Ricardo e Rodrigo não podem repetir o “erro político” de Danielle Garcia

Por Habacuque Vilacorte

Os especialistas costumam avaliar a Política como uma “ciência” bastante subjetiva e que abre possibilidades diversas e uma série de interpretações. Mas é tema que tem que ser tratado com seriedade pelos “players” porque uma fala indevida, um movimento incoerente ou um gesto descabido, em tempos de redes sociais extremamente ativas e críticas, podem custar a desconstrução de um projeto amplo e estratégico, mas de médio ou longo prazo.

No futebol, por exemplo, a “consequência principal” geralmente é a eliminação de um torneio importante; na “Ciência Política” o “dano” sempre vem associado a resultados negativos nas urnas, com prejuízos eleitorais. O “tribunal da internet” atua rapidamente, com julgamentos precipitados ou maldosos, “abastecidos” por interesses políticos e/ou financeiros, e com uma “cultura de cancelamentos” que vai muito além de uma eleição, mas que pode comprometer trajetórias de vida, carreiras profissionais.

Olhando a cena política de Sergipe, que começa a “ficar aquecida” para as eleições de 2026, a oposição ao governo de Fábio Mitidieri (PSD) tenta se organizar, politicamente falando, mas esbarram em situações que carecem de resolução, como no impasse criado nos bastidores entre o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania) e a prefeita Emília Corrêa (PL) e na disputa pelo comando do PL, entre o deputado federal Rodrigo Valadares (União) e o empresário Edivan Amorim.

Ricardo é pré-candidato a deputado federal no próximo ano e algumas de suas falas e posições questionáveis, principalmente sobre sua proximidade com o governador Fábio Mitidieri, principal adversário do seu atual agrupamento político, geraram desconforto, sem contar algumas de suas insatisfações com a gestão municipal que foram expostas e só trouxeram desgastes para a prefeita e seu secretariado. Faltou experiência e sabedoria ao vice, que tem futuro político amplo, mas precisa de discrição…

Caso Emília aceitasse o desafio de deixar a PMA para disputar o governo em 2026, Ricardo Marques se tornaria prefeito de Aracaju, naturalmente, mas ele deixou “o cavalo passar selado” e, a depender dos seus movimentos políticos, pode ter prejudicada sua intenção de chegar à Câmara Federal. Isso vale para Rodrigo Valadares, que está focado em ser o “Senador de Bolsonaro”, mas que se não dialogar com toda a oposição, se não buscar a unidade, é outro que dificilmente sairá vencedor…

Para “liderar a oposição”, Rodrigo precisa se posicionar em relação ao governador Fábio Mitidieri e ter uma postura transparente e crítica. Caso contrário, seus movimentos políticos também despertam uma série de interpretações e passam a confundir o eleitorado. Ricardo e Rodrigo são políticos da “nova geração”, que estão vencendo, é verdade, mas precisam colocar “os pés no chão”, deixando de lado um pouco da vaidade e retomar a “rota política”.

Com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), temporariamente inelegível, pode acontecer “tudo” na política de Sergipe em 2026, inclusive nada! Mas em um “tabuleiro” tão “subjetivo”, tudo vira probabilidade. Ricardo e Rodrigo só não podem repetir o “erro político” da Delegada Danielle Garcia (MDB), que chegou a ter 111 mil votos aproximados para prefeita de Aracaju, além de ter sido muito vem votada para o Senado, sempre na oposição, mas que optou por se associar ao governo.

Danielle “jogou fora” seu capital político, trocou por uma Secretaria e hoje não reúne apoios para disputar sequer um mandato de deputada federal. Pelo que se comenta nos bastidores, no próximo ano, se disputar um mandato eletivo, será para deputada estadual, e ainda assim, terá muitas dificuldades. Mesmo com sua “subjetividade”, a Política é um “jogo para profissional” e certos erros são fatais! Um perfil do eleitorado elegeu Ricardo e Rodrigo. Mas a “palavra final” será sempre deles…

Veja essa!

Tem chamado a atenção dos pacientes oncológicos as visitas do governador Fábio Mitidieri às obras do Hospital do Câncer. Sempre acompanhado de deputados aliados e secretários de estado, nota-se a ausência de convite por parte do governador e sua cúpula para o médico anestesiologista e ex-senador da República, Eduardo Amorim (PSDB).

E essa!

O governador não é obrigado a convidar ninguém, mas o fato é que esta obra foi idealizada no ano de 2010 quando Eduardo – já no seu primeiro ano do mandato, começou a fazer campanha nas ruas para que a bancada de Sergipe apoiasse e enviasse múltiplas emendas para essa construção. O trabalho contou com o apoio de entidades sindicais, grupos de pacientes e parlamentares.

Convite para Amorim

Vale destacar que durante entrevista concedida recentemente, Fábio Mitidieri avaliou Eduardo Amorim como um cidadão sergipano íntegro, inteligente e amigo. Com a confirmação da inauguração do Hospital do Câncer para este final de ano, resta saber se esse reconhecimento será feito com um convite oficial, ou o governador vai tentar apagar a história somente pelo fato de o idealizador desta unidade hospitalar pertencer ao seu grupo de oposição.

Bomba!

Lembram que este colunista, recentemente, anunciou que membros da oposição estavam conversando com dirigentes nacionais tratando sobre o comando de partidos políticos em Sergipe? Eis que o agrupamento liderado pelo prefeito Valmir de Francisquinho, saindo do PL, deve migrar quase em sua totalidade para o PODEMOS, podendo eleger um ou até dois deputados federais…

Breno Garibalde I

A ampliação dos direitos do Programa Jovem Aprendiz em Aracaju foi o tema do pronunciamento do vereador Breno Garibalde. A nova legislação, que conta com o apoio do parlamentar desde o seu primeiro mandato, busca fortalecer e tornar mais efetiva a contratação de jovens aprendizes na administração pública municipal, promovendo inclusão social, qualificação profissional e oportunidades reais de desenvolvimento para a juventude aracajuana.

Breno Garibalde II

“No dia de ontem tive a oportunidade de participar do 1º Fórum Municipal do Jovem Aprendiz, um evento muito importante que promoveu o debate sobre a nova legislação que amplia os direitos dos jovens aprendizes no município. Quero parabenizar a secretária da Fundat, Melissa Rollemberg, pelo programa, que é tão importante para a inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho”, declarou Breno.

Breno Garibalde III

O vereador também relembrou que cobrou o retorno do programa na gestão municipal. “Estou muito feliz de fazer parte de mais essa conquista para Aracaju, de ver o retorno dessa iniciativa que é fundamental, dando aos nossos jovens a oportunidade de trabalhar em secretarias municipais e conhecer de perto o funcionamento da gestão pública”, pontuou.

Jovem Aprendiz

Em sua fala, Breno destacou ainda a importância de ampliar a atuação do programa no município. “Precisamos criar mais espaços para os jovens e tirá-los do mercado informal, oferecendo boas oportunidades de trabalho formal. Sabemos que órgãos como a Emurb e a Emsurb já participam, mas é necessário incluir outras secretarias. Inclusive já pedi ao nosso presidente Ricardo Vasconcelos que abra também a Câmara para isso”, concluiu o parlamentar.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) anunciou, durante sua participação na Offshore Week, no Rio de Janeiro, que o projeto de sua autoria voltado à produção de fertilizantes no Brasil — o ProFert — está perto de ser aprovado no Congresso Nacional. O projeto pretende reduzir a dependência externa e transformar o gás natural brasileiro em motor para o fortalecimento da agroindústria nacional.

Laércio Oliveira II

“A gente está perto de aprovar um projeto de minha autoria chamado ProFert. Ele cria todas as condições para que o Brasil comece a produzir fertilizantes nitrogenados em larga escala. Não é a solução total, mas podemos cortar pela metade a dependência atual de importação”, afirmou o senador, ao lado de representantes da ANP, Petrobras e líderes do setor energético.

ProFert

O ProFert, segundo Laércio, deve seguir os moldes de incentivos como o Repetro, atraindo investimentos para a instalação de novas plantas industriais em regiões estratégicas como Sergipe e Bahia. “Hoje, o Brasil importa mais de 90% dos fertilizantes que consome. Isso nos deixa vulneráveis a guerras e crises internacionais. Precisamos ter controle sobre essa cadeia, principalmente quando batemos recordes como a produção de 328 milhões de toneladas de grãos em 2025”, argumentou.

SerMulher

A equipe da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) realizou uma ampla divulgação da Ouvidoria da Mulher, durante a 3ª edição do programa Tamo Junto Aracaju, realizada no bairro José Conrado de Araújo. O setor funciona como um canal direto de comunicação entre a população e a gestão pública, atuando com base em escuta, acolhimento, encaminhamento e monitoramento das demandas relacionadas aos direitos das mulheres.

Dayane de Melo

A técnica administrativa da SerMulher, Dayane de Melo, realizou a entrega de materiais informativos que explicavam os serviços da secretaria. “Conversei com várias mulheres que estavam na fila aguardando atendimento, falando sobre a Ouvidoria da Mulher e mostrando como entrar em contato conosco, seja para enviar uma demanda, denúncia, fazer reclamações, entre outros temas”, explicou.

Luciana Cunha

A responsável pela Ouvidoria da Mulher, Luciana Cunha, ressaltou a importância da divulgação dessa ferramenta como instrumento de promoção da cidadania e dos direitos das mulheres. “É um canal direto da SerMulher para todas as mulheres, onde elas podem expressar suas necessidades, denunciar violências ou discriminações e acessar serviços de apoio adequados. Nossa missão é ser um meio de proteção e promoção dos direitos das mulheres, sempre buscando a resolução de problemas”, destacou.

Elaine Oliveira

De acordo com a secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, a Ouvidoria será essencial para aproximar a sociedade da gestão municipal. “Através da Ouvidoria, a população poderá apresentar denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações relacionadas às políticas públicas para mulheres. Esse espaço permitirá uma escuta qualificada, garantindo um atendimento humanizado e sigiloso, sobretudo em casos de violência de gênero”, afirmou.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) foi homenageada pelo Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed) com o Prêmio “Amigo do Médico”, criado em 2007 para reconhecer personalidades que contribuem com as lutas e conquistas da categoria.

Yandra Moura II

Durante a cerimônia, Yandra destacou o papel essencial dos profissionais de saúde e reafirmou seu compromisso com a valorização da medicina. “Receber essa homenagem é uma grande honra. A medicina é uma das mais nobres vocações humanas, dedicada a cuidar da vida e aliviar a dor. Os médicos merecem todo o reconhecimento e respeito por essa missão essencial”, afirmou a parlamentar.

Yandra Moura III

A deputada tem se destacado em Brasília pela apresentação de projetos voltados à valorização dos profissionais da saúde e à melhoria do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as proposições, está o PL 4.828/2024, que institui o “Outubro Branco”, mês de valorização da medicina e de conscientização sobre o papel dos médicos na sociedade, iniciativa proposta pelo próprio Sindimed e acolhida pela parlamentar.

Defesa da categoria

Outro destaque é o PL 4.857/2025, que cria a Política Nacional de Prevenção à Violência e Promoção da Segurança no Ambiente de Trabalho em Saúde, com foco no combate a agressões e assédios contra médicos e demais profissionais da área. Já o PL 5.164/2023 propõe a atualização dos valores da Tabela SUS referentes ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), congelados há mais de 16 anos, assegurando mais dignidade a pacientes e acompanhantes durante deslocamentos para tratamento.

Reconhecimento

“Essas propostas refletem nosso compromisso de valorizar quem dedica a vida a cuidar da vida. Não se trata apenas de projetos, mas de reconhecer o esforço diário de milhares de profissionais que enfrentam jornadas intensas e estruturas precárias para garantir o bem-estar da população”, afirmou Yandra. “Como parlamentar, reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando com firmeza pela valorização da medicina, pela melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde e pelo fortalecimento do SUS, que é o maior patrimônio público da nossa nação”.

Helton Monteiro

O presidente do Sindimed, Dr. Helton Monteiro, ressaltou o apoio da deputada às pautas da categoria. “Todas as vezes que procuramos a deputada Yandra fomos muito bem recebidos. Sabemos que em Brasília temos um local onde podemos levar nossas demandas. Ela abraçou nossas causas com sensibilidade e compromisso. O Outubro Branco, por exemplo, foi um marco para todos nós. Parabéns e muito obrigado, deputada”, declarou.

Alô Itabaiana!

Teve início na última segunda-feira (20), a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em Itabaiana. Alunos de 24 escolas da rede municipal de ensino estão sendo avaliados. Participam das avaliações, estudantes do 2º ano, 5º ano e 9º ano do ensino fundamental. O resultado das provas permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes.

Éder Andrade I

O Secretário Municipal de Educação, Éder Andrade, destaca a importância das provas do Saeb, para a educação, como um todo e enfatiza que os estudantes da rede municipal tiveram uma preparação, antes das avaliações. “As provas do Saeb fazem um raio X da qualidade da educação pública e da aprendizagem. A rede municipal está preparada às avaliações, pois fizemos momentos de simulado, preparação, com os nossos estudantes e professores, orientando a todos sobre a importância do Saeb”, comentou Éder.

Éder Andrade II

Ainda segundo ele, com os resultados, as equipes poderão ver o que está dando certo e o que ainda é necessário melhorar, em relação à educação básica. A aplicação das provas segue um cronograma já passado às escolas e acontecerá até 31 de outubro. Em algumas unidades de ensino da rede municipal de Itabaiana, as provas do Saeb já foram aplicadas ontem e hoje.

Alô Canindé!

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou a Nova Casa de Apoio em Aracaju, localizada na Rua Siriri, nº 635, Centro. O espaço foi preparado com todo cuidado para acolher pacientes e acompanhantes do município que realizam tratamento médico na capital. A Casa de Apoio conta com estrutura confortável e ambiente humanizado, garantindo hospedagem, alimentação e o suporte necessário durante o período de tratamento.

Casa de Apoio em Aracaju

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o novo espaço representa um avanço importante na assistência à população, fortalecendo a política de cuidado e atenção às famílias que dependem do sistema público de saúde. “Nosso compromisso é oferecer acolhimento e dignidade a todos os canindeenses que precisam de tratamento fora do domicílio. A Casa de Apoio é mais um símbolo de respeito e compromisso com o nosso povo, destacou a Secretaria em nota.

Acordo celebrado I

A audiência promovida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Simão Dias para tratar sobre a realização do III Cortejo Afro “Os Filhos de Oya”, previsto para o dia 21 de novembro, terminou com um acordo celebrado pelos religiosos e a prefeitura de Simão Dias. Houve um consenso pra que o Cortejo integre a programação do II SIMNEGRO – Simão Dias em Movimento Negro e Africanidades”, previsto para ocorrer no dia 20 de novembro, inclusive com a participação da banda “Descidão dos Quilombolas”, contratada pelos organizadores do Cortejo.

Acordo celebrado II

Este colunista celebra o acordo e o bom senso entre as partes que estão focadas no enfrentamento ao racismo estrutural e pela promoção da diversidade cultural e religiosa. Uma conquista da Associação de Cultura Afro-Brasileira em Ritos ao Culto dos Orixás Ilê Axé Oyá Abassá Courangandessy Bamirê, através do seu presidente Aristeu de Jesus Reis.

