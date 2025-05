Projetos nacionais podem inviabilizar alianças políticas em Sergipe

Por Habacuque Villacorte

A polarização nacional entre Esquerda e Direita, entre petistas e bolsonaristas, continua muito pujante e não pode ser desconsiderada quando olhamos para as eleições de 2026, mas a impressão é que os demais partidos e políticos conversam entre si em busca da consolidação de um projeto amplo, de algo que já vimos há alguns anos, embora Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) continuem liderando o processo, em qualquer levantamento que seja feito hoje em dia.

Mesmo inelegível, por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltará a intensificar suas caminhadas pelo País, conversando com as pessoas, ouvindo críticas e sugestões. Ele parece recuperado do recente problema de saúde que o acometeu. Também disposto a disputar as eleições do próximo ano, mesmo desgastado junto ao eleitorado, principalmente pelas falhas de seu governo, Lula também sinaliza que irá caminhar pelo País, para tentar conter a “sangria” aberta junto ao eleitorado.

É precipitado chegar a qualquer conclusão política aqui em Sergipe, sem levar em consideração aquilo que está sendo formatado no plano nacional. Por enquanto temos a construção de um projeto de reeleição encaminhado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), mas ainda não se sabe quem será (ou serão) seu (s) adversário (os). Não é exagero dizer que pouca coisa ou quase tudo poderá mudar o atual cenário, considerando as alianças que podem ser estabelecidas.

Partidos alinhados com o presidente Lula, atualmente, já “ensaiam” uma saída do governo petista, possivelmente apostando que o atual desgaste junto ao eleitorado brasileiro seja irreversível. Não custa lembrar que o União Progressista (fusão recente do União Brasil com o PP), que em Sergipe tem com maiores representações André Moura e Laércio Oliveira, já “ensaia” uma pré-candidatura própria para a presidência da República com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

O vice-presidente nacional do UB, o ex-prefeito de Salvador (BA), ACM Neto, inclusive, já defende que o partido entregue os cargos que possui no governo federal, pontuando que a legenda não estará no palanque de Lula e do PT no próximo ano; mas o PSD de Fábio Mitidieri também não fica para trás e já “costura” um projeto nacional com duas pré-candidaturas: o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior (que recebeu um afago de Mitidieri) e o governador do Rio Grande do Sul, Ricardo Leite.

Lula é um profissional da política e sabe que para alcançar mais uma reeleição, vai precisar de palanques fortalecidos em todo o País, principalmente no Nordeste e em Sergipe. Certamente que ele não renunciará a apoios aqui no Estado, mas legendas como o União Progressista, o PSD e os Republicanos tanto podem fortalecer projetos próprios, como também podem se alinhar com a oposição, liderada pelo PL de Bolsonaro, ou seja, alianças atuais podem ficar prejudicadas e/ou fragilizadas…

Foi aprovado na Câmara Municipal de Aracaju um projeto de lei de autoria do vereador Breno Garibalde (REDE) determinando que todos os documentos digitais, de uso interno ou externo em Aracaju, públicos e oficiais, no ato de confecção, salvamento ou disponibilização, sejam disponibilizados em formato PDF pesquisável, em formato DOC ou similar, viabilizando o acesso pelas pessoas com deficiência visual.

A propositura de Breno Garibalde, além de garantir mais transparência, assegura o direito fundamental de acesso à informação e deve ser executada em conformidade com os princípios básicos da administração pública e para garantir que as informações públicas sejam disponibilizadas de forma clara, objetiva e acessível a todos os cidadãos.

“A grande maioria dos aposentados vítimas da fraude no INSS foi roubada por meses sem ser consultada e nunca ter tido acesso à informação sobre os descontos indevidos na folha. Um absurdo, não dá para confiar neste sistema de implantação de descontos à revelia do beneficiário”.

A indignação é do deputado federal Nitinho Vitale (PSD), autor de dois projetos que visam proteção, acesso à informação, segurança financeira e transparência nas transações entre o INSS, os aposentados, associações e as instituições de crédito financeiros no Brasil. Um deles versa sobre o acesso ao contracheque, obrigando o INSS a enviar ao domicílio, mensalmente, o contracheque impresso aos aposentados e pensionistas.

“Se os beneficiários do INSS tivessem acesso mensal ao contracheque, a fraude não ficaria encoberta por tanto tempo. O prejuízo não seria tão vultoso para pessoas extremamente carentes, vulneráveis, sem habilidades digitais, sem acesso às ferramentas de tecnologia. Menos dinheiro no bolso, menos comida no prato”, justificou o deputado. Nitinho reconhece que, atualmente, o contracheque é disponibilizado principalmente por meio digital, o que pode excluir parte dos beneficiários que não possuem familiaridade com ferramentas online.

Já outro projeto estabelece que instituições financeiras, bancárias e associações ficam obrigadas a notificar previamente os aposentados sobre qualquer desconto a ser realizado em seus benefícios, como empréstimos consignados, planos de assistência à saúde, planos funerários e/ou contribuições associativas. “A notificação deverá ser clara e enviada por meios eficazes, como carta, com detalhamento completo sobre regras da contratação”, cobra o parlamentar. Os dois projetos foram protocolados e aguardam análise nas comissões pertinentes da Câmara dos Deputados.

O ex-prefeito e ex-deputado Armando Batalha confirmou para este colunista que é pré-candidato a deputado federal em 2026. Ele encaminha provável filiação no União Brasil, que está alinhado com o governador Fábio Mitidieri e terá como pré-candidata à reeleição, a deputada Yandra Moura.

“O momento é da gente construir e fortalecer essa pré-candidatura (para federal), mas acima de tudo todos nós estamos fazendo contas. É preciso analisar bem sobre que legenda nos dará melhores condições de disputa e mais chances de vencer a eleição”, comentou Armando Batalha, revelando a tendência de se filiar no União Brasil e apostando na chegada de outros nomes competitivos na chapa para federal.

A Prefeitura de Poço Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reinventando a maneira de cuidar das pessoas. Na última sexta-feira (23), o prefeito Roberto Barracão anunciou o projeto “Saúde de Todos”, que vai ofertar cirurgias, consultas e exames de algumas especialidades com o objetivo de zerar as filas de pessoas que estão aguardando liberação na regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa busca atender a uma demanda antiga de pessoas que estão na fila do SUS há muitos anos esperando por um desses procedimentos, além de garantir o conforto de ter o procedimento realizado dentro do próprio município a partir de um trabalho em conjunto com o Instituto Compartilhar.

Para o prefeito Roberto Barracão, a saúde é prioridade em sua gestão, por isso está unindo esforços para buscar recursos e parcerias que promovam progresso nessa área. “Estou preocupado com as pessoas menos favorecidas, por isso sigo incansável em busca de melhorias para o nosso município. Para concretizar o projeto Saúde de Todos, pude contar com o Deputado Federal João Daniel, a quem agradeço do fundo do meu coração pela contribuição para os avanços que Poço Verde tanto precisa”.

“Até dezembro, teremos consultas, exames e cirurgias realizadas aqui mesmo em nossa cidade graças a uma emenda parlamentar no valor total de 2 milhões de reais que vai iniciar a transformação na saúde ofertada pela gestão municipal”, destacou o prefeito Barracão. De acordo com o secretário de Saúde, Rubens Costa, a princípio o projeto começará com três etapas e a primeira iniciou nessa segunda-feira (26).

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 termina em 30 de maio, às 23h59. Para auxiliar os contribuintes, a Estácio de Sergipe, em parceria com os cursos de Administração e Ciências Contábeis, o Laboratório de Prática de Gestão (PLPG) e o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), está oferecendo atendimento gratuito para a elaboração e envio das declarações.

Os atendimentos presenciais ocorrem até 30 de maio, das 15h às 18h, no espaço Educar-te, localizado no campus da Estácio em Sergipe. O serviço é aberto à comunidade externa e interna, incluindo alunos, professores e colaboradores. “A ação ‘Imposto de Renda Solidário’ visa atender à comunidade, proporcionando um serviço gratuito de elaboração da declaração do IRPF. Nossos alunos, supervisionados por professores da área contábil, realizam os atendimentos de forma humanizada e profissional”, destaca Cássio Menezes, Coordenador de Administração da Estácio Sergipe.

Além do atendimento presencial, a Estácio oferece suporte virtual por meio do NAF Digital, em parceria com a Receita Federal. O serviço inclui preenchimento e envio da declaração, análise da malha fina, regularização de CPF e CNPJ, entre outros. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail: naf.digital@estacio.br. A iniciativa reforça o compromisso da Estácio com a responsabilidade social e a formação prática dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade sergipana.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, foi condecorado com a Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria do Estado brasileiro. A entrega da honraria foi feita pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que representou o presidente Lula na solenidade realizada no Itamaraty, em Brasília. A comenda é dirigida a pessoas, instituições, corporações militares ou empresas que tenham prestado serviços ou sejam dignas de méritos considerados excepcionais.

“Com imensa gratidão e um profundo senso de responsabilidade, recebi a mais alta honraria do Estado brasileiro. Esta condecoração representa muito mais do que um reconhecimento individual, mas sim um símbolo da reconstrução do diálogo entre governo e sociedade, da valorização da participação popular e do compromisso com um Brasil mais justo e solidário”, declarou o ministro. “Compartilho essa honra com todos que acreditam na política como instrumento de transformação social. Sigo com ainda mais dedicação na missão de servir ao povo brasileiro com humildade, seriedade e trabalho”, completou.

O Hospital de Cirurgia (HC) irá comemorar 99 anos de história com uma Missa em Ação de Graças nesta quinta-feira (29), a partir das 15h30, no pátio da unidade, reunindo colaboradores, diretoria e autoridades convidadas. Referência na assistência pública em Sergipe há quase um século, a instituição filantrópica oferta serviços gratuitos à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo com procedimentos cirúrgicos, consultas, exames e ensino.

Fundado em 2 de maio de 1926, o Cirurgia se consolidou como um dos principais centros de assistência de média e alta complexidade de Sergipe, principalmente nas áreas de Cardiologia, Neurocirurgia, Oncologia e Ortopedia. Atualmente, mais de 80% dos atendimentos do hospital são destinados a pacientes da Rede Estadual de Saúde.

Ao longo de sua trajetória, o HC acumulou marcos importantes na saúde em Sergipe, como a realização da primeira cirurgia cardíaca, a implantação do primeiro Serviço de Neurocirurgia, do primeiro Laboratório de Hemodinâmica e do primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste. Além disso, como hospital-escola, contribui há 99 anos para a formação de várias gerações de profissionais de saúde do estado.

