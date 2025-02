Políticos “frios” e “impopulares” não serão eleitos e nem reeleitos em 2026 

A eleição de 2026 já se iniciou nos bastidores da política sergipana e para muita gente, principalmente com mandato, o cenário é “desesperador”! Há quem esteja apostando todas as fichas que a “propaganda é alma do negócio”, mas a impressão é que o povo está insatisfeito com algumas “figurinhas repetidas”, que não “completam o álbum” e mais atrapalham do que ajudam na construção de um projeto político, tirando a oportunidade de alguém mais comprometido e/ou propositivo.

No tempo das redes sociais temos um eleitorado que talvez não esteja tão “inteirado” sobre o que o seu político preferido tem feito no exercício do mandato, mas ele tem o “factual” daquele parlamentar passando com frequência em sua “timeline”, o que pode atrair muitos votos, como também pode desgastar ainda mais a imagem daquele político, principalmente sobre determinadas “bandeiras” que ele (a) esteja disposto (a) a encampar.

Mas a política mudou e os políticos que não acompanharem essa transformação ficarão no passado! Gente “fria” que não demonstra carisma e “gostar do povo”, certamente está “cavando um espaço” no lugar errado. Nem os tradicionais “currais eleitorais” estão resistindo às redes sociais! As pessoas estão perdendo o medo, estão dispostas a apostar na mudança, na transformação. E o discurso é ainda mais atualizado: “se o novo não der certo, a gente muda novamente mais adiante”!

Isso é democracia plena! Democracia na veia! O grande problema aí é que, além de muitos políticos, boa parte do próprio eleitorado também sequer acompanhou esta “transformação”, este novo cenário! Aquele mandatário à moda antiga, sem investir nas redes e que ainda acredita que pode vencer eleições deve encontrar dificuldades. É preciso encontrar o equilíbrio, o bom senso! O povo está de olho em tudo e quer respostas mais imediatas de seus representantes. Quem avisa…

Veja essa!

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) apresentou o Projeto de Lei que dispõe de normas de transparência que irão permitir a fiscalização da aplicação dos recursos arrecadados pelo Governo do Estado com a privatização da Deso. A Lei Complementar n° 398, da madrugada de 29 de dezembro de 2023, aprovou a concessão dos Serviços de Água e Esgoto da Microrregião de Sergipe (MAES), o que permitiu a venda da empresa sergipana por R4,5 bilhões para a empresa Iguá Saneamento.

E essa!

O dinheiro arrecadado foi distribuído para os municípios e Governo do Estado, o que culminou em muitas dúvidas sobre a utilização correta deste recurso por parte de alguns gestores, motivo da Recomendação Conjunta do Ministério Público Estadual e de Contas. Para permitir que exista uma ampla fiscalização por parte da população e parlamentares, o deputado Georgeo criou um Projeto de Lei que determina as informações que devem estar disponíveis no Portal da Transparência referentes ao recebimento e gasto dos recursos provenientes da outorga do serviço.

Georgeo Passos

“A ideia é que tenhamos total transparência na ação desse recurso. Esse Projeto irá permitir que, assim como foi com os recursos do Covid, a população sergipana, de cada cidade, tenha conhecimento de como o gestor municipal, bem como o governador, está utilizando esses bilhões”, declarou o deputado ao apresentar o PL.

Olha o MPC!

Os representantes do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), do Ministério Público Estadual (MPE) e do Ministério Público Federal (MPF) cobraram informações da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc) sobre o percurso que o transporte escolar realiza em Nossa Senhora do Socorro. A medida visa buscar esclarecimentos sobre a possibilidade de descontinuidade do serviço de locomoção dos estudantes da zona rural do município até Aracaju.

Transporte escolar

A decisão de cobrar dados do transporte escolar foi tomada durante uma reunião que ocorreu na sede do MPF, em Aracaju, que envolveu os membros dos órgãos ministeriais, pais de estudantes, secretário da Seduc e Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese). Na oportunidade, os pais de alunos dos povoados Bita, Lavandeira, Oiteiros, Quissamã, Pai André e Santo Inácio relataram a preocupação da falta de continuidade do serviço para o ano letivo de 2025

Eduardo Côrtes

Segundo o procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Côrtes, o tema decorre de uma restrição ao transporte para os novos alunos desses povoados, que naturalmente já possuem uma grande dificuldade de acesso às unidades escolares do próprio município. Côrtes aponta que os Ministérios Públicos buscam entender como esse serviço pode ser assegurado para garantir a permanência desses estudantes nas unidades e dentro dos custos do Poder Público.

Posição da Seduc

Na reunião, representantes da Seduc informaram que vão apresentar os dados relativos ao transporte escolar e matrículas. Além disso, confirmaram que, com a proximidade do início das aulas escolares, enquanto não houver consenso da matéria e nem emissão de recomendação conjunta dos Ministérios Públicos, o serviço até a capital segue mantido.

Exclusiva!

Possivelmente após o Carnaval, em meados de Março, tenhamos a fusão nacional do PSDB com outra legenda. Tudo se encaminhava para uma composição com o PSD, mas graças à intervenção de Aécio Neves (MG), a impressão é que esta fusão dos tucanos seja agora com o MDB. Em Sergipe, como perguntar não ofende, com quem ficaria o novo comando?

Bomba!

Falando em mudanças partidárias, este colunista tomou conhecimento de uma “costura” que vem sendo pensada nos bastidores da política sergipana que, se ocorrer em meados deste ano e até o início de 2026, certamente o cenário político do Estado será outro bem diferente para as eleições que se aproximam. Acordos formalizados em BSB teriam compromissos já assumidos em Sergipe…

Moana Valadares I

A vereadora Moana Valadares (PL) começou seu mandato na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) com o pé no acelerador. Já no primeiro dia de trabalho legislativo, ela deu entrada no sistema da Câmara com um pacote de 22 projetos de lei. A iniciativa reforça seu compromisso com a população aracajuana e marca o início de uma atuação pautada por ações concretas e resultados.

Moana Valadares II

Eleita com a maior votação da história para o cargo de vereadora em Aracaju, Moana mostrou que a confiança recebida nas urnas se traduzirá em trabalho. Os projetos apresentados abordam temas essenciais, como educação, proteção à infância, fortalecimento dos valores familiares e incentivo à educação financeira, refletindo as bandeiras que ela sempre defendeu.

Moana Valadares III

Em suas redes sociais, a vereadora compartilhou a emoção desse momento: “Hoje é um dia especial. Começo meu mandato com a responsabilidade de honrar cada voto que recebi. Aracaju pode contar com uma vereadora que não tem medo de lutar pelo que acredita e que vai trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de todos os aracajuanos”.

Pautas

Moana também reafirmou seu compromisso com pautas prioritárias, como a defesa da família, a luta contra a ideologia de gênero, a oposição à legalização das drogas e o incentivo a políticas públicas eficazes. “Quero ser a voz das famílias, dos jovens e de todos que acreditam em um futuro melhor para Aracaju. Esse é só o começo de um mandato que promete muitas conquistas”, afirmou.

Convite

Sobre o detalhamento dos projetos, Moana garantiu que vai defender cada uma com firmeza tanto na Câmara Municipal quanto nas redes sociais. A vereadora também fez um convite aos aracajuanos: “Quero que cada cidadão acompanhe de perto nosso trabalho. Vou lutar por essas pautas dentro e fora do plenário, e conto com o apoio de todos que acreditam em uma Aracaju verdadeiramente transformada”.

Larissa Franco I

Nos bastidores da política sergipana, Larissa Franco despontou como uma das maiores surpresas recentes. Advogada e esposa de Manelito Franco, ex-vice-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, e nora de Zé Franco, ex-prefeito e ex-deputado estadual, Larissa mostrou que tem luz própria e conquistou seu espaço com habilidade e articulação. Considerada a grande revelação da política local, Larissa Franco vem se destacando por sua postura firme, capacidade de diálogo e visão estratégica. Seu nome ganhou ainda mais força após a indicação para compor uma chapa majoritária em 2024.

Larissa Franco II

A escolha de Larissa representa um novo momento para a política de Socorro. Com um perfil jovem, dinâmico e preparado, ela conseguiu se consolidar como uma liderança promissora, agregando apoio dentro e fora do grupo político da família Franco. Sua ascensão reflete a renovação e a valorização de novas lideranças femininas na política sergipana. Se antes seu nome era pouco mencionado nas disputas eleitorais, hoje Larissa Franco se tornou peça-chave no tabuleiro político de Socorro, consolidando-se como uma figura que promete protagonizar os próximos capítulos da história política de Sergipe.

Alô Socorro!

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria de Infraestrutura, convida a imprensa para a assinatura da ordem de serviço da obra de infraestrutura da Rua Vanda Carmem. O ato será realizado pelo prefeito Samuel Carvalho e pelo secretário de Infraestrutura Rosman Pereira, nesta quarta-feira (5), às 8h, na Rua Vanda Carmem, esquina com a Rua Jericó, no bairro Piabeta.

Obra na Piabeta!

A obra conta com um investimento total de R$ 2.662.659,25, que viabilizará uma intervenção de drenagem, terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo e calçadas com acessibilidade, garantindo mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para os moradores. A Rua Vanda Carmem, que liga a Avenida Rosemary Vieira de Jesus ao Residencial Terra Nova, é uma das importantes ruas do município e a obra resolverá antigos problemas de infraestrutura na região.

Hospital Cirurgia I

O Hospital de Cirurgia (HC) deu mais um passo significativo em seu processo de modernização. É a primeira unidade filantrópica de Sergipe a implantar o sistema Tasy – principal software de gestão hospitalar disponível no mercado mundial. A plataforma abrange as principais áreas administrativas e assistenciais de uma instituição de saúde, e garante que o hospital evolua o seu padrão de excelência.

Hospital Cirurgia II

A escolha do Tasy como novo sistema hospitalar foi motivada pela necessidade de aprimorar ainda mais a gestão do Cirurgia, que está sob Intervenção Judicial há seis anos e passou por uma grande reestruturação administrativa, financeira e assistencial. E, em 2024, a unidade filantrópica referência em média e alta complexidade para a rede estadual conquistou a certificação de Acreditado da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – chancela que atesta a qualidade dos serviços de saúde prestados aos usuários.

Serviços de excelência

“Mais uma vez o HC é pioneiro. A nível de hospitais filantrópicos, somos os primeiros na implantação do Tasy em Sergipe. Aqui no estado, além do nosso hospital, somente três têm essa plataforma. O Tasy chegou a uma necessidade do nosso HC continuar sendo referência em tudo que se propõe a fazer e proporcionar a melhor assistência aos milhares de pacientes atendidos pelo hospital, que ganhou no ano passado a certificação de nível 1 e deseja manter e subir aos outros níveis da Acreditação. Então, com o Tasy, o melhor sistema do mercado de saúde, temos a certeza de que nos ajudará a atingir essas metas, pois ele nos permite integrar melhor todas as áreas, proporcionando resultados eficientes”, afirma a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

Danielle e Luciano I

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, e o prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, se reuniram para tratar da tentativa de feminicídio registrada na cidade do Baixo São Francisco no último domingo (2). No encontro, os gestores também discutiram a atuação conjunta entre o Estado e o Município para fortalecer o combate à violência contra a mulher.

Danielle e Luciano II

“Assim que tomamos conhecimento do caso, mobilizamos nossa equipe da Diretoria de Proteção à Mulher da SPM para acompanhar a situação e verificar o estado de saúde da vítima, além de colocar a secretaria à disposição. Esperamos que o homem que cometeu esse crime bárbaro seja preso e responda pelo seu ato”, afirmou Danielle Garcia.

Danielle e Luciano III

A secretária também ressaltou a importância da parceria entre a SPM e o Município para o desenvolvimento de políticas para as mulheres. “Conversei com o prefeito sobre ações concretas para o município, visando, principalmente, fortalecer a luta pelo fim de qualquer tipo de violência contra a mulher. Estamos comprometidos em implementar medidas eficazes e garantir que casos como esse não se repitam. Quero agradecer ao prefeito Luciano por ter se mostrado solícito e engajado nessa luta. Violência contra a mulher é inaceitável, e vamos trabalhar juntos para combatê-la”, salientou.

Danielle e Luciano IV

O prefeito Luciano de Menininha reforçou o compromisso de promover uma gestão que priorize as políticas para as mulheres. “Vamos trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e a SPM para que a gente dê fim a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Inclusive, agradecemos a secretária por entrar em contato conosco e colocar a SPM à disposição para que possamos fortalecer os Organismos de Proteção à Mulher do nosso município”, ressaltou o gestor.

Kitty Lima I

Foi remetido no dia 23 de janeiro à quarta vara criminal de Aracaju, o inquérito policial com relação ao caso da idosa suspeita de agredir e matar um gato no dia 16 de janeiro no bairro Siqueira Campos, também na capital sergipana. O caso de maus-tratos chegou ao conhecimento da Delegacia Especial de Proteção Animal (Depama) e da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), após um motoboy gravar imagens da agressão e as divulgar nas redes sociais.

Kitty Lima II

O Inquérito Policial foi remetido à Justiça, pelo delegado Flávio Albuquerque e o Ministério Público Estadual (MP-SE), denunciou a acusada por crime de maus-tratos, não cabendo acordo sobre o caso, uma vez que ele foi cometido com crueldade. As testemunhas serão ouvidas na audiência de instrução criminal, ainda sem data para acontecer. Destaca-se também, que o último movimento do processo foi registrado no dia 28 de janeiro.

Olha a PMA!

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reafirma seu compromisso com a população ao garantir uma transição segura e eficiente na gestão do Hospital Nestor Piva. A partir do encerramento do contrato com o Centro Médico do Trabalhador, o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) assume a administração da unidade no dia 7 de fevereiro, sem qualquer interrupção nos serviços prestados.

Planejamento

Comprometida com o bem-estar da população assistida, a SMS coordenou reuniões estratégicas com ambas as equipes para assegurar que os atendimentos continuem normalmente. Além disso, a nova empresa está priorizando a permanência dos profissionais que já atuam no hospital, valorizando a experiência e o conhecimento adquiridos.

Débora Leite

“Reunimos com gestores da secretaria, do IGC e do Centro Médico do Trabalhador para alinhar todas as tratativas. De forma que o usuário não perceba essa mudança de gestão. Tudo isso para que o serviço seja cada vez mais aprimorado, que o usuário e seus acompanhantes sintam-se bem atendidos e que, de fato, a gente tenha uma saúde cada vez mais perto do cidadão”, detalhou Débora Leite, secretária municipal da saúde.

Economia

A mudança não apenas garante estabilidade no atendimento, mas também traz um impacto positivo para os cofres públicos: a nova gestão irá representar uma economia anual de R$ 5,48 milhões, reforçando a política de austeridade e uso responsável dos recursos.

Iraneide Santos

A secretária adjunta da SMS, Iraneide Santos, esteve presente durante as tratativas, acompanhada de técnicos da pasta, e destacou que a gestão está acompanhando cada etapa do processo para assegurar a tranquilidade da população. “Nosso foco é a continuidade do serviço, com transparência e cuidado com os pacientes. Para que possamos entrar nesse processo de forma muito assertiva e cuidadosa. Pensando no bem-estar e no processo humano”, ressaltou.

Iuri Rodrigues I

Lagartense, jornalista e escritor. Iuri Rodrigues está lançando mais um livro de crônicas. Um livro corajoso que detona ilusões da vida, do amor e da morte. O sergipano é aclamado porque descreve o mundo sem deixar suas raízes de lado. Iuri é um inquieto cronista de Lagarto que grita, chora e faz sangrar através das palavras. E em “Esperando Por Você” ele chama para uma reflexão sobre impressões de acontecimentos da vida do autor e de outras pessoas. As crônicas abordam assuntos ásperos, com textos breves e dilacerantes.

Iuri Rodrigues II

Com um lindo prefácio escrito pela ativista Preta Ferreira, uma apresentação delicada feita pelo delegado Cléver Farias e a orelha atenciosa feita pelo senador lagartense Rogério Carvalho, “Esperando por você”, fala de acontecimentos que não viram notícias e das pessoas que não são celebridades. É um livro que traz luz ao extraordinário contido em cada vida anônima.

Iuri Rodrigues III

“Como por exemplo, mergulho no cotidiano da primeira mulher assumidamente trans do interior de Sergipe. Do vaqueiro que, calejado de ajudar aos que mais precisavam, decidiu tirar a própria vida. Dos amigos que fizeram um pacto de morrer juntos. Do dançarino que além da arma do pé em dançar, tem o dom também de fotografar. Do jovem que decide contar seus últimos dias de vida e depois morre. Do jogador que já carregou malas na 25 de março antes de virar astro. Do homem que não se comove com enterro, porque o que mais o machuca é a morte em vida”, comenta.

