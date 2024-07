PT dificilmente emplacará prefeitos nas capitais do Nordeste em 2024 

Região decisiva para a vitória do presidente Lula na disputa eleitoral de 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Nordeste parece não muito satisfeito com o “modelo petista de governar”. Pelo menos nas capitais nordestinas as previsões não sinalizam positivamente para pré-candidaturas petistas. Para ser mais preciso, apenas em Teresina (PI), onde deputado Fábio Novo (PT) lidera a corrida eleitoral, o Partido dos Trabalhadores apresenta chances reais de vencer a disputa.

Mas a disputa não será nada fácil na capital do Piauí: por lá o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) não dá muita vantagem para o petista, e a expectativa é que a disputa siga polarizada até o 2º turno; em São Luís (MA) o atual prefeito Eduardo Braide (PSD) é o grande favorito a conseguir a reeleição, seguido com bastante folga do deputado Duarte Júnior (PSB), que mesmo com o apoio de 10 partidos, do agora ministro do STF, Flávio Dino, e do PL de Bolsonaro, tende a perder a eleição.

Em Fortaleza (CE) o ex-deputado Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL), ambos bolsonaristas, polarizam a disputa, praticamente inviabilizando a reeleição do atual prefeito José Sarto (PDT), que tem o apoio do ex-ministro Ciro Gomes. O pré-candidato petista Evandro Leitão parece não decolar por lá; já em Natal, o atual prefeito Carlos Eduardo (PSD) é o grande favorito, com chances de vencer a disputa já no 1º turno, com a petista Natália Bonavides ainda bem distante dele.

Em João Pessoa (PB) o atual prefeito Cícero Lucena (PP) caminha a passos largos para conquistar sua reeleição, sem maiores riscos de pré-candidaturas petistas. Pode, inclusive, a depender do seu desempenho, já vencer a disputa em turno único; da mesma forma como deve acontecer em Recife (PE), onde o prefeito João Campos (PSB), que não quer uma indicação petista para vice, tende a se reeleger possivelmente de forma acachapante.

Outro prefeito do Nordeste que já deve vencer no 1º turno é JHC (PL), em Maceió (AL), onde o presidente do PT, Ricardo Barbosa, sequer pontua na capital alagoana, mesmo com o apoio irrestrito de Renan Calheiros (MDB) e seus seguidores. Também cenário muito difícil é em Salvador (BA), onde o prefeito Bruno Reis (União) lidera e vê o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) que por enquanto não consegue vê-lo nem no “retrovisor”.

Por fim, na nossa Aracaju (SE), a disputa segue polarizada entre a bolsonarista Emília Corrêa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (União), com a pré-candidatura petista de Candisse Carvalho (PT) sendo questionada dentro do próprio PT e da Federação com o PCdoB e PV. Em síntese, como já se coloca como pré-candidato em 2026, o presidente Lula certamente acompanha a fragilidade petista nas capitais nordestinas e já deve analisar que palanques visitará este ano, ou, até se vale a pena se fazer presente…

Veja essa!

Em Itaporanga a disputa tende a ser acirrada entre a ex-prefeita Gracinha e o pré-candidato da situação Ivan Sobral. Ela aposta no desgaste administrativo da atual gestão para tentar retornar ao comando do município e, para isso, conquistou o apoio do atual vice-prefeito e do ex-prefeito César Mandarino e seu irmão Vitor Mandarino.

E essa!

Já o pré-candidato apoiado pelo atual prefeito não pode jamais ser subestimado, considerando que o agrupamento ainda tem muita força e tradição dentro do município, além da participação direta do deputado estadual Marcelo Sobral (União). O eleitorado mais jovem e da sede de Itaporanga se identifica mais com Ivan Sobral. As informações dão conta que Gracinha o supera nos povoados…

Alô Poço Verde!

O ex-prefeito Toinho de Dorinha, que apoia a pré-candidatura de Barracão (União), denuncia o descaso da atual gestão em Poço Verde pelo volume de lixo espalhado pelas principais ruas da cidade. Toinho reclama da coleta insuficiente ou inadequada no município.

Alô Ribeirópolis!

Dentro do município corre o boato que não pegou bem a notícia de que o prefeito Rogério Sobral (PSB) está substituindo sua atual vice, Maria de Nelson (PSD), pelo filho dela Marquinhos Carvalho. A informação é que a mulherada não gostou porque a troca sinalizou para um suposto desprestígio e redução da participação feminina na política. Rogério parece não ter ligado para as críticas e segue em frente…

Disputa em Lagarto

A disputa pelo comando da prefeitura de Lagarto tende a ser bastante acirrada, assim como aconteceu em 2020. Sérgio Reis (PSD) “gaba-se” por ter o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD); a pré-candidata Rafaela Ribeiro (Republicanos) tem o apoio da atual prefeita Hilda e do deputado federal Gustinho Ribeiro. Seu nome parece melhor aceito entre os mais jovens e o posicionamento contrário do governador, pró Saramandaia não foi bem aceito pelos representantes do grupo “Bole-Bole”…

Bomba!

Não chegamos nem nas Convenções partidárias, ou seja, a campanha eleitoral sequer se iniciou, e já se comenta nos bastidores de uma grande “virada” em uma disputa municipal na Grande Aracaju. A informação é que uma eleição que parecia definida agora já há uma espécie de “empate técnico” entre as duas principais pré-candidaturas.

Exclusiva!

Em outra cidade da Grande Aracaju a informação é que os números reais são bem mais aproximados do que muitos setores estão revelando. A impressão é que após os festejos juninos a aprovação de alguns gestores aparentemente melhorou e o eleitorado pelo visto ficou um pouco mais “compreensivo”. Coisas da política…

Sobre Rosário!

A informação é que o ex-prefeito de Rosário do Catete, Laércio Passos, diferentemente do que vem sendo dito por alguns setores, não tem qualquer impedimento legal para disputar a eleição deste ano. Filiado no PSDB, Laércio teve contas rejeitadas, mas que as mesmas serão analisadas pela Justiça Eleitoral, que é quem tem legitimidade para confirmar se ele está inelegível ou não. Laércio segue apto e continua à disposição do eleitorado de Rosário.

Bet Summit

Nesta quinta-feira (11), a capital aracajuana sediará um evento inédito sobre o mercado de gambling em Sergipe e no Brasil. O Bet Summit reunirá especialistas do setor e empresas líderes no segmento, que fomentam a indústria de jogos e apostas, no Hotel Quality Aracaju, para um debate sobre o potencial da indústria.

Mercado de Apostas

Realizado pela AFollow – Comunicação e Marketing, com a coordenação científica da Prado, Castelli, Vasconcelos • Sociedade de Advogados e o apoio da ALAE – Aliança de Advocacia Empresarial e da ANJL – Associação Nacional de Jogos e Loterias, o evento promete ser uma grande oportunidade para discutir o mercado de apostas fixas, loterias, cassinos e jogo do bicho.

Aldi Almeida

“Acreditamos que o Bet Summit será um marco importante para o mercado de gambling, reunindo especialistas e líderes do setor para discutir oportunidades e desafios da indústria num momento importante para Sergipe que está em vias de liberação da Loteria Estadual. Estamos comprometidos em proporcionar um evento que inspire novas perspectivas e impulsione o crescimento da indústria”, explica Aldi Almeida, CEO da AFollow.

Transformações

O cenário regulatório dos jogos de apostas tem passado por transformações significativas nos últimos anos. Em 2018, foi promulgada a primeira legislação que autorizou oficialmente os jogos de apostas fixas, prognósticos e loterias, marcando o início de uma era de regulamentação mais estruturada para esse setor. A partir de então, sucederam-se algumas alterações, veio a regulamentação e mais recentemente um projeto de lei ampliando ainda mais essas permissões para cassinos, jogo do bicho e demais modalidades lotéricas.

Sávio Prado

“Enquanto coordenador científico do evento, o nosso escritório visa difundir, ampliar e criar um ambiente de discussão sobre regulação, mercado de apostas, loterias, incremento da arrecadação tributária e julgo responsável. Será um encontro inédito em Aracaju, que contará basicamente com duas vertentes, sendo a primeira delas voltada às loterias estaduais – com viés mais governamental – e a outra ao mercado de bets, publicidade, patrocínio esportivo, aposta fixa e jogo responsável”, destaca o advogado e sócio da Prado, Castelli, Vasconcellos • Sociedade de Advogados, Sávio Prado. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente através do perfil no Instagram @betsummit2024 ou no site do Sympla através do link https://n9.cl/betsummit.

Breno Garibalde I

Foi aprovada durante votação de emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), da Câmara de Aracaju uma emenda de autoria do vereador Breno Garibalde que promove o plantio e reflorestamento de áreas públicas, priorizando o uso de espécies nativas.

Breno Garibalde II

“Infelizmente a destruição da biodiversidade é uma realidade em Aracaju. Nossas árvores estão sendo derrubadas para dar lugar a construções. Isso é muito grave! Então, que essa emenda possa realmente promover o repovoamento florestal. As emergências climáticas estão gritando e soluções como esta precisam ser colocadas em prática”, ressaltou o parlamentar.

Gestão de resíduos

Dentro da emenda que favorece o reflorestamento de áreas públicas de Aracaju, foi acrescentado um novo inciso visando fomentar projetos de inovação social e tecnologia na gestão integrada de resíduos sólidos baseado em metas de lixo zero. Para o vereador, a iniciativa visa fortalecer parcerias com cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Reciclagem

“Segundo dados mais recentes, no Brasil, apenas 4% dos resíduos sólidos são reciclados, e em Aracaju o número é ainda menor, somente 2%. O restante disso, a gente está pagando para enterrar. Isso poderia ser fonte de renda e riqueza para muita gente. Então, precisamos de políticas municipais que tratem com mais atenção a pauta da reciclagem na nossa cidade”, declarou Breno Garibalde.

Proposta do Governo I

Para reafirmar o compromisso com a valorização dos servidores sergipanos, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou o reajuste salarial das forças de segurança de Sergipe. O texto será encaminhado para votação dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). O anúncio é reflexo das negociações com a Comissão Mista de Trabalho, iniciadas em março, e prevê um reajuste de 7% a partir de julho de 2024 e de até 7% a partir de agosto de 2025, entre outros benefícios para as categorias.

Proposta do Governo II

Ao todo, serão beneficiados cerca de 14 mil servidores ativos e inativos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil e Polícia Penal de Sergipe. O governador explicou que, além do reajuste, a proposta traz melhorias estruturais às carreiras, respeitando o que foi discutido com as categorias, alinhado à responsabilidade financeira do Estado.

Proposta do Governo III

“As propostas devem ser enviadas à Alese ainda nesta semana e vão entrar em vigor já a partir de 1° julho, de forma retroativa para as conquistas. Além do reajuste e da periculosidade, há pautas históricas, como do interstício da Polícia Civil. Fico feliz de poder estar trazendo, hoje, boas notícias para a Segurança Pública do nosso estado. Em um ano e meio de governo, temos dado sinais muito claros da retomada do poder aquisitivo desses servidores e retomada de conquistas importantes, assim como fizemos com outras categorias”, pontuou o governador Fábio Mitidieri.

Alessandro Vieira

“Participei ativamente das negociações. Essa foi uma construção que demandou muito esforço e conversa para que chegássemos nas conquistas que as categorias almejam. Parabenizo o governador e toda sua equipe pela abertura ao diálogo, parabenizo as associações pela maturidade nas negociações. Essas são categorias que estão entregando resultados para o Estado, tornaram Sergipe o estado mais seguro do Nordeste e está se encaminhando para ser um dos mais seguros do Brasil. Isso é importante para a qualidade de vida do nosso povo, mas também para os investimentos, para o Turismo, enfim, é um avanço para todos nós”, destaca Alessandro Vieira.

Alô São Cristóvão!

O pré-candidato a prefeito, Diêgo Prado, tem rodado os quatro cantos da Cidade Mãe com o movimento ‘São Cristóvão que eu quero’. O movimento foi criado para ouvir a população sancristovense antes da construção do plano de governo para os próximos quatro anos. Desde abril, o movimento já passou por 11 localidades sancristovenses, estimulando a participação popular nas decisões políticas e destacando os temas mais relevantes, como a saúde, o transporte público e a infraestrutura.

Adriano Taxista

O vereador Adriano Taxista visitou mais alguns terminais rodoviários de Aracaju, entre eles o Terminal do DIA, da Atalaia e da Zona Oeste. Durante a fiscalização, o vereador conversou com fiscal da SMTT, que estava presente durante a visita ao terminal da Zona Oeste, e pediu a retirada de um ônibus que já havia um pedido para ser retirado em sua última fiscalização no local, mas voltou a rodar pelas ruas da cidade. Após a nova conversa, o transporte foi retirado novamente para que possa ser consertado antes de voltar a rodar novamente.

Sedetec

A tecnologia é uma grande aliada no desenvolvimento social, pois amplia o repertório científico e cultural. Para isso, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), promove a atuação da ciência, inovação e tecnologia social no estado, envolvendo jovens de diversas idades em programas realizados pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) e pelo The Human Project (THP).

Tecnologia da informação

Esses projetos visam promover tecnologias que contribuam para o desenvolvimento do estado, sendo implementados através de recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), administrados pela Sedetec. O SergipeTec possui um contrato no valor de R$ 17.949.186,52, válido até março de 2027, voltado para atuação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, energia, meio ambiente e biotecnologia, estímulo ao empreendedorismo e criação de ecossistemas de inovação, entre outros, oferecendo serviços ao poder público nesses segmentos.

Tecnologias sociais

Já o recurso disponibilizado para o The Human Project é no valor de R$ 2.993.935,20, válido até fevereiro de 2026, que busca desenvolver e replicar tecnologias sociais. A iniciativa abrange áreas de educação, saúde básica e empreendedorismo, qualificando e dando suporte a políticas públicas estaduais. “Nossa missão é investir na capacitação desses jovens em tecnologia e inovação, de modo que, no futuro, esses projetos sejam catalisadores de desenvolvimento econômico e social para o Sergipe”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa.

Simpósio

O renomado psiquiatra paulistano Dr. Daniel Cordeiro comandará o Simpósio da Clínica Reintegrar nos dias 19 e 20 de julho no auditório da CENUTRI. Na oportunidade diversos temas serão debatidos, entre eles compulsão alimentar, dependência emocional, dependência de tecnologia (telas e redes sociais), compras patológicas, dependência de sexo e dependência de trabalho. Estudantes, psicólogos e psiquiatras podem se inscrever.

Clínica Reintegrar

“Esse evento é uma oportunidade única para ampliar os conhecimentos, trocar experiências e discutir estratégias eficazes de tratamento com um dos maiores especialistas do país. Temos vagas limitadas, recomendo a todos (as) que se inscrevam o quanto antes, garantindo seu lugar e aproveitando o valor promocional do primeiro lote”, explica Dra. Thaís Macedo, psiquiatra e uma das sócias da Clínica Reintegrar.

Cidadã Sergipana I

Natural de Belém do Pará, a empresária e professora Mitiê Carolina Minori de Novoa Lima é a mais nova cidadã sergipana. Visionária e com espírito empreendedor, ela escolheu Aracaju para fixar residência e investir em franquia do mercado de educação. Nessa trajetória, já são cerca de dez mil alunos atendidos e, como consequência, tem garantido a geração de emprego e renda para diversas famílias.

Cidadã Sergipana II

A outorga do título, sugerida pela deputada Lidiane Lucena, ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. O ato contou com a presença de diversas autoridades, a exemplo do presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE), Milton Andrade.

Cidadã Sergipana III

“É com muito orgulho que hoje deixo de ser forasteira e passo a ser sergipana de verdade”, brincou Mitiê em seu discurso. “O acolhimento das pessoas, sem sombra de dúvida, é uma realidade no nosso Estado”, reconheceu a nova sergipana, ao destacar as riquezas e belezas sergipanas. “A qualidade de vida que temos nos possibilita desfrutar da natureza e da cultura local, elementos que tocam o coração de quem resolve morar em Sergipe”.

Tenente Menezes I

Em ato oficial que contou com a presença do general Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Bolsonaro, e da pré-candidata a prefeita de Aracaju Emília Corrêa (PL), o Tenente Menezes (PL) lançou oficialmente sua pré-candidatura a vereador da capital.

Tenente Menezes II

O local escolhido foi o auditório do Arcus Hotel, em Aracaju, que contou com os correligionários do seu partido, de familiares, de amigos e dos patriotas que o chamam de Tenente Menezes: “O PATRIOTA”, um homem que tem o respeito e admiração de todos por ser um verdadeiro pacificador e determinado a defender as bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade.

Tenente Menezes III

Tenente Menezes garante que irá “avançar com habilidade para reunir a multidão de patriotas e conservadores para ajudar na reconstrução da nova Aracaju”. O pré-candidato apresenta o seu nome como alternativa para ocupar uma vaga na Câmara Municipal, empreitada que ele considera “desafiadora, mas irá marchar com coragem e focado na missão”.

Membro da ALAPS I

No último dia 5 de julho foi fundada a Academia de Letras e Artes de Professores de Sergipe (ALAPS). A cerimônia de fundação e posse dos membros fundadores aconteceu na Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dórea. O evento consagrou o professor e ex-secretário de Educação do Município de Telha, Paulo Sérgio Silva Souza, na cadeira nº 07/ALAPS – SE, sendo um dos membros fundadores da instituição e o primeiro telhense a obter a honraria.

Membro da ALAPS II

Paulo Sérgio é professor efetivo dos municípios de Amparo de São Francisco e Cedro de São João e exerceu a função de secretário de Educação em Telha durante o período de 2017 a 2022. Sua significativa contribuição para o desenvolvimento e aprimoramento da educação no Município, bem como sua dedicação e compromisso com a melhoria da qualidade do ensino deixaram um legado marcante na comunidade educacional local. Por força de sua expressão e contribuição na educação foi convidado a ser membro fundador da ALAPS.

Flávio Dias

O prefeito Flávio Dias destacou que o professor tem uma história incontestável na educação municipal. “Sua posse como um dos membros fundadores da Academia representa o reconhecimento merecido por sua incansável dedicação à educação e seu comprometimento em promover um ensino de excelência em Telha”, disse. A ALAPS celebrou não apenas a incorporação do professor Paulo Sérgio Silva Souza como membro fundador, mas, também, enalteceu sua história e legado no campo educacional, inspirando novas gerações a seguirem seu exemplo de comprometimento e excelência no ensino.

Alô Salgado!

O último final de semana foi marcado por momentos de fé e devoção no Povoado Tombo Goretti, no município de Salgado. A comunidade local celebrou a festa de Santa Maria Goretti, um evento religioso e tradicional da região. Entre os presentes, destacou-se a participação do presidente da Câmara de Salgado, vereador Amaral de Abóboras, que fez questão de prestigiar as festividades.

Amaral de Abóboras I

“É sempre uma honra estar presente em momentos como este, onde podemos renovar nossa fé e nos inspirar no exemplo de pureza e devoção de Santa Maria Goretti”, afirmou o vereador. A celebração contou com missas, procissões e diversas atividades religiosas que promoveram a união e a espiritualidade entre os participantes. A santa é venerada por sua coragem e santidade, sendo um exemplo de vida para muitos fiéis de Salgado.

Amaral de Abóboras II

“Que a luz e o exemplo de fé de Santa Maria Goretti nos inspirem sempre, guiando nossos passos e fortalecendo nossa fé”, concluiu Amaral de Abóboras. A festa de Santa Maria Goretti no Povoado Tombo é um evento de grande importância para a comunidade, reafirmando valores espirituais e promovendo a união entre moradores e visitantes.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com