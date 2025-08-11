Principais promessas de Lula para Sergipe estão paralisadas ou descartadas

Por Habacuque Vilacorte

Entrevistado pelo radialista Narcizo Machado (FAN FM), na manhã da sexta-feira (8), o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi questionado sobre a lentidão por parte do governo federal para a conclusão do trecho Norte da “interminável” obra de duplicação da BR-101, mais precisamente do trecho de Pedra Branca, em Laranjeiras, até a divisa com Alagoas, no município de Propriá. Um ouvinte chegou a afirmar que os trabalhos na região se encontram paralisados, informação ratificada pelo governador.

Fábio Mitidieri explicou que, no recente encontro do presidente Lula (PT), em Brasília (DF), com os governadores do Consórcio Nordeste, chegou a questionar sobre as dificuldades que o petista poderá enfrentar no próximo ano, aqui no Estado, por conta da falta de entregas, mais precisamente, sobre as principais promessas realizadas para os sergipanos, como a duplicação da BR-101. Se levar em consideração o trecho Sul, de Estância até a divisa com a Bahia, aí sobram promessas do governo federal.

Na mesma entrevista, Fábio Mitidieri lembrou que o governo Lula também se comprometeu em duplicar a BR-235, que liga a Grande Aracaju até os municípios da região Agreste, passando por Itabaiana. O chefe do Executivo falou sobre estudos para a elaboração do projeto para a obra, que também segue sem perspectiva. Por fim, e não menos importante, a sonhada construção do Canal de Xingó, segundo o governador sergipano, foi descartada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Com as obras paralisadas do trecho Norte da duplicação da BR-101 e sem perspectivas para o trecho Sul, além da duplicação da BR-235 e a extinção do projeto do Canal de Xingó, restou a Fábio Mitidieri celebrar a construção da ponte ligando Sergipe a Alagoas, que segundo ele, encontra-se em estágio avançado. Detalhe: o ministro dos Transportes, Renan Filho, ex-governador dos alagoanos, é um dos principais defensores da obra e, politicamente falando, um dos mais interessados.

Este colunista já havia alertado, no início de junho passado, que após o anúncio por parte do governo Lula, do “congelamento” de R$ 31,3 bilhões na execução orçamentária deste ano, a obra de duplicação do trecho Norte da BR-101 iria demorar ainda mais e, pelo que se sabe, agora os trabalhos estão paralisados. Mas em abril desse ano, o ministro Renan Filho garantiu que a obra estaria concluída até o final de 2025, como também o projeto de duplicação da BR-235.

Em síntese, as principais promessas feitas pelo presidente Lula para o povo sergipano, em termos de obras, ou estão paralisadas ou já caminham para serem descartadas, como foi o caso do Canal de Xingó. Em tempos de “tarifaço”, este foi um verdadeiro “vexame administrativo” do governo do PT, algo difícil de acreditar que esteja concluído ainda em meados de 2026, considerando que vamos entrar em um ano eleitoral, quando “novas promessas” serão formalizadas. O difícil será cumprir todas elas…

Veja essa!

Um assunto que movimentou os bastidores da política lagartense, nos últimos dias, foi a saída da ex-deputada estadual Goretti Reis do cargo de secretária municipal de Saúde de Lagarto. Em nota, o prefeito Sérgio Reis explicou que foi uma decisão de ordem pessoal dela e que tentou a todo custo sua permanência, mas disse que respeitava seu desejo não dar continuidade ao trabalho.

E essa!

O que mais chamou a atenção foi o substituto de Goretti: Marlysson Magalhães! Ele que tinha história na política local ao lado da família Ribeiro, e que foi secretário de Saúde de Lagarto na gestão da ex-prefeita Hilda Ribeiro por mais de três anos, sendo muito criticado pelo grupo Saramandaia, inclusive por Sérgio Reis. No ano eleitoral, Marlysson rompeu com o “Bole-Bole” e mudou de lado político.

E Saúde?

A coluna não faz nenhum tipo de questionamento sobre a indicação de Marlysson Magalhães para auxiliar o prefeito Sérgio Reis, que tem autonomia para indicar seu secretariado, mas como perguntar não ofende, a Saúde de Lagarto, gerida por Hilda Ribeiro e Marlysson, que era tão criticada pela família Reis e por todo o grupo Saramandaia, agora vai melhorar com a “dobradinha” Sérgio e Marlysson?

Apoios definidos I

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, em entrevista ao Jornal da FAN, confirmou que apoia a reeleição do governador Fábio Mitidieri, que vota pela reeleição de seu irmão e deputado estadual Adaílton Martins (PSD) e que tem compromisso com a pré-candidatura a deputado federal do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB).

Apoios definidos II

Airton Martins também confirmou que já tem um pré-candidato ao Senado estabelecido: o senador Alessandro Vieira (MDB), que buscará a reeleição. Ele não tem outro pré-candidato ainda. No plano federal, o prefeito da Barra dos Coqueiros disse que nem é Lula (PT) e nem é Jair Bolsonaro (PL), e que gostaria que surgisse outra alternativa para o País.

Laércio Oliveira I

Carmópolis recebeu a visita do Senador Laércio Oliveira, que cumpriu agenda institucional em busca de reafirmar o compromisso com o desenvolvimento de Carmópolis. Laércio foi recebido pelo prefeito Edi Leite, vereadores, secretários e lideranças locais, em pauta o desenvolvimento do município com foco na saúde, infraestrutura e ainda, no fortalecimento de Carmópolis como referência nacional na produção de petróleo e gás.

Laércio Oliveira II

A comitiva contou com o deputado estadual Luciano Pimentel, do vereador por Aracaju, Levi Oliveira e do superintendente estadual do Ministério da Saúde, Tiago Rangel. O prefeito Edi Leite falou sobre uma atuação política contínua, ética e comprometida com a entrega de resultados à população e que “é importante conduzir a gestão pública com responsabilidade e respeito ao erário, mesmo diante das limitações orçamentárias de um município de pequeno porte”.

Sensibilidade e seriedade

Por sua vez, o deputado estadual Luciano Pimentel, elogiou a postura de liderança e dedicação do prefeito que, segundo ele, “representa um exemplo de gestor que, mesmo vindo da iniciativa privada, decidiu contribuir com sua cidade e tem transformado Carmópolis com sensibilidade e seriedade”, disse.

Falando nele!

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã desta quinta-feira, 7, para destacar a entrega de dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica no Hospital Amparo de Maria. A contratualização é fruto do edital de credenciamento aberto pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o objetivo de expandir a rede de UTIs pediátricas e assegurar mais agilidade na internação de crianças que necessitam de cuidados intensivos.

Luciano Pimentel I

Para Luciano Pimentel, a iniciativa representa um avanço expressivo na assistência hospitalar pediátrica em Sergipe. “Em 2023, o estado dispunha de apenas 10 leitos de UTI pediátrica. Em 2024, esse número subiu para 30 e, com a nova contratação, a rede estadual passa a contar com 40 leitos exclusivos para o público infantil, além de seis leitos de alta complexidade no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse)”, explicou o deputado, citando dados divulgados pela SES.

Luciano Pimentel II

“Diante da importância desta notícia, quero deixar registrado, nesta Casa, esse fato e, mais uma vez, parabenizar o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, pelas ações que vêm sendo desenvolvidas em benefício do povo sergipano, especialmente por oferecer maior tranquilidade durante o período de sazonalidade das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG)”, ressaltou Pimentel.

De acordo com o Governo do Estado, todos os dez leitos já estão prontos para receber pacientes. Para aqueles que necessitarem de continuidade do cuidado, o hospital também dispõe de leitos de enfermaria pediátrica, com assistência médica 24 horas, assegurando um atendimento integral, tecnológico e humano às crianças sergipanas.

