“Porrada neles”! O Brasil vem sofrendo uma “goleada moral” há muito tempo! 

Não, leitores, não se trata a vexaminosa goleada sofrida para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo que se trata este comentário. Até poderia ser, porque o povo brasileiro encerrou a sua terça-feira (25) com uma mescla de insatisfação, de revolta, de impotência. O “choque de realidade”: não somos mais o “País do Futebol” há algum tempo! E o pior: nossos “Hermanos” provaram, na bola, que organizados e coletivos conseguiram conquistar o topo do mundo.

Mas este comentário vai um pouco além, é mais amplo, e parece ser difícil não o trazer para o ambiente político, para a realidade que atravessamos hoje no nosso País. Quem não lembra do “terrorismo” que boa parte da “grande mídia” brasileira – a nossa Odete Roitman (PLIM-PLIM) – promoveu contra o presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Para quem estava “quebrado” e “falido”, hoje nossos vizinhos derrubam a inflação, fortalecem sua moeda e veem melhoras na economia.

Do lado de cá temos uma economia “capenga”, onde o governo influencia o mercado financeiro para pressionar o Agronegócio por questões políticas, sem soluções eficientes para a alta nos preços daquilo que é básico na mesa dos brasileiros, como o ovo, o café, o arroz e o feijão! Nossa moeda chegou a bater a marca histórica dos R$ 6, a gasolina sem muito “ruído” já ultrapassa os R$ 7 e o poder de compra das pessoas está cada vez mais apertado.

Somos governados por um presidente da República que foi preso por corrupção, muito dinheiro desviado indevidamente foi devolvido, mas o nosso líder maior virou uma “marionete”! Não é exagero dizer que temos a nossa “Rainha da Inglaterra”, isso num País onde o Judiciário “denuncia”, “investiga”, “julga” e “prende”! Horas o Supremo Tribunal Federal parece decidir pelo governo federal, hora ele se insinua gigante para o Congresso Nacional. O nosso Executivo apenas se omite…

Vivemos em um País onde o ex-presidente encontra-se inelegível por “abuso de poder político e econômico” porque, dentre outras coisas, “celebrou” o Bicentenário da Independência! E agora “tem que se tornar réu” de uma ação sem provas concretas apenas para ficar impedido de disputar as eleições do próximo ano. Isso no Brasil onde o Comando Vermelho e o PCC fazem um “pacto de paz” para restabelecerem suas bases e continuarem mandando no País.

O tráfico de drogas toma conta das médias e pequenas cidades, parece “ganhar corpo” pelo interior do Brasil e aqui no Nordeste. O “turismo sexual” deixou as manchetes para as infrações e abusos das facções criminosas, que estão atacando a população, enquanto quem deveria “chamar o feito à ordem”, prefere silenciar e culpar a Polícia! É o País do “Orçamento Secreto”, do “Ovo de Pata” e das “Vendas de Sentenças”! É o País que corta o Bolsa Família e outros auxílios para a preservação dos acordos políticos!

Em síntese, a “goleada moral” que o brasileiro “amarga” com a Argentina no futebol é só mais uma crise! Já somos vítimas da degradação das famílias, da dignidade humana, das mazelas sociais há muito tempo! É o País que tem “taxa” para tudo, mas só não teria para o PIX (sic)! Aqui não há preocupação com o controle dos gastos públicos, mas há quem defenda o controle da sua rede social! A “porrada neles” prometida “na bola” foi mais uma promessa não cumprida – (já estamos acostumados).

No Brasil a solução dada para a alta dos alimentos é “não comprar se o preço estiver caro” e para a crise financeira é “vá tomar o empréstimo do Lula”, ou seja, o governo faz “festa” com o nosso dinheiro e ainda nos cobra juros por isso! É o nosso “consignado”, onde a maioria votou e todos vamos “amargar” tudo isto durante os quatro anos! Faz lembrar a canção do Grupo Molejo (Cilada), cujo refrão é bem propício: “não era amor/não era/não era amor/era Cilada, Cilada, Cidada”…

Depois de muito “barulho”, foi aprovado na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), por maioria, o Projeto de Lei (PL) nº 108/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito com instituição financeira no valor de até R$ 161 milhões para financiamento de um projeto de mobilidade urbana sustentável.

A medida viabiliza a aquisição de 30 ônibus elétricos e a implantação da infraestrutura necessária para sua operação, incluindo carregadores, usina de energia solar e melhorias na rede elétrica da cidade. Essa iniciativa pioneira trará benefícios significativos para o município, como a redução da emissão de poluentes, a modernização e aumento da frota do transporte público, a melhoria da qualidade do ar e a economia dos custos operacionais a longo prazo.

Projeto aprovado

O PL foi aprovado por 20 votos favoráveis. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, comemorou a aprovação e agradeceu o apoio dos parlamentares. “Eu não esperava um resultado diferente, porque sei que esses vereadores têm um grande compromisso com a cidade de Aracaju, com a modernização do transporte público e a melhoria da mobilidade, que a cidade realmente merece. Agradeço imensamente, pois sei que votaram de forma consciente, demonstrando preocupação com a população. Fica aqui a nossa gratidão”, destacou.

Emília Corrêa I

Ainda de acordo com a prefeita, investir em transporte moderno e sustentável representa um avanço para a capital. “Um único ônibus elétrico equivale ao plantio de 892 árvores em Aracaju e evita a emissão de aproximadamente uma tonelada de gás carbônico”, destacou a prefeita Emília, ressaltando que, a longo prazo, o investimento se mostra vantajoso.

Emília Corrêa II

“Em oito anos, o ônibus elétrico já proporciona uma economia significativa. Enquanto um veículo a diesel gera um custo mensal de R$ 24 mil em combustível, o elétrico elimina essa despesa. Embora o investimento inicial seja alto, o retorno é extremamente significativo. Essa frota será histórica, algo nunca feito antes. Vamos melhorar o transporte, ampliar as linhas e oferecer um serviço mais eficiente para a população”, garantiu.

Emília Corrêa III

“Agora, iniciaremos a busca pelas instituições financeiras para garantir a melhor linha de crédito. Seguiremos todos os trâmites legais para a compra, com transparência e economia, assegurando que esse investimento traga benefícios reais para a população e transforme a mobilidade urbana da nossa cidade. É isso que o nosso povo precisa, e estamos comprometidos em buscar melhorias reais para o sistema de transporte”, destacou a prefeita.

Investimentos

Cada veículo terá o custo de R$ 3,6 milhões, totalizando R$ 109,2 milhões. Além disso, serão instalados 15 carregadores, no total R$ 2,9 milhões, e construída uma usina de energia solar no valor R$ 23,2 milhões para abastecer os veículos de forma sustentável. O restante do valor será utilizado na adequação da rede elétrica da cidade.

Isac Silveira I

O vereador Isac Silveira, líder da prefeita na Câmara Municipal de Aracaju, falou da importância da aprovação e considera que a aquisição de ônibus elétricos representa uma mudança de paradigma e uma nova perspectiva no cuidado com o meio ambiente e na qualidade do serviço.

Isac Silveira II

“Respeitamos opiniões contrárias, mas só haverá uma nova forma de pensar se novas atitudes forem tomadas. A prefeita Emília Corrêa, na minha concepção, tomou a decisão mais correta. Outros ônibus virão, talvez até modelos Euro6, que utilizam diesel menos poluente. Mas, neste momento, essa iniciativa representa uma quebra de paradigma e um avanço na defesa do meio ambiente no transporte coletivo”, concluiu.

Bomba!

O líder sertanejo Pastor Heleno Silva confirma sua pré-candidatura para deputado federal. Havia um rumor de que ele disputaria um mandato de deputado estadual, mas dentro de uma configuração política ele tentará seu retorno à Câmara dos Deputados no próximo ano, segundo ele, atendendo ao pleito do povo do Sertão.

Exclusiva!

Heleno só não “crava” que disputará um mandato de deputado federal pelo Republicanos, legenda que ajudou a fundar. O deputado Gustinho Ribeiro trabalha agora para tentar montar uma chapa competitiva e disputar sua reeleição. A informação é que o partido, contando com Heleno, já teria outros três pré-candidatos a deputado federal.

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) inaugurou o projeto “MPC nos Municípios”, em Santa Luzia do Itanhi. Com aproximadamente 12 mil habitantes, a cidade destaca-se por sua riqueza cultural, presença de comunidades quilombolas e potencial ambiental, além de uma economia baseada na pesca, agricultura familiar e turismo sustentável. Fundada no século XVII, a região possui importante valor histórico, sendo um dos primeiros povoamentos de Sergipe.

Piloto do projeto

O município foi escolhido como piloto do projeto a partir de uma análise criteriosa de indicadores socioeconômicos, com destaque para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e considerando também seus significativos potenciais ambientais e culturais. A iniciativa do MPC-SE visa aproximar o órgão fiscalizador tanto dos gestores públicos municipais quanto da sociedade civil, permitindo um conhecimento mais profundo da realidade local e, simultaneamente, ampliando a compreensão da população sobre o papel e a atuação do Ministério Público de Contas.

Eduardo Côrtes

“Este é um momento histórico para o controle externo em Sergipe. Estamos saindo dos gabinetes e indo até os municípios para conhecer de perto suas realidades e desafios. Não queremos apenas apontar falhas, mas contribuir efetivamente para a melhoria da administração pública”, afirmou o procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Côrtes. O lançamento oficial aconteceu no Centro de Convivência para Idosos Ana Luiza Dorta Valadares e contou com a presença da equipe do órgão ministerial, do prefeito Adauto do Amor, da vice-prefeita Josefa Gleide Ramos Santos, vereadores e diversos secretários municipais.

Adauto do Amor

O prefeito de Santa Luzia do Itanhy destacou o valor da iniciativa. “Recebemos esta parceria de braços abertos. Nossa administração está comprometida com a transparência e a eficiência, e contar com a orientação técnica do Ministério Público de Contas certamente nos ajudará a aprimorar nossos processos e entregas à população”, declarou. Os vereadores também demonstraram apoio à iniciativa. “O Legislativo estará atento e participativo, pois entendemos que o aperfeiçoamento da gestão pública é um compromisso de todos”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Jadiel.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, participou do lançamento do Programa Nacional da Sala Lilás, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SAJU/MJSP). O evento ocorreu no Ministério da Justiça e contou com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, além de deputadas e senadoras.

Yandra Moura II

Durante a cerimônia, foi assinada a portaria que regulamenta a criação das Salas Lilás em delegacias, unidades de perícia criminal e no sistema de justiça. O objetivo é garantir um atendimento humanizado e seguro para vítimas de violência, prevenindo a revitimização.

Yandra Moura III

“Reafirmamos com clareza que o enfrentamento à violência contra a mulher exige a união dos poderes – Legislativo, Executivo, Judiciário – e a articulação permanente entre instituições, em todos os níveis da federação”, destacou Yandra Moura. Para a deputada, a Sala Lilás é mais do que um espaço físico, representando um compromisso concreto com a escuta qualificada e a dignidade das mulheres.

Cadernos temáticos

Na oportunidade, também foram lançados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública três novos cadernos temáticos de referência: o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, a Padronização Nacional das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) e a Padronização Nacional das Patrulhas Maria da Penha (PMP).

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) propôs através de indicação, a inclusão de estudantes do ensino médio da rede pública estadual no Programa CNH Social. O parlamentar ressaltou a importância da Lei, da inclusão do público jovem e lamentou que esse ano apenas 28 sergipanos tenham sido beneficiados com o programa.

Georgeo Passos II

“Nosso pedido é para modificar a Lei nº 8.930/2021, que instituiu o programa de CNH Social, no qual o governo pode fornecer anualmente 1.200 habilitações gratuitamente para o povo. Sabemos que as pessoas não têm condições financeiras e muitas vezes arriscam a dirigir sem esse documento obrigatório”, ressaltou o deputado.

Georgeo Passos III

Georgeo informou que em 2024 foram feitas alterações na Lei para incluir alguns grupos, mesmo assim poucas habilitações do programa foram entregues em Sergipe. “Nossa proposta é incluir os alunos do ensino médio da rede pública estadual nesse programa da CNH Social”, frisou Passos destacando que é importante o estudante ter direito a se inscrever e concorrer para ser beneficiado.

Muito caro!

O deputado lembrou que atualmente a emissão da CNH custa de R$ 3 mil a R$ 4 mil (a depender da categoria). “É muito dinheiro e muitas pessoas não têm condição de tirar sua habilitação. Se for para pagar, muitos desses estudantes da rede estadual dificilmente terá condições”, ponderou. Georgeo pediu mais celeridade no programa e que o governo encaminhe um projeto alterando a Lei para beneficiar os estudantes.

Olha a PMA!

A saúde de Aracaju recebeu uma importante notícia com a confirmação da construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na capital sergipana. A conquista é fruto de uma parceria entre o senador Alessandro Vieira (MDB), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, com o apoio da gestão federal.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro comemorou a novidade e destacou a importância das novas UBSs para a saúde pública de Aracaju. “A saúde de Aracaju pede socorro há anos, e agora estamos virando essa página. Com articulação, trabalho e investimentos, vamos ampliar o atendimento e garantir mais acesso para quem mais precisa”, afirmou o senador.

Alessandro Vieira II

Ele também ressaltou o compromisso de seu mandato com a cidade, destacando o aporte de R$ 15,9 milhões destinados à ampliação da rede de saúde da capital. “Nosso mandato está junto nessa missão, garantindo apoio e recursos para tirar essa demanda do papel”, disse.

Colaboração

A prefeita Emília Corrêa, que tem atuado de forma conjunta com o senador, destacou a importância da colaboração entre as esferas municipal, estadual e federal. “Com a união de esforços, conseguimos avançar na melhoria da saúde de Aracaju. As novas UBSs são um reflexo desse trabalho conjunto, e vamos continuar lutando para oferecer mais qualidade no atendimento à nossa população”, afirmou.

Com o ministro

Nesta quarta-feira (26), o senador Alessandro Vieira será recebido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na pauta, as reivindicações de Aracaju, com destaque para o fortalecimento da atenção básica e as melhorias na infraestrutura da saúde na capital sergipana. “Em breve esperamos anunciar mais novidades sobre o avanço da saúde em Aracaju”, ressaltou Alessandro.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) destacou a divulgação do calendário junino de 2025 e a importância do trabalho desenvolvido pelo Governo de Sergipe, que, por meio do resgate dos festejos no estado, tem promovido uma expressiva movimentação econômica, impulsionando o turismo local e aquecendo diversos setores da economia sergipana.

Luciano Pimentel II

De acordo com Luciano Pimentel, em 2024, Sergipe se consolidou como um dos principais polos turísticos do Nordeste. Para ilustrar o impacto da retomada dos festejos juninos no estado, o parlamentar citou alguns dados do Governo de Sergipe.

Luciano Pimentel III

“Com um investimento de R$ 27 milhões, dos quais R$ 7 milhões foram captados por patrocínios, o estado atraiu mais de 772 mil pessoas, incluindo 162 mil turistas, gerando um impacto de R$ 80 milhões na economia local. Este evento envolveu 118 atividades econômicas e 389 atrações, com um expressivo protagonismo de artistas sergipanos, e ainda impulsionou a criação de mais de 1.500 postos de trabalho em diferentes setores, como ambulantes, bares, restaurantes, hotéis e pousadas”, detalhou Pimentel.

Racismo não!

Um dos grandes desafios da humanidade é lidar com o racismo e ensinar às pessoas que a cor da pele e o tipo de cabelo não são motivos para discriminação e preconceito. Por isso, a Secretaria da Educação promoveu uma capacitação com todos os professores da educação infantil, para que possam lecionar para os estudantes sobre práticas antirracistas e conscientização da cultura afro nos primeiros anos da escola.

Livros infantis

A capacitação, intitulada “Educação Infantil na Perspectiva das Práticas Antirracistas”, contou com a exposição de livros infantis e palestras temáticas sobre o combate ao racismo para desenvolver o projeto Curumim, da Secretaria da Educação, que tem como objetivo promover a conscientização sobre a cultura afro-brasileira e combater as desigualdades raciais.

Valdeci Santos

Segundo a coordenadora de Políticas Educacionais para a Diversidade de Aracaju, Valdeci Santos, a iniciativa faz parte de um planejamento estratégico da nova gestão para promover pautas que combatam o racismo nas escolas. “A Secretaria tem essa proposta de motivar os professores a levarem essas práticas antirracistas às salas de aula, por meio de oficinas, rodas de leitura, contação de histórias e outros momentos que possam fortalecer a identidade cultural das crianças”, explicou.

Capacitação

A capacitação também contou com o lançamento do livro infantil “Segue o Fio”, da professora de Artes de Aracaju e escritora Flávia Cunha, que, de maneira pedagógica, aborda a diversidade e a história dos cabelos. “Os cabelos, ao longo do tempo, tiveram grande importância em diversas culturas, religiões e movimentos políticos. Esse livro é uma forma de contar essa história e proporcionar uma educação antirracista, sem bullying nas escolas, ao falar sobre os diferentes tipos de cabelo”, afirmou a escritora.

