PSD com 26 e União com 23 prefeituras concentram o poder político 

Com exceção da capital, o processo político de Sergipe, em 2024, parece ter chegado ao fim, mas não por completo em alguns municípios do interior do Estado. Descartando Aracaju, que ainda terá um 2º turno entre a vereadora Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT), das 74 cidades restantes, o PSD do governador Fábio Mitidieri elegeu 26 prefeitos, sendo que o mais votado para prefeito de General Maynard está filiado na legenda, mas teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral.

Por sua vez, apesar do resultado abaixo do esperado na capital, sob a direção do ex-deputado André Moura, o União Brasil elegeu 23 prefeitos pelo interior sergipano, sendo que a situação em Aquidabã também é muito crítica por conta do indeferimento do registro da candidata Ana Helena de Dr. Mário, que findou sendo a mais votada por lá. PSD e União juntos somam 49 prefeituras dos 75 municípios sergipanos, o que influencia diretamente o cenário político já pensando em 2026.

A “terceira força” nestas eleições municipais foi o Partido dos Trabalhadores, do senador Rogério Carvalho, que conseguiu vencer em seis municípios. Já o PL de Valmir Francisquinho e o PP do senador Laércio Oliveira elegeram cinco prefeitos cada um. O MDB elegeu outros três, o Republicanos mais dois e PDT, Cidadania, PSB e Podemos elegeram um prefeito cada. Se Emília vencer em Aracaju o PL se iguala ao desempenho do PT ou o PDT subiria um “degrau” caso dê Luiz Roberto na disputa na capital.

Além da ida de seu candidato para o 2º turno em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri está celebrando três vitórias conquistadas com muita dificuldade: em Boquim, Lagarto e na Barra dos Coqueiros os governistas ganharam, mas com uma margem de frente bem inferior do que vinha sendo prometido e propagado. Por sua vez, o chefe do Executivo não conseguiu reverter cenários em Itabaianinha, Poço Verde, Simão Dias, Itabaiana, Areia Branca, São Cristóvão, Canindé do São Francisco e Porto da Folha.

Olhando para o futuro, ainda é muito cedo para dizer qual será o cenário político que será construído para 2026. Mas o que irá acontecer lá na frente é fruto das consequências de hoje. Isso vale para as alianças e para as possíveis rupturas. Existem “feridas abertas” que não irão cicatrizar até o 2º turno da eleição em Aracaju, no próximo dia 27. E, a depender do resultado final, e se não ocorrer tanta interferência estatal e jurídica, termos o início de “um novo tempo” muito em breve…

Veja essa!

O resultado do primeiro turno em Aracaju provou que o “silêncio” nos locais de votação e nas ruas da capital sinalizava para alguns posicionamentos mais críticos da população. Um deles era o voto de protesto contra o “Sistema” para Emília Corrêa. O eleitorado também evitou expor o seu voto.

E essa!

Muita gente não contava com o resultado adverso da candidata Yandra Moura, que segundo quase todos os levantamentos, dos mais variados institutos, inclusive aqui do DATAFORM/ECM, indicavam a ida dela para o 2º turno com Emília e, na prática, não foi isso que ocorreu.

Erramos

Para este colunista, na editoria do CINFORM ON LINE, não há dificuldade em reconhecer que a pesquisa DATAFORM/ECM para a Prefeitura de Aracaju errou quando cravou que Luiz Roberto não iria para o 2º turno. Mas vale lembrar que este levantamento foi feito alguns dias antes da eleição, o que não justifica o erro, mas que avalia a possibilidade de outros fatores terem alterado o resultado final.

Recorte

Este colunista pontua que toda pesquisa eleitoral faz uma espécie de “recorte” do sentimento de uma parcela da população. Muitas vezes ele mostra um cenário e a realidade finda sendo um tanto diferente do que a realidade nos apresenta.

Exemplo de SP

Na última semana para a definição de quem iria para o 2º turno das eleições, muitas pesquisas sinalizavam que Pablo Marçal liderava com folga e, quando apuração se deu, ele findou de fora da festa da democracia. O segundo turno será entre Ricardo Nunes e o Boulos. E as pesquisas que apontavam a vitória de Marçal nos últimos dias?

Candisse animada

Bastou finalizar a apuração da eleição para Aracaju para a candidata Candisse Carvalho celebrar, em suas redes sociais, os mais de 28 mil votos que recebeu em Aracaju, em sua primeira candidatura. Há quem acredite que o senador Rogério Carvalho, seu esposo, esteja disposta a lançar Candisse para tentar uma vaga na Alese em 2026.

Niully surpreendeu

A candidata Niully Campos (PSOL) virou notícia nas rodas políticas e entre amigos por sua postura em debates e entrevistas, mas agora também pelo bom resultado na eleição em Aracaju. Além dela, o PSOL elegeu para vereadores Iran Barbosa e a Professora Sônia Meire.

Não colou

O ex-deputado Gilmar Carvalho (PSDB) queria uma cadeira na CMA e teve pouco mais de 300 votos; quem também não “rendeu” foi a ex-deputada Conceição Vieira (PDT) com 970 votos. Outros ex-vereadores e políticos conhecidos também não conseguiram convencer o eleitorado…

Thannata da Equoterapia

Eleita vereadora de Aracaju e apoiada pelo ex-deputado Capitão Samuel, Thannata da Equoterapia (MOBILIZA) já é uma das principais surpresas do resultado eleitoral de 2024. Quando ninguém imaginava que seu partido fazia um vereador, ela conseguiu surpreender”.

Baixa renovação

Falando na Câmara Municipal de Aracaju, o resultado das urnas não simbolizou “renovação”. Doas atuais 24, 14 foram reeleitos e outros três já acumulam passagens pelo parlamento.

Lá e cá

Como não comentar as duas vitórias de Valmir de Francisco: além de ser eleito para voltar ao comando da Prefeitura de Itabaiana, ele também ajudou o filho Tallyson (PL) a vencer a eleição em Areia Branca.

