Possível aliança “Amorim/Mitidieri” deve afastar Valmir de Francisquinho do PL

Gerou ampla repercussão nos bastidores do mundo político sergipano a fala do radialista George Magalhães, da SIM FM, sinalizando que o empresário Edivan Amorim, presidente estadual do PL, estaria muito mais próximo politicamente do governador Fábio Mitidieri (PSD) do que do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que se encontra inelegível, temporariamente, mas que ainda é o nome mais forte da oposição para a disputa pelo governo do Estado no próximo ano.

Após a afirmativa de George Magalhães logo surgiram nas tradicionais “especulações” questionando a relação entre Edivan Amorim e o prefeito Valmir de Francisquinho, sobretudo como ficaria a política da região Agreste caso o empresário ratificasse esta possível relação com o governador. Uma delas e bem aceitável passaria por uma pré-candidatura de Eduardo Amorim para o Senado Federal ou para a Câmara dos Deputados no próximo ano.

Há também quem vislumbre que Eduardo Amorim poderia ser o pré-candidato a vice de Fábio em 2026 (hoje algo menos provável, considerando o favoritismo de Jeferson Andrade), ou até a consolidação de uma suplência para o Senado Federal. Para o governo do Estado a aliança seria viável porque fragilizaria mais ainda o discurso da oposição com um partido importante como o PL apoiando uma possível reeleição de Mitidieri.

Só que essa “teoria” de George Magalhães despertou outro questionamento: e como ficaria a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa? Acompanharia o presidente estadual do PL e se alinharia politicamente com o governador Fábio Mitidieri ou também estaria propensa a deixar a legenda? Valmir de Francisquinho, por sua vez, já teria declarado que “o PL estaria deixando-o”, fortalecendo os rumores de que seu agrupamento está “de malas prontas” para seguir para outra legenda.

Por enquanto tudo são apenas especulações, considerando que o empresário Edivan Amorim e o governador Fábio Mitidieri ainda não se manifestaram, publicamente, sobre esta possibilidade de aliança. Mas se confirmado este entendimento estará claro o movimento governista de buscar fragilizar a oposição, tentando inviabilizar uma pré-candidatura de Valmir para o governo, caso ele consiga reverter a decisão que estabeleceu sua inelegibilidade.

A informação revelada por George Magalhães chamou bastante a atenção dos mais conservadores, considerando que Mitidieri hoje daria o palanque para a campanha à reeleição do presidente Lula (PT). E como ficaria o PL de Jair Bolsonaro? Valmir seria a alternativa do ex-presidente no Republicanos? São perguntas, até então, inimagináveis considerando o cenário político de 2022, quando o prefeito de Itabaiana foi impedido de disputar o governo. A política muda muito e bem rapidamente…

Veja essa!

A Revista Realce trouxe a informação de que o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho; o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques; e a deputada estadual Kitty Lima estariam “desembarcando” do Cidadania, presidido em Sergipe pelo deputado estadual Georgeo Passos.

E essa!

Através de suas redes sociais, o deputado Georgeo Passos gravou um vídeo ao lado de Ricardo Marques desmentindo que o vice-prefeito da capital estaria deixando o Cidadania e ratificando que ambos vão trabalhar para construir um projeto de oposição em Sergipe.

Georgeo Passos I

Em discurso na Alese, sobre entrevista concedida pelo ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, confirmando sua pré-candidatura ao senado. Georgeo defende a união da oposição para as eleições 2026. “A oposição precisa estar fortalecida, unida, para que não tenhamos no próximo ano uma eleição por WO. A oposição terá candidato a governador. Se porventura, Valmir de Francisquinho não puder ou não tiver esse interesse de disputar ano que vem, preferir permanecer como prefeito da sua cidade, tenho certeza que outros nomes estarão à disposição”, disse Georgeo.

Georgeo Passos II

O deputado citou Ricardo Marcos (Cidadania), Marcos Oliveira (PL), Talyson de Valmir (prefeito de Areia Branca) e o seu nome como alguns da oposição que podem disputar o Governo de Sergipe. “Só não podemos deixar o governador achar que vai jogar esse jogo sozinho”, frisou.

Adaílton para o Senado

Sobre a pré-candidatura de Adailton Souza ao senado, Georgeo avaliou: “É importante! Mobiliza a oposição em Sergipe. Demonstra que a oposição tem força para montar uma chapa forte. Adailton deixou sua marca como prefeito em Itabaiana e seu nome deve ser avaliado com carinho por todos que fazem a oposição no estado”.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) tem se consolidado como uma das parlamentares mais atuantes da bancada sergipana. Com presença constante em debates, votações e comissões temáticas, sua atuação se destaca pelo compromisso com o mandato e pela defesa de pautas relevantes para a população.

Yandra Moura II

De acordo com os registros oficiais da Câmara dos Deputados, Yandra Moura manteve 100% de presença no plenário e nas comissões em 2024, reforçando sua dedicação à atividade parlamentar. Essa assiduidade reflete seu compromisso com toda a população sergipana e brasileira, que cobram a presença e participação dos parlamentares.

Yandra Moura III

Além da presença ativa, a deputada tem apresentado e articulado projetos de lei com impacto direto na vida da população. Sua atuação eficiente tem garantido a aprovação de propostas relevantes, consolidando seu papel como uma legisladora comprometida. Sua participação ativa em comissões temáticas também evidencia seu preparo técnico e empenho na busca por soluções concretas para o país.

Pinna Júnior I

O procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, se afastou do cargo a partir desta segunda-feira (24), para participar do processo seletivo que definirá a lista sêxtupla destinada ao preenchimento da vaga do Quinto Constitucional da advocacia no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE).

Pinna Júnior II

O afastamento é um requisito obrigatório do processo e ocorre em conformidade com as normas que regulamentam a escolha de um representante da advocacia para compor a Corte. Indicado pelo governador Fábio Mitidieri, Pinna Júnior concorrerá à vaga deixada aberta no TJSE desde setembro de 2024. O subprocurador-geral do Estado, Vladimir Macedo, assume o cargo interinamente.

Formação acadêmica

Com uma trajetória consolidada no meio jurídico, Carlos Pinna Júnior é mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e possui uma ampla formação acadêmica, com autoria de livros e participação em cursos de extensão no Brasil e no exterior. Ao longo de sua trajetória, publicou artigos em revistas jurídicas e em eventos especializados. É membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) e do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe (IDAS).

Trajetória

Entre 2013 e 2016, foi procurador-geral de Aracaju. Em 2022, foi nomeado Juiz Eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) como representante dos advogados naquela Corte. Por sua contribuição ao Direito e à gestão pública, foi homenageado com as Comendas do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), da Polícia Militar (PM/SE), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do TRE-SE. Sua formação inclui ainda experiências internacionais, com cursos na London School of Economics and Political Science (LSE) e na Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA).

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae realizou, nessa terça-feira (25), um evento inédito com prefeitos sergipanos e seus secretários municipais. O “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município” reuniu representantes dos 75 municípios sergipanos. Durante o encontro, realizado de forma inédita, foi apresentado o portfólio do Sebrae e o programa Cidade Empreendedora, visando apoiar o desenvolvimento de cada município.

Priscila Felizola

“Esta foi uma oportunidade de conversarmos sobre desenvolvimento, parcerias e empreendedorismo. Através do Cidade Empreendedora, nós vamos atuar em conjunto com essas parcerias e desenvolver, ainda mais, a economia do nosso estado”, afirmou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Estreitar laços

A iniciativa foi uma excelente oportunidade para estreitar os laços entre o Sebrae e as administrações municipais, além de promover um intercâmbio de informações sobre as diversas ferramentas que a instituição oferece para fomentar o empreendedorismo e melhorar a gestão local.

Conselho de Administração I

O Conselho Regional de Administração de Sergipe está intensificando a fiscalização nos órgãos da administração pública sobre a exigência do registro profissional para empresas que prestam serviços nas áreas privativas da profissão. O CRA-SE e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe assinaram um Termo de Cooperação Técnico que recomenda aos municípios a contratação de empresas registradas.

Conselho de Administração II

O documento foi assinado em 2024 e a recomendação encaminhada pelo TCE para todas as 75 Prefeituras e Câmaras Municipais. O Termo segue a orientação da Lei Federal e se tornou um marco na valorização dos profissionais da administração, dando mais segurança e credibilidade aos órgãos públicos na contratação de empresas especializadas.

Conselho de Administração III

De acordo com a nota técnica encaminhada pelo Tribunal de Contas, as Prefeituras e Câmaras Municipais deverão apenas contratar empresas de locação de mão de obra, eventos, consultoria e treinamento das áreas privativas da administração que estiverem devidamente registradas, ativas e adimplentes no CRA-SE.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com