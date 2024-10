Quem atua para manter Valmir de Francisquinho fora do jogo político? 

Aqui não se trata de fazer a defesa do candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mas de fortalecer a defesa do Estado Democrático de Direito! Desde 2022, na eleição estadual, Valmir liderou todo o processo político, chegando a ter mais de 450 mil votos que foram como “nulos” graças ao indeferimento de sua candidatura pela Justiça Eleitoral. “Coincidentemente”, poucos dias depois do 1º turno, o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reverteu sua própria decisão e devolveu sua elegibilidade.

Analisando friamente o resultado daquele turno, não fosse aquele “rápido impedimento”, Valmir e o senador Rogério Carvalho (PT) teriam seguido para o embate direto em um segundo turno. O hoje governador Fábio Mitidieri (PSD) teria ficado em terceiro lugar e findou sendo beneficiado, “virando o jogo” contra Rogério sob circunstâncias políticas que este colunista já externou em outras publicações. Mas, mesmo após o fim daquele pleito, “estranhamente” há sempre a impressão que existe uma “SOMBRA” tentando atrapalhar Valmir de Francisquinho.

Desde a pré-campanha, quando surgiu com intenção de disputar a eleição para prefeito de Itabaiana, Valmir liderou todos os cenários políticos na cidade, contra todos os possíveis e improváveis adversários. Agora, na última semana da campanha, sua vitória no próximo domingo (6) é dada como certa por quase a unanimidade dos líderes políticos e dos analistas políticos do Estado. Mas, ainda assim, a mesma “SOMBRA” voltou a atuar e parece ter retomado os trabalhos para tentar novamente inviabilizar o candidato do PL.

Como já “profetizou” o ex-governador Albano Franco, “Sergipe é terra de muro baixo, onde todos se conhecem” e, recentemente, às vésperas de mais uma eleição onde Valmir de Francisquinho aparece bem avaliado, “forças ocultas” começam a atuar para deixa-lo fora do jogo político! Ontem (30), na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe, graças a um pedido de vistas, Valmir não ficou prejudicado juridicamente e poderá disputar as eleições deste ano sem maiores riscos no próximo domingo, mas no “apagar das luzes”, mais uma vez a “SOMBRA” o cercava…

Este colunista enfatiza que não é advogado, assessor e nem defensor político de Valmir de Francisquinho. Em Itabaiana, inclusive, já prestou assessoria para seus adversários, mas não se pode negar os fatos: está claro e evidente, para a sociedade sergipana, que alguém trabalha incansavelmente para deixa-lo inapto de disputar, o que fere o processo democrático, o que é ruim para o processo eleitoral. A eleição tem que ser resolvida “dentro das quatro linhas”, respeitando a vontade expressada pela maioria da população. As regras existem para garantirem a equidade no pleito!

Em síntese, a cada julgamento açodado, a cada tentativa de limitar o potencial político de Valmir de Francisquinho, aumenta mais a curiosidade deste colunista: quem está atuando para mantê-lo fora do jogo? Quem não quer enfrenta-lo ou não o aceita como prefeito, governador ou exercendo qualquer outro mandato eletivo? Quem seria esta “SOMBRA” que, sempre que se aproxima uma eleição, quer atrapalhar ou brecar o crescimento do ex-prefeito de Itabaiana? Ela pode até não falar e nem se posicionar, mas ela sempre deixa “rastros” e suas “digitais”…

Durante o julgamento do caso referente ao processo do matadouro de Itabaiana, justamente na semana da eleição municipal, a relatora do processo e desembargadora Iolanda Guimarães indeferiu todos os pedidos da defesa de Valmir e, ao dar sequência no processo, votou pela condenação, estabelecendo pena superior a R$ 4 milhões, além da suspensão dos direitos políticos.

O voto foi acompanhado pelo desembargador Roberto Porto, mas coube ao também desembargador Cezário Siqueira o pedido de vistas do processo, alegando que precisa de mais tempo para analisar o caso, suspendendo o julgamento que, por enquanto, não há previsão de ser retomado.

Sobre Boquim I

O governador Fábio Mitidieri (PSD) esteve em Boquim, no final de semana, e chegou a sugerir um desafio para o prefeito e agora adversário Eraldo sobre uma aposta, assegurando que seu candidato (Jackson do Mangue Grande) ganharia a eleição local contra Juquinha das Plantas (SD).

Sobre Boquim II

No mesmo fim de semana, e no mesmo dia em que o governador esteve em Boquim, o agrupamento de Juquinha das Plantas e do atual prefeito Eraldo promoveu um gigantesco ato político, sinalizando para um certo favoritismo do candidato do Solidariedade contra o nome defendido por Fábio Mitidieri.

Pegou mal

A fala do governador não “soou bem” dentro do município, tanto que na segunda-feira (30) ele gravou um vídeo tentando se justificar e fazendo questionamentos sobre a postura do prefeito Eraldo, lembrando que em janeiro ele (Eraldo) irá para casa e que Fábio seguirá trabalhando no Palácio.

Acirramento

Em Boquim o governador disse que o prefeito estava celebrando uma suposta vitória com mais de dois mil votos de vantagem e respondeu no comício dizendo que “ele (Eraldo) estava cantando vantagem, mas quando eu entrar no jogo ele vai ver que não existe Senhor do Bom Começo, mas apenas o Senhor do Bonfim”.

Vexame para Luiz I

É inegável que a propagação da denúncia envolvendo a demissão por justa causa do candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), da Petrobras vem prejudicando sua campanha na capital. Sua defesa tentou entrar na justiça eleitoral para impedir que o senador Rogério Carvalho (PT) e a coligação de sua esposa e candidata, Candisse Carvalho (PT) propagassem este assunto.

Vexame para Luiz II

Mas ontem uma decisão do juiz eleitoral Rômulo Dantas Brandão indeferiu o pedido da defesa de Luiz Roberto e manteve o direito de seus adversários veicularem informações sobre sua demissão da Petrobras, alegando que os fatos são “VERÍDICOS”, ou seja, tanto a classe política quanto os diversos setores da imprensa estão falando a verdade sobre o processo administrativo que culminou em sua saída da estatal.

Fala Candisse!

“A divulgação de fatos verídicos, como a demissão por justa causa de Luiz Roberto, é necessária para garantir que os eleitores e eleitoras aracajuanos estejam plenamente informados e cientes da situação não só do pedetista, mas de cada candidato e candidata à prefeitura de Aracaju”, pontuou a coligação de Candisse Carvalho.

