profissional e um espaço onde a engenharia se encontra com as novas tecnologias para traçar um caminho em direção a um futuro mais eficiente e sustentável.

Aru Food Park

