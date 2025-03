Ricardo Marques estará na chapa majoritária em 26 se Emília estiver bem 

Atual vice-prefeito de Aracaju e secretário de Comunicação da Gestão municipal, Ricardo Marques (Cidadania) voltou ao centro das atenções no mundo político, na última semana, quando surgiram os rumores de que ele estaria em direção ao PL. Rapidamente ele gravou um vídeo para as redes sociais esclarecendo sua intenção de continuar filiado no Cidadania, que é uma legenda que já tem um posicionamento político definido em Sergipe de oposição ao governo de Fábio Mitidieri (PSD).

A decisão de Ricardo Marques de permanecer no Cidadania fortaleceu os rumores de que ele pode ser uma alternativa da oposição para a eleição estadual em 2026. Há quem defenda que o vice-prefeito de Aracaju teria uma eleição encaminhada para deputado estadual e torna-se um nome competitivo para deputado federal. Para o Senado não existem especulações ainda sobre ele, mas já há quem defenda o nome de Ricardo para vice-governador e até para governador do Estado.

Pode parecer precipitado, mas existe um levantamento para consumo interno que o colocou bem posicionado num embate direto com o governador Fábio Mitidieri, mesmo sem qualquer organização ou trabalho feito junto a Ricardo neste sentido. O resultado da eleição em Aracaju parece bem “quente” na cabeça do eleitorado que rejeitou o agrupamento governista em 2024. Só que um projeto de oposição não pode deixar de passar pela avaliação de Emília Corrêa (PL) e Valmir de Francisquinho (PL).

A prefeita de Aracaju e o prefeito de Itabaiana são as principais lideranças do PL sergipano, mas também da oposição na atualidade, junto com o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Valmir encontra-se inelegível, mas seu nome continua sendo o mais cotado para disputar o governo do Estado. Por sua vez, se ele não conseguir reverter esta situação a tempo, as possibilidades se abrem completamente para outros nomes, dentre eles Ricardo Marques.

A oposição certamente ganhará outros “reforços” com a aproximação de outras legendas e políticos que não acompanharão o governo atual. Há, ainda, quem esteja ao lado de Fábio Mitidieri que não esteja satisfeito e, mais adiante, possa migrar para a oposição. Agora é muito cedo para se cravar o nome de Ricardo Marques para liderar esse processo, mas este colunista é capaz de arriscar que ele possivelmente comporá a chapa majoritária no próximo ano.

Mas é evidente que isso só acontecerá se a prefeita Emília Correa estiver bem avaliada em meados de 2026. Ricardo carregará a imagem do governo municipal de Aracaju consigo, independente do mandato eletivo que ele possa disputar. Ele também vai precisar muito do apoio político de Valmir de Francisquinho, com quem, inclusive, poderá se somar na chapa majoritária. Parece que o “Marketing do Mal” terá muito trabalho pela frente…

Veja essa!

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP), aliado do governador Fábio Mitidieri, deu uma entrevista polêmica ao radialista George Magalhães na SIM FM, e fez críticas ao chefe da Casa Civil do governo do Estado, Jorginho Araújo. Luciano foi na mesma linha do deputado federal Thiago de Joaldo, que recentemente reclamou do tratamento dispensado pela Casa Civil dos aliados do governo.

E essa!

“Será que amanhã todas as rádios vão para cima de mim? O governador tem que ouvir os prefeitos, do menor município ao maior. Thiago de Joaldo expos o que eu faço agora. É a minha opinião! A gente está em um governo democrático! O que precisa é uma conversa franca do governador com Jorginho. A política do governo está em primeiro lugar. Depois Jorginho faz a política dele de deputado estadual”, criticou Luciano.

Bomba!

Falando na Casa Civil do governo do Estado, recentemente foi nomeado por lá Rossini Espínola Santos para o cargo de Consultor Especial I. É o mesmo que estava sendo investigado na Operação Serôdio, que apurava suposto desvio de verbas públicas, associação criminosa, corrupção e fraudes em licitação e execução de contratos para a montagem de estruturas relacionadas ao combate do coronavírus.

Exclusiva!

Para quem não lembra, a Polícia Federal cumpriu na Prefeitura de Aracaju, gestão de Edvaldo Nogueira, um mandado judicial de afastamento cautelar das funções públicas do servidor Rossini Espínola, o mesmo que agora assessora o governo do Estado, na Casa Civil. A investigação na PMA passou pelo contrato para montagem da estrutura do Hospital de Campanha de Aracaju, que não tinha UTI.

Olho nele!

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Rossini era suspeito de suposto favorecimento do vencedor da Dispensa de Licitação para montagem do Hospital de Campanha, com a transmissão de informações sigilosas e com orientações de como a empresa deveria proceder para se esquivar das possíveis irregularidades. Ainda segundo o MPF, ele que era servidor da SEPLOG, teria tido ajuda de então servidores da Saúde de Aracaju na gestão de Edvaldo.

Sobre a nomeação

Este colunista não está aqui acusando Rossini Espínola, mas relembrando que ele foi alvo de investigações do MPF e de uma Operação da PF, sendo afastado do cargo que tinha na PMA. Talvez não tenha nenhum impedimento para ele ser nomeado na Casa Civil do governo do Estado, mas para uma gestão que não tolera a corrupção, chega a ser inevitável caso exista alguma suspeição. Lembra “a mulher de César”, que não basta ser honesta, mas tem que parecer…

Coisas de Sergipe

Durante anos, a equipe de enfermagem do Hospital Nestor Piva, da Prefeitura de Aracaju, esteve submetida a condições análogas ao trabalho escravo, uma vez que não eram funcionários ou contratados, mas cooperados. E isso ficou mais evidente com a obrigatoriedade do pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, pois a condição de vinculação sequer possibilitou o cumprimento deste direito.

Críticos em silêncio

Todos sabiam, mas com exceção do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), que tinha sua voz abafada frequentemente, ninguém se preocupou. E a grande pergunta é: onde estava a imprensa para garantir os direitos da equipe? Já a prefeita Emília Corrêa, desde o início do seu mandato, tratou da substituição da empresa que tinha o contrato de gestão e o novo instituto decidiu por acabar com esse modelo, registrando todos os profissionais com carteira assinada e pagamento do Piso. Todos agora com seus direitos e deveres, incluso carga horária fixa.

Críticos acordaram

Diante dessa nova realidade, vários profissionais destas cooperativas comparecem ao Nestor Piva, muitos há algum tempo fora da escala, querendo a contratação por CLT. Mas não há escala para todos. E aqueles críticos que calavam, aparecem com fúria para criticar as “demissões” do Nestor Piva. De onde vem tal mobilização? Onde estavam quando a situação era totalmente irregular e indigna para os profissionais? O “Sistemão” ainda não entendeu o “recado” que o povo aracajuano deu nas urnas no ano passado…

Alô Canindé!

O Carnaval de 2025 em Canindé de São Francisco entra para a história como um dos maiores e mais animados já realizados no município. Sob a gestão do prefeito Machadinho Barbosa e do vice Pank, a cidade vive dias de pura alegria, com recorde de público e uma programação que superou todas as expectativas.

Carnaval vibrante

Os moradores, comerciantes e turistas que participam do evento afirmam que há muito tempo não viam Canindé tão vibrante. “Essa gestão resgatou o brilho do nosso Carnaval. A cidade está cheia, o comércio está faturando, e a energia é contagiante”, declarou José Carlos, empresário local.

Organização e Segurança

A prefeitura investiu na infraestrutura do evento, garantindo segurança, conforto e uma programação diversificada para atender a todos os públicos. Blocos carnavalescos, apresentações musicais e atrações culturais movimentaram a cidade, consolidando Canindé como um dos principais polos carnavalescos da região.

Carna Arrocha dos Cânions

Além do tradicional Carnaval, Canindé de São Francisco também está sendo palco do Carna Arrocha dos Cânions, um evento que tem atraído milhares de foliões. Com uma proposta inovadora, o festival mistura o clima carnavalesco com o ritmo apaixonante do arrocha, trazendo grandes atrações musicais e consolidando a cidade como destino festivo e turístico.

