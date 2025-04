Prefeito de Lagarto define seus senadores e aumenta “tensão” na base aliada

Pouco tempo depois de anunciar o apoio formal da família Reis para a reeleição do senador Rogério Carvalho (PT) no próximo ano, agora o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), acompanhado do irmão e deputado federal licenciado Fábio Reis (PSD), ratifica o apoio do agrupamento político agora para a reeleição do também senador Alessandro Vieira (MDB). Aliado de primeira hora do governador Fábio Mitidieri (PSD), o gestor municipal já “bateu o martelo” e fez suas escolhas.

Não custa lembrar que, sempre que questionado, o governador tem dito repetidas vezes que seu compromisso político é com a pré-candidatura do ex-deputado André Moura (União) para o Senado Federal no próximo ano. Restava apenas a confirmação de que o presidente estadual do União Brasil iria para a disputa, mas esta dúvida foi sanada na última segunda-feira (14), onde com exclusividade para o radialista Narcizo Machado, na FAN FM, André confirmou que estará na disputa para senador.

Estranhamente o prefeito de Lagarto e Fábio Reis, que por acaso é secretário de Estado de Representação de Sergipe em Brasília (auxiliar do governador), não seguiram o direcionamento de Fábio Mitidieri e já optaram por caminhar com o petista Rogério Carvalho e Alessandro Vieira, consolidando a teoria deste colunista de que o palanque do presidente Lula (PT) em Sergipe, no próximo ano, será o da base governista. Há, inclusive, quem aposte em uma chapa com Rogério e Alessandro juntos.

O problema é que esse “movimento” dos irmãos Sérgio e Fábio Reis só aumenta a tensão que já existe nos bastidores da base governista, onde todos os liderados esperam por uma manifestação definitiva do governador, a maior liderança do projeto. E “pressiona” o deputado estadual Ibraim (PV) e toda família Monteiro, decisivos para a vitória do Grupo Saramandaia em 2024, e que, dentro de Lagarto, tradicionalmente já tem relação política com o PT, com Rogério Carvalho e com André Moura.

É evidente que o prefeito e o secretário de Estado, neste momento, estão focados no futuro da administração municipal de Lagarto, mas como membros de um agrupamento político, cuja liderança é o governador, anunciar compromisso eleitoral com Rogério Carvalho – que nem faz parte da base aliada, por enquanto – e com Alessandro Vieira, mas deixando André Moura de fora, cria um problema para o governo e pode desestabilizar uma composição que já vive “estremecida”!

A eleição será apenas no próximo ano, mas como este colunista já tem colocado em publicações anteriores, a base governista é completamente heterogênea, com muitos “fios desencapados” e que podem gerar um “curto” a qualquer momento. E olhe que, desta vez, não é a oposição quem está “antecipando” o processo eleitoral, mas a própria base do governo, onde a disputa por espaços, na chapa majoritária, tende a ser bastante acirrada! Vai ser difícil manter este bloco unido até o próximo ano…

Veja essa!

Primeiro o prefeito de Lagarto anuncia seu apoio político para a reeleição do senador Rogério Carvalho (PT); depois o governador se desloca para São Domingos onde ratifica seu compromisso político com a pré-candidatura de André Moura para o Senado no próximo ano.

E essa!

Aí vem André Moura, concede uma entrevista e confirma que está elegível e que disputará o Senado no próximo ano, dentro da base governista e liderada por Mitidieri. Aí, no dia seguinte, Sérgio e Fábio Reis recepcionam Alessandro Vieira em Lagarto e confirmam o apoio político para a reeleição dele em 2026. É mole?

Exclusiva!

Este colunista vai repetir algo que já foi dito por este espaço, meses atrás: por mais que exista boa vontade do governador, parte da base governista não apoia e nem vota em André Moura para o Senado. A impressão é que a turma quer o apoio e o empenho dele, além de sua capacidade de articulação, mas o “amor” não é recíproco…

Bomba!

Dentro da onda de especulações sobre fusões e federações entre partidos políticos, parece ganhar força em definitivo a fusão entre o PSDB e o Podemos, que não mudaria muito em Sergipe, mas com uma Federação nacional com o Republicanos, legenda que hoje a direção do deputado federal Gustinho Ribeiro no Estado.

Nada por acaso

Este colunista chama a atenção para os ataques que começam a ser proferidos contra o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Rodrigo Valadares (União) e pessoas próximas a ela. Há quem leve a discussão para o plano nacional, por causa de Jair Bolsonaro (PL), mas tudo já é antecipação para o Senado em 2026…

Tome nota!

Um político sergipano, cotado para disputar um mandato eletivo no próximo ano pelo PSB, ficou visivelmente preocupado com o Congresso Estadual do partido, no último final de semana. A ausência das principais lideranças do agrupamento deixou o político preocupado, que já começa a fazer contas para tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa, possivelmente por outra legenda da base…

Cabrini em Sergipe I

Bastou se confirmar a notícia de que o jornalista Roberto Cabrini estaria gravando um material jornalístico em Sergipe, que começou um “alvoroço” nos bastidores da política local, com uma série de insinuações sobre inúmeros “rumores de corrupção”! Uns falam que ele veio tratar do caso Genivaldo; outros falam que foi sobre a atuação da Reviver nos presídios sergipanos; como também sobre a contratação do Dj Alok, para um show em Itabaiana…

Cabrini em Sergipe II

O que mais chama a atenção deste colunista é que estes são temas que estão no cotidiano dos sergipanos, mas que não chamam tanta atenção. Foi preciso que um jornalista da “grande mídia” vir ao nosso Estado para que surjam tantos interesses? E por que não se apura todos esses rumores de corrupção? Ou tem muito “fake News” ou tem é gente “escondendo coisas” em Sergipe del Rey…

Problema no lixo

A terça-feira (15) amanheceu com uma grande preocupação para os aracajuanos: a manifestação dos trabalhadores da empresa Renova, responsável pela coleta do lixo na capital, que se aglomeraram em frente à sede e impediram a saída dos caminhões. Os manifestantes estavam cobrando o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte da empresa, com carências ainda não sanadas.

Nota da empresa I

Em nota pública, a empresa Renova garantiu que os salários dos seus colaboradores que atuam na coleta de resíduos em Aracaju “estão rigorosamente em dia”! A empresa explica ainda que “as anotações nas carteiras de trabalho estão sendo realizadas de forma gradual e com empenho para serem concluídas em breve”. A coluna espera que a coleta logo esteja completamente normalizada para não prejudicar a coletividade.

Nota da empresa II

“Com relação aos cartões de benefícios dos colaboradores, comunicamos que o processo de contratação com a operadora já está em fase avançada e logo será expedido o cartão de todos os funcionários. Informamos, também, que isso não impediu de efetuarmos os pagamentos de todos os benefícios. Com relação ao plano de Saúde afirmamos que estamos em fase avançada de negociação com a operadora. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, o respeito aos nossos colaboradores e a prestação de serviços de qualidade à população de Aracaju”, conclui anota a empresa Renova.

Massimo vai fechar!

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa terça-feira (15) foi o triste comunicado do Grupo Massimo Supermercados, que anuncia o fechamento de suas três unidades (Barra dos Coqueiros, Farolândia e Alameda Mall – ambas em Aracaju), sem maiores explicações. A unidade da Barra fecha no próximo dia 21 e as demais em 31 de maio. O grupo apenas assegura que todos os compromissos firmados com os trabalhadores serão honrados e que, dentro da possibilidade, eles serão aproveitados ou indicados para outras empresas.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde se reuniu com o diretor institucional da Iguá Saneamento, João Roberto, e representantes da Fundação Mamíferos Aquáticos, Rodolfo Alves (biólogo e coordenador de projetos) e Marcela Menezes (engenheira ambiental e consultora técnica), para dialogar sobre demandas e preocupações ambientais.

Breno Garibalde II

“Foi uma reunião muito produtiva. Falamos sobre diversas soluções, como interromper a ligação clandestina dos canais, a revitalização da Praia Formosa. Além disso, passei para o diretor sobre a minha preocupação com a obra de macrodrenagem que pode trazer graves impactos ao Rio Vaza-Barris”, disse Breno.

Breno Garibalde III

O abandono do patrimônio histórico do estado e do município de Aracaju, foi o tema do pronunciamento de Breno Garibalde na tribuna da Câmara de Vereadores. Ele alerta que os prédios históricos da capital sergipana estão gritando por socorro. “Com as chuvas do último sábado, a cúpula do prédio do Instituto Parreiras Horta veio a desabar. Mas, o problema é da chuva? Não! O problema é da falta de cuidado com o nosso patrimônio histórico. Aquele prédio é datado de 1924, é protegido pelo Governo do Estado, está na lista de imóveis tombados, mas está em completo abandono. É muito triste ver como o nosso patrimônio está sendo tratado”, declarou o vereador.

Prédios abandonados

Ainda segundo Breno, o prédio do Instituto Parreiras Horta é o único edifício com características neoislâmicas no nosso estado. “Estamos falando de um prédio com mais de cem anos, que conta a história da medicina e pesquisas científicas no nosso estado, e infelizmente não é um caso isolado. Temos vários exemplos desse abandono, um deles é o palácio Inácio Barbosa, outro prédio histórico que está caindo aos pedaços. Isso é muito preocupante! Uma cidade sem história, é uma cidade sem memória”, alertou o parlamentar. Para Breno, é necessário chamar atenção do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju para o cuidado com os prédios históricos. “Espero que nossos gestores passem a olhar com mais atenção para a nossa história”.

Mudanças climáticas

Ainda em sua fala, Breno deixou o alerta para os impactos causados pelas mudanças climáticas na capital sergipana. “Todo ano fortes chuvas acontecem nessa época, mas a cada ano a situação se agrava. Precisamos nos atentar a isso. O que Aracaju está fazendo para se preparar para as mudanças climáticas? Quem mais sofre com isso são as comunidades das periferias. É necessário que a gestão esteja atenta a isso e trabalhe em soluções para minimizar esses impactos”, finalizou o vereador.

ABIH/SE

A Associação das Indústrias em Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) divulgou um levantamento que revela uma taxa média de ocupação hoteleira de 92,11% durante o período da Páscoa. Esse número representa um aumento significativo em relação aos 75% registrados no mesmo período do ano passado, destacando a crescente atratividade do estado como destino turístico.

Vila da Páscoa

Durante este período, um dos eventos que se destaca é a segunda edição da Vila da Páscoa, que acontece de 4 a 27 de abril na Orla da Atalaia. A Vila oferece uma programação diversificada e gratuita, com atividades para toda a família, como a tradicional encenação da Paixão de Cristo, realizada pelo Grupo Teatral São Francisco de Assis, além de espaços interativos como a Fábrica de Chocolate e o Labirinto.

Antônio Carlos Franco

Antônio Carlos Franco, presidente da ABIH-SE, enfatiza a importância do investimento do Governo do Estado em eventos que atraem visitantes: “A Vila da Páscoa é um excelente exemplo de como iniciativas culturais podem impulsionar o turismo. A participação do Governo de Sergipe é fundamental para viabilizar essas ações que não só atraem turistas, mas também favorecem a economia”, pontuou ACF.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) destacou na Câmara Municipal de Aracaju o projeto social da ONG Olhar Carinhoso, no bairro Soledade, que promove aulas gratuitas de capoeira para crianças, ministradas pelo professor Emerson. O parlamentar ressaltou a importância de ações esportivas e recreativas voltadas para o público infantil, especialmente na periferia de Aracaju. “É um trabalho com foco na formação cultural e cidadã, através da capoeira”, salientou.

Fábio Meireles II

Considerado não só um esporte, mas uma expressão cultural que mistura arte marcial, dança, música e bem-estar físico, a capoeira é uma atividade com enorme potencial para ser trabalhada na educação infantil. Ensina valores como união, companheirismo, respeito e envolve as crianças em exercícios que trabalham força, resistência e flexibilidade.

Fábio Meireles III

Fábio Meireles disse que a ONG está vendo a possibilidade de oferecer aulas de capoeira todas as segundas-feiras para crianças da periferia, “inclusive meu filho Fábio Meireles Júnior também participa das aulas de capoeira”, disse. O parlamentar parabenizou a dedicação do professor Emerson, bem como o trabalho da ONG Olhar Carinhoso, presidida por uma mulher simples, Ítala Meireles, que está trabalhando em prol da população”, enfatizou.

Título para Diau!

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou o Projeto de Resolução nº 19/2025, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), que concede o Título de Cidadania Sergipana ao cantor Daniel Diau de Lima, um dos principais vocalistas da banda Calcinha Preta.

Calcinha Preta

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o cantor se mudou para Aracaju aos oito anos de idade e viveu a maior parte de sua vida em Sergipe, onde iniciou sua carreira musical. Sob sua liderança, a banda Calcinha Preta se tornou um ícone do forró e da música romântica, levando a identidade sergipana a palcos de todo o Brasil e do exterior.

Luciano Pimentel

“Com sua voz marcante e estilo único, Daniel Diau se consagrou como um dos grandes nomes da música brasileira, especialmente no cenário do forró romântico. Ao longo de sua trajetória, conquistou uma legião de fãs e se destacou pelo talento inconfundível, carisma e interpretações emocionantes. Sua contribuição ao gênero é amplamente reconhecida pelo público e pela crítica, consolidando seu lugar na história da música brasileira”, destaca Luciano Pimentel na justificativa do projeto. A data de entrega da honraria ainda será definida pela Casa Legislativa.

