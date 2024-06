Políticos devem priorizar o Canal de Xingó para afastar o risco de crise hídrica 

Um tema extremamente “palpitante” tem sido trabalhado nas rodas políticas e junto a alguns setores da imprensa pelo ex-deputado federal José Carlos Machado: a necessidade da bancada federal e dos gestores públicos sergipanos se atentarem para a importância de discutir alternativas que viabilizem a construção do tão prometido e jamais executado Canal de Xingó. Há quem avalie esta como uma obra “muito cara” ou “fora do orçamento”, mas sua concepção poderá ser crucial para que as gerações futuras não sofram com uma possível “crise hídrica”.

Este não é um “sonho” de José Carlos Machado, mas uma necessidade compreendida por homens públicos visionários, como o ex-governador João Alves Filho (in memoriam), pessoas que pensam Sergipe não hoje, mas no amanhã. Um projeto “inviável” como era a ponte que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros e que, depois dela, houve um crescimento populacional e um grande investimento comercial para todo o litoral norte do Estado. Uma obra importante e que levou desenvolvimento e qualidade de vida não para um bairro ou para uma comunidade específica, mas para diversas cidades.

E mais do que o desenvolvimento, o Canal de Xingó “se paga” pela sua importância social: o risco de uma crise hídrica em algumas regiões de Sergipe é iminente no futuro e água é vida! Cidades com problemas de abastecimento geralmente perdem investimentos, perdem qualidade de vida, sofrem com a redução populacional e trilham o triste caminho da pobreza e da miséria. Especialistas reconhecem que, não fossem as adutoras construídas por João Alves Filho, por exemplo, hoje a região Agreste já estaria atravessando um momento difícil quanto ao abastecimento. A bancada federal não pode se omitir a isso!

Para quem tem pouca memória, visionário, João Alves Filho propôs uma obra com captação da água em Xingó, ao lado do projeto Califórnia até a região de Nossa Senhora da Glória. Quando Marcelo Déda (in memoriam) assumiu o governo as coisas não andaram como esperado. O hoje presidente Lula (PT) então prometeu a construção de outro Canal, só que com uma proposta complicada: com a captação fazendo uma cruzada no território baiano e seguindo até a região entre Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora Aparecida.

Estamos falando de percorrer mais de 100 km antes de chegar em Sergipe, o que talvez não despertasse o interesse dos baianos, que naturalmente teriam outras prioridades. Vale lembrar ainda que, em 2014, o então governador Jackson Barreto deu início às obras que, infelizmente, se arrastam até hoje! A Codevasf chegou a ser procurada por José Carlos Machado, mas não quis abrir o debate sobre o assunto, sob o pretexto de que a obra demoraria ainda mais. Entretanto, até hoje, a obra não tem previsão nem de prosseguir.

Em síntese, este colunista não quer aqui “encontrar culpados”, mas se somar à luta de José Carlos Machado e fazer este alerta sobre o futuro do nosso povo. Regiões de Sergipe podem sofrer com uma série crise de desabastecimento no futuro. Governar com responsabilidade é reconhecer o ontem, se dedicar o hoje, mas projetar o amanhã! Este é o sentido da administração pública! O alerta vale para o governo do Estado, para as prefeituras municipais e, principalmente, para a nossa bancada federal. Tem muita coisa importante a ser feita, mas o Canal de Xingó é uma obra fundamental…

Dentro do Partido dos Trabalhadores de Sergipe os rumores são de que o grupo do ministro Márcio Macedo trabalha para inviabilizar a pré-candidatura de Candisse Carvalho (PT) para a PMA, tudo por conta de existe um “racha” com o senador Rogério Carvalho.

O que chama a atenção é que Márcio não se pronuncia sobre o assunto. Finge que nada está acontecendo em Sergipe e que o partido do presidente da República caminha para passar por um dos maiores vexames da história. Tudo isso passa pela disputa pelo comando do partido…

A pergunta que não quer calar em meio a esta briga toda: o que é mais importante para os petistas? Definir projetos e propostas para o futuro de Aracaju ou apenas disputar o comando da legenda? O discurso de igualdade social e do olhar diferenciado para a pobreza ficou em segundo plano…

Como perguntar não ofende, após 18 meses do governo Lula, qual a avaliação? O que mudou em Sergipe? Que transformação foi feita até agora, além de ficar falando o tempo todo de Jair Bolsonaro? Lula faz um governo abaixo da média, os preços estão altos e a pobreza continua sofrendo. Quem foi o PT…

Os estudantes da Rede Estadual que desejam participar do programa ‘Sergipe no Mundo’ devem se inscrever no Portal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) até a próxima segunda-feira (17). Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Seduc, o programa proporcionará a 50 alunos do ensino médio uma experiência imersiva em cultura e cidadania global, por meio do intercâmbio estudantil em cinco países.

Para se inscrever, o estudante deve estar matriculado em uma escola da rede pública estadual de ensino de Sergipe, ter entre 14 e 17 anos de idade, ter média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares, manter uma frequência mínima de 75% e ter autorização dos responsáveis. As inscrições são feitas no portal seduc.se.gov.br no banner do programa Sergipe no Mundo.

O vereador Pastor Diego (União) e a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União), foram calorosamente recebidos por pastores e líderes da Igreja Adventista da Promessa em um encontro pastoral. Organizado pelo superintendente regional da igreja, Pastor Fábio Bispo, o evento foi marcado por um diálogo profundo sobre o papel dos cristãos na política e na sociedade.

O encontro contou com momentos de louvor e discussões voltadas para a importância de um posicionamento cristão firme no cenário político atual. Em sua fala, o vereador Pastor Diego enfatizou a crescente necessidade de envolvimento dos líderes religiosos na esfera pública.

“Por muitos anos, nossos ministérios se concentraram em salvar almas e transformar vidas. No entanto, percebemos que o sistema nacional tem se fechado. Se não nos posicionarmos diante de nossas crenças, em breve seremos impedidos de exercer nosso chamado para pregar a Palavra de Deus”, ressaltou.

Yandra Moura, que também participou do encontro, agradeceu o apoio e a parceria com Pastor Diego. “Como cristã, acredito na dupla honra e alegria que a fé nos proporciona. Encaro os desafios da vida pública, especialmente como mulher e jovem, com essa convicção”, declarou.

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar do Governo a instalação de leitos de UTI pediátrica em Sergipe. O parlamentar citou a fiscalização feita pelo Conselho Regional de Medicina (Cremese) que constatou que 19 crianças aguardavam por leitos no Estado.

“Isso é algo inadmissível. Mesmo com esse problema acontecendo a praticamente um mês, crianças continuam esperando em uma fila por leito de UTI pediátrica. Já fizemos esse alerta e o Cremese continua fiscalizando, mas o Governo tem demonstrado uma lentidão para resolver um problema que coloca vidas em risco”, criticou o parlamentar.

Georgeo argumentou que, apesar da propaganda oficial garantir que a quantidade de leitos aumentou de 200 para 300 no Estado inteiro, ainda não é possível comemorar. “Aumentaram, é verdade. Mas a maior parte é de leitos de enfermaria. Como isso vai ajudar as crianças que podem morrer à espera de um leito de Tratamento Intensivo?”, questionou.

“Hoje, em termos absolutos, só temos 30 leitos de UTI pediátricas. Tinham 20 no início do ano, ou seja, com toda a crise, o Governo só abriu mais 10 leitos. É preciso ampliar a quantidade de leitos nas alas amarela, vermelha e principalmente na UTI. São casos urgentes e que precisam de uma resposta rápida do Governo, diferente do que a propaganda quer esconder”, completou Georgeo.

