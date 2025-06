Pré-candidatos impopulares estarão prejudicados na eleição de 2026

Este é um tema que, vez ou outra, este colunista traz à tona e que incomoda muita gente, inclusive alguns colegas de profissão, mas é quase uma “verdade absoluta” que as redes sociais chegaram para ficar e propuseram uma transformação assustadora em uma série de fatores do mundo moderno. Setores “atrasados” da classe política até criaram um “preconceito bobo” inicialmente, e hoje as redes democratizaram, por demais, as informações.

Para quem está acostumado com “métodos antigos” de se fazer política, liderando como se fosse um “coronel”, determinando o que esse ou aquele veículo de Comunicação deve ou não publicar, as redes sociais praticamente chegaram para “colocar um pijama” em quem se encaixa neste perfil de político. Hoje a informação é livre e está cada vez mais acessível ao cidadão comum, que com um simples smartphone, tem os recursos necessários na palma de sua mão.

Hoje as fiscalizações estão ainda mais modernas, mais transparentes e quem se excede nos “métodos” rapidamente viraliza quando filmado (ou gravado) ou quando dá alguma declaração descabida, imprópria ou infeliz. Por mais que os defensores da regulação da internet insistam na tese das “fake News”, este colunista vai manter sua defesa das redes sociais livres, algo que é muito mais democrático. É deixar que o cidadão comum faça seu próprio juízo de valor, verifique a veracidade daquela informação.

O que a classe política deveria estimular, cada vez mais, eram medidas de conscientização das pessoas sobre a necessidade de verificar se aquilo que está chegando na palma de suas mãos, através do aparelho celular, das redes sociais, é fato ou fake! Mas o que está incomodando alguns políticos não é só o fim do “monopólio da informação”, mas também o sentido mais crítico das pessoas, que mais politizadas, estão mais exigentes nas cobranças.

Além dos “ultrapassados”, também devem ser “aposentados” os políticos que a população carinhosamente costuma chamar de “Copa do Mundo”, ou seja, aqueles que se fazem presentes e atuantes durante toda a campanha eleitoral, mas “desaparecem” quando o pleito acaba, só retornando quando uma nova eleição se aproxima. Na política moderna, com as redes sociais, não há mais espaço para este perfil e quem insiste fatalmente será derrotado nas urnas. Há muita gente passando cada vexame…

Mas ainda tem outro perfil de político que está fora de contexto, que é completamente impopular nas redes sociais, mas por ter origem em uma família tradicional, por ter uma condição financeira invejável ou por já exercer algum mandato eletivo, acha que a vitória nas urnas é apenas uma questão de tempo ou consequência. Há um sentimento de mudança que vem despertando no povo, o que vale para todas as esferas de Poder. Essa turma estará prejudicada no próximo ano. É só ouvir o “som que vem das ruas”…

Veja essa!

Chega a informação para este colunista sobre absurdos que estão acontecendo nos bastidores de uma estrutura no governo do Estado. Muito provavelmente o governador não tem conhecimento do que está ocorrendo, mas este colunista promete que vai se aprofundar para trazer mais informações…

E essa!

Um grupo de servidores deste espaço no governo do Estado conversou com este colunista e estranha o que está acontecendo em dispensas de licitação que andam ocorrendo, com a impugnação de empresas por questões políticas, notas fiscais bastante questionáveis e uma coisa que não bate: a quantidade de contratados é muito maior que a demanda, ou seja, os gastos estão crescendo e o serviço diminuindo…

Bomba!

Parece que “azedou” de vez a relação do vice-líder da prefeita Emília Corrêa (PL) na CMA, vereador Lúcio Flávio (PL), com o líder da bancada, vereador Isac (União). Nas redes sociais, desse domingo (22), Lúcio falou que “o que se esperava é que o líder da prefeita na CMA fosse, verdadeiramente, um representante do Executivo e a voz da gestão no parlamento”.

Exclusiva!

Fazendo a defesa expressa da prefeita Emília Corrêa, Lúcio Flávio seguiu questionando a postura do vereador Isac. “Mas, infelizmente, parece que ele é um líder de direito, mas não é de fato. Por vezes, o que se percebe é que a cadeira da liderança na Câmara está vazia! Esta é a verdade, nua e crua, sem arrodeio”.

Loteria Municipal

A relação entre Lúcio Flávio e Isac parece ter “azedado” quando da votação na CMA, essa semana, do projeto de lei que cria em Aracaju a Loteria Municipal. Lúcio é crítico ferrenho dela, diz que é mais uma “bet” para explorar o povo pobre e torce pelo veto da prefeita; já Isac é um dos maiores incentivadores da mesma e aposta que a lei será sancionada pelo Executivo.

Falando nela

O vereador Fábio Meireles (PDT) utilizou a tribuna para questionar o projeto que cria a Loteria Municipal. “Está sob nossas canetas, está sobre os nossos mandatos, possibilitarmos jovens se viciarem mais ainda, porque agora eu leio o que está contido no parágrafo 4º, das apostas esportivas”, alerta o vereador.

Fábio Meireles I

Fábio Meireles disse que está tentando ajudar um amigo há mais de um mês que está indo pelo caminho do vício de jogos e que já colocou toda a família nessa situação. “Nós estamos lidando com vidas, eu estou clamando e conclamando todos os parlamentares a pensar na vida das pessoas, não haverá Caps que resolva a saúde mental dessas pessoas”, disse.

Fábio Meireles II

O parlamentar continuou afirmando que o recurso que virá para o município poderá não resolver a vida dessas pessoas e citou o exemplo do pai do vereador Anderson de Tuca, que cravou na história da sociedade aracajuana a defesa contra o vício do álcool. “Estamos assistindo que o vício da jogatina está assolando o Brasil. Não é religiosidade não, pelo amor de Deus, não é crença religiosa”, defende.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) participou da 86ª edição da tradicional Festa do Mastro, em Capela. A parlamentar acompanhou a cerimônia de marcação do mastro, participou do plantio de mudas na Mata do Junco e entregou uma retroescavadeira à Prefeitura do município. A entrega do equipamento, realizada ao lado do prefeito Júnior Tourinho e da ex-prefeita Silvany Mamlak, faz parte das ações do mandato da deputada para fortalecer a infraestrutura urbana e apoiar o desenvolvimento das áreas rurais.

Yandra Moura II

“Estou muito feliz em participar desse momento tão simbólico para Capela. Aqui, a cultura e a preservação ambiental caminham juntas. E é uma alegria ainda maior entregar um equipamento que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas”, destacou Yandra. Ela também ressaltou que o município já foi beneficiado com R$ 10 milhões em emendas parlamentares de sua autoria, R$ 5 milhões durante a gestão de Silvany, destinados à saúde, e outros R$ 5 milhões que serão executados na atual gestão.

Júnior Tourinho

Durante o evento, o prefeito Júnior Tourinho agradeceu o apoio da deputada. “Yandra tem sido uma parceira do nosso povo. Essa retroescavadeira será fundamental para ações como a limpeza de açudes e ruas. Estamos muito gratos pela presença e pelo compromisso com Capela”. A deputada finalizou dizendo que essa é apenas a primeira de várias entregas que serão feitas em municípios sergipanos. “Capela merecia começar esse ciclo de desenvolvimento. Nosso trabalho em Brasília e nos municípios continua, com trabalho e resultados”.

Márcio Macêdo I

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, cumpriu uma série de compromissos, em Sergipe. A agenda concentrou-se especialmente em ações do programa “Minha Casa, Minha Vida”, com destaque para a assinatura de ordens de serviço em Boquim e a entrega de unidades habitacionais em Pedrinhas. O ministro também esteve em Arauá, onde visitou obras. Nas três cidades, o ministro foi recepcionado pelos prefeitos e pelas equipes das gestões municipais.

Márcio Macêdo II

“O dia foi bastante produtivo, uma grande oportunidade de estar mais perto dos sergipanos e sergipanas, para trazer obras e entregas importantes do governo do presidente Lula. Esta tem sido a nossa missão, o que me deixa bastante feliz, pois o que presenciamos hoje foi a realização do sonho da casa própria. Centenas de pessoas sendo alcançadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Entregamos mais de 200 casas em Pedrinhas e autorizamos a construção de outras 100 unidades em Boquim”, afirmou o ministro.

Olha o Setransp!

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) consolidou a parceria firmada com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), por meio da entrega do cartão Vale-Transporte Estação Acolher. A iniciativa promove a gratuidade na tarifa do transporte público para os catadores de materiais recicláveis que atuam no Arraiá do Povo.

Raissa Cruz

Com a parceria, foram entregues 50 cartões Mais Aracaju personalizados pela Aracajucard com o layout do projeto, garantindo mais acessibilidade e segurança na mobilidade dos trabalhadores acolhidos pela iniciativa. “Essa ação é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos catadores. A Secretaria de Assistência Social está de parabéns pela iniciativa. E para nós é uma oportunidade de reforçar o compromisso do setor de transporte com a responsabilidade social”, comentou a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Érica Mitidieri

A secretária da Seasic e primeira-dama do Estado, Érica Mitidieri, celebra a parceria como uma conquista essencial de reconhecimento ao trabalho dos catadores. “Agora, os nossos catadores de recicláveis também têm acesso gratuito ao transporte coletivo, uma conquista importante, fruto da parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Seasic, e o Setransp, garantindo o Vale-Transporte Estação Acolher para esses trabalhadores que tanto contribuem para o cuidado com a nossa cidade e com o meio ambiente. Um reconhecimento mais que merecido a esse trabalho digno, que transforma e inspira”, destacou Érica.

Laércio Oliveira I

O recente aumento no preço dos fertilizantes no mercado internacional — que reduziu o poder de compra do agricultor brasileiro ao menor nível dos últimos 30 meses — reacendeu o debate sobre a necessidade de o Brasil retomar sua autonomia na produção desses insumos estratégicos.

Laércio Oliveira II

Para o senador Laércio Oliveira (PP), o momento atual apenas reforça a urgência de três projetos estruturantes: o avanço do Sergipe Águas Profundas, a reabertura das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN) em Sergipe e na Bahia, e a aprovação do Profert, programa de sua autoria que incentiva a produção nacional de fertilizantes.

Laércio Oliveira III

“Com o agricultor sofrendo para comprar fertilizante, está cada vez mais claro que o Brasil precisa produzir. E Sergipe pode liderar esse movimento com gás nacional, infraestrutura e tradição na indústria de fertilizantes”, afirmou o senador.

Laércio Oliveira IV

Segundo Laércio, o projeto Sergipe Águas Profundas — que poderá produzir até 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia — deve ser encarado não apenas como um marco energético, mas como um motor de industrialização e soberania alimentar. O gás natural é o principal insumo para a produção de fertilizantes nitrogenados e, para ele, Sergipe tem potencial de retomar o protagonismo nesse setor.

Manter as unidades

Nesse contexto, a Petrobras lançou uma licitação para contratar empresas especializadas na operação e manutenção das unidades de produção de amônia, ureia perolada, ureia granulada e ARLA-32 das FAFENs da Bahia e de Sergipe, incluindo os terminais marítimos no Porto de Aratu. A seleção ocorrerá por menor preço total, em modo fechado. “Esperamos que haja celeridade nesse processo. Com o gás de Sergipe chegando, temos tudo para reabrir a fábrica e abastecer o agronegócio com fertilizante nacional e mais barato”, reforça Laércio.

São João da AMO I

A Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) realizou mais uma edição do tradicional São João dos Assistidos. Mais de 500 pessoas compareceram ao evento, que ocorreu no salão de eventos do Oratório de Bebé, contando com as apresentações da banda Sena – Trio Forró na Roça, e do cantor Luiz Arnaldo.

São João da AMO II

A programação foi diversificada e incluiu apresentações de dança, concursos de rei e rainha do milho, distribuição de brindes e sorteio de balaios. Como não poderia faltar em uma legítima festa junina, uma farta variedade de comidas típicas deliciosas também foi servida, tornando a celebração ainda mais especial.

São João da AMO III

A festa junina da AMO, que completa quase três décadas de história, tem como objetivo principal promover a interação e a socialização entre os pacientes que enfrentam o câncer, proporcionando um ambiente de alegria e descontração. A iniciativa busca oferecer um respiro das dificuldades impostas pela doença, permitindo que todos desfrutem de momentos de felicidade e convivência.

Conceição Balbino

A presidente da AMO, Conceição Balbino, reforça que o momento é de celebração e diversão, proporcionando a fuga da rotina sofrida do tratamento contra o câncer. “Eles adoram estar aqui, trazem a família, o acompanhante, e se divertem bastante. A gente celebra muito esse momento, que para eles é muito difícil por estarem em tratamento, mas que conseguem sair dessa rotina para esse espaço de alegria e de cuidado”, disse.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

