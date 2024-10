Quem ganhou em 2024 deve ser racional e quem perdeu precisa refletir sobre 2026 

Este colunista já colocou algumas vezes, mas não cansa de lembrar: Política é uma ciência, é verdade, mas diferente da Matemática, ela nem sempre é “exata”, mas ainda sim mantém seus encantos justamente na sua subjetividade. Não existe “fórmula perfeita” para vencer uma eleição, mas quem costuma ter estratégia, geralmente sai na frente em uma disputa, seja ela municipal, estadual ou até nacional. O que para muita gente parece ser uma “bobagem”, o “bastidor” às vezes define um pleito!

E aqui não se trata de compra de votos ou qualquer outro artifício que vá de encontro à legislação eleitoral. Mas de pensar, de calcular os movimentos, de entender como o cenário se comporta, de respeitar e fazer a leitura exata do sentimento do eleitor, mas de ter “cartas na manga” sempre, ou seja, ter alternativas viáveis diante das inúmeras intercorrências que costumam afetar uma campanha política. Quem fica no bastidor, pode ter uma visão mais ampla de quem se encontra “na linha de frente”…

O momento político, no pós-eleição, agora exige um arrefecimento das relações entre os líderes. Os municípios do interior sergipano pareciam esperar o resultado de Aracaju para intensificarem suas transições administrativas. De agora até o final do ano as atenções estarão voltadas para a saúde financeira das mais variadas prefeituras, principalmente daquelas em que o comando está sendo transferido para um adversário. Não custa lembrar que a máquina administrativa é impessoal!

A eleição estadual geralmente é mais tranquila do que as disputas municiais, onde muitas rivalidades históricas costumam se aflorar e geralmente são extensivas ao eleitorado mais apaixonado. No caso de Aracaju, por exemplo, onde o Marketing mais “ácido” predominou durante toda a campanha, algumas “feridas” estão expostas e devem demorar um bom tempo para cicatrizarem! Em alguns casos parece um cristal quebrado, que até pode ser colado, mas jamais terá a mesma forma…

O tempo ensinou este colunista a saber ganhar e a perder eleições! Faz parte do jogo! É do processo democrático! E agora que os ânimos devem acalmar um pouco entre os grupos políticos, a melhor receita para quem perdeu é analisar os erros e acertos, e fazer uma ampla reflexão sobre postura política, sobre os ataques proferidos e as contradições assumidas. Não adianta nada jogar para a sociedade que “está tudo bem” quando a decepção é evidente. Subestimar a inteligência das pessoas é mais um equívoco!

Em síntese, quem perdeu precisa se reinventar, silenciar e fazer a leitura correta da cena política atual, principalmente no pós-eleição, onde é comum cada um seguir a sua direção. Quem ganhou tem todo o direito de festejar, de celebrar, mas precisa ser racional para ter uma dimensão do seu tamanho político e administrativo. O cenário adverso de hoje pode se transformar em um “céu de brigadeiro” logo adiante. Se no futebol quem “pune” é a bola”, na política geralmente é a urna…

Em entrevista exclusiva ao Caderno O VOTO do Cinform On Line, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), explicou que foi eleito para cuidar de sua cidade e que, além dele, o PL tem outros nomes competitivos para disputar o governo de Sergipe em 2026.

Valmir cita a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, como uma grande liderança capaz de disputar o governo do Estado. Sobre si, ele colocou seu nome à disposição do partido em 2026 e antecipou que vai aguardar as manifestações do povo. “Nós estaremos à disposição do agrupamento para que a gente possa caminhar juntos”.

Agora chamou a atenção quando Valmir falou das perseguições políticas. “vive todo mundo sob tensão, sob ameaça! Isso precisa acabar em Sergipe! Acho que política se ganha no campo democrático, na livre e espontânea vontade da população. E quem ganhar, que vá administrar!”.

“Estou vendo muitos prefeitos amedrontados, com suas esposas e filhos com medo, parecendo marginais, que são transformados em bandidos por seus adversários. Isso não pode acontecer! É preciso ter um respeito com a classe política. Nós respeitamos nossos adversários, o Poder Judiciário, o Ministério Público, temos orgulho das forças de segurança do nosso Estado, mas é preciso dar um basta nestes políticos perseguidores, que não têm o povo, mas que usam da força para se perpetuarem no Poder!”, disse Valmir de Francisquinho.

Valmir criticou a concessão feita com a DESO, dizendo que se fosse o governador não o faria e que, se um dia chegar ao Executivo, vai tentar reestatizar a Companhia. “A DESO é um patrimônio do povo sergipano que trata de um bem para a sobrevivência da humanidade que é a água. Uma religação de corte de água em uma residência vai além dos R$ 500,00.

Alex Melo

O vereador eleito Alex Melo (PRD) participou de um almoço realizado pelo Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed), com outros parlamentares de Sergipe, com o objetivo de fortalecer a campanha “Outubro Branco”. A campanha visa fortalecer, conscientizar e valorizar o respeito aos médicos e à saúde mental dos profissionais. Alex Melo colocou seu mandato à disposição, agradeceu o convite e a oportunidade de prestigiar o evento.

Após cerca de 70 dias de intensa campanha eleitoral, a prefeita eleita Emília Corrêa (PL), retornou à Câmara Municipal onde irá cumprir o mandato de vereadora até o fim do ano. Durante a sessão, Emília foi calorosamente recebida por eleitores, servidores e colegas, com quem fez questão de interagir antes de subir à tribuna para um discurso emocionado.

Em sua fala, Emília reforçou o compromisso com a representatividade que seu mandato carrega, destacando que sua vitória não é apenas pessoal, mas representa o anseio popular de mudança. “Eu subo nessa tribuna honrada e reconhecida pelo povo, não foi a Emília, foi o povo de Aracaju”.

“Essa casa, realmente, representa muito, e vocês, colegas vereadores, saibam da importância que vossas excelências têm para uma capital, para o município. Essa eleição, e outras que virão, acabaram reconhecendo o valor do trabalho feito aqui na Câmara”, afirmou, ressaltando a importância do trabalho legislativo para a sociedade.



Em tom crítico, a prefeita eleita também mencionou o papel das fake news na campanha, que, segundo ela, foram rechaçadas pela população aracajuana. “O povo não mais aceita esse tipo de campanha que acusa, que quer diminuir o outro. A mentira reinou e foi derrotada. Se você não construiu a sua vida de forma decente, não destrua a vida de quem conseguiu construir de forma decente”.

O jornalista Ricardo Marques (Cidadania),que atualmente exerce seu primeiro mandato como vereador por Aracaju, foi eleito como vice-prefeito da capital na chapa encabeçada por Emília Corrêa. “Estou muito feliz e grato em ser eleito vice-prefeito e me comprometo em honrar tudo o que falamos durante a campanha ao lado de Emilia. Vou continuar nas ruas em busca de melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos. Em 170 anos, Aracaju vai ter a primeira prefeita e além disso conseguimos mesmo furar a bolha do sistemão que comanda a capital há mais de 30 anos.

Espero que nossa vitória seja uma motivação o surgimento de novas lideranças políticas em Aracaju”, comemora Ricardo. Em 2020, após mais de 25 anos em atuação forte na televisão e no rádio, o comunicador aceitou o desafio de ser candidato a uma cadeira do legislativo municipal e logo foi eleito. Na Câmara Municipal de Aracaju, as principais bandeiras de Ricardo Marques são: transporte, saúde, educação e emprego. Atua principalmente com projetos sociais nos bairros da Zona Norte e Zona de Expansão de Aracaju. “Queremos fazer de Aracaju uma cidade de oportunidades e o melhor lugar do Brasil para se viver, com pessoas bem cuidadas e felizes”, finaliza.

