Pré-candidatos ao Senado estão de olho no “segundo voto” dos conservadores

A eleição para o Senado Federal será apenas no próximo ano, mas nos bastidores do mundo político sergipano as movimentações em busca do fortalecimento de pré-candidaturas já são intensas. Dentro deste contexto, cada político tem adotado seu estilo e sua estratégia, conversando, visitando e “sentindo” o eleitorado. Quem já tem mandato, como os senadores Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT), usam (e abusam) dos recursos provenientes de emendas parlamentares.

Tanto o emedebista quanto o petista enumeram os recursos públicos, que foram repartidos por seus respectivos mandatos, para servirem ao povo sergipano. Eleito pela “onda bolsonarista” em 2018, Alessandro hoje é visto com descrédito pela grande maioria do seu eleitorado, principalmente por ter se voltado politicamente contra o ex-presidente, por se aproximar do governo Lula (PT) e por aderir à base governista em Sergipe, ao lado de políticos que sempre condenou.

Rogério Carvalho, por sua vez, precisa intensificar seus discursos contra os bolsonaristas e em defesa do governo Lula para ter chances de conquistar a reeleição. Há um segmento que defende sua reaproximação com a base governista no Estado, algo que ainda passa por forte articulação nos bastidores. Mas só a “bolha petista”, que anda em baixa em Sergipe, não vai reeleger o senador, que vai precisar buscar mais apoios políticos até o próximo ano.

Quem “surfa” como pré-candidato ao Senado é o deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO). Muito alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele carrega hoje o “patrimônio” de ser quase a unanimidade do eleitorado mais conservador do Estado. Não precisam de dados oficiais para constatar isso! Basta caminhar pelo Estado e conversar com o eleitorado bolsonarista que a grande maioria já declara a intenção de voto em Rodrigo Valadares, como primeira (e única) opção ao Senado.

Outros pré-candidatos “sonham” com esse eleitorado: são os casos do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), do ex-prefeito Adaílton de Valmir (PL) e do ex-deputado federal André Moura (UNIÃO). O primeiro, ainda de forma bastante “tímida”, voltou a conversar sobre política, após anos se dedicando à Medicina. Tem serviços prestados ao Estado, mas hoje só tem o apoio declarado de parte dos auxiliares da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. Vai precisar ir além…

Já Adaílton é aquele nome que “corre por fora” e sonha em ser o “segundo voto” dos mais conservadores e eleitores de Direita, que já estão decididos a votar em Rodrigo Valadares. O “carro-chefe” da sua pré-candidatura, inegavelmente, será o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que na atualidade carrega o “status” de forte liderança popular de Sergipe. Já André Moura, além do histórico de inúmeros feitos pelo nosso Estado, demonstra ter força e grupo para ir para a disputa.

É, de longe, o político sergipano que tem maior habilidade e poder articulação na atualidade, seja em Sergipe (com prefeitos, vereadores e lideranças), seja em Brasília (DF), “abrindo portas” em Ministérios e órgãos federais. Tem um “peso extra” que é a experiência como secretário do Rio de Janeiro. Isso aumenta seu prestígio em BSB, mas vai ser preciso muito mais em terras sergipanas. André Moura também está de olho nesse eleitorado mais conservador.

Em síntese, neste período de “pré-candidaturas”, os políticos estão caminhando pelo Estado, de olho nas tratativas para a formação das chapas, para governo e Senado, na situação e na oposição. Mas, com o enfraquecimento do PT em Sergipe, todos os nomes citados acima sonham com o apoio dos conservadores da Direita. Até o petista Rogério Carvalho não negará os votos que vierem. A turma sabe que é um voto “fiel” e decisivo, tanto para Rodrigo Valadares quanto para os demais…

Veja essa!

De Itabaiana chega a informação que o prefeito Valmir de Francisquinho (PL) continua sinalizando que dificilmente continuará filiado ao PL. Nesse final de semana ele não caminhou com o ex-senador Eduardo Amorim e um grupo de apoiadores pela cidade serrana.

E essa!

Independente do que esteja acontecendo na relação entre Valmir e Eduardo Amorim, não custa lembrar que o prefeito de Itabaiana já trabalha nos bastidores para fortalecer a pré-candidatura do ex-prefeito Adaílton para o Senado em 2026. Há quem diga que o “segundo voto” para senador de Valmir também já estaria definido…

Exclusiva!

Dentro de Itabaiana há quem aposte que, pelo menos para o Senado, pode “ganhar corpo” a aliança entre Valmir de Francisquinho e André Moura, que sempre é bem votado na região Agreste. O apoio do prefeito serrano ajudaria bastante o ex-deputado em seu projeto político no próximo ano…

Falando no PL

O vereador de Aracaju, Lúcio Flávio, é o novo presidente do Diretório do PL na capital. A nomeação foi oficializada pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. Lúcio é “bolsonarista raiz” e já prepara novidades e filiações na legenda. Em outra publicação, o vereador esclareceu que sua indicação para presidir o Diretório veio do presidente estadual, Edivan Amorim, e da prefeita Emília Corrêa (PL).

Gustinho com Jeferson

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) visitou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), e, além de assuntos institucionais, endossou o nome da Alese para compor como pré-candidato a vice na chapa majoritária encabeçada pelo governador Fábio Mitidieri no próximo ano.

Laércio Oliveira I

Durante sua participação no Encontro de Líderes do Franchising, o senador Laércio Oliveira (PP) fez um contundente apelo por maior atenção do poder público ao setor de franquias no Brasil. Em seu discurso, o parlamentar destacou o papel estratégico do franchising na economia nacional e defendeu a criação de um regime tributário mais justo e favorável às empresas do segmento.

Laércio Oliveira II

Antes de tudo, é importante entender o que é o franchising, também conhecido como sistema de franquias, trata-se de um modelo de negócios no qual uma empresa (o franqueador) concede a um empreendedor (o franqueado) o direito de usar sua marca, estrutura operacional, produtos e know-how em troca de pagamento de taxas e royalties. É uma forma eficiente de expandir negócios com menor risco para ambas as partes, já que o franqueado conta com uma fórmula testada e reconhecida no mercado, enquanto o franqueador amplia sua presença geográfica com investimentos compartilhados.

Laércio Oliveira III

Laércio ressaltou o espírito empreendedor do povo brasileiro e afirmou que o franchising é uma das formas mais engenhosas de empreender, por acolher perfis variados e gerar oportunidades tanto para franqueadores quanto para franqueados e jovens em busca do primeiro emprego.

Emprega muito

Atualmente presente em mais de 62% dos municípios do país, o setor emprega mais de 1,5 milhão de pessoas e é um dos maiores arrecadadores de tributos, com forte impacto na manutenção da Previdência Social, conforme ressaltado pelo senador. Ainda assim, segundo ele, o franchising segue enfrentando entraves tributários que dificultam sua expansão. Laércio Oliveira destacou que, embora o setor seja majoritariamente composto por prestadores de serviços — que comprometem até 80% da receita com a folha de pagamento — ainda não conta com um regime tributário adequado à sua realidade.

Alô Canindé!

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, concluiu com êxito a maior distribuição de cestas básicas da história do município durante a Semana Santa. A ação, intitulada “Cesta Santa”, beneficiou milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo alimento e dignidade em um dos períodos mais simbólicos do calendário cristão.

Justiça social

Segundo a gestão municipal, o número de cestas distribuídas superou todas as edições anteriores, tornando-se um marco inédito na administração do prefeito Machadinho Barbosa. A iniciativa reforça o compromisso do atual governo com a justiça social, a inclusão e o cuidado com quem mais precisa.

Machadinho

“Que nesta Semana Santa o amor, a fé e a solidariedade sejam os temperos principais em cada mesa. Que o sabor da partilha e da união fortaleça nossos laços e encha nossos corações de esperança e gratidão”, destacou a nota oficial divulgada pela Prefeitura. A ação recebeu elogios da população e simboliza um novo momento de sensibilidade social e eficiência administrativa no município.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com