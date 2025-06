Políticos não se comunicam bem nas redes e colocam a reeleição em risco

Por Habacuque Villacorte

Não é segredo para ninguém que o governo Lula (PT) substituiu o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), apostando no baiano Sidônio Palmeira, para melhorar a imagem de sua gestão junto à população brasileira. Diversos aliados do governo, inclusive no Congresso Nacional, defendiam uma mudança imediata na Pasta, condicionando a saída do ex-ministro Paulo Pimenta na esperança de que a avaliação do presidente apresentasse alguma evolução.

Cinco meses depois os números de aprovação do governo continuam caindo e os mesmos aliados que criticavam o trabalho de Paulo Pimenta, agora estão insatisfeitos com Sidônio Palmeira. É evidente que o problema não está concentrado apenas na Secretaria de Comunicação, mas os críticos entendem que a Pasta continua sem conseguir divulgar as ações positivas do governo Lula e perde feio para a oposição sobre estratégias de comunicação nas redes sociais.

É fato que a mais recente pesquisa DataFolha aponta uma desaprovação de 50% do governo Lula junto ao eleitorado brasileiro, o que passou a ser um fator preocupante com o presidente da República passando a olhar mais para a sua reeleição em 2026 e, possivelmente, deverá fazer mais “concessões” em sua gestão em troca de apoios políticos, tentando conquistar partidos e políticos insatisfeitos do Centrão, que “flertam” com a oposição ou que ameaçam lançar pré-candidaturas próprias.

Mas, independentemente dos problemas administrativos e voltando à Comunicação, o governo Lula ainda não conseguiu reverter sua ineficiência nas redes sociais e não evoluiu junto à oposição, que além de tentar retomar o Poder em 2026, já vem se organizando para eleger a maior bancada conservadora da história do Senado, como também eleger o maior número de deputados na Câmara Federal, deixando aliados da Presidência preocupados e extremamente descontentes.

Por sua vez, saindo da política nacional e avaliando o comportamento dos demais políticos brasileiros, a impressão é que as falhas na forma de comunicar com o público vem sendo equivocada e não apenas no Executivo (governadores e prefeitos), mas também no Legislativo (senadores, deputados estaduais e federais, e vereadores) em suas respectivas redes sociais. Há uma preocupação excessiva por parte de muitos com a “agenda” dos políticos, em mostrar os compromissos diários.

Não por acaso que é comum ouvir do eleitorado brasileiro, de uma forma geral, que não lembra em quem votou na eleição anterior ou, se lembra, não sabe destacar ações daquele mandato que ele referendou nas urnas. A classe política não entendeu que suas redes sociais podem ter registros de suas ações, mas é fundamental que se busque um equilíbrio com a produtividade de seus mandatos. Depois muitos ficam sem entender as razões para não se eleger (ou reeleger) e o porquê de se gastar tanto…

Veja essa!

Na manhã dessa terça-feira (17), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

E essa!

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Sergipe. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Aracaju e Umbaúba. Já os mandados de busca e apreensão foram executados em Aracaju (2), Cristinápolis (2) e Umbaúba (1). Determinou-se, ainda, o sequestro de cinco imóveis vinculados aos investigados, avaliados em aproximadamente R$ 12 milhões.

Fraude do INSS

A operação busca recuperar bens e avançar nas investigações sobre os descontos indevidos aplicados a benefícios do INSS, com foco na recomposição do erário e na responsabilização dos autores.

Alô DER/SE!

Acidentes estão ocorrendo na rodovia que liga o povoado Serra do Machado a Ribeirópolis por conta de “crateras” na pista e, segundo os moradores, o DER/SE já foi acionado, mas poucas providências foram tomadas. Populares reclamam, inclusive, de prejuízos financeiros com seus veículos por conta dos buracos na rodovia.

Buracos em Aracaju

Nos diversos perfis nas redes sociais se espalham as reclamações sobre diversos buracos que estão espalhados pelas vias em Aracaju. É bem verdade que muitos deles foram originados pelos péssimos serviços realizados pela Iguá, mas outros caberia à Prefeitura Municipal os devidos reparos. A coluna recebeu reclamações de um buraco específico na Avenida Beira Mar, no trecho Praia/Centro, nas proximidades do desvio realizado na pista para a obra do governo do Estado do Complexo Viário que ligará a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio.

Errou novamente!

Durante uma inauguração em Itabaiana, o governador Fábio Mitidieri (PSD) recuou no “tom” em relação à prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), mas em uma nova declaração sobre o assunto envolvendo a Câmara Municipal de Aracaju, o chefe do Executivo cravou: “os meus vereadores estavam sendo desrespeitados”. E até agora todo mundo achava que os mandatos dos parlamentares da capital, eleitos no ano passado, pertenciam ao povo…

Tudo Iguá!

Questionado sobre os problemas da Iguá, o governador Fábio Mitidieri vem fazendo publicamente a defesa da iniciativa privada, lembrando que os problemas que a DESO não resolveu em 50 anos, a Iguá não vai fazer em tão pouco tempo, mas enaltece sempre o volume bilionário de investimentos.

Bomba!

Só que questionado por setores da imprensa, durante uma inauguração em Itabaiana, sobre os péssimos serviços prestados pela Iguá em todo Estado, inclusive sofre a suspensão do fornecimento de água nas torneiras, e visivelmente incomodado com os questionamentos de um repórter, o governador Fábio Mitidieri soltou essa: “se faltar água na sua casa, eu vou lhe oferecer um banheiro!”. É mole?

Exclusiva!

Políticos experientes, aliados do governador e da oposição, reconhecem nos bastidores que as reclamações sobre os péssimos serviços prestados pela Iguá se multiplicam por todo o Estado, com muitas cidades sem o fornecimento de água, com muitos esgotos sem o devido tratamento e, quando as pessoas recorrem para a empresa, o atendimento demora muito ou nem acontece. Estes políticos pontuam que a Iguá pode ser um complicador para o projeto de reeleição do governador, na capital e no interior…

Lentidão da Sedurbs

O colega jornalista Cláudio Nunes chama a atenção em sua coluna para a pequena obra do Governo do Estado, iniciada em 2023, ao lado do Aracaju Parque Shopping, e que segundo o colunista encontra-se paralisada. “Era para ser concluída em 6 meses no valor de R$ 6 milhões. Quem fiscaliza? Qual o motivo da morosidade?”, questiona Cláudio Nunes.

Entenda o caso I

Segundo Cláudio Nunes o planejamento do governo do Estado com a obra era: “construção de uma passarela cicloviária e revestimento das paredes do canal no trecho entre a Avenida João Rodrigues e a Avenida General Calazans”. Ainda segundo o jornalista, foi assinado o contrato 05/2023, com a empresa AMT Projetos e Serviços Ltda, através da concorrência 04/2023, no valor de cerca de R$ 6 milhões.

Entenda o caso II

“Quem passa no local vê tudo parado e quase nada feito. Nem placa tem mais. Era para ser concluída em 180 dias conforme o contrato assinado pelo secretário Luiz Roberto. Será que o governador pode pedir explicações a Sedurbs? Ou lá ele não manda? Detalhe: um dos donos do shopping é o secretário de turismo”, completa com indignação o colega e jornalista Cláudio Nunes. Com a palavra a Sedurbs…

Agora PODE!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou a Lei Complementar nº 213, de 16 de junho de 2025, que institui o Programa de Organização de Débitos (PODE). A medida tem como objetivo facilitar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência da Fazenda Municipal, sendo uma das ações mais aguardadas pelos contribuintes aracajuanos.

Descontos de até 100%

O PODE oferece condições especiais para pagamento, com descontos que podem chegar a até 100% em juros e multas de mora, além da possibilidade de parcelamento em até 120 vezes. Poderão ser incluídas no programa as dívidas cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2024, inclusive aquelas já parceladas anteriormente.

Sem juros e multas

A legislação estabelece que os contribuintes que optarem por quitação à vista ou em até seis parcelas poderão obter remissão total de juros e multas, desde que a última parcela vença até 30 de dezembro de 2025. Já os parcelamentos mais longos, em até 120 vezes, também garantem reduções expressivas, de acordo com o número de parcelas escolhidas.

Valores mínimos

O valor mínimo das parcelas é de R$ 100,00 para pessoas físicas e R$ 300,00 para pessoas jurídicas. A adesão deverá ser feita no prazo de 90 dias a partir da vigência da lei.

Grande diferencial

Um dos principais diferenciais do PODE é a possibilidade de cancelamento de parcelamentos existentes, sejam eles convencionais, oriundos de programas anteriores de refinanciamento ou de transações, permitindo a unificação de débitos em um único parcelamento por inscrição cadastral. Pela primeira vez, também será possível parcelar a entrada em até sete vezes.

Recuperação de crédito

A iniciativa foi elaborada pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), com apoio técnico da Procuradoria-Geral do Município (PGM), como parte das ações da atual gestão para recuperação de crédito e fortalecimento da saúde financeira do Município.

Como solicitar?

Para simular o parcelamento de débitos no Programa de Organização de Débitos (PODE), o contribuinte deve, primeiro, acessar o Portal do Contribuinte com seu login. Em seguida, clicar na opção “Consulta de Débito”. Caso existam débitos aptos à simulação, será exibido o botão “Simular Parcelamento”, que deve ser acionado.

Tipo de parcelamento

Na tela seguinte, o sistema listará os débitos disponíveis para simulação e o contribuinte deverá marcar aqueles que deseja parcelar. Após a seleção, é necessário escolher o tipo de parcelamento “PODE”. Por fim, na última etapa, o contribuinte poderá ajustar as condições das parcelas conforme sua conveniência e, em seguida, clicar em “Enviar Solicitação” para concluir o processo. Nitinho I

Um projeto de lei de autoria do deputado federal Nitinho Vitale (PSD), em análise na Câmara dos Deputados, pode tornar obrigatória a instalação de placas de sinalização de rotas de fuga em áreas sujeitas a cheias, enchentes, inundações e alagamentos. O PL nº 2153/2025 tem o objetivo de orientar a população durante emergências causadas pelas fortes chuvas, minimizar os danos e reduzir o número de mortes.

Nitinho II

“Surpreendidas pela força das chuvas, na hora do desespero, é normal que as pessoas entrem em pânico, fiquem desorientadas, se percam e tenham dificuldades de acessar um local seguro para si e suas famílias. Uma rota de fuga planejada, bem-sinalizada e com orientações prévias pode reduzir danos e salvar até 40% das vítimas”, justifica o parlamentar.

Nitinho III

O PL foi protocolado no dia 7 de maio e aguarda designação de relator(a) na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE). A proposta chega em um momento em que o país registra aumento de eventos climáticos extremos, como o desastre de grandes proporções ocorrido no Rio Grande do Sul no ano passado. “As previsões de alagamentos e inundações decorrentes da crise climática são alertas constantes que não podem ser ignorados. O Brasil está sofrendo e precisa adotar medidas preventivas”, alerta Nitinho.

Apoio para Yandra e André

Durante visita ao município de Carmópolis, no Vale do Cotinguiba, a deputada federal Yandra Moura (União) e o ex-deputado André Moura (União) receberam uma importante declaração de apoio político. O prefeito Edi Leite (PL) confirmou publicamente seu compromisso com o grupo para as eleições de 2026.

Thomas Lima

A declaração foi feita ao lado do vice-prefeito Thomas Lima (PL), de vereadores e secretários municipais, em encontro realizado na sede da prefeitura. “Tenho muito que agradecer a André e a Yandra. Quando a gente vê trabalho de verdade, a gente apoia. E esse grupo tem mostrado compromisso e resultado. A população reconhece quem está presente e quem trabalha de fato. Nosso compromisso é com o desenvolvimento e a valorização da nossa gente”, afirmou Edi Leite.

Yandra Moura

A deputada Yandra agradeceu a acolhida e reforçou que seu mandato está à disposição do município. “Estamos aqui para ouvir, entender de perto a realidade de Carmópolis e ajudar com o nosso trabalho em Brasília. Obrigada, prefeito, pela recepção e pela confiança de sempre. Muito bom poder contar com seu apoio”, destacou.

André Moura

André Moura também celebrou o reencontro com a cidade. “Carmópolis sempre foi um lugar especial pra mim. Tenho um carinho enorme por esse povo e fico muito feliz em receber o apoio do prefeito Edi, do vice Thomas e de todo o grupo que pensa numa política com compromisso, respeito e resultados”, afirmou. O ex-deputado lembrou ainda do legado deixado por lideranças históricas do município. “O ex-prefeito Volney foi um exemplo de dedicação. E ver esse mesmo espírito de compromisso na gestão atual nos motiva a continuar lutando por Carmópolis. Vamos seguir lado a lado, fazendo mais pelo povo”, concluiu.

Bolsa Atleta em Aju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reuniu-se com mais de 200 atletas no “Encontro de Campeões” para apresentar as ações da Prefeitura em apoio ao esporte. Ela reafirmou o compromisso com a valorização dos atletas e anunciou a retomada da Bolsa Atleta, que será reformulada com participação de federações e associações. O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, destacou os avanços e o fortalecimento do esporte na capital. Atletas e técnicos reconheceram o apoio da gestão, que tem ampliado oportunidades e dado visibilidade às modalidades, da base ao alto rendimento.

Síndromes Gripais

Em virtude do aumento do número de casos de gripe, a SMS está ampliando o horário do Centro de Atendimento à Síndromes Gripais, na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, na Coroa do Meio, que ficará aberto de domingo a domingo, das 7h às 19h, até dia 30 de junho.

Alô Zona de Expansão!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, assinou a ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família (USF) João Bezerra, no bairro Areia Branca. A nova unidade contará com estrutura completa para abrigar três equipes de saúde e será sede de um polo da Academia da Cidade. O investimento total da obra é de R$ 3.439.173,23, com capacidade prevista para atender até 9 mil pacientes. O prazo estimado para a conclusão é de 12 meses. “Começamos o dia bem cedo com essa entrega tão importante: a ordem de serviço para a construção da USF João Bezerra. A população merece”.

Arraial do Salvador I

O Colégio do Salvador realizou mais uma edição do seu tradicional Arraial Junino, evento que já faz parte do calendário anual da instituição e que se consolida como um momento importante de celebração, aprendizado e convivência entre alunos, famílias e equipe pedagógica. A festa aconteceu no Salles Multieventos e resgatou o melhor da cultura nordestina por meio da música, da dança e da ambientação típica.

Arraial do Salvador II

Com apresentações de quadrilhas ensaiadas pelos próprios alunos e muito forró no repertório, o evento teve como proposta não apenas garantir a animação dos participantes, mas também promover o contato direto com elementos centrais da identidade cultural nordestina. O espaço foi decorado com a temática de fazenda e contou com barracas, adereços e símbolos juninos que remetem ao universo rural, criando um ambiente acolhedor e festivo.

Jamisson Souza

Segundo o diretor da Unidade, Jamisson Souza, eventos como esse contribuem para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, ao aproximá-los de suas raízes culturais e oferecer uma experiência de aprendizado que vai além da sala de aula. “O São João é uma das festas mais representativas do nosso povo, e ao trazer essa vivência para dentro da escola, conseguimos aliar educação, pertencimento e convivência em um só momento. É uma oportunidade de fortalecer laços e formar cidadãos conscientes da sua identidade cultural”, explica.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com