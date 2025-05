Políticos estão projetando 2026 sem entender o sentimento do povo!

Por Habacuque Villacorte

Muita gente acha precipitado quando falamos sobre as eleições de 2026, mas a classe política de Sergipe só pensa nisso! Ou melhor, o processo eleitoral já iniciou e que ninguém se engane: tem gente projetando o futuro ainda mais adiante, olhando para as disputas municipais de 2028 e a sucessão estadual em 2030. O que parece “ambição” para a maioria das pessoas, para quem trabalha e sabe onde quer e pode chegar, isso é puro planejamento e estratégia.

O problema é quando um projeto político vem sendo construído de forma equivocada, quando seus “atores” cometem uma série de equívocos que podem não “pesar” tanto agora, mas que terão consequências duras mais adiante, seja na formação das chapas majoritárias, seja capacidade de aglutinação e liderança dentro do próprio agrupamento, até o resultado da eleição. Costumamos dizer que a urna eletrônica é uma “caixinha de surpresas”, mas para quem se movimenta errado, a derrota é algo iminente.

Muitas vezes a “soberba” e a “vaidade” conduzem um pré-candidato à derrota! E isso vale tanto para quem disputa a presidência da República quanto para aquele cidadão de uma cidade pequena que sonha em ser vereador, em ter um mandato eletivo. É evidente que alguns fatores têm um “peso” na definição de um “vencedor”, que passa pelo carisma do postulante, pela força do agrupamento, pelo poderio financeiro, por suas ideias e condutas, até a aprovação popular.

É muito difícil um pré-candidato olhar para 2026, seja para disputar a presidência, o governo do seu Estado, uma das vagas de senador da República, de deputado federal ou estadual, sem o respaldo da população. Quem não caminha com a população, quem não tem o “cheiro do povão” e não consegue estabelecer esta “conexão”, por maior que seja o poderio político e financeiro, certamente terá uma “dura resposta” nas urnas eletrônicas.

Tem muita gente “lá fora” que entendeu a necessidade de profissionalizar a política, de ter uma estrutura de mandato ou de campanha, de encarar os avanços tecnológicos, de ser propositivo, mas de nada adianta tudo isso se o “político” que projeta a eleição de 2026 e se mantém “desconectado” do povo! E isso não significa apenas “participar” de uma procissão, de uma micareta, de ter uma rede social extremamente ativa. Quem vai na urna eletrônica votar são pessoas, é gente comum!

Toda a estrutura que fica por trás de alguns políticos em Sergipe, por exemplo, não “resiste” a uma simples apreciação popular se aquele (a) candidato (a) não fala a mesma linguagem do povão! Aquela “engenharia” que vai para as redes sociais, aquela ideia (pré-candidatura) só será eficiente e vitoriosa se o cidadão, rico ou mais humilde, na outra ponta, se sentir contemplado e representado diante do seu smartphone, se ele compreender e “comprar” aquela mensagem!

Em síntese, tem muito político, profissional ou não, fazendo as mais variadas projeções para 2026 sem entender o sentimento do povo, o que as pessoas estão achando, quais os seus anseios. A velha estratégia de apostar em lideranças, com ou sem mandatos, modernas ou ultrapassadas, talvez não seja a mais eficiente. Não custa lembrar que o “monopólio da informação” foi quebrado e hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, seja fake ou seja fato! “Quem planta vento, colhe tempestade”…

Veja essa!

Um assunto relevante que parece ter passado “despercebido” por boa parte da imprensa: segundo o mais recente índice de homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil, segundo dados do Atlas da Violência 2025, nosso “pacato” Sergipe é o 5º mais violento do Nordeste com 29,4 sendo superado pela Bahia (43,9), Pernambuco (38), Alagoas (35,3) e Ceará (32).

E essa!

Na escala nacional, dos menos violentos aos mais violentos, o Atlas colocou Sergipe na 18ª colocação, com resultados inferiores a todos os Estados das regiões Sul, Sudeste e quase todo o Centro-Oeste. O documento foi produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Santa Catarina (8,8) voltou a ser a unidade federativa menos violenta.

Olha a Censura!

Diante do “caos diplomático” causado pela primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, na China, em uma coletiva para a imprensa, o presidente Lula disse que a pergunta (centro da polêmica) ao líder chinês partiu dele, no sentido que fosse enviado um representante do País oriental ao Brasil com o intuito de regulamentar a internet nacional. Como perguntar não ofende, estamos diante ou não de uma tentativa de censura, com o olhar voltado para 2026?

Relativizou o caos!

Pior do que não reconhecer o “entrevero diplomático”, Lula relativizou a situação. Inclusive expondo alguém da sua comitiva que teria “vazado” a conversa com o presidente chinês para a imprensa brasileira. Janja questionou o TIKTOK, alegando suposto favorecimento para a Direita do nosso País e recebeu uma resposta “ácida”, que gerou todo o desconforto.

Redes livres!

Este colunista tem opinião formada sobre a suposta “regulamentação da internet” defendida por Lula e seus asseclas: graças às redes sociais hoje não temos o “monopólio da informação” que ficava comprometida de acordo com as “vontades” dos grandes empresários e daqueles que detém o Poder. Mesmo muitas vezes comprometida (fake), a informação chega da forma mais democrática ao cidadão comum, na palma de sua mão. O que o brasileiro precisa, senhor presidente, é de mais Educação e menos Regulamentação…

Empréstimo para Ônibus

A Câmara de Vereadores de Aracaju aprovou, em urgência, o projeto de lei nº 192/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município de Aracaju a contratar uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 136 milhões para financiar o projeto “Mobilidade Urbana Sustentável – Renovação de Frota”, inserido no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), no Eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”.

Veículos novos

A destinação dos recursos é para a aquisição de ônibus modelo “Euro 6” (movidos a diesel), equipados com: Ar-condicionado, Wi-fi, Rastreamento e acessibilidade. A quantidade de ônibus a ser adquirida não está especificada no projeto. O município pode ceder ou vincular receitas (como partes do FPM e outras fontes constitucionais) como garantia. O projeto foi aprovado com unanimidade, mas trouxe alguns questionamentos por parte dos vereadores.

Alô Ribeirópolis!

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou a decisão judicial que obriga o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, a esclarecer informações sobre gastos com a obra de reforma da Praça Manoel do Carmo de Jesus, situada às margens da Avenida Leandro Maciel no município.

Georgeo Passos I

“Solicitei informações básicas como: edital, contrato, pagamentos e medições. O que todo gestor tem obrigação de informar, afinal, é transparência de gastos com recursos públicos, dinheiro do povo. Mas a gestão omitiu, não informou. Agora, a justiça deu prazo de 15 dias para os esclarecimentos”, comentou Georgeo.

Georgeo Passos II

O parlamentar deixou claro que esconder informação pública é crime. “Pedi informações oficiais e públicas como fiscalizador do erário público e munícipe. A obra foi feita com recursos públicos e a prefeitura não deve temer em informar como foi gasto quase R$ 500.000,00 nela. Esperamos que o prefeito cumpra o prazo e leve as informações à justiça”, disse Passos.

Georgeo Passos III

Georgeo considera a decisão como uma vitória do povo, já que cada centavo aplicado na gestão deve ter transparência. “Nosso mandato tem ajudado Ribeirópolis com emendas, ações, reivindicações e estamos atentos a tudo que for de interesse público. Fiscalizar continuará sendo uma marca da nossa atuação enquanto representante dos sergipanos”, finalizou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

