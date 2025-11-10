Postura de André David agrada e deverá ser reconhecida pelo povo em 2026

Por Habacuque Vilacorte

O secretário de Defesa Social de Aracaju, o delegado André David, que há alguns anos “surfa” em uma boa fase profissional, fortalecendo a credibilidade das instituições de Segurança, agora atravessa um bom momento do ponto de vista político. Filiado ao Republicanos, em 2022 foi candidato a deputado federal e obteve cerca de 31,5 mil votos e só não está exercendo o mandato desde então por uma “manobra jurídica” que findou beneficiando o deputado federal João Daniel (PT).

Após o pleito de 2022, houve uma reconsideração sobre os votos da então candidata Eliane Aquino (PT), que tinham sido anulados e findaram ajudando o “companheiro” e hoje “desafeto” João Daniel a se reeleger. Naquele momento “pesou” entre os petistas o fato de eleger para o Congresso Nacional o delegado André David, que representava naquele momento mais um parlamentar bolsonarista na Câmara Federal, e defensor de pautas conservadoras.

Desde então André David passou a circular bem nos ambientes políticos, sempre cotado para disputar e exercer funções públicas; em 2024 seu nome foi muito “ventilado” como pré-candidato, mas ele decidiu apoiar sua esposa Rebeka (PL) para prefeita de Estância e, apesar do terceiro lugar com quase quatro mil votos, ela representou um “nome novo” na política local, superando figuras bem conhecidas do povo estanciano e já ocupando um espaço importante, olhando para o futuro (2028).

Em janeiro de 2025, atendendo a um convite da prefeita eleita Emília Corrêa (PL), assumiu a secretaria de Defesa Social e, desde então, seu trabalho no comando da Guarda Municipal de Aracaju tem se tornado referência em todo Estado, e não apenas na preservação do patrimônio público, mas pela contribuição efetiva pela manutenção da ordem social e pela coragem de fazer enfrentamentos públicos, interessam a população, mas a classe política tinha receio de confrontar.

André David “caiu no gosto” do eleitorado aracajuano e é um dos auxiliares da prefeita Emília Corrêa com maior aprovação popular. Mas isso parece não “envaidecer” o delegado. Sua postura como secretário tem sido muito correta. Nos bastidores da Prefeitura de Aracaju a informação é que André não faz qualquer movimento de gestão sem o conhecimento e a participação efetiva da prefeita, respeitando a hierarquia do cargo e a fidelidade política.

Hoje ele é pré-candidato a deputado federal, ainda pelo Republicanos, mas “cortejado” por diversos partidos políticos; não perdeu sua linha e se mantém alinhado com a oposição a Fábio Mitidieri, sem se deixar levar pelos “acenos e afagos” da base governista. Teve seu nome especulado até para disputar o governo e, na esquentes realizadas recentemente, prova que não é apenas competitivo, mas alguém que tem capital político e credibilidade para disputar qualquer mandato em Sergipe.

Mas André David tem sim uma postura que agrada ao eleitorado sergipano. Ele se encaixa nos “novos padrões” exigidos pela sociedade e se disputar novamente um mandato de deputado federal a expectativa é que haja um forte reconhecimento da população, com uma votação ainda mais expressiva da registrada em 2022. Sem contar que, dentro do agrupamento de oposição, parece trabalhar para somar e multiplicar, sem interesses escusos e sendo fiel ao projeto. Um “trunfo” para a prefeita Emília…

Veja essa!

A vice-líder do governo na Alese, deputada Kitty Lima (Cidadania), chamou a atenção do colega deputado Georgeo Passos (Cidadania) pelo “silêncio” dele diante das críticas que estavam sendo feitas pela prefeita Emília Correa sobre a postura do vice-prefeito Ricardo Marques.

E essa!

A fidelidade partidária de Georgeo Passos ao Cidadania chegou a ser questionada, pelo fato de ele ter anunciado o apoio de sua família, em Ribeirópolis, à reeleição do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), que pode assinar sua filiação, na janela partidária de 2026, no próprio Cidadania.

Federação travada

O problema é que Kitty Lima e outros integrantes do Cidadania que conversam com o governo do Estado (mesmo contrariando as resoluções do partido no que se refere a fidelidade) apostavam na Federação do partido com o PSB, que em Sergipe está sob o comando do vice-governador Zezinho Sobral. Neste caso o Cidadania iria para a base do governo Mitidieri, mas as informações que chegam de BSB sinalizam que a Federação parece “travada”, nos mesmos moldes do PP e União Brasil.

Gafe de Kitty

Nos bastidores do mundo político a turma não perdoa! Uma figura bastante experiente, que já exerceu diversos cargos públicos em Sergipe, em conversa com este colunista citou uma “gafe” da deputada. “Ao tentar agradar o chefe (governador), a deputada jogou luz em uma possível infidelidade de Mitidieri. O PSD dele deve ter pré-candidato à presidência da República e ele já declarou apoio a Lula”. É coisa…

Falando nisso

Em entrevista exclusiva ao radialista Cléo Menezes, que repercutiu em todo Estado, o prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus (PT) se “declarou” ao lado do governador e disse que Fábio Mitidieri é agora o seu líder político. “O povo de Cristinápolis vai reconhecer tudo aquilo que o senhor fizer por nós e quem pensa no povo, faz união. E é por isso que nós estamos unidos”.

PT com Mitidieri

Em seguida, ainda na entrevista a Cléo Menezes, o prefeito de Cristinápolis disse que “Fábio é um espelho de governo para a nossa gestão aqui. Nós fazemos um governo próximo do povo e é isso que eu tenho visto dele. Se ele está trabalhando, vamos unir forças para que ele continue trabalhando pelo Estado e eu continue trabalhando pelo povo de Cristinápolis”.

Cacho vem aí!

O advogado Emanuel Cacho continua defendendo sua pré-candidatura a governador pela oposição. Por onde passa ele se anima com os gritos de “governador” por amigos que o incentivam a entrar para valer na disputa. Cacho demonstra disposição para ir para o enfrentamento contra a estrutura governista e diz ter muita coisa para revelar se for para a campanha no próximo ano…

André circulando I

O pré-candidato ao Senado, André Moura, participou da festa das crianças promovida pelo líder comunitário Chapolin, no bairro América, em Aracaju. Em meio a muitas brincadeiras, música e sorrisos, o evento reuniu dezenas de famílias em um clima de alegria e união. André fez questão de conversar com os moradores e parabenizar Chapolin pela iniciativa, que já virou tradição na comunidade e mostra o quanto gestos simples podem transformar o Dia das Crianças em um momento inesquecível.

André circulando II

André também prestigiou a Copa dos Vereadores, realizada em Nossa Senhora do Socorro e promovida pela Câmara Municipal. O evento reuniu mais de 100 parlamentares de diversas regiões de Sergipe, reforçando a integração entre os legislativos municipais por meio do esporte. O presidente da Câmara, vereador Betinho, destacou a importância da iniciativa para fortalecer o espírito coletivo entre os parlamentares. “A Copa é um momento de confraternização e união em torno do bem comum”. André ressaltou o papel do esporte como instrumento de aproximação e cidadania. “Os vereadores demonstram que, juntos, podemos construir um ambiente político mais leve e humano, sem perder o compromisso com o povo sergipano”.

Yandra em Simão Dias I

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve em Simão Dias, onde participou da entrega de dois tratores com implementos agrícolas a pequenos agricultores de comunidades quilombolas da zona rural. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do seu mandato e beneficiarão a Associação Comunitária do Sítio Alto e a Associação Comunitária Mato Verde. A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Marival Santana, do secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, de vereadores, lideranças locais e do ex-vice-prefeito de Itabaiana, Nenem de Verso.

Yandra em Simão Dias II

“Em Brasília a gente trabalha, principalmente, para fortalecer as mulheres, a agricultura familiar e desenvolver a nossa região. Sergipe é pequeno no território, mas gigante na força do seu povo”, afirmou Yandra durante o ato de entrega. A deputada destacou que o investimento em maquinário rural é uma das prioridades do seu mandato, por representar “transformação concreta na vida de quem produz e faz o alimento chegar à mesa do sergipano”.

Conquista

Emocionada, a presidente da Associação do Sítio Alto, Josefa Santos, resumiu o sentimento das famílias beneficiadas. “O que já passei na vida para chegar até aqui não foi fácil. Hoje, ver esse trator chegando é uma vitória de todos nós, fruto de fé e de muito trabalho”, disse. O ex-prefeito Marival Santana agradeceu o apoio da deputada e ressaltou o impacto do investimento. “Esses tratores vão ajudar diretamente os pequenos agricultores, que vivem do que produzem. São equipamentos que chegam para mudar a rotina de quem depende da terra para viver”, afirmou.

Otília Cabral I

A renomada escritora Otília Cabral promoverá uma palestra com o tema “Lampião: a Construção de um Mito”, abordando a trajetória histórica e simbólica de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, figura central do cangaço e um dos personagens mais marcantes da história nordestina. Durante o encontro, a autora discutirá os elementos que contribuíram para transformar Lampião em um ícone cultural, explorando tanto o homem real quanto o mito que se consolidou ao longo das décadas na literatura, no cinema e no imaginário popular.

Otília Cabral II

O evento, no próximo dia 12, às 18h30, no Espaço Anita Paixão, contará também com o lançamento do novo livro de Otília Cabral, que aprofunda essa reflexão sobre o cangaço e suas representações na cultura brasileira. Os participantes receberão certificado de participação, que será encaminhado para o e-mail indicado no momento da inscrição. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (79) 99957-7756.

