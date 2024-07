Ricardo Marques aposta alto em eleição difícil e de dois turnos em Aracaju 

O discurso de “confiança” e de que “sonha com uma nova Aracaju” está dentro do que chamamos de “politicamente correto”, mas certamente não foi nada fácil a tomada de decisão do vereador Ricardo Marques (Cidadania) que abriu mão de uma reeleição encaminhada na Câmara Municipal para ser pré-candidato a vice-prefeito da capital em uma chapa encabeçada pela também vereadora Emília Corrêa (PL). E antes que os “críticos de plantão” se manifestem, este colunista não faz aqui objeção ao parlamentar e vê sim legitimidade em seu desejo de compor a chapa majoritária.

A verdade é que Emília Corrêa lidera os levantamentos realizados até agora para a PMA e vem polarizando a disputa na capital com a deputada federal e também pré-candidata Yandra Moura (União), mas não custa lembrar que o período das convenções partidárias ainda será iniciado, de 20 de julho a 5 de agosto, sem contar que também teremos toda a campanha eleitoral, no rádio, tv, nas redes sociais e, principalmente, pelas ruas e avenidas da capital e nos seus bairros e comunidades mais periféricas. Foi essa vantagem temporária que motivou Ricardo Marques a aceitar o convite para ser pré-candidato a vice-prefeito.

Só que histórico das eleições em Aracaju mostram que é preciso ter muita cautela, conter a euforia, em especial para quem opta por militar na oposição. Se no futebol “a bola pune”, na política a “urna é implacável”! A coisa é cada vez mais profissional, com estrutura, com pessoal, com investidores e estratégias bem definidas. Em síntese, os fatos comprovam que Emília e Ricardo não irão vencer a eleição apenas com discursos! Valadares Filho fez muito isso em 2016 e “tomou a virada” na reta final; Danielle Garcia (MDB) também abusou dos discursos de oposição em 2020 e também findou derrotada.

O aracajuano é extremamente crítico em suas avaliações políticas, mas estamos falando de um eleitorado que em sua maioria é extremamente conservador. Até se anima com o discurso fiscalizador da oposição, mas precisa ser convencido, precisa sentir segurança nos pré-candidatos, caso contrário, prefere levar em consideração outros aspectos, como grupo político e experiência administrativa, por exemplo. A grande verdade é que uma parcela deste mesmo eleitorado praticamente “convocou” Emília para disputar a PMA, considerando que ela também teria uma reeleição encaminhada na CMA.

Mas voltando para Ricardo Marques é inegável que, dentre os nomes que poderiam compor a chapa majoritária como pré-candidato a vice, o vereador é sim o mais competitivo e que “mais soma” em potencial eleitoral para tentar ajudar Emília na disputa pela PMA; agora o que seu principais aliados não podem negar é que sua decisão representa sim uma “aposta alta” sobretudo por se tratar de uma eleição bastante difícil, onde teremos uma disputa acirrada, voto a voto, durante o primeiro turno e, principalmente, no turno decisivo. E os adversários dos dois vereadores já se preparam para esta “maratona” nos próximos meses…

Este colunista não quer “colocar água no chopp” de ninguém, mas não trabalha “vendendo ilusões”, mas apontando fatos e apresentando “possibilidades”. Se vencer a eleição, Ricardo será o vice-prefeito da capital e com boas chances de disputar a sonhada cadeira de deputado estadual em 2026, mas se perder, aí deverá ter muitas dificuldades para voltar à cena política. Tem o bônus e o ônus! Faz parte do jogo! Emília Corrêa vai precisar de grupo, de muitos “Ricardos” trabalhando e pedindo votos para se manter na liderança e vencer esta eleição municipal. Cenas dos próximos capítulos…

Veja essa!

A Câmara de Vereadores de Aracaju aprovou, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do vereador Elber Batalha Filho, que denomina a rua B, do Jardim Costa Mar, bairro Aruana, como Rua Jornalista Edvar Freire Caetano, numa justa homenagem ao proprietário do Cinform On Line (in memoriam), que faleceu recentemente.

E essa!

Em sua fala, Elber Batalha agradeceu o apoio de seus pares e enalteceu o ser humano que foi o jornalista Edvar Freire Caetano, muitos serviços prestou, e deu sua contribuição, por exemplo, na Defensoria Pública e na Secretaria de Estado do Turismo. “Edvar construiu sua história no jornalismo e sempre foi aliado e amigo histórico”.

Sobre Edvar

A homenagem de Elber Batalha vem carregada de justiça pelo espírito público e republicano de Edvar Caetano, uma figura pública que deixou não apenas seus familiares, mas uma legião de bons amigos e grandes lembranças. Edvar sempre teve muito respeito pelo bom jornalismo e pela condição de seus amigos jornalistas.

Anúncio para a PC

O governador Fábio Mitidieri (PSD) fará um anúncio, durante coletiva para a imprensa sergipana, na manhã dessa terça-feira (9), a partir das 8 horas, do reajuste salarial para a Polícia Civil, fruto das negociações realizadas com representantes da categoria. A impressão é que o governo “estancou a crise” e trouxe esses trabalhadores para perto…

Transição Energética

A Assembleia Legislativa de Sergipe vai promover no próximo dia 22, às 14 horas, numa proposta do deputado estadual Luciano Pimentel, o Seminário Nacional de Infraestrutura, Minas e Energia “Transição Energética”, com oportunidades de negócios e desenvolvimento regional. O evento contará com palestrantes renomados e conhecidos nacionalmente, dentre eles o diretor-geral da ANP, Rodolfo Henrique de Sáboia

Alô Canindé!

Chega a informação que o pré-candidato a prefeito do município, Machadinho (União), já definiu quando será sua convenção partidária: ela está prevista para acontecer já no dia 20 de julho, a partir das 16h44, no ginásio de esportes da cidade. Sua assessoria prepara um grande ato, com as presenças de diversas lideranças políticas da região.

Sertão de luto

O povo sertanejo, mais precisamente a comunidade de Monte Alegre de Sergipe, está enlutada com o falecimento do ex-prefeito Osmar Farias, a maior liderança política do município e que sempre elevou o nome de Monte Alegre, defendendo melhorias e mais qualidade de vida para o seu povo por onde andava. Osmar fez inúmeras amizades na política e era bastante respeitado. Sua liderança e dedicação ao povo sertanejo jamais serão esquecidas.

Vaias em São Cristóvão

Rendeu nas redes sociais a informação de que o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, foi vaiado durante o São João da Tradição, no conjunto Eduardo Gomes, por parte do público presente. As pessoas não gostaram da lama acumulada por conta das chuvas e o piso da praça onde foi realizada a festa estava irregular. A estrutura da festa parecia impecável, mas os foliões reclamaram da quantidade de água acumulada, que chegou a prejudicar a festa.

Paulo Júnior

Por sua vez, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou de assinaturas de investimentos em infraestrutura em São Cristóvão. Foram mais de R$ 42 milhões entre recursos do PAC e do munícipio para urbanizaçâo, drenagem, construção e regularização fundiária. No Rosa do Oeste, loteamento localizado no Eduardo Gomes, Paulo Júnior assinou, juntamente com o prefeito Marcos Santana, ordem de serviços de aproximadamente R$ 8 milhões para pavimentação e drenagem de 31 ruas. O investimento beneficia, além do Rosa do Oeste, vias do Rosa Elze, Eduardo, Marcelo Déda e Luiz Alves.

Breno Garibalde I

Uma importante emenda de autoria do vereador Breno Garibalde, em benefício da causa animal, foi aprovada durante votação das emendas parlamentares para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), na Câmara de Aracaju. A emenda visa promover estudo técnico e de viabilidade para a construção de um hospital público veterinário. Na visão do parlamentar, e defensor da causa, a implantação de um hospital veterinário é de extrema importância, visto que Aracaju não tem políticas públicas efetivas na defesa dos animais.

Breno Garibalde II

“Os aracajuanos que vivem em situação de vulnerabilidade não têm uma unidade de saúde pública, para levar seus animais quando precisam de atendimento. Quando o animal precisa ser atendido, é necessário pagar por isso e muitas pessoas não tem condições. Então, vejo a necessidade do envio dessa diretriz para o poder público municipal, em benefício do povo aracajuano”, declarou o vereador.

Pastor Diego I

Os moradores da Travessa Canaã, no bairro Suíssa, testemunharam o início de uma transformação há muito aguardada: a pavimentação asfáltica da rua. Essa obra, um anseio antigo da comunidade, foi possibilitada pelas emendas impositivas do vereador Pastor Diego (União), que tem se destacado por seu compromisso em melhorar a infraestrutura local.

Pastor Diego II

A recuperação asfáltica é resultado da ação mobilizadora do vereador Pastor Diego, que tem direcionado seus esforços para atender às demandas da população. As emendas impositivas encaminhadas por ele foram fundamentais para a concretização do projeto de pavimentação e sinalização da Travessa Canaã, refletindo um compromisso real com a melhoria das condições de vida no bairro Suissa.

Yandra Moura I

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União), apresentou, na Câmara Federal, o Projeto de Lei 2697/2024, que cria uma política de incentivo à contratação de mães atípicas. O objetivo do projeto é garantir mais oportunidades para as mães que necessitam atuar de maneira mais ativa no desenvolvimento dos filhos.

Yandra Moura II

Segundo a parlamentar, a contratação das mães atípicas sofre resistências devido aos filhos que, para os contratantes, são considerados fatores negativos. Além disso, elas não podem, geralmente, contar com o auxílio financeiro do genitor ou de outros familiares. Serão beneficiárias dessa Lei as mães cujos filhos possuem doenças raras ou deficiências que exijam cuidados especiais.

Yandra Moura III

Yandra justificou a necessidade e urgência do PL. “Muitas mulheres sofrem com essa dupla jornada, por isso destacamos a urgência, pelo número de mães atípicas que estão nessa rotina mais exigente de trabalho, necessitando dar mais atenção aos seus filhos, sendo provedoras dos seus lares, e precisando de mais dignidade e conforto familiar”, argumentou.

Yandra Moura IV

O projeto prevê incentivos para as pessoas jurídicas privadas que aderirem ao Programa, competindo ao Ministério do Trabalho e Previdenciário executar, avaliar, monitorar e editar normas complementares à contratação das mães.

Cícero do Santa Maria I

A revitalização do morro do Santa Maria é um antigo sonho do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) que tem feito essa cobrança desde o início do seu mandato na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O parlamentar voltou a expressar esse desejo e em como essa ação iria transformar a região.

Cícero do Santa Maria II

“Meu sonho é que um dia o morro possa se tornar um ponto turístico. Fiz a indicação no primeiro ano de mandato, mas até agora, não saiu do papel”, lamentou o parlamentar destacando que para isso acontecer, deve ocorrer uma parceria entre os governos municipal, estadual e federal.

Cícero do Santa Maria III

De acordo com Cícero, a ideia seria criar um ponto turístico para atrair visitantes de todo o país. “Seria colocar uma iluminação, um restaurante, até mesmo uma estátua do Cristo Redentor, pois várias denominações religiosas fazem eventos no morro e isso se tornaria um ponto turístico”, destacou.

Cícero do Santa Maria IV

Com a instalação desses equipamentos, a realidade da região iria ser, completamente, transformada. “Nós traríamos esperança e desenvolvimento para a população do Santa Maria. Iriamos ter a possibilidade de tirar os jovens da ociosidade com a construção de uma arena esportiva e um espaço para encontros religiosos. Só falta vontade política e empenho para tornar o nosso bairro em um ponto turístico”, completou Cícero do Santa Maria.

