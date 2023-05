PT “foca” em vingança, esquece de governar e a fome continua! 

Durante o governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), líderes petistas, de movimentos sociais e entidades sindicais, muito bem assistidos por setores “comprometidos” da “grande mídia”, tinham uma “narrativa” definida: enquanto o gestor do País se excedia em suas falas, o povo mais pobre do País passava fome, enfrentava dificuldades, sem emprego, com juros altos e o custo muito alto para comprar comida. O discurso era que o governo federal precisa garantir o mínimo: a subsistência do povo brasileiro.

A eleição de 2022 já foi superada, Lula venceu Bolsonaro, a polêmica em torno das urnas eletrônicas se esvaiu, o ex-presidente já ficou um tempo nos Estados Unidos, já retornou e assumiu sua posição de destaque na liderança da oposição e do PL; mas o petista, que venceu o pleito e já deveria vim cumprindo a promessa de garantir mais qualidade de vida ao povo brasileiro, sobretudo os mais humildes, por enquanto vai se mantendo essa e outras discussões em segundo plano, supervalorizando uma ideia negativa de “vingança” contra seus adversários.

E aqui ainda não se trata da defesa de Bolsonaro ou de outros políticos que não “rezam na cartilha do PT”; não se trata de uma discussão sobre “perseguição política”, mas uma reflexão de que os problemas enfrentados pelos mais pobres durante o governo anterior, como a fome por exemplo, se perpetuam no governo Lula! Nada mudou! Ou melhor, os “atores sociais” são outros agora, mas quem se comprometeu com a “cervejinha e a picanha” durante a campanha eleitoral ainda não cumpriu! Os juros continuam altos e os custos com alimentação seguem aumentando.

Mas, como perguntar não ofende nunca, cinco meses depois já no novo governo, já com o “pai dos pobres” no Poder, onde estão os defensores da comida mais barata na mesa do trabalhador? Onde estão as pessoas que buscavam engajamento nas redes sociais, nos programas de entrevistas, que condenavam a política social do governo Bolsonaro? O brasileiro continua tendo dificuldade para comer! Alimentos que compõem a cesta básica estão ainda mais caros, mas a “turma da lacração” silenciou! Por que? Será que para essas pessoas a “picanha e a cervejinha” já chegaram?

Desde o início do ano que todos fomos surpreendidos com o 8 de janeiro, quando o novo governo e até setores da imprensa tentaram responsabilizar Bolsonaro, mas agora mais recente, estranhamente, nem a CPI para investigar os atentados queriam mais; depois a “grande mídia” ocupou boa parte do tempo de seus noticiários com a polêmica sobre as joias, que também não se consolidou; agora a “pauta nacional” é o cartão de vacina do ex-presidente (SIC)! Ao mesmo tempo, por pura vingança, Lula e seus aliados, inclusive setores do Judiciário, buscam punições para seus adversários…

Já estamos caminhando para o sexto mês do novo governo e muito pouco (ou quase nada) mudou! Até os cargos de comando dos órgãos federais ainda estão sendo negociados com o Congresso e, em alguns casos, seguem os mesmos do governo Bolsonaro. A “grande mídia” tem responsabilidade também porque silencia! Não valoriza as pautas que interessam o País, os brasileiros, como a fome, que continua, por exemplo! O que mais se vê, além da omissão, é gente querendo fazer “média” com Lula e sua trupe. Quem apostou em mudanças, acertou! Mas não foi para melhor…

Veja essa!

Em meados de março, há mais de dois meses, este colunista antecipou que, por uma indicação do ex-deputado federal André Moura (pai da deputada Yandra Moura), a CODEVASF em Sergipe passaria a ser comanda por Thomas Jefferson França da Costa, o “Jeco”.

E essa!

Alguns setores não levaram a sério a informação e imaginavam (por interesses pessoais ou questões ideológicas) que a indicação partiria de um partido de Esquerda ou de um apoiador “fanático” do presidente Lula. Agora, dois meses depois, alguns setores “confirmam” Jeco na CODEVASF. É do jogo…

Exclusiva!

Setores da oposição estudam convencer a vereadora de Aracaju, Emília Corrêa, para que ela aceite o desafio de disputar à PMA no próximo ano. É evidente que a parlamentar tem uma reeleição encaminhada e vai precisar de muito apoio, mas seu nome é, de longe, o que mais chances se apresenta para enfrentar uma candidatura governista.

Bomba!

O vereador de Aracaju, Isac Silveira, não quer nem ouvir falar no nome da Secretária de Saúde da capital, Waneska Barboza. Nesta edição do Cinform On Line, além de criticar a gestora, ainda diz que ela está servindo de “moeda de troca” (para pressionar) apenas para o prefeito Edvaldo Nogueira negociar uma vaga a senador na eleição de 2026.

Proposital?

Ainda segundo Isac Silveira, na entrevista para o Cinform On Line, o prefeito Edvaldo Nogueira trata os aliados com desdém, liberando o comando de secretarias sem a menor estrutura de trabalho ou com o orçamento extremamente comprometido. “É assim que ele (Edvaldo) trata os aliados”.

Olha o Iphan!

Este colunista não sabe se existe algum dano ao erário público, mas mesmo sem ser nomeada no Diário Oficial, a nova superintendente do Iphan em Sergipe, Maíra de Jesus Campos, participou de um Encontro Nacional do órgão, onde já fora apresentada como a responsável pelo órgão aqui no Estado. Ela é uma indicação do senador Rogério Carvalho (PT) e do deputado federal João Daniel (PT), além do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.

Não conhecia!

Em sua primeira reunião “extraoficial”, Maíra confessou que após sua passagem pela Prefeitura de São Cristóvão, conhecer com mais profundidade o Iphan é algo necessário considerando que ela tinha uma visão limitada da estrutura da entidade. Ela confidenciou que tinha como referência o patrimônio histórico do município em que atuava.

Indicação de Katarina

A informação é que a indicação de Maíra Campos desagradou a deputada federal Katarina Feitoza (PSD). Ela, assim como outros membros do PSD nacional, insatisfeitos com a desatenção do governo federal teriam questionado o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que parece não ter habilidade com a pressão da base aliada. Pelo o que se comenta em BSB, o ministro Marcio Macedo também não é dos melhores para articular…

Posse no CDL

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, prestigiou a posse solene do novo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL/AJU), o empresário Milton Andrade, como também dos demais membros da diretoria da entidade. O conselheiro do TC, José Carlos Felizola, também estava presente na solenidade na companhia da esposa e superintendente do SEBRAE/SE, Priscila Felizola.

Flávio Conceição

O presidente Flávio Conceição desejou uma gestão exitosa a Milton Andrade. “Trata-se de um jovem dinâmico e com disposição para o trabalho. Um apaixonado pelo comércio! Tenho certeza que fará um grande trabalho à frente da CDL”, disse, o presidente, que estava acompanhado do diretor jurídico da Corte, o advogado Rodrigo Castelli.

Alerta de chuvas!

Na tarde desse domingo (21), a Defesa Civil emitiu um novo alerta de chuvas intensas, em Aracaju, nas próximas 72 horas. A orientação, em caso de emergências, é ligar no número 199. O fim de semana foi de chuva em várias regiões do Estado, inclusive na Grande Aracaju.

Olha o Solidariedade!

O partido Solidariedade em Sergipe passa a ser comandado pelo grupo político sob a liderança do deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil), que confiou a missão de assumir a presidência estadual ao seu assessor Alisson Bonfim. Nomes como o do articulador político Valdélio Silva e, o da representante das mulheres Aline Mangueira, que também são seus assessores, passam a fazer parte da executiva estadual do partido, eles que acompanham Rodrigo desde quando o mesmo ainda era deputado estadual.

Salve Jorge!

“A Polícia Militar comemorou na última semana os 15 anos de existência da nossa Polícia da Caatinga, que executa um bom trabalho no sertão sergipano. Não custa lembrar que ela foi implantada no governo Marcelo Déda (in memoriam), tendo como local originário o trevo de Vaca Serrada, uma posição estratégica na rodovia que liga Monte Alegre a Canindé, e no trevo que vai para Niterói”. A lembrança é do ex-deputado estadual Jorge Araújo.

Mobilidade urbana I

Duas novas pontes são aguardadas com expectativa pelos sergipanos para melhorar a mobilidade urbana na capital: uma nova ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros e a que liga a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio. Para esta última, o Governo de Sergipe deu um grande passo para sua concretização.

Mobilidade urbana II

O Projeto de Lei que autoriza o Estado a realizar operação de crédito, no valor de até R$ 300 milhões, para tocar a obra foi aprovado. A expectativa é que a licitação para a empresa que fará a obra aconteça ainda neste primeiro semestre e, até o segundo, a obra seja iniciada. Esse projeto possibilitará o desenvolvimento urbano e turístico em Aracaju, além de gerar empregos.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) esteve na cidade de Umbaúba para tratar da implantação do Gás Natural Veicular (GNV) no Posto Reforço 2, uma das maiores redes de postos de combustíveis do Brasil. Estrategicamente localizado às margens da BR-101, a concretização do projeto vai possibilitar atender a demanda de caminhoneiros e transportadores de cargas de todo o país que utilizam gás natural, mais econômico e menos poluente.

Laércio Oliveira II

Laércio explicou que a chegada do GNV no Posto Reforço 2 tem uma importância significativa para o desenvolvimento da região sul e centro-sul do estado, já que o combustível irá atender veículos de carga pesada de todo o país. Inicialmente, o gás chegará de forma comprimida, transportado por carretas. A depender da demanda, será feito um estudo de viabilidade para a implantação de uma rede de gás no local.

Laércio Oliveira III

“Esse é um momento muito especial porque viemos tratar sobre desenvolvimento, uma das pautas prioritárias do governador Fábio Mitidieri. O Posto Reforço 2 vende três mil litros de óleo diesel por mês, imagina transformar isso em GNV, uma opção mais econômica que oferece maior autonomia e eficiência? Me coloquei à disposição porque onde tem possibilidade de desenvolvimento e geração de empregos eu estou dentro”, afirmou o senador.

Georgeo Passos I

A juíza Simone de Oliveira Fraga deferiu uma tutela antecipada determinando a suspensão do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 6504 da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A decisão foi expedida após ação protocolada pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania).

Georgeo Passos II

O PSS tem o intuito de contratar psicólogos e assistentes sociais no âmbito do Programa Acolher. São disponibilizadas 95 vagas, 60 das quais são para psicólogos e 35 vagas para assistentes sociais, além de cadastro reserva. Segundo Georgeo, essa não é a melhor opção para a contratação de profissionais para o serviço público.

Georgeo Passos III

“Entendemos a necessidade de um programa dessa magnitude que tem como objetivo ajudar os alunos. Contudo, não pode ser um programa temporário, tem que ser algo permanente – e eu acredito que essa permanência só é atingida com a realização de concurso público”, explicou Georgeo.

No Sertão

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) esteve em Gararu, sertão sergipano, para ouvir as necessidades dos alunos da escola estadual Professor José Augusto Rocha Lima Os jovens querem intervenção de parlamentares estaduais para evitar transferência da escola para um prédio localizado em uma área fora da sede, na Fazenda Limoeiro.

Ao lado dos deputados Marcos Oliveira e Georgeo Passos, Paulo Júnior conheceu as instalações da escola e conversou com os estudantes.

Paulo Júnior

“A comunidade escolar está inquieta com essa possibilidade de mudança por conta da distância da sede do município. Iremos buscar a Secretaria de Estado de Educação para entender a necessidade de transferência e a possibilidade de se utilizar um prédio localizado na sede de Gararu. Educação é construída com diálogo e escuta é o que iremos fazer buscando a Comissão de Educação da Alese e a Secretaria de Estado”, disse Paulo.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com