Pré-candidatura de Luiz Roberto aumenta pressão sobre Danielle e Fabiano 

Se não teve o esperado “impacto” em termos de “novidade política”, o lançamento da pré-candidatura de Luiz Roberto (PDT) para a Prefeitura de Aracaju certamente aumentou a pressão sobre outras duas pré-candidaturas governistas: a da delegada de Polícia, Danielle Garcia (MDB) e do vereador da capital Fabiano Oliveira (PP). Aliada do governador Fábio Mitidieri (PSD), a pré-candidatura da deputada Yandra Moura (União) não parece afetada e, como já dito por este colunista, parece irreversível.

E, nesse caso, não se trata de nenhum demérito de Danielle Garcia ou Fabiano Oliveira, mas os dois pré-candidatos só conseguiram os apoios de seus respectivos partidos, até agora. E isso faltando menos de um mês para o início das convenções partidárias. O tempo está passando e dentro do bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri, Yandra e Luiz Roberto já possuem uma quantidade de apoios bem maior, aumentando o rumor de que Danielle ou Fabiano poderiam compor uma chapa como vice.

Mas sobre Luiz Roberto é importante reconhecer outro “agravante” para Danielle e Fabiano: o pedetista é o pré-candidato indicado pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e tem o apoio oficial do governador Fábio Mitidieri, ou seja, como é de que a delegada ou o vereador farão para atrair apoios dos partidos e políticos da situação, quando os líderes do agrupamento já fizeram suas escolhas? Política não é uma ciência exata, mas esta “conta não fecha”!

Já Yandra Moura soube conduzir o processo de construção de um projeto político, encontrou viabilidade em seu nome e passou a percorrer os bairros periféricos de Aracaju. Além de forte articulação ao seu redor, tem já anunciado um pré-candidato a vice-prefeito bem experiente: o ex-governador Belivaldo Chagas (PODE). Por já contar com os apoios de deputados, vereadores, ex-vereadores, de partidos aliados e lideranças comunitárias, Yandra já é uma realidade na cena política do Estado.

Mas outro complicador para Danielle e Fabiano Oliveira é o rumor de que o ex-deputado Valadares Filho (Solidariedade) tanto poderia disputar a PMA quanto a vaga de vice novamente. Possivelmente, por estratégia do ministro Márcio Macedo, talvez ele já trabalhe um nome (Valadares) para ajuda-lo no embate direto com o senador Rogério Carvalho pelo comando do PT. Nesse caso Valadares Filho poderia ser o vice de Luiz Roberto, movimento que divide o eleitorado dos nomes do MDB e do PP.

Em síntese, até o São Pedro não deveremos ter definições sobre como ficará este cenário agora com Luiz Roberto na disputa, oficialmente. Há quem aposte que a definição de vice sairá antes das convenções, em julho; outros entendem que o grupo vai empurrar a decisão para agosto, quando a campanha nas ruas realmente iniciará. Com o prefeito e o governador defendendo o pedetista, é mais difícil ele recuar. Resta saber se, no momento decisivo, Danielle e Fabiano resistirão! A pressão será grande…

Veja essa!

A informação é que Marquinhos, filho da atual vice-prefeita de Ribeirópolis e diretor do hospital da cidade, vai substituir sua mãe na chapa majoritária e será o pré-candidato a vice-prefeito de Rogério Sobral (PSB), que tentará a reeleição. A novidade surpreendeu os bastidores da política local.

E essa!

Para quem não acompanha, houve um rompimento político do prefeito Rogério Sobral com a ex-prefeita Uita Barreto; havia uma expectativa em Ribeirópolis que ela indicasse o vice dele, numa possível reaproximação. Com a confirmação da pré-candidatura de Marquinhos, definitivamente Uita não estará no palanque de Rogério.

Bomba!

Falando em Ribeirópolis, a coluna não tem detalhes, mas chega a informação que a vereadora Lucélia Karina Amarante Lima renunciou seu mandato parlamentar concedido pelo povo em 2020. Ela é aliada do prefeito Rogério Sobral e o abandono de sua função pública desperta a curiosidade de muita gente…

Exclusiva!

Pré-candidata a vereadora de Aracaju pelo PL, Moana Valadares esteve reunida em Brasília com seu esposo, o deputado federal Rodrigo Valadares e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. No encontro recente, houve uma manifestação positiva de Bolsonaro para o projeto de Moana na capital sergipana.

Alessandro x PSDB I

Na publicação anterior, este colunista falou do impasse entre o senador Alessandro Vieira e o Diretório Estadual do PSDB e citou um suposto desentendimento sobre o aluguel do imóvel próximo à Avenida Explosão. Hoje o espaço abriga o escritório do parlamentar e este colunista fez questionamentos sobre o aluguel do imóvel. A assessoria do senador entrou em contato para explicar qualquer dúvida que possa ter surgido.

Alessandro x PSDB II

“Essa informação não é verdadeira. Na realidade, com a redução drástica do valor de repasse mensal, por conta da diminuição da bancada federal em 2022, a direção nacional do PSDB orientou todos os estados a cortar despesas, o que gerou a necessidade de desligar funcionários e desfazer o contrato de aluguel da sede. O repasse mensal do PSDB era de R$ 54.000,00 e caiu para R$ 5.000,00″.

Alessandro x PSDB III

Por fim, a assessoria do senador explicou que “diante dessa situação, a opção foi de aproveitar o imóvel como gabinete parlamentar. O processo de mudança se deu da mesma forma que o contrato inicial e foi elaborado pela mesma imobiliária, que se manteve como gestora do imóvel. Com relação ao valor, não houve alteração. O aluguel ficou em R$4.800,00 sendo que em março de 2024 houve um pequeno reajuste anual e foi para R$4.993,00”.

Nova escola estadual

O governador Fábio Mitidieri autorizou a construção de nova escola estadual. A unidade de ensino ofertará a modalidade de ensino integral e será localizada em Aracaju, no Dom Luciano. Serão R$16.681.851,97 investidos em 9.500m². O espaço terá 23 salas, quadra de esportes e vestiário.

Fábio Mitidieri

“Minha missão na política é ser instrumento de transformação social e é isso que estamos fazendo ao assinar a ordem de serviço para construção de uma nova escola estadual de ensino integral. A nova unidade será localizada no Dom Luciano, em Aracaju, atendendo uma comunidade em expansão”.

Heleno Silva I

Após uma longa batalha pela verdade, perseguições e acusações infundadas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do ministro Benedito Gonçalves, inocentou Heleno Silva. O caso envolvendo R$ 26 milhões foi considerado uma farsa, repleta de falsas acusações e perseguição política. “Ante o exposto, conheço do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação imposta com base no art. 11, I, da LIA, e determino o retorno dos autos à Corte de origem, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se”._

Heleno Silva II

“A justiça prevaleceu, e Heleno Silva foi absolvido de todas as acusações. Acreditamos firmemente que a verdade sempre vem à tona, e este é um momento de alívio para ele e sua família. Agradecemos a todos que apoiaram Heleno durante esse período difícil e reafirmamos nossa confiança no sistema judiciário”, agradeceu o ex-prefeito de Canindé de São Francisco.

Abre o olho, governador!

Enquanto o governador Fábio Mitidieri ainda segue bem avaliado em Sergipe, politicamente falando ele caminha para dois cenários adversos em sua região: em Boquim, o pré-candidato do prefeito Eraldo pontua bem, como também em Arauá. Aliados do governo não estão conseguindo reverter os cenários nas duas cidades.

Elber e o IPTU I

O vereador Elber Batalha Filho ainda celebra a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação direta de inconstitucionalidade contra os aumentos abusivos do IPTU de Aracaju. “Ajuizada em 2015 por mim, na condição de presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Aracaju, essa ação buscava a anulação dos reajustes que aumentaram o IPTU dos Aracajuanos em alguns casos em até 1000%”.

Elber e o IPTU II

“Na época, todo um estudo detalhado da Lei aprovada foi feito, e provamos que esse aumento era abusivo, desproporcional e confiscatório, desrespeitando a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Código Tributário do Município de Aracaju. Com essa última decisão, da qual não cabem mais recursos, todos os aumentos foram anulados e voltam a viger os valores da planta imobiliária de Aracaju anterior a 2015”, completou.

Alô Geru!

O município de Tomar do Geru acaba de dar um passo significativo em direção ao desenvolvimento urbano e à segurança jurídica da cidade. Foi concluída a segunda etapa do projeto de regularização fundiária urbana, que resultou na legalização de 1.135 lotes. Essa iniciativa não apenas proporciona tranquilidade aos proprietários, como também destaca a busca de melhorias para os moradores de Geru.

Parceria

O sucesso desse projeto se deve, em grande parte, à parceria com a empresa Agilize, que conduziu todo o processo sem custos para o município. Essa colaboração foi essencial para a realização do projeto, permitindo que ele fosse executado de maneira eficiente e sem ônus financeiro para a administração pública.

Pedro Balbino

Para o prefeito Pedro Balbino, a regularização fundiária urbana é vista como um sinal de desenvolvimento, e a conclusão dessa etapa reforça o compromisso da gestão pelo bem-estar da população. “Nós agradecemos a essa cooperação que firmamos com a Agilize. Mais de mil lotes estão sendo regularizados na área urbana da cidade, o que para a sociedade geruense, representa mais dignidade em sua propriedade”, finalizou ele.

Yandra Moura I

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União), informou recentemente que destinou emendas parlamentares para os hospitais filantrópicos da capital Aracaju. Yandra Moura anunciou que os recursos para o Hospital de Cirurgia, o Hospital São José e o Hospital e Maternidade Santa Isabel foram empenhados. Ao todo, serão investidos R$ 3 milhões, sendo R$ 1 milhão para cada hospital. “Esses recursos serão utilizados na aquisição de novos equipamentos e materiais, visando melhorar o atendimento aos pacientes que buscam esses serviços de saúde pública”, disse.

Yandra Moura II

A deputada destacou sua familiaridade com as necessidades dessas instituições, fruto de visitas pessoais às unidades hospitalares, onde pôde conhecer as instalações e entender as necessidades específicas. Além disso, Yandra recebeu os diretores desses hospitais em audiência em seu gabinete em Brasília, onde discutiram os principais desafios e prioridades de cada um.

Yandra Moura III

O Hospital de Cirurgia é conhecido por seus serviços oncológicos, de urgência cardiológica, urgência ortopédica e outras áreas de alta complexidade. O Hospital São José se destaca nas áreas de cirurgia geral, urologia e oftalmologia. Já o Hospital e Maternidade Santa Isabel é referência em atendimentos materno-infantil e cirurgia geral.

Diego Prado I

Os vereadores do município de São Cristóvão aprovaram em primeira votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025 enviada pela gestão municipal para apreciação. Na oportunidade, o então vereador e pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Diêgo Prado, reforçou o seu compromisso com a melhoria do serviço de transporte público propondo uma emenda modificativa para incluir o tema nas diretrizes orçamentárias do município para o próximo ano.

Diego Prado II

A emenda propositiva foi aprovada por todos os vereadores presentes, incluindo os vereadores da base aliada da atual gestão, sob orientação do vereador Rafael Sucatão. Isso significa dizer que os vereadores entenderam a necessidade de incluir o transporte público no orçamento do município, a fim de trazer futuros reais benefícios para a população sancristovense. O vereador propositor da emenda, Diêgo Prado, destacou o seu compromisso com a melhoria do sistema de transporte público da cidade e enalteceu o apoio dos demais vereadores a esta pauta.

Diego Prado III

“Enquanto vereador e representante do povo sancristovense, eu tenho trabalhado para trazer reais melhorias para o sistema de transporte público da nossa cidade. Já estive nos órgãos responsáveis, levei a pauta até o governador Fábio Mitidieri e agora eu estou propondo que, a partir do próximo ano, a gestão municipal reserve parte do seu orçamento para custear o serviço e trazer reais melhorias para a população. O apoio dos meus colegas vereadores para a aprovação dessa emenda revela que, independente de partido e posicionamento político, todos os vereadores desta Casa estão empenhados no seu papel de representar o povo tomando decisões coerentes em benefício de todos”, disse Diêgo.

O texto da emenda sugere uma modificação no Projeto de Lei nº020/2024, inciso XIII, dando-lhe a seguinte redação: “Melhorar o fluxo do trânsito com intuito de ampliar a segurança, o conforto, a mobilidade e estimular a consciência e educação no trânsito”. E ainda acrescenta: “Promover um transporte público de qualidade e acessível para a mobilidade urbana, por meio de aplicação de subsídio financeiro do município dentro do Consórcio Metropolitano da Grande Aracaju, instituído pela Lei Complementar Estadual 266/2015”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

