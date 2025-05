Quem está “bancando” Edvaldo para o Senado e com que intenção?

Por Habacuque Villacorte

Há uma movimentação em andamento nos bastidores da política de Sergipe, com foco na montagem da chapa majoritária para 2026 e chama a atenção que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que sinalizou que ficaria “mergulhado” no início da gestão da prefeita Emília Corrêa (PL), mas menos de seis meses depois o pedetista já começou a caminhar pelo Estado, mesmo em locais por onde talvez nunca tenha passado, mas com foco em uma das vagas para o Senado no próximo ano.

O problema é que, se a atual prefeita enfrenta uma série de adversidades no início de sua gestão, Edvaldo deixou muita gente insatisfeita quando deixou a Prefeitura de Aracaju, inclusive entregou a cidade repleta de lixo por conta da suspensão da coleta. Não custa lembrar que o ex-prefeito também deve enfrentar algumas CPIs bem polêmicas que podem ser instaladas na Câmara Municipal nos próximos meses, quando passará a ser investigado pelos vereadores.

Sem mandato, Edvaldo também perdeu o prestígio político. A maioria dos vereadores que lhe apoiavam, inclusive do PDT, hoje estão na base e dão sustentação à prefeita Emília Corrêa. O ex-prefeito não tem habilidade no quesito “liderança” e não consegue administrar seu próprio agrupamento. Há quem aposte que ele sonha em voltar à PMA em 2029, mas nem os críticos da atual gestão defendem seu retorno e entendem que “seu tempo já passou” na capital.

A turma não reclama tanto do “Edvaldo sem mandato”, mas não quer nem ouvir falar no “ex-prefeito com mandato”. Desatencioso, de pouco diálogo e ruim de honrar seus compromissos políticos. Já existem novos nomes em formatação para 2028 e que não passam por ele. Mas, ainda assim, o ex-prefeito se anuncia como pré-candidato ao Senado na base governista, onde ele vai disputar as duas vagas na chapa com o senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-deputado André Moura (UNIÃO).

Existe, inclusive, a possibilidade de o senador Rogério Carvalho (PT) também entrar nesta disputa e, como perguntar não ofende, como Edvaldo, sem prestígio político algum neste momento, conseguiria convencer o agrupamento a rejeitar o petista, Alessandro ou André Moura em detrimento dele? Para este colunista ou é muita pretensão de quem “acha” que ainda tem muito capital político para oferecer ou há mais “alguém” nos bastidores “bancando” esta pré-candidatura.

E aqui este colunista não está tentando tirar o direito de Edvaldo disputar um mandato eletivo, seja ele qual for! Mas de perceber o quão desgastado ele se encontra junto ao eleitorado e à classe política, independente da gestão de Emília na PMA. Mas quem estaria “incentivando” essa pré-candidatura ao Senado do ex-prefeito? E com que objetivo? Qual a intenção já que dificilmente ele reúna força política para vencer em 2026? Este projeto prejudica mais quem nesta disputa? Vale a reflexão…

Veja essa!

Um político com mandato conversou com este colunista por telefone e fez uma previsão muito preocupante em relação a 2026: a qualidade da maioria dos mandatários na atualidade caiu e com as emendas para vereadores, deputados estaduais e federais, além dos senadores, a tendência é uma disputa muito desigual nas próximas eleições.

E essa!

No entendimento desse político fica muito difícil para quem não tem mandato conseguir ser exitoso (a) em 2026. “Quem for disputar mandatos proporcionais vai ter que ou escolher e montar uma chapa forte, homogênea e competitiva ou vai ter que gastar rios de dinheiro para se eleger ou reeleger”.

Emendas pesam

Para o próximo ano já temos muitos prefeitos com seus pré-candidatos definidos neste momento. Geralmente as alianças foram construídas após a confirmação da liberação de emendas daqueles determinados nomes para os respectivos municípios. A turma já vai para a disputa com o apoio das “máquinas administrativas” …

Bomba!

A coluna tomou conhecimento que um prefeito do interior sergipano, que já tem dois pré-candidatos a deputado estadual no próximo ano, estaria estimulando outros nomes e conversando com outros parlamentares em busca de composição para o próximo ano. A informação é que tudo passa por um “projeto maior” em formatação…

Exclusiva!

O que mais chamou a atenção deste colunista não foi o fato de o prefeito do interior ter três ou mais pré-candidatos a deputado estadual, mas sim o que ele teria oferecido em troca desse apoio? É provável que a gente tenha pela frente um novo “escândalo administrativo”. É aguardar…

Efetivo da SMTT

A Prefeitura de Aracaju precisa, urgentemente, focar no aumento do efetivo da SMTT, inclusive pensar em um concurso público, se for o caso. A cidade já não tem mobilidade, nos dias chuvosos a coisa piora e a obra do governo do Estado na Avenida Beira Mar também contribui para o “caos” em alguns pontos da cidade. Em alguns horários, inclusive feriados e FDS, a presença dos agentes é fundamental…

Reajuste do servidor

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou na Alese sobre as reivindicações dos servidores públicos estaduais, que aguardam reajuste salarial. O parlamentar disse que até o momento o governo não enviou projeto contemplando o servidor. Georgeo informou que o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo já concederam o reajuste aos servidores esse ano, mas o Poder Executivo ainda não, sequer a recomposição inflacionária.

Georgeo Passos I

O deputado continuará cobrando, afinal, a valorização do servidor público é uma das suas principais bandeiras de luta. “Mais uma vez faço um apelo ao governador Fábio Mitidieri que olhe para os servidores do Poder Executivo e encaminhe o quanto antes para essa Casa o projeto de lei, para pelo menos considerar o reajuste na inflação para os funcionários do Poder Executivo”, pediu Georgeo.

Georgeo Passos II

A reivindicação do deputado Georgeo tem se tornado rotina na Alese, o parlamentar ocupa a tribuna diversas vezes durante o ano para cobrar ao governador reajuste para os servidores. “Esperamos que o governador se sensibilize com o servidor e envie logo o projeto. Servidores que trabalham e sofrem muito com a desvalorização desde os governos anteriores”, frisou.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Sergipe a visita de Walkyria, representante do Projeto Flor do Alecrim, desenvolvido no município de Maruim. Durante o encontro, Walkyria apresentou os detalhes da iniciativa, que tem transformado a realidade de crianças e adolescentes da cidade por meio de atividades sociais, educativas e culturais. O projeto tem se destacado por promover acolhimento e desenvolvimento para jovens em situação de vulnerabilidade.

Kitty Lima II

Sensível à causa, Kitty Lima se comprometeu a somar esforços para contribuir com a expansão e fortalecimento da ação no município. “Projetos como esse são fundamentais para garantir um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. Vamos seguir firmes apoiando iniciativas que promovem inclusão e cidadania”, afirmou a parlamentar. A reunião reforça o papel da Alese como espaço de escuta ativa e articulação de políticas públicas voltadas à infância e juventude sergipana.

PM condecorado

Em recente solenidade no pátio da Academia de Polícia Militar de Brasília, o Tenente Coronel Ildomário Gomes foi condecorado com a medalha Tiradentes, grau Grande Oficial, da PMDF. Nas redes sociais o militar estendeu a comenda recebida a todos os policiais e bombeiros militares do estado de Sergipe, assim como aos comandantes gerais da PM e do CBMSE.

Coronel Ildomário

“São 28 anos lutando, junto aos demais companheiros e à tropa, por melhores condições de trabalho para os nossos militares. Com a ajuda destas pessoas avançamos muito em direitos, desde o reajuste histórico que tivemos em 2009, o fim dos descontos previdenciários indevidos e da cobrança do imposto de renda sobre a licença especial, dentre tantas outras vitórias, sendo a mais recente o retorno do adicional de periculosidade que havia sido extinto em 2016. Só tenho a agradecer a todos os nossos militares estaduais e a seus familiares”.

