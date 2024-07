Pré-candidatos têm até dia 20 para viabilizarem seus projetos políticos 

A partir do dia 20 de julho até 5 de agosto, partidos políticos e Federações poderão realizar suas convenções partidárias quando irão deliberar sobre as coligações majoritárias e definir quem serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Não custa lembrar que as legendas terão até o dia 15 de agosto para registrarem os nomes junto à Justiça Eleitoral. Sobre a disputa eleitoral em Aracaju já temos algumas pré-candidaturas lançadas e, possivelmente, irreversíveis; já outras ainda carecem de mais apoios políticos.

Projetos como o da vereadora Emília Corrêa (PL), da deputada federal Yandra Moura (União), do ex-secretário Luiz Roberto (PDT), da jornalista Candisse Carvalho (PT) e da advogada Niully Campos (PSOL), respeitando alguns aspectos individuais, provavelmente já estão consolidados, há pouca possibilidade de recuo e jogam por terra qualquer rumor de simulação. Já outros projetos como de Fabiano Oliveira (PP), Danielle Garcia (MDB) e Valadares Filho (Solidariedade) ainda dependem de algumas “circunstâncias”, sendo a principal delas o apoio político!

Nos casos de Fabiano e Danielle, até agora eles só contam com os apoios dos senadores da República, Laércio Oliveira (PP) e Alessandro Vieira (MDB), respectivamente. O principal líder do agrupamento, o governador Fábio Mitidieri (PSD), já declarou apoio para Luiz Roberto, pré-candidato indicado pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira. Partidos da base como o PSD, PSB, PDT e o Republicanos já estão com o pedetista para a eleição deste ano, posição que aumenta a pressão e as especulações sobre os pré-candidatos do PP e do MDB.

Situação que se agrava ainda mais quando a também pré-candidata Yandra Moura, também da base do governador Fábio Mitidieri, agrega os apoios de outros partidos aliados, quase que “esvaziando” as possibilidades de adesões para Fabiano e Danielle. Outro impasse gira em torno da pré-candidatura de Valadares Filho. Candisse Carvalho tem o apoio dos que fazem a maioria da Federação (PT/PV/PCdoB) e o presidente do Solidariedade só conta com o apoio “informal” do ministro Márcio Macedo, numa espécie de “guerra fria” dentro do PT contra o senador Rogério Carvalho.

Para este colunista a leitura é que se todas as estratégias ainda estão sendo montadas, com o início das convenções partidárias, se realmente pretendem disputar a eleição majoritária para prefeito, Danielle Garcia, Fabiano Oliveira e Valadares Filho precisam se viabilizar, politicamente falando, caso contrário, quando das convenções, dificilmente manterão seus projetos ou terão que arriscar “carreiras solo”, o que seria um complicador para cada um deles, considerando a tendência de polarização entre Emília e Yandra, por enquanto. Têm até dia 20 para se viabilizarem…

Veja essa!

O encontro de Fábio Mitidieri com André e Yandra Moura no Arraiá do Povo, durante os festejos juninos, “acalmou” uma série de especulações que surgiram nos bastidores sobre um possível estranhamento por conta da pré-candidatura do União Brasil em Aracaju.

E essa!

Fábio tem consciência que lidera um agrupamento “heterogêneo” em correntes políticas e não deve abrir mão de apoios políticos por conta da disputa pela PMA. Vai manter sua posição, mas não criará empecilhos se Yandra ou outro nome do grupo virem para a disputa e chegarem ao 2º turno.

Cristiano quer Belivaldo I

Em entrevista na rádio Tropical FM, na última sexta-feira (28), o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PT), foi entrevistado e uma declaração repercutiu muito na região Centro-Sul: apesar de estarem em lados políticos opostos, Cristiano confessou sua torcida para o ex-governador Belivaldo Chagas (PODE) ser eleito vice-prefeito de Aracaju, na chapa encabeçada por Yandra Moura (União).

Cristiano quer Belivaldo II

“Torço por Belivaldo em Aracaju. Ele é um grande gestor, é um simão-diense, um homem de bem e tomara que esteja ocupando um cargo importante no Estado de Sergipe que é o de vice-prefeito de Aracaju”. Não custa lembrar que o PT tem pré-candidata própria na capital, mas Cristiano avalia que a experiência administrativa do “galeguinho” seria positiva para Aracaju.

Exclusiva!

Chega a informação para este colunista que o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) pode não disputar a eleição municipal este ano, ou seja, não seria pré-candidato a vice-prefeito em uma chapa encabeçada por Emília Corrêa. A “fonte” explica: Eduardo estaria se preservando para a eleição estadual de 2026…

Bomba!

Outra informação quente que chega da base aliada de Emília Corrêa: pré-candidatos a vereador da Federação PSDB/Cidadania estão preocupados com o número de eleitos para a Câmara Municipal em 2026. Temem que apenas Ricardo Marques seja reeleito e já agendaram uma reunião ampla com o objetivo de convencer Ricardo a aceitar o convite para ser vice de Emília.

Fazendo contas

A turma entende que o PL (partido de Emília) deve fazer entre dois ou três vereadores em Aracaju, mas a Federação PSDB/Cidadania só faria um, podendo, a depender da votação de Ricardo Marques, eleger um segundo nome. E o receio é que, no ajuste de contas, apenas o atual vereador seja eleito. A turma quer Ricardo para vice e diz “não aceitar surpresas”…

Alô Laranjeiras!

A informação é que o presidente do Diretório Municipal do Avante de Laranjeiras, Ewerton Souza, confirmou que a legenda terá pré-candidato próprio para prefeito este ano: o agropecuarista Deninho Xavier; o pré-candidato a vice-prefeito viria do Cidadania: o professor Airton da Mussuca. A legenda também terá uma chapa competitiva para vereador.

Alô Riachão!

Tá dando o que falar no município a escolha de Jamilly Andrade (PSD) como pré-candidata a vice-prefeita no agrupamento da prefeita Simone Andrade (PSD). O pré-candidato a prefeito é Galego da Samba (PSD). A informação é que o vereador Albertino Franco (PSB) e o grupo do presidente da Deso, Luciano Góes (Republicanos) gostariam de fazer esta indicação. Há quem aposte em um possível rompimento político. Até onde se sabe a escolha da vice seria uma indicação da própria prefeita Simone, decisão que teria gerado essa suposta insatisfação.

País do Forró I

Este colunista visitou os festejos juninos da capital e em algumas cidades do interior do Estado e a sensação é que Sergipe transformou-se sim no “País do Forró” durante todo o mês de Junho. É evidente que alguns municípios enfrentam problemas diversos, mas o período junino é uma tradição do povo nordestino e, ressalvando um excesso aqui e outro ali, a avaliação é extremamente positiva, principalmente pelos poucos registros de problemas.

País do Forró II

Houve uma preocupação do governo do Estado em promover o potencial turístico de Sergipe, não apenas com o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, mas com uma série de ações, inclusive apoiando alguns municípios. É preciso também registrar e reconhecer o esforço de muitos prefeitos que também valorizaram as tradições, cada município dentro das suas condições administrativas. O importante é a mensagem transmitida este ano e o impacto disso que será sentido com ainda mais turistas no próximo ano.

Retrocesso da Maconha

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. “Esta decisão não vai legalizar, mas pode ser um grande avanço para que as pessoas possam andar nos ônibus, táxis, transportes de aplicativo e praças públicas com maconha nos bolsos e fazer uso como se fosse um cigarro qualquer”, afirmou.

Eduardo Lima I

E continuou: “A profissão de traficante vai ser legalizada no Brasil. Por que onde o usuário recreativo vai comprar a maconha se não for na mão do traficante? Se não for na mão de quem ganha com o viciado? Porque se você legalizar o uso da maconha para uso recreativo, você vai ter em cada esquina um ponto de droga. Isso é um retrocesso. Como pastor, atendo na igreja várias pessoas dizimadas pelo uso da maconha”.

Eduardo Lima II

Para o parlamentar, o plebiscito, ferramenta democrática pouco utilizada no Brasil, é uma solução viável para tratar do tema. “Por que não fazer um plebiscito no Brasil, para perguntar à mãe, ao pai ou ao cidadão que tem um filho viciado e tem que deixar as coisas escondidas e trancadas dentro de casa para que o usuário não roube para sustentar o vício?”, questionou o vereador.

Olha o MPC!

O procurador-geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC), chamou atenção dos gestores municipais que ainda não atualizaram as informações contábeis no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).

Atenção prefeitos!

Caso os dados não sejam fornecidos até o dia 31 de agosto, o município pode ter dificuldades em receber uma eventual complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na modalidade Valor Anual Total por Aluno (VAAT) em 2025.

Exclusão de autistas

Diante de dois casos graves recentemente noticiados pela imprensa envolvendo a administração de medicamentos de uso controlado por funcionários de escolas em alunos autistas, a advogada/mãe atípica e pré-candidata a vereadora de Aracaju pelo PSD, Priscila Boaventura, usou suas redes sociais para chamar atenção de formas de exclusão de alunos autistas nas escolas.

Priscila Boaventura

Ela aconselha que pais de crianças e jovens neuroatípicos estabeleçam necessária comunicação e rede de apoio com os colegas de escola dos filhos bem como com seus familiares para estar a par da dinâmica do que acontece nas salas de aula. Muitos são os relatos de alunos neuroatípicos pouco estimulados às atividades curriculares com momentos maiores de “descanso” e saídas de sala de aula. “Acolher não deve jamais ser entendido com colocar para dormir ou tirar sem razão de sala de aula, pois condutas como essas são discriminatórias e, portanto, criminosas”, destaca Priscila.

Calendário de vacina

De autoria conjunta dos deputados Paulo Júnior, Áurea Ribeiro, Garibalde Mendonça, Linda Brasil, Georgeo Passos e Luciano Pimentel, foi aprovado o projeto de Lei que obriga os estabelecimentos e órgãos públicos a afixar, em local visível e de fácil acesso, o Calendário de Vacinas para cada faixa etária. O PL n° 232/2024 segue para sanção do governador. “Vacina é prevenção e toda a sociedade precisa se unir para garantirmos vacinação em dia. Esse projeto objetiva oferecer informação clara e objetiva ao maior número de pessoas”, disse Paulo.

Yandra Moura I

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União), apresentou o Projeto de Lei 2469/24, que institui o Programa Nacional de Cuidado Integral para os Primeiros 1000 Dias de Vida. O objetivo do projeto é garantir um início de vida saudável para todas as crianças brasileiras e apoio contínuo às suas famílias, desde a concepção até o ingresso e permanência em creches.

Yandra Moura II

A parlamentar apresentou dados do Ministério da Saúde. Em 2022 a taxa de mortalidade infantil foi de 12,59% por 1.000 nascidos vivos, com 66,10% dessas mortes sendo por causas evitáveis. Além disso, 12,32% dos partos foram de mães adolescentes e 9,45% dos nascimentos foram de baixo peso. “Esses números evidenciam a necessidade de ações integradas e eficazes para mudar esse cenário”, disse a deputada.

Yandra Moura III

Yandra Moura destacou que os primeiros 1.000 dias de vida de uma criança, desde a concepção até os dois anos de idade, são fundamentais para seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF mostram que investir nessa fase pode trazer ganhos significativos para a saúde, educação e qualidade de vida das futuras gerações.

1.000 dias de vida

Uma das inovações centrais do projeto é a introdução da “Caderneta dos Primeiros 1000 Dias de Vida”. Esse documento, disponível em formato físico e digital, será uma ferramenta essencial para registrar todos os marcos de cuidado e desenvolvimento da criança, desde as consultas pré-natais até os primeiros anos de vida. Cada consulta, exame, vacinação e participação em atividades do programa será anotada e carimbada na caderneta, promovendo a transparência e eficiência no cuidado infantil.

Acompanhamento

O projeto prevê diversas medidas importantes, como garantir consultas e exames pré-natais para todas as gestantes, promover partos seguros e humanizados, assegurar acompanhamento pediátrico regular, promover o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e a introdução de alimentação complementar adequada. Também prioriza mães solo e mulheres vítimas de violência, garantindo que recebam o apoio necessário para cuidar de seus filhos.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde questionou a falta de iniciativas como o Programa Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz na gestão do município de Aracaju. “A empregabilidade dos jovens é um tema que eu venho defendendo desde o início do mandato. Mas, o grande problema é que a prefeitura não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. É uma pauta super importante e precisa ser tratada com prioridade. Já no âmbito estadual, o governo do Estado faz um bom trabalho nesse sentido. Inclusive gostaria de parabenizar o secretário Jorge Teles pelas ações desenvolvidas em prol desses jovens”, declarou o vereador.

Breno Garibalde II

Breno expôs uma realidade preocupante na capital sergipana. A grande quantidade de jovens aracajuanos que não estuda e nem trabalha. “Muitos desses jovens estão nas ruas, sem ocupação, e por isso, é necessário incentivar ações como o Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz para que esse público se capacite e entre no mercado de trabalho”, complementou o parlamentar.

Trabalho com catadores

Ainda em seu discurso no plenário da CMA, o vereador falou sobre o trabalho realizado pela Emsurb com os catadores de material reciclável, durante a realização do Forró Caju. “Queria aproveitar o período junino para parabenizar a Prefeitura de Aracaju pela realização do Forró Caju, como também a Emsurb pelo trabalho realizado com os catadores, durante o evento. São trabalhadores invisibilizados e que precisam muito de apoio”, pontua o parlamentar.

Netinho Guimarães I

O diretor-presidente do DER/SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe), engenheiro civil, Anderson Neves, recebeu a visita do deputado estadual Netinho Guimarães (PL). O objetivo do diálogo foi abordar sobre as atuais condições das rodovias que ligam os municípios Japoatã/Propriá, BR-101/Neópolis e Tobias Barreto/Itabaianinha.

Netinho Guimarães II

Na ocasião, o presidente Anderson informou que providencias estão sendo tomadas para garantir melhorias nas condições de tráfego nas rodovias citadas. O parlamentar agradeceu a cortesia da visita e amistosa conversa. “Fui bem recepcionado pelo diretor-presidente Anderson Neves e como sempre coloco o meu mandato à disposição para fortalecer o trabalho em Sergipe”, reafirma o parlamentar.

Laércio Oliveira I

O Hospital São José inaugurou dois novos serviços essenciais para a saúde da população sergipana: o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva e o Serviço de Laringologia e Voz. A iniciativa teve a contribuição do senador Laércio Oliveira (PP/SE), que destinou mais de R$ 2,3 milhão para a aquisição de equipamentos auditivos e custeio.

Laércio Oliveira II

Devido a compromissos em sua agenda de trabalho, o senador Laércio Oliveira não pôde comparecer à solenidade, sendo representado por sua chefe de gabinete, Glória Sena. Durante o evento, o coordenador do Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva, Dr. Jeferson D’Ávila, destacou a relevância da colaboração do senador para a melhoria da saúde auditiva no estado de Sergipe.

Agradecimento

“Esse é um momento muito importante para o estado de Sergipe, quando inauguramos uma nova ala do Serviço de Laringologia do Hospital São José. E eu quero agradecer especialmente ao senador Laércio Oliveira por todo empenho e dedicação que ele tem ao Hospital São José. Suas obras estão aqui marcadas eternamente. Muito obrigado”, afirmou Dr. D’Ávila.

Irmã Vânia

A presidente do Hospital São José, Irmã Vânia Branco, também expressou sua gratidão pelo apoio contínuo do senador. “Quero agradecer imensamente ao senhor por tudo que tem feito pelo hospital. As vitórias que estamos alcançando são fruto dessa parceria, que culmina com esse novo serviço de Laringologia, que chega para servir e dar mais qualidade auditiva para a população sergipana”, disse.

Cobrança

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) voltou a cobrar reforma na pista de skate ‘Cara de Sapo’, na Orla. Byron ressaltou a necessidade de manutenção do equipamento de esporte e lazer, que funciona também como espaço de cidadania. “Meu papel enquanto representante do povo é seguir fortalecendo estratégias que viabilizem esta reforma e possíveis melhorias no espaço. Por isso, gostaria de pedir aos senhores espaço para esta pauta aqui dentro, para buscarmos recursos que venham viabilizar esta obra”.

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem se dedicado em buscar informações sobre a obra de drenagem para o canal da Zona de Expansão de Aracaju, próximo à margem do Rio Vaza Barris, no Bairro Mosqueiro. Ele tem sido procurado por marisqueiras e pescadores que estão preocupados com o que vai acontecer.

Ricardo Marques II

“Eles estão preocupados com impactos que a obra venha trazer, principalmente com uma possível poluição do Rio Vaza Barris, que é fonte de sustento de marisqueiras e pescadores da comunidade. Como vereador estou dando voz aos moradores que disseram que não foram ouvidos pela prefeitura de Aracaju”, disse Ricardo Marques.

Ricardo Marques III

O vereador esteve várias vezes na comunidade Malvina, no Mosqueiro, e também participou da manifestação que reuniu dezenas de pessoas, movimentos sociais e professores da universidade federal, às margens do Vaza Barris. “Os moradores não são contra a obra, porém querem ser ouvidos pela prefeitura e pelos órgãos ambientais. Já levei o pedido de ajuda deles para a Câmara Municipal e estou solicitando à Prefeitura de Aracaju que antes de continuar a obra do canal próximo ao rio Vaza Barris, abra um canal de diálogo com os moradores, marisqueiras e pescadores daquela região, solicita Ricardo Marques.

Investimentos

O Governo de Sergipe e a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), recepcionaram representantes do H. Egídio Group para apresentação do cronograma de implantação da fábrica de produtos fármaco-hospitalares em Estância e de duas empresas de armazenamento e logística em Boquim, um investimento de cerca de R$ 450 milhões que impulsionará a criação de 300 empregos diretos e 500 indiretos, movimentando ainda uma enorme cadeia produtiva que envolve diversos setores para o avanço econômico do estado.

Eleições da OAB/SE

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Costa, oficializou o contrato com empresa que fornecerá sistema eletrônico de votação para as eleições de 2024, a serem realizadas na segunda quinzena de novembro. Ele disse que o processo eleitoral on-line é mais um compromisso de sua gestão. “A partir de agora, não haverá mais filas para o exercício legítimo de voto, a advogada e o advogado poderão votar através do celular, tablet ou computador em qualquer lugar com comodidade, praticidade e segurança”, explicou.

Danniel Costa

As eleições on-line foram aprovadas pelo Conselho Seccional da OAB/SE em sessão ordinária realizada na quarta-feira (26). Mais uma proposta que foi apresentada pela diretoria da instituição. “A OAB Sergipe está cada vez mais conectada com o futuro e com a tecnologia, o que engloba a realização de eleições virtuais”, ressaltou Danniel Costa.

Escola vira referência

A força da escola pública proporciona alianças entre tecnologia e sustentabilidade. Uma ação de alunos e professores do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, em Aracaju, tem tudo para virar referência em toda a rede pública estadual de Sergipe. Eles aplicam os conhecimentos em robótica para promover o uso racional da água na horta pedagógica cultivada na unidade escolar. Um trabalho incrível que gerará grandes frutos para as próximas gerações! Tudo sob a coordenação da diretora Dayse Santos do Nascimento.

