Quem será responsabilizado pelo descaso com o dinheiro da DESO?

Semana passada o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE) apresentou um diagnóstico preliminar sobre a aplicação dos recursos provenientes da concessão parcial dos serviços de saneamento básico nos 74 municípios sergipanos, ou seja, trata do montante de R$ 1,14 bilhão referente a primeira etapa da privatização de parcial da DESO, que foi repassada no final de 2024, ainda sob as gestões municipais que teriam continuidade ou não a partir de janeiro deste ano.

Naquele momento os municípios receberam um total de 60% do valor de outorga e do ágio obtido no leilão, com o compromisso de outros dois repasses (que ainda não foram realizados) da ordem de R$ 380,7 milhões cada. E, para a surpresa “de ninguém”, temos 38 municípios avaliados pelo MPC/SE em situação “grave” ou “séria” sobre a aplicação desses recursos. A exposição foi feita pelo procurador-geral do Ministério Público, Eduardo Côrtes.

Os dados foram obtidos após solicitação feita diretamente aos prefeitos em fevereiro deste ano, por meio de ofício circular. Na ocasião, o órgão ministerial solicitou informações detalhadas, com documentação comprobatória, sobre os valores recebidos em 24 de dezembro de 2024, incluindo dados da conta bancária específica e extratos de movimentação. O Plano de Aplicação dos recursos e o cronograma físico-financeiro das ações previstas também constavam entre as informações requisitadas.

Pelo levantamento do MPC/SE, os 13 municípios em situação “grave” apresentaram gastos em desacordo com a legislação, comprometendo grande parte ou a totalidade dos recursos, com transferências para outras contas. Já outros 25 municípios que se encontram em situação “séria”, chamaram a atenção pelos gastos expressivos realizados sem cronograma financeiro ou Plano de Aplicação. De um universo de 74 municípios que foram contemplados, mais de 50% apresentaram problemas.

O governo do Estado, o maior financiador da privatização da DESO, enumerou uma série de vantagens e benefícios para a sociedade sergipana com a concessão para a exploração pela Iguá; questionamentos também foram feitos junto ao Poder Judiciário, que não “brecou” a negociação. É bem verdade que tivemos um “barulho” na classe política, mas a oposição reduzida não pode fazer muito, sem contar que os “prefeitos de plantão” estão ansiosos pela liberação da “generosa” primeira parcela…

Mas, diante dos indícios de irregularidades já constatados pelo Ministério Público de Contas, quem será responsabilizado? Cadê o Ministério Público Estadual e o DEOTAP? Estamos falando de um dinheiro que veio com o argumento que transformaria o futuro do povo sergipano, com obras e grandes investimentos. Como perguntar não ofende, cidadão ou cidadã, o que mudou na sua cidade após o repasse desse recurso? Fazer “festa” com o dinheiro dos outros é muito bom, ou não?

Veja essa!

Setores governistas podem negar, mas é evidente que a estrutura comandada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) já “escolheu” sua “preferência” para o Senado em 2026: Alessandro Vieira (MDB). Já existe todo um trabalho em andamento para tentar ajudar a reeleição do emedebista.

E essa!

“Coincidentemente” alguns setores iniciaram “ataques” contra o senador Rogério Carvalho (PT), contra o pré-candidato André Moura (União) e agora contra o também pré-candidato Rodrigo Valadares (União). Existem “movimentações” em Sergipe e em Brasília…

Articulação pró-Alessandro

E não se trata de uma articulação apenas no marketing, mas existem “movimentos políticos” bem identificados com prefeitos que receberam emendas do senador e que estão sinalizando que votarão com ele no próximo ano. É a velha história de quem critica a conduta política do próximo, mas não se olha no espelho…

Bomba!

Diante da insistência do senador Laércio Oliveira em buscar o comando da fusão União Progressista em Sergipe, uma liderança política expressiva do Estado, que tem ligações com o ex-deputado André Moura, anunciou para este colunista: “se o comando ficar com Laércio, teremos uma ‘debandada’ de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados para outra legenda”.

Exclusiva!

Esta vai para os governistas que apostam no “W.O.”: nos bastidores do mundo político já existem “possibilidades” com, pelo menos, três pré-candidaturas para o governo do Estado pela oposição, sendo uma feminina, que promete incomodar muita gente. Este colunista não é Gilmar Carvalho, mas plagiando seu “bordão”: “só eu tenho”…

Cláudio incomoda

Outra informação dos bastidores é que deputados federais e estaduais estão insatisfeitos e preocupados com a “construção política” que vem se formando para 2026: o pré-candidato a federal e secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), tem formalizando algumas alianças com prefeitos que teriam compromisso de votar com outros pré-candidatos e a coisa “azedou”!

Zezinho também

A mesma insatisfação na base é sentida pelo vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral (PSB), que vai disputar um mandato de deputado estadual e fechou alianças com lideranças do interior que votavam com outros deputados. A turma está incomodada e esperando o momento certo de questionar ao governador. Vão querer uma “compensação” política…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, apresentou e aprovou dois requerimentos com foco na duplicação da BR-101 Norte, em Sergipe, uma das obras mais aguardadas pela população do estado.

Yandra Moura II

O Requerimento 10/2025 solicita a realização de uma visita técnica da Comissão ao município de Rosário do Catete, para verificar in loco o andamento das obras. Já o Requerimento 11/2025 propõe a realização de uma audiência pública para debater a situação da duplicação da rodovia.

Yandra Moura III

Durante a reunião, Yandra destacou a importância da BR-101 para o desenvolvimento do estado. “A conclusão da duplicação vai melhorar a infraestrutura de transporte, gerar empregos e abrir novas perspectivas de desenvolvimento. Sergipe tem localização estratégica, atrai investimentos e turistas, por isso a malha viária precisa ser prioridade”, afirmou.

Demanda antiga

A parlamentar também reforçou que a duplicação é uma demanda antiga da população. “São mais de 30 anos que os sergipanos esperam pela conclusão dessa obra. A BR-101 Norte está mais avançada e precisamos acompanhar de perto. Em Rosário do Catete, queremos reunir autoridades locais, representantes do governo e da sociedade civil para entender como está o andamento e cobrar soluções”, defendeu.

Visita técnica

A visita técnica contará com a presença de representantes do Governo do Estado, prefeito e vereadores de Rosário do Catete, além de entidades da sociedade civil. Já na audiência pública, que deve ocorrer em Brasília, devem participar representantes do Governo Federal, DNIT, Governo Estadual e Prefeitura de Rosário do Catete.

Concurso suspenso

O Poder Judiciário sergipano suspendeu o concurso da Polícia Militar após denúncias de irregularidades registradas no Teste de Aptidão Física (TAF). Não custa lembrar que o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) já havia alertado sobre o assunto da tribuna da Assembleia Legislativa. A decisão foi do juiz Gustavo Adolfo Plech.

Georgeo Passos I

Semana passada o parlamentar criticou o governo do Estado lamentando que leis aprovadas na Assembleia Legislativa não estavam sendo cumpridas pelo Executivo. Georgeo citou que existiam muitas denúncias sobre o TAF da PM com questionamentos de diversos candidatos.

Georgeo Passos II

O deputado demonstrou sua insatisfação com o trabalho realizado na Alese, em relação ao cumprimento das leis aprovadas. “Sabemos como é difícil pautar um projeto de lei (dos parlamentares) nessa Casa. E quando se torna lei ainda não está sendo respeitado. Mais um exemplo disso é a Lei nº 9.537/2024, sancionada pelo governador, que dispõe sobre o Teste de Aptidão Física – TAF nos concursos públicos em Sergipe”, relatou.

Georgeo Passos III

Georgeo afirmou que o estado descumpre leis que o próprio governador sanciona. “Tivemos agora o TAF do concurso da polícia militar. Diversas informações de irregularidades e o estado descumpre uma lei sancionada pelo governador em setembro de 2024. Nessa Lei, no artigo 5º diz: “é vedada a aplicação de teste físico, entre 10h e 16h (ressalvado casos em ambiente coberto e climatizado”, pontuou Passos, semana passada, antes da suspensão do concurso.

