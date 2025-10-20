PT poderá propor “terceira via” caso Edvaldo aceite disputar o governo

Por Habacuque Vilacorte

Apesar de o governador Fábio Mitidieri (PSD) já ter declarado seu apoio à reeleição do presidente Lula (PT), no próximo ano, a militância do Partido dos Trabalhadores no Estado não demonstra tanto interesse em ser recíproca com a reeleição do chefe do Executivo sergipano. Algumas tendências da legenda, que estão associadas a entidades sindicais e movimentos sociais, fazem críticas públicas ao governo e não escondem a insatisfação com a gestão estadual.

Fábio Mitidieri já tem sua chapa majoritária para o próximo ano praticamente definida, com Jeferson Andrade (PSD) na vice, André Moura (União) para o Senado e, muito provavelmente, Alessandro Vieira (MDB) também como pré-candidato a senador disputando a reeleição. Em síntese, a menos que haja uma mudança no cenário político atual, não há espaço para o governo “abraçar”, pelo menos oficialmente, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o senador Rogério Carvalho (PT).

O primeiro ratifica que é pré-candidato ao Senado, mas encontra dificuldades para construir alianças dentro da própria base aliada do governador, muito embora ainda esteja se valendo do “recall” de ter sido prefeito de Aracaju até o final do ano passado e, pelos serviços prestados à cidade, ainda tem um eleitorado fiel na capital que lhe daria o voto de confiança e lhe manteria competitivo na disputa. Sem “espaço” com Fábio, Edvaldo poderia ser o pré-candidato a governador pela oposição.

Neste caso, o ex-prefeito se aceitasse o desafio contemplaria tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores deseja para 2026: a reeleição de Rogério Carvalho e a montagem de uma chapa proporcional e competitiva para deputado federal e deputado estadual. A Executiva nacional do PT até pode propor um alinhamento político com o PDT em Sergipe. Trata-se do “fato novo” que a política local precisa para mudar o atual cenário político do Estado.

Rogério Carvalho sairia, tranquilamente, como pré-candidato a senador, porque aí ele passaria a ter Edvaldo Nogueira disputando o governo contra Fábio Mitidieri. Ainda passaria pelo projeto do PT nacional a possibilidade de contemplar, de alguma forma, a ex-vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino (PT), que poderia compor esta chapa como pré-candidata a vice-governadora, com o ministro Márcio Macedo se unindo a João Daniel e ambos disputando uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026.

Muita gente dirá que não passam de “conjecturas”, mas todas as legendas fazem movimentos políticos, diariamente, em busca de uma melhor composição. O “jogo” está nas mãos do ex-prefeito Edvaldo Nogueira que precisa sinalizar para o PT nacional que aceita o desafio de disputar o governo, com Eliane na vice e Rogério no Senado. O “velho marketing” já está por lá…a pergunta que não quer calar: terá coragem de romper com Fábio Mitidieri e perder todos os cargos indicados na gestão estadual?

O governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, convidam a imprensa para acompanhar uma visita ao Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda, que será realizada nesta segunda-feira (20), às 9h. Em seguida, será realizada a entrega do terceiro tomógrafo do Hospital de Urgências de Sergipe João Alves Filho (Huse).

A visita também será acompanhada por deputados estaduais, que irão verificar o avanço do Hospital do Câncer, que já conta com quase 100% das obras concluídas. Com um investimento superior a R$ 170 milhões, a entrega da obra está prevista para o final de 2025. A unidade representa um marco no fortalecimento da Rede de Atenção Oncológica em Sergipe, concretizando um sonho antigo da população.

Hospital do Câncer

A nova unidade conta com uma estrutura ampla e com modernização de ponta, num total de 229 leitos, destes 135 leitos para internação hospitalar, distribuídos em 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 13 leitos de isolamento e 102 leitos de enfermaria, destinados a diferentes especialidades, como Oncologia Clínica (incluindo hematologia e cuidados paliativos), Oncologia Cirúrgica e Oncologia Pediátrica.

Valmir & Ricardo Marques

Acalmando os ânimos na oposição, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania) e sua esposa e presidente Cecília Marques (Cidadania) estiveram em Itabaiana e foram recepcionados pelo prefeito da cidade, Valmir de Francisquinho, que continua sendo o nome mais lembrando para disputar o governo do Estado no próximo ano. O “gesto” sinaliza que o prefeito levará até o fim seu projeto de Executivo.

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) conversou com este colunista e confirmou que é pré-candidato ao Senado pela oposição a Fábio Mitidieri. Disse que a divulgação de seu nome por este espaço como alternativa ao governo do Estado no próximo ano tem repercutido assustadoramente. “As pessoas estão nos questionando. Estou focado em voltar ao Senado, mas sou um homem de grupo e seguirei aquilo que os nossos aliados decidirem”.

Eduardo Amorim explicou para este colunista que “a prioridade (para o governo) do agrupamento de oposição ainda é Valmir de Francisquinho”, mas caso ele esteja impedido ou decida não disputar o Executivo, ele (Amorim) “estou pronto, preparado e querendo para servir ao nosso grupo e ao povo de Sergipe como um todo”. Este colunista acha (só acha) que não precisa dizer mais nada…

Rodrigo animado

Quem também conversou com este colunista foi o pré-candidato ao Senado, o deputado federal Rodrigo Valadares que celebra a reestruturação do PL sergipano, que hoje está sob o comando de sua esposa e vereadora da capital, Moana Valadares. “Nós vamos fortalecer a legenda, trazendo novos quadros e vamos montar chapas de estadual e federal. Alguns nomes conhecidos já vão confirmar a continuidade”.

Com Cacho e Antônio Manoel

Rodrigo e Moana fizeram o registro de um encontro que tiveram com o pré-candidato a governador em 2026, o advogado Emanuel Cacho, que teria como seu vice, o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Manoel de Carvalho Dantas. Rodrigo não sinaliza para uma reaproximação da família Amorim e confidenciou que a vereadora Moana tem conversado com a prefeita Emília Corrêa. Ele acredita que ela (Emília) fica no PL…

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) debateu sobre as Organizações Sociais – OSs que estão assumindo as unidades de saúde em Sergipe. Georgeo apresentou um termo de consentimento para cessão especial de empregado público, que está sendo entregue aos servidores concursados da Fundação Hospitalar de Saúde – FHS.

Georgeo Passos II

“Conforme esse comunicado (termo) os servidores estariam consentindo em ser (a partir do momento que recebem) funcionários da empresa privada que está administrando a respectiva unidade de saúde. Uma situação delicada. Ou seja, o empregado público estaria sendo subordinado à empresa que está sendo contratada para cuidar do hospital, da unidade. E caso o servidor não queira será transferido para o HUSE em Aracaju”, denunciou o deputado.

Georgeo Passos III

O parlamentar entende que esse documento enviado aos empregados é mais um passo para que empresas privadas cuidem da saúde em Sergipe. “Não sei como será essa relação de subordinação depois. Se o servidor vai se reportar à Fundação Hospitalar de Saúde ou a partir dessa seção, ele ficará subordinado à OS”, ponderou Georgeo, demonstrando preocupação com a “pressão” enfrentada pelos servidores da saúde no momento.

Educação

Outro tema abordado por Georgeo em pronunciamento foi a situação do Centro de Excelência “Felisbelo Freire” em Itaporanga D’Ajuda, que conforme licitação realizada em 2022 a obra seria concluída e a inauguração ocorrida em setembro. “Professores e alunos estão num espaço improvisado, num centro esportivo, social, sem a mínima condição. E fomos lá acompanhar de perto essa situação, fiscalizar. Local quente, abafado, salas com divisórias”, relatou Georgeo, exibindo o vídeo da fiscalização.

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) recebeu em seu gabinete na ALESE, representantes da apicultura de Sergipe. Durante o encontro, o parlamentar ouviu reivindicações e dialogou sobre a cadeia produtiva do mel em Sergipe, visando o fortalecimento do cooperativismo.

Netinho Guimarães II

Estiveram presentes à reunião, os apicultores, José Hilton de Jesus, José Ivanílson Tavares e Roberto Mattos Moura Júnior da FAPISE e José Damião dos Santos de Souza da COAPISE. Na pauta de discussões, os representantes solicitaram ao deputado a viabilidade da inclusão do mel na merenda escolar, apoio na divulgação da apicultura e certificação da Cooperativa de Mel.

Netinho Guimarães III

O parlamentar é autor em Sergipe do Projeto de Lei nº 2013/2023, que institui em Sergipe a Semana Estadual do Apicultor e de Proteção às Abelhas, celebrado anualmente, a partir do dia 20 de maio. A apicultura é uma atividade de importância social, econômica, cultural e ecológica.

Criação de abelhas

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a criação de abelhas envolve milhares de produtores no Estado de Sergipe, gerando trabalho e renda em todas as regiões. Da mesma forma, é importante a meliponicultura, atividade que trata das abelhas nativas e valoriza a biodiversidade do Estado. Além do mel, própolis e pólen, as atividades são fundamentais para a produção agropecuária, pois as abelhas exercem função ecológica pela polinização das plantas, sejam estas nativas ou exóticas.

Divulgação

Desta forma, para haver a reprodução da natureza ou agricultura precisa-se das abelhas, fundamentais para a multiplicação das espécies vegetais. O PL do deputado Netinho Guimarães objetiva a divulgação da Semana através da realização de palestras, feiras, workshops, seminários e procedimentos informativos. O Poder Executivo fica também autorizado a firmar convênios não onerosos com instituições públicas e particulares objetivando elaboração de campanhas publicitárias.

Alô Santo Amaro!

O pré-candidato ao Senado, André Moura, participou da entrega de uma retroescavadeira ao município de Santo Amaro das Brotas ao lado da deputada federal Yandra Moura. O equipamento foi viabilizado por meio de emenda da parlamentar para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e vai reforçar a infraestrutura da cidade.

Paulo César

Durante o evento, o prefeito Paulo César destacou a importância da parceria com André e Yandra para o fortalecimento das ações municipais. “Essa máquina vai facilitar o trabalho no campo e na manutenção das estradas. É um investimento que melhora a vida das pessoas. Agradecemos a André Moura, à Yandra e à Codevasf por mais essa conquista para Santo Amaro”, afirmou o gestor.

André Moura

André cumpriu agenda em Nossa Senhora do Socorro, onde participou da tarde de brincadeiras e alegria do projeto FelizCidade 2025, idealizado pela deputada federal Yandra Moura desde o início de seu mandato. Realizado no bairro Mutirão, no Conjunto João Alves, o evento contou com o apoio e parceria de André. Segundo ele, iniciativas como essa “renovam as energias e mostram o quanto vale a pena trabalhar por um futuro melhor para nossas crianças. Ver a alegria delas é o que nos motiva a continuar lutando por um estado mais justo e desenvolvido”, destacou.

Obras em Socorro I

André também participou, ao lado do prefeito Samuel Carvalho, da assinatura das ordens de serviço para a reforma do Mercado Municipal e a revitalização da Praça do João Alves, obras que somam investimento de R$ 5,5 milhões. O prefeito Samuel Carvalho ressaltou o impacto positivo das intervenções. “Essas obras vão transformar o dia a dia dos moradores, fortalecendo o comércio local e garantindo espaços públicos mais adequados e acolhedores para todos”, disse.

Obras em Socorro II

André destacou a satisfação em ver o município avançando. “É uma alegria imensa poder contribuir para o crescimento de Nossa Senhora do Socorro. Quando a cidade se desenvolve, quem colhe os frutos são as pessoas, os trabalhadores, as famílias, as crianças. É por elas que seguimos firmes nesse trabalho”, concluiu.

Alô Canindé!

O Festival “Colecionando Momentos”, em Canindé do São Francisco, teve muita animação no povoado Capim Grosso, reunindo crianças e famílias para uma tarde especial. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Inclusão, Trabalho e Desenvolvimento Social, foi um verdadeiro sucesso de público. A praça principal ficou tomada por crianças, que aproveitaram uma programação repleta de brincadeiras, música, apresentações, pipoca, doces e muita diversão. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover momentos de lazer e integração para as crianças e suas famílias, celebrando o desenvolvimento social e o cuidado com a infância.

Luciana Botto I

A jornalista e pedagoga Luciana Botto se prepara para viver um novo e significativo capítulo de sua trajetória profissional e pessoal: o pré-lançamento do seu primeiro livro, ‘Borboletas em Flor’, que acontecerá durante a 7ª edição da Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, evento reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. A Bienal será realizada entre os dias 23 e 26 de outubro, no Shopping Peixoto, reunindo autores, editoras e leitores de todo o estado.

Luciana Botto II

Com uma carreira consolidada na comunicação e dando seus primeiros passos na educação, Luciana Botto agora amplia seus horizontes ao ingressar no universo literário. “Borboletas em Flor” é uma obra que reflete sensibilidade, transformação e, sobretudo, cura e libertação, temas que dialogam com o percurso de uma mulher que faz da palavra um instrumento de reflexão e afeto. O evento promete marcar a estreia da autora na literatura com leveza e autenticidade, reafirmando sua conexão com a arte, a educação, a solidariedade e o poder transformador da palavra.

Solidariedade

Um gesto de solidariedade também marca essa estreia: 100% da renda obtida com a venda do livro será destinada ao Oratório de Bebé, instituição que atua na modalidade de assistência social, acolhendo meninos e meninas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, proporcionando atividades pedagógicas e sociais, acompanhamento educativo, além de oferecer lanche saudável e um ambiente de acolhimento, afeto e desenvolvimento integral das crianças. E que também faz parte da história de vida da autora, onde seus familiares realizaram a festa de aniversário do seu 1° ano de vida, no Oratório.

Bienal de Itabaiana

Para Luciana, participar da Bienal de Itabaiana representa mais do que lançar um livro: é um ato de celebração da cultura sergipana e um convite ao público para mergulhar em sua escrita, que transita entre emoção e realidade. “Esse livro nasceu do desejo de compartilhar sentimentos e experiências que florescem com o tempo. Escrever ‘Borboletas em Flor’ é um gesto de liberdade, de amor e de reencontro comigo mesma. Estar na Bienal é ver esse sonho ganhar asas diante do meu povo e da minha terra”, destaca Luciana Botto.

Igualdade Racial I

Conforme alertado por este colunista, a Associação de Cultura Afro-Brasileira em Ritos ao Culto dos Orixás Ilê Axé Oyá Abassá Courangandessy Bamirê, através do seu presidente Aristeu de Jesus Reis, protocolou ofício pedindo autorização à Prefeitura Municipal de Simão Dias para a realização do III Cortejo Afro “Os Filhos de Oyá”, no dia 21 de novembro, das 13h às 17h30, pelo combate ao racismo estrutural e religioso.

Igualdade Racial II

Ele denuncia que a Prefeitura negou o pedido, alegando que já realizaria outro evento similar no dia anterior. Por entender que as festas tradicionais do município duram dois ou três dias consecutivos, com vastas programações, o babalorixá Aristeu estranhou a postura da prefeitura de Simão Dias, alegando que a negativa ou se deve a um caso de suposta intolerância religiosa ou por questões de perseguição política.

Alô Ministério Público!

Aristeu veio até Aracaju e protocolou uma denúncia na sede do Ministério Público Estadual. Na oportunidade, o MPE de Simão Dias foi notificado para que se manifeste acerca da decisão da prefeitura municipal de não autorizar a realização do evento, um dia após outro evento religioso.

Audiência no dia 21

Nesta terça-feira (21), às 9h30, na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Simão Dias, haverá uma audiência para tratar sobre a realização do III Cortejo Afro “Os Filhos de Oya”, previsto para o dia 21 de novembro. Trata-se de um convite encaminhado pelo Ministério Público, que contará com a presença do denunciante, de representantes do Poder Executivo Municipal e demais interessados, em razão da relevância do tema para o enfrentamento ao racismo estrutural e para a promoção da diversidade cultural e religiosa, pautas que têm sido amplamente enfrentadas e valorizadas por esta gestão, razão pela qual reforçamos o convite a todos.

