RELOAD 2024 valorizou o trabalho do SEBRAE/SE para o empreendedorismo

Terminada a 4ª edição do RELOAD 2024 a impressão que temos é que o SEBRAE/SE é hoje a grande referência no Estado quando o assunto é marketing digital. O evento, que foi realizado no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, teve todos os seus ingressos esgotados, repetindo o sucesso da edição de 2023, com palestras bem atuais, numa troca sensacional de experiências, além da exposição de alguns cases de sucesso, valorizando o networking e tudo aquilo que virou tendência no mercado.

O RELOAD é uma iniciativa do SEBRAE que já está inserida no calendário sergipano de grandes eventos porque ele é amplo, aborda temáticas sobre marketing digital, estratégias, redes sociais, dados, vendas, inovação, criatividade, relacionamento e empreendedorismo. Sucesso pelo volume de apresentações de qualidade e trocas de conhecimento, a edição deste ano atraiu um público diverso, de diversas regiões do Brasil, além de pessoas de outros países que também prestigiaram a iniciativa.

O volume de exposições do RELOAD 2024 foi diverso, com palestrantes sergipanos e outros renomados espalhados pelo País, como a apresentadora, advogada e influenciadora digital de São Luís do Maranhão, Thaynara OG; o ator Filipe Titto, que além de apresentador e empresário, vem gerindo mais de 10 empresas; além de Theodoro, um dos mais esperados no evento, pelo sucesso que obteve nas redes sociais, com experiência em trabalhos de varejo e publicidade.

No encerramento do RELOAD 2024, a Superintendente do SEBRAE/SE, Priscila Dias Felizola, fez uma avaliação muito positiva da 4ª Edição do evento, valorizando a apresentação de todas as tendências do mercado, valorizando a diversidade, a criatividade e a inclusão, enaltecendo ainda a qualidade dos palestrantes sergipanos e que vieram de outros Estados, fortalecendo a essência de sua instituição de preparar e impulsionar os negócios, melhorando o relacionamento com os clientes.

O público presente no evento prestigiou as exposições que ocorreram entre sexta (2) e sábado (3), valorizando e fortalecendo um evento muito interessante, repleto de oportunidades, de bons negócios para quem deseja empreender, além de muitas dicas e insights para quem quer se aventurar ou precisa se aprofundar sobre o universo do marketing digital, e o governo de Sergipe e as prefeituras municipais não podem perder a oportunidade de fortalecer esse trabalho do SEBRAE/SE, estimulando parcerias.

Este colunista acompanhou o RELOAD 2024 e já ficou na expectativa sobre as novidades e trends que estarão na pauta da edição do próximo ano. Chamou a atenção, ainda, cases de empreendedores sergipanos destacando que seus negócios avançaram muito quando buscaram a orientação e o direcionamento do SEBRAE/SE. Um feito e tanto para a gestão inovadora e moderna de Priscila Felizola, no comando de uma instituição fundamental para a geração de emprego e renda no nosso Estado.

Veja essa!

Depois da saída de João Fontes, que migrou da pré-candidatura de Emília Corrêa (PL) para Yandra Moura (União), agora outros líderes de movimentos bolsonaristas “bateram em retirada” do projeto do PL em Aracaju e devem anunciar o apoio para a deputada federal em um evento nos próximos dias.

E essa!

Depois de João Fontes, que recepcionou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua recente passagem por Sergipe, repercutiu muito a revolta do deputado estadual Luizão Dona Trampi (União), que reclamou publicamente da desatenção de Emília Corrêa, alegando que a pré-candidata a prefeita “foi orientada a esconder Jair Bolsonaro de sua campanha”.

Coerência

Gostando ou não do estilo de Luizão, a grande verdade é que ele tem mantido a coerência na política, algo não muito comum neste meio. Ele é um mecânico por profissão e ficou bastante conhecido após sua dedicação e adoração ao ex-presidente. Foi eleito, prioritariamente, pelo eleitorado bolsonarista e hoje demonstra gratidão.

Comigo não!

Luizão deixou bem claro que só sai de sua casa para pedir o voto para uma pré-candidata em Aracaju se for em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, como Emília sinaliza que não quer qualquer associação com o bolsonarismo, o deputado deve ficar distante e/ou declarar apoio a outro projeto.

Bomba!

Uma informação sobre Jair Bolsonaro que este colunista já postou aqui, mas vai repetir: tudo o que acontece na política de Sergipe tem o acompanhamento do ex-presidente. Ele sabe muito bem quem o apoia, verdadeiramente, e quem apenas está interessado em seu capital político.

Exclusiva!

Bolsonaro adotou uma postura mais “defensiva” em relação a algumas “figuras” quando da sua recente passagem por Sergipe baseado nas informações que recebeu daqui do Estado, como também de Brasília. Já há quem aposte que outros líderes nacionais bolsonaristas declarem apoio para outro projeto em Aracaju, longe do PL…

Relembre 2022!

Muita gente não lembra, mas o governador Fábio Mitidieri (PSD) perdeu no 1º turno das eleições nas quatro cidades da Grande Aracaju e virou o jogo no segundo turno em Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Graças ao apoio do bolsonarismo, que insatisfeito com a aliança PL/PT em Sergipe, descarregou voto e elegeu o atual governador, que fez questão de agradecer depois da eleição.

Isoladas I

Quem se acostumou com a força política do PT em Sergipe, certamente vê com espanto o “isolamento” de Candisse Carvalho, que vai disputar a Prefeitura de Aracaju e terá a ex-vereadora Professora Rosângela Santana como vice. Fruto da “guerra fria” e disputa por Poder do senador Rogério Carvalho com o ministro Márcio Macedo. Apequenam o PT, que virou uma legenda de interesses, e deixam os Federados (PV e PCdoB) em meio ao “fogo cruzado”.

Isoladas II

Jogada no “ostracismo político” pelo agora aliado e prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), a Delegada Danielle Garcia vai disputar a PMA pelo MDB, mas sem o apoio de qualquer outra legenda. O governador Fábio Mitidieri vetou! Danielle tem o jovem Ayslan como vice, que tem currículo, mas não passa de um “neófito” na política. Entrou numa “fria” ao lado do senador Alessandro Vieira (MDB). Dessa “gelada”, a Delegada Georlize escapou…

Olha o “Pé frio”!

Como se não bastasse “congelar” as chances de vitória de Danielle Garcia em 2020 e em 2022, o senador Alessandro agora não “cola” apenas nela, mas no pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, o “galeguinho” Diêgo Prado (PSD) e no pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania). O “pé frio” do senador é tão grande que os pré-candidatos da situação Júlio Bahia (União) e Carminha Paiva (Republicanos) já se animam. Vai findar estrelando “A Era do Gelo 7″…

Alô Laranjeiras!

O Diretório Municipal do PL realizou sua Convenção nesse sábado (3) e oficializou a candidatura de Martha Hagenbeck para prefeita e do ex-vereador José Franco Filho (PL) para vice-prefeito. O projeto da oposição tem o apoio das fazendas Varzinhas e Boa Sorte, além da Usina Pinheiro.

Olha a Fames!

O presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Alan Andrelino, alerta sobre os atrasos no repasse de royalties do petróleo e gás, aos municípios produtores. De acordo com apurações, a greve dos servidores da Agência Nacional do Petróleo (ANP), é apontada como agravante para o atraso nos repasses, o que gera preocupação aos gestores.

Atrasos dos royalties

A ANP é responsável pelo cálculo dos valores a serem pagos sobre a produção, com repasses realizados entre os dias 20 e 25 de cada mês, no entanto, dessa vez, ainda não há previsão para o repasse referente à produção de maio, o que tem sido recorrente, ultrapassando, inclusive, o prazo legal, que é o limite do dia útil do mês.

Alan Andrelino

“Os atrasos nos repasses de royalties de petróleo têm sido uma preocupação para os municípios, impactando diretamente nossas finanças e comprometendo investimentos em áreas essenciais, pois neste momento, não há previsão concreta para a regularização dos repasses, que deve ser resolvida com urgência, garantindo a estabilidade financeira das nossas cidades e o cumprimento de compromissos importantes para o bem-estar da população”, frisou Andrelino.

Diálogo

O presidente informou ainda, que a FAMES está em constante diálogo com as autoridades competentes buscando solucionar essa questão e minimizar os impactos nos orçamentos municipais.

Distribuição

As empresas que exploram petróleo e gás natural no Brasil devem pagar royalties como compensação financeira à União. Esses pagamentos são realizados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que é encarregada de distribuir os recursos para Estados e municípios, conforme os critérios estabelecidos nas leis nº 9.478/1997 e nº 7.990/1989.

Aumento

De acordo com a ANP, de janeiro a maio de 2024, os royalties destinados aos municípios de Sergipe totalizaram aproximadamente R$ 27,5 milhões. O valor acumulado neste ano até o momento representa um aumento de 76,6% em termos nominais em comparação com o mesmo período de 2023.

Yandra Moura I

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, conversou com os moradores de diversos bairros sobre os seus projetos para o município e como pode fazer Aracaju continuar avançando. As conversas apresentaram as ideias dela para manter os serviços que estão funcionando da gestão atual e solucionar as problemáticas que perduram por anos.

Yandra Moura II

Yandra foi à feira do bairro Grageru, ao lado do deputado Fábio Henrique e amigos, conversar com os frequentadores e feirantes para entender as necessidades do local. Abrindo as comemorações do Dia dos Pais, ela foi, ao lado dos pré-candidatos Sávio Neto de Vardo e Gordinho do Povo, ao evento do Colégio Educar, que reuniu os familiares dos alunos para celebrar a data.

Yandra Moura III

A convite do Apóstolo Willams, Yandra foi ao 1° Encontro de Mulheres Mães Atípicas, no Marivan, onde falou sobre sua atuação na Câmara dos Deputados em defesa dos direitos dos autistas e sobre a inclusão que pretende aplicar em Aracaju por meio dos projetos que desenvolveu para o Plano de Governo.

Yandra Moura IV

“Eu sei que é muito difícil viver numa sociedade que não cumpre as leis federais relacionadas aos autistas, aos deficientes não transitórios. É preciso cuidar de quem cuida, e isso faz parte do nosso projeto. Foi um compromisso meu na Câmara Federal e, caso seja da vontade dos aracajuanos, será uma luta nossa aqui”, afirmou a candidata. Yandra foi também ao bairro Bugio, com diversos pré-candidatos a vereador, convidada por Abraão, ela participou da reunião dos amigos e destacou o papel do esporte na vida das pessoas e a sua importância para a comunidade.

Trabalho Social I

Yandra Moura visitou ainda o Centro de Integração Raio do Sol (Ciras), no bairro Santa Maria, e a Casa Maternal Amélia Leite, no bairro Suíssa, instituições sem fins lucrativos. O objetivo foi conhecer mais de perto o trabalho das instituições e verificar de que forma o poder público pode contribuir.

Trabalho Social II

O Ciras é um centro que realiza mais de 4.500 atendimentos mensais e possui 800 assistidos. A fundadora, Carolyn Estella, apresentou toda a instituição e explicou como a gestão municipal pode auxiliar para continuar o atendimento a crianças e adultos, já que supera a capacidade do poder público.

Trabalho Social III

Yandra, no Suíssa, visitou a Casa Maternal Amélia Leite para conhecer os serviços ofertados para as crianças em situação de vulnerabilidade. A organização é responsável pela educação infantil e não recebe nenhum tipo de ajuda governamental. “O trabalho realizado pelas instituições é fundamental e merecem, sim, a atenção da prefeitura. Temos o maior interesse em realizar essa parceria com elas”, afirmou Yandra.

Emília & Ricardo I

Os vereadores Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), candidatos a prefeita e vice-prefeito de Aracaju, respectivamente, se reuniram com representantes do Fórum Audiovisual para ouvir as dificuldades e necessidades deles com o objetivo de incluir no Plano de Soluções para a Nova Aracaju propostas que atendam e valorizem as necessidades da classe cultural e artística.

Emília & Ricardo II

“O encontro foi muito produtivo e tivemos a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado por eles e suas dificuldades. Ouvimos atentamente e vamos incluir no nosso Plano de Soluções, as propostas e ideias para melhorar o cenário cultural. Os desafios deles são grandes e merecem o nosso apoio”, disse Ricardo Marques.

Emília & Ricardo III

As sugestões foram ouvidas e colhidas e farão parte do Plano de Soluções. “A exemplo da promoção de oficinas virtuais, realização de eventos voltados para a valorização da cultura local, formação e capacitação para qualificar os jovens para o mercado de trabalho Audiovisual, reestruturação dos equipamentos sociais e culturais e muito mais”, finalizou o candidato a vice-prefeito.

Cícero do Santa Maria I

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) fez um desabafo e cobrou mais atenção, por parte do poder público, com os autistas e as suas famílias. De acordo com o vereador, os autistas precisam passar por terapias que são fundamentais para o tratamento do transtorno. “Sem esses atendimentos, o autista fica mais suscetível e não consegue ter uma vida mais tranquila e isso é desesperador para sua família”, revelou Cícero.

Cícero do Santa Maria II

Para Cicero, faltam acompanhamento e apoio para essas mães. “Essas mães precisam ter uma atenção maior. Precisamos cuidar dos autistas, mas também temos que cuidar de quem cuida deles. Não é fácil para um pai ou uma mãe ver o filho dentro de casa, sem conseguir dormir, por falta de medicamento que, muitas vezes, as mães vão pegar o remédio no posto de saúde e não encontram e não têm condições de comprar e fica o desespero, porque o filho está tendo um surto e não tem a medicação para controlar”, desabafou.

Cícero do Santa Maria III

Cícero, que é pai de um autista, conhece bem essa preocupação. “A gente acompanha o sofrimento dessas pessoas e eu sei como é porque já passei com o meu filho sem conseguir escola, terapeuta, psicóloga e fisioterapeuta. São terapias essenciais para quem tem autismo”, ressaltou.

Cícero do Santa Maria IV

Ainda segundo o vereador, a sociedade e o poder público precisam parar de falar e agir efetivamente. “Precisamos, com urgência, fazer algo por essa população que tanto sofre, precisamos abraçar a causa dos autistas porque alguns falam muito, mas fazem muito pouco”, afirmou.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (União) reafirmou seu compromisso com a capacitação profissional da juventude e o respeito ao direito fundamental da liberdade de crença religiosa. Ele mencionou mais uma edição do projeto social de cursos profissionalizantes que foi concluída com sucesso. E ainda, prestou contas de que segue engajado para promover as alterações no Código Ambiental de Aracaju e na Lei Municipal de Licenciamento Ambiental para templos religiosos.

Pastor Diego II

“A formatura aconteceu no bairro Bugio, capacitamos cerca de 40 jovens nos cursos de barbeiro, designer de sobrancelhas e automaquiagem. Esta iniciativa tem transformado a vida de famílias ao ensinar e colaborar com o desenvolvimento de habilidades que podem ajudá-los a se projetar para o mercado de trabalho e ao empreendedorismo”, declarou o parlamentar.

Pastor Diego III

Em suma, Pastor Diego relatou uma recente reunião no Ministério Público do Estado de Sergipe (MP/SE), onde discutiu fragilidades legais e a situação de templos religiosos que enfrentam processos sem fundamentação técnica adequada. Ele anunciou a preparação de um projeto de lei para reformar o código e legislação ambiental da cidade, buscando maior justiça e clareza nos procedimentos. “Mostramos um panorama de cerca de 150 procedimentos em andamento no Ministério Público envolvendo templos religiosos, muitos dos quais carecem de provas técnicas”, ressaltou.

Zé Paulo

O pré-candidato a prefeito de Aracaju, Zé Paulo (Partido Novo), fará uma apresentação dos planos de seu partido e de sua campanha para a cidade, em um evento agendado para esta segunda-feira (5), a partir das 19 horas, no ARCUS HOTEL, que fica na Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, 428, bairro Coroa do Meio. O presidente nacional, Eduardo Ribeiro, já confirmou sua presença no evento.

Alô Boquim!

Acontece às 17h desta segunda-feira (5), a Convenção Partidária da chapa encabeçada pelos pré-candidatos a prefeito, Juquinha das Plantas (Solidariedade), e o vice, Adilton Lima (PL). Ambos fazem parte do agrupamento do prefeito Eraldo de Andrade que já está no seu segundo mandato. O ato democrático acontecerá no Clube Associence, localizado no Centro do Município.

Juquinha das Plantas I

Os partidos que integram a coligação são Solidariedade, PL e PSDB de Boquim. Vale ressaltar, que Juquinha das Plantas está no seu segundo mandato de vereador e Eraldo tem uma boa avaliação feita pelos analistas políticos na condição de atual oposição ao Governo Estadual.

Juquinha das Plantas II

A expectativa é grande para essa convenção entre os partidários. O “Homem das Plantas”, como é conhecido, mostra-se um candidato forte, sem máculas, leve e com um carisma inigualável. Com um time seguro, Juquinha segue na luta para o seu primeiro mandato como prefeito de Boquim, caso eleito.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

