Quem irá para o 2º turno na disputa pela Prefeitura de Aracaju? 

Quando definiu este tema para comentar, este colunista já imaginou que iria contrariar quem acredita que a disputa pela Prefeitura de Aracaju este ano será definida já no 1º turno, sem maiores questionamentos. E aqui não se trata de fazer “suposições”, algo comum nesta época do ano. Mas basta fazer uma “leitura fria” do cenário político para que se possa apostar alto no sentido de que teremos “duas eleições” na capital, ou melhor, teremos segundo turno na capital em 2024.

Até meses atrás o cenário era tão favorável para a vereadora Emília Corrêa (PL) que poucos poderiam propor ou imaginar que a eleição em Aracaju teria o mínimo de disputa. Aliados e eleitores dela já faziam uma espécie de “contagem regressiva” sinalizando que a definição viria apenas por uma questão de tempo. Mas hoje as projeções são outras e Emília já não tem a mesma “folga” que tinha antes. Com a proximidade do período eleitoral o cenário já é outro.

Emília segue bem avaliada, mas hoje ela tem a deputada federal Yandra Moura (União) se aproximando, como também não podem ser descartados os governistas Danielle Garcia (MDB) e Luiz Roberto (PDT), seja pelo recall da primeira nas eleições anteriores, seja pela força das “máquinas” (governo do Estado e Prefeitura de Aracaju) que acabam influenciando os destinos de um pleito. Há quase um consenso que teremos dois turnos em Aracaju, mas a turma ainda prefere esperar as pesquisas.

Emília adicionou um “fato novo” para sua campanha: ela viajou e “encheu seu carrinho” com depoimentos de Jair e Michelle Bolsonaro (ambos do PL) defendendo sua candidatura em Aracaju; houve quem adorou o posicionamento da vereadora; mas há, também, quem já se manifesta contra na internet. Outro ponto é que, diferente de Yandra e Luiz Roberto, por exemplo, Emília não tem base política na maioria dos bairros da capital, o que pode ser um complicador para ela.

A campanha eleitoral começa pra valer nas ruas na próxima sexta-feira (16), e só lá é que teremos uma dimensão real da força de Emília pelos bairros, em relação a seus principais adversários. Yandra e Luiz Roberto têm apoios diversos nas mais variadas comunidades. Estamos falando de pessoas que irão às ruas para defender seus nomes e projeto políticos. Por aí já dá para entender e imaginar que a disputa pela capital será definida em dois turnos.

Neste momento, se olhar as pesquisas realizadas até agora, o segundo turno estaria consolidado entre Emília e Yandra Moura. Mas ainda é cedo! Mais uma semana pela frente talvez o cenário já esteja menos tumultuado. E aí este colunista provoca novamente: quem irá para o 2º turno na disputa pela Prefeitura de Aracaju? A vereadora contra a deputada federal? A vereadora contra o candidato do prefeito? Ou existe alguma chance de Emília não “passar de fase”? Eis a questão…

Veja essa!

O ex-prefeito e ex-deputado Valmir Monteiro (in memoriam) faleceu nas primeiras horas do último sábado (10) e teve seu corpo velado no Ginásio O Ribeirão, para que familiares, amigos e seu eleitorado pudessem prestar as últimas homenagens àquele que foi a maior liderança popular de Lagarto nas últimas décadas.

E essa!

Além do governador Fábio Mitidieri, levaram uma mensagem de conforto no sábado os irmãos Sérgio e Fábio Reis (ambos PSD), como também o pai da dupla, Jerônimo Reis, que também esteve presente no Ginásio. No domingo (11), sob forte comoção, o corpo de Valmir foi levado até o cemitério Senhor do Bonfim, onde ele foi sepultado.

Exclusiva!

A informação é que a prefeita de Lagarto enviou coroas de flores para o velório de Valmir, e alguns aliados do ex-prefeito e de ex-deputado, que fazem oposição à atual gestão municipal. As coroas de flores não foram bem recebidas, por conta das questões eleitorais, servindo de “alimento” paras tensões políticas…

Pesquisa Atlas I

O resultado da Pesquisa Atlasintel sobre o Ranking dos governadores, amostra que coloca o governador Fábio Mitidieri (PSD) em 24º no País, entre os mais influentes, deve ascender uma “luz amarela” no Palácio de Despachos. Isso passa por uma dificuldade de articulação política…

Pesquisa Atlas II

Considerando que a amostragem da Pesquisa Atlasintel esteja correta eis que temos um “complicador” para o governador de Sergipe: seu apoio político, em alguns pontos, pode ser não algo tão favorável. Agora, se temos um chefe do Executivo “inquieto” e muito dedicado e solícito, como se explica tamanha rejeição?

Bomba!

É como se uma pessoa fechasse o apartamento com chave para fazer uma viagem e esqueceu a “torneira aberta”, ou seja, quando a água “transbordar” ela vai sair do imóvel e vai começar a incomodar quem estiver próximo. O governador precisa de uma melhor articulação política, para quando tiver que viajar, os “vazamentos” não ficarem saindo do Palácio. Vai que alguém esquece uma “torneira” aberta???

Olha a Fames!

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) promoveu um evento voltado para secretários municipais e técnicos em saúde. O encontro, que aconteceu no Aquarios Hotel, teve como tema central “O Novo Financiamento da Atenção Primária à Saúde”.

Público-alvo

O evento reuniu profissionais da saúde de diversos municípios sergipanos, proporcionando um espaço para a troca de experiências e conhecimentos sobre as novas diretrizes e estratégias de financiamento na área da saúde. A palestra foi conduzida pelo consultor na área de Saúde, Denilson Magalhães, que abordou as mudanças na política de financiamento e como elas impactam diretamente a gestão da atenção primária nos municípios.

Denilson Magalhães I

O consultor destacou que neste momento é importante acompanhar a transição do novo modelo, para que não haja perda financeira para os municípios. “A própria modalidade de financiamento prevê que se houver perda financeira, tenha uma recomposição dos valores para que o município não sofra esse dano”, esclareceu Magalhães.

Denilson Magalhães II

O palestrante também fez um alerta aos gestores, lembrando que por ser um ano de final de mandato, os secretários estão preocupados em elaborar o relatório anual de gestão, e que os secretários precisam ficar atentos ao período de transição de governo, de modo que repassem as informações às novas equipes para que elas possam acompanhar, em 2025, o processo de financiamento da Atenção Primária à Saúde.

Qualidade dos serviços

O novo financiamento busca aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos à população. Com mudanças nas diretrizes de repasse de recursos, o objetivo é garantir que os municípios tenham mais autonomia e capacidade para gerir seus serviços de saúde.

Novidades

Entre as principais características desse novo modelo estão: fortalecer a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs); ampliar o acesso aos serviços de saúde, com a criação de novas equipes de saúde da família, saúde bucal e equipes multiprofissionais; melhorar a qualidade do atendimento; incentivar a prevenção e promoção da saúde e reduzir desigualdades regionais.

Gledson Oliveira

Presente no evento, o superintendente da FAMES, Gledson Oliveira, ressaltou ser fundamental que os gestores municipais estejam bem informados sobre as mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde. “A promoção de palestras como a que realizamos hoje é uma oportunidade valiosa para que os gestores possam entender as novas diretrizes e se prepararem para implementar essas mudanças em suas cidades. Nosso compromisso na FAMES é fortalecer a gestão municipal e proporcionar as ferramentas para que cada município possa avançar na melhoria dos serviços de saúde”, declarou o superintendente.

Olha a Barra!

A Barra dos Coqueiros é uma das principais referências turísticas e de preservação ambiental do estado de Sergipe. A bela paisagem litorânea e a área verde predominante no município, o que atrai diversos curiosos e estudiosos do ramo ambiental, como é o caso do Instituto Federal de Sergipe, que durante a semana esteve presente para realizar uma visita técnica.

Visita técnica

A parceria entre o Instituto e a Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, através das Secretarias Municipais de Turismo e Meio Ambiente permitiu que docentes e discentes de Gestão em Turismo do IFS fizessem um tour pela cidade, conhecendo e tirando dúvidas a respeito das áreas.

Locais explorados

O tour com os alunos e professores explorou locais como o Parque Estadual Aquífero Marituba, a Área de Relevante Interesse Ecológico dos Manguezais (ARIE), que são as principais unidades de conservação localizadas no município. Além deles, o Espaço Cultural na Atalaia Nova, o Santuário Ecológico, a região da Praia da Costa, dentre outros.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com