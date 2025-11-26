Rodrigo Valadares faz sinalização e oposição caminha para a unidade em 2026

Por Habacuque Vilacorte

Após muitas polêmicas propagadas por setores da imprensa, “alimentadas” por algumas lideranças da oposição em Sergipe, a impressão é que vamos terminar 2025 e iniciar o ano eleitoral com os adversários do governador Fábio Mitidieri (PSD) se “reagrupando” e fortalecendo o necessário discurso de unidade. Havia um entendimento por setores governistas de viabilizar uma disputa de “W.O.”, sem forte concorrência ou com disputa mínima, encaminhando a reeleição do chefe do Executivo.

Ainda filiado ao União Brasil, mas já com a garantia de que se mudará de legenda na janela partidária de abril de 2026, o deputado federal Rodrigo Valadares assumiu o comando do Diretório Estadual do PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e partido de maior densidade do País na atualidade, que teve o maior número de votos e que elegeu o maior número de prefeituras brasileiras nas eleições municipais do ano passado.

Com maior tempo de televisão e com volumosos recursos do fundo partidário, o PL virou uma espécie de “troféu” e quem comandava a legenda naturalmente saiu descontente com a abrupta mudança de comando. A troca na direção do Diretório Estadual gerou bastante desconforto entre os líderes da oposição, tanto que o prefeito de Itabaiana e pré-candidato a governador, Valmir de Francisquinho, juntamente com seus liderados optaram por migrar para o PODEMOS.

O pré-candidato a Senado, Eduardo Amorim, manteve o comando estadual do PSDB e o grupo parece festejar uma possível frustração da Federação tão propagada por alguns setores entre o Cidadania e o PSB, garantindo que a legenda do vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques e do deputado Georgeo Passos tende a seguir fora da base aliada de Mitidieri. A prefeita Emília Corrêa, uma das principais lideranças da oposição, tem evitado entrar no embate político e tem focado em sua gestão na PMA.

Após o suposto “esvaziamento do PL” em Sergipe, em recente entrevista, Emília sinalizou que buscaria a unidade entre os membros da oposição e que conversaria com Rodrigo Valadares. Daí em diante o deputado Georgeo Passos conversou com Ricardo Marques, que também procurou Valmir de Francisquinho e Eduardo Amorim. Daí em diante as conversas no agrupamento se intensificaram, desta vez já com o delegado e secretário André David e o deputado federal Thiago de Joaldo.

Para a surpresa de todos, nessa terça-feira (25), o deputado e pré-candidato a Senador, Rodrigo Valadares, em entrevista ao radialista Narcizo Machado da FAN FM, sinalizou que pode se reaproximar politicamente dos irmãos Amorim, compondo uma possível chapa majoritária com Eduardo, como desejava Emília Corrêa. Muito criticado pelas ações anteriores para comandar o PL, Rodrigo demonstra que pode priorizar um projeto maior para Sergipe, superando algumas arestas criadas com aliados.

É o movimento oposto do que tem se presenciado na base governista, onde o senador Alessandro Vieira (MDB), que sonha com o apoio de Fábio Mitidieri, vive a atacar publicamente o já “escolhido” pelo governador como pré-candidato ao Senado, o ex-deputado André Moura (UNIÃO). O “recuo” de Rodrigo Valadares demonstra muito mais que uma visão ampla do cenário, analisando e medindo todas as possibilidades, mas evidencia “maturidade” de quem faz oposição.

Em síntese, sob o comando de Emília Corrêa e Valmir de Francisquinho, a oposição vai reconstruindo um projeto de unidade que é altamente competitivo e pode surpreender no próximo ano. Há muito por fazer e por se discutir sobre Sergipe e o agrupamento deve montar uma agenda positiva, retomando a confiança do eleitorado sobre a possibilidade de mudança. Para quem apostava em “atritos e conflitos”, é bom começar a colocar as “barbas de molho”, até porque o jogo eleitoral está apenas começando…

Veja essa!

Este colunista, por agora, não vai entrar no mérito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas pelo que vem sendo divulgado por líderes da oposição, familiares dele e até por alguns setores da imprensa, fica a sensação de ações abusivas cometidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e com a conivência de seus demais pares na Suprema Corte.

E essa!

Estabelecer um tempo limitadíssimo aos filhos do ex-presidente para visitá-lo, e de forma individual, é algo que parece extrapolar o bom senso. Por quase toda a terça-feira (25), o ministro vetava que Bolsonaro recebesse comida especial para se alimentar e preservar sua saúde já combalida. O magistrado “liberou” já nas primeiras horas desta quarta-feira (26)…

Problemas de Saúde

É público que Jair Bolsonaro atravessa problemas de saúde, ainda como consequências da facada, quando tentaram assassinar o ex-presidente em 2018. Seus soluços são continuados e a tendência é que tenha que passar por um novo procedimento cirúrgico. A família de Bolsonaro defende a Anistia como alternativa e que Bolsonaro possa cumprir sua pena em regime fechado, por enquanto na Polícia.

Sentimento de vingança

Pelo que está posto, a sensação é que alguns ministros do STF, sem falar setores da imprensa e da Esquerda no País, propagam uma mensagem de “ódio” e um sentimento de “vingança” contra Jair Bolsonaro. A intenção de seus adversários, além de tirá-lo do processo político de 2026, é também de tentar desmoralizar os trabalhadores.

OAB/SE & TJSE

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) esteve na manhã dessa terça-feira (25), no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para realizar a entrega oficial da lista sêxtupla do Quinto Constitucional à presidente da Corte, desembargadora Iolanda Guimarães. A lista foi homologada nessa segunda-feira (24), por unanimidade, pelo Conselho Seccional.

Danniel Costa I

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destacou que o processo de formação da lista sêxtupla foi conduzido com rigor técnico, ética, transparência e ampla participação da advocacia. Ele lembrou que a consulta direta à classe registrou mais de 70% de adesão, marca histórica na instituição, e reforçou que o modelo adotado pela OAB/SE priorizou critérios inclusivos, democráticos e alinhados aos princípios do Quinto Constitucional.

Danniel Costa II

“A OAB/SE realizou um processo extremamente técnico, ético, transparente, inclusivo e profundamente democrático. Cumprimos todos os prazos estabelecidos e garantimos igualdade de condições a todos os candidatos. Hoje, com a entrega da lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça, encerramos a participação institucional da Ordem nesta etapa. Foi um trabalho feito com responsabilidade e total respeito à advocacia sergipana”, afirmou Danniel.

Próximos passos

O presidente ressaltou, ainda, que o processo do Quinto Constitucional segue agora para suas fases finais. “A partir deste momento, cabe ao TJSE formar a lista tríplice e, posteriormente, ao governador de Sergipe escolher aquele que será o novo desembargador. A advocacia fez sua parte com maturidade e compromisso, oferecendo nomes qualificados e legitimados pela classe”, completou. Compõem a lista sêxtupla entregue ao TJSE os advogados: Márcio Conrado, Fabiano Feitosa, América Nejaim, Marília Menezes, Carla Carolina e Kleidson Nascimento.

Bomba!

Para quem duvidava, o Ministério Público Federal instaurou uma “notícia de fato” para apurar possíveis crimes eleitorais que teriam sido praticados pelo ex-ministro Márcio Macedo (PT) e pelo governador Fábio Mitidieri durante edição do programa “Sergipe é aqui”, onde houve uso político de evento público.

Exclusiva!

Já havia um receio por parte de muitos governistas sobre o formato do “Sergipe é Aqui”, considerando que a cada edição, os discursos políticos continuados, inclusive pelo governador e sobre formação de chapas, poderiam gerar algum problema de ordem eleitoral. Não custa lembrar dos problemas recentes sobre este tema…

Olha a PMA!

Com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar e a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade no período das festas natalinas, a prefeita Emília Corrêa enviou à Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que institui um abono natalino no âmbito do Programa de Transferência de Renda Auxílio Municipal Especial – AME.

Abono natalino

O PL 470/2025 propõe que o benefício financeiro mensal seja pago em dobro em dezembro, passando de R$ 300 para R$ 600 no último mês de cada ano. O AME é um benefício eventual voltado a até 1.500 famílias aracajuanas em situação de vulnerabilidade social, destinado a combater a fome, a insegurança alimentar e a promover a intersetorialidade com as políticas de trabalho, educação e saúde.

Emília Corrêa

Para a prefeita Emília Corrêa, o projeto promove justiça social e mais dignidade durante o período festivo. “Esse momento natalino é de união, de celebração entre as famílias, e por isso estamos propondo esse abono para que essa festa também chegue à casa das pessoas que mais precisam. Isso é dar dignidade, é entender e enxergar as necessidades da nossa população”, afirmou.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde apresentou um diagnóstico das principais demandas identificadas durante mais uma edição do Gabinete Itinerante, realizado no Bairro América. O parlamentar reforçou que a iniciativa tem percorrido diversas regiões da capital para ouvir de perto as necessidades da população e encaminhar soluções aos órgãos competentes.

Breno Garibalde II

Segundo Breno, o Bairro América, que completa 100 anos em 2026 e teve origem a partir da antiga penitenciária, ainda convive com problemas estruturais que comprometem a qualidade de vida dos moradores. Entre os principais pontos relatados está o canal da Avenida Brasil, que, apesar de não sofrer transbordamentos, apresenta risco devido à ausência de guarda-corpo e ao comprometimento das paredes de contenção.

Breno Garibalde III

Breno explicou que espécies inadequadas como Nim, Amendoeira e Ficus foram plantadas no local por iniciativa dos moradores, em busca de sombra. Porém, essas árvores, especialmente o Ficus, possuem raízes agressivas que avançam em direção à água, danificando a estrutura do canal. “O muro está caindo. Já tivemos casos de queda de pessoas e até de cavalo dentro do canal. Muitas crianças circulam por ali sem qualquer proteção”, alertou o vereador, reforçando que situação coloca em risco pedestres e motoristas e pediu ações urgentes para garantir a segurança da comunidade.

Alô Bairro América!

O parlamentar também chamou atenção para outro problema identificado durante a visita: o deslocamento de parte da população em situação de rua para o Bairro América, após ações realizadas no Centro da cidade. “A população em situação de rua que estava presente no Centro foi expulsa e agora está migrando para a região do Bairro América sem considerar nenhuma política pública para eles. Então não adianta você tirar uma população de um lugar e colocar em outro sem pensar no futuro daquela população, porque a gente precisa de política pública para eles”, destacou.

Cadê a Iguá?

Outro ponto apontado foi a presença de ligações clandestinas de esgoto, prática recorrente em vários canais de Aracaju. Breno voltou a cobrar uma atuação mais firme da Iguá Saneamento e da Emurb, destacando os impactos ambientais gerados pelos despejos irregulares. O vereador reconheceu as ações já iniciadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que começou a interromper ligações clandestinas no canal do Tramandaí. “É um trabalho importante, porque esse esgoto irregular acaba poluindo nossos rios e mares. É preciso ampliar essas fiscalizações”, afirmou.

Pedidos

Durante o gabinete itinerante, a equipe também esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha, tradicional e muito valorizada pelos moradores do bairro. Breno relatou que as salas de aula não possuem ar-condicionado, dificultando o conforto dos estudantes. Entre os pontos positivos relatados pelo vereador, a reforma da Praça Frei Miguel e o retorno da linha de ônibus 708. “Finalmente esse importante espaço de lazer para a população foi reformado”, destacou.

Eleitoral na Escola

Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SE, o advogado Acácio Souto, realizou mais uma edição do projeto “Eleitoral na Escola”, que explica conceitos básicos da justiça eleitoral para estudantes do Colégio Estadual Atheneu Sergipense. Os advogados Guilherme Nogueira e Rafaela Ribeiro conversaram com os estudantes sobre as práticas que são consideradas crimes eleitorais e a participação feminina na política.

Olha o Sebrae!

O Sebrae Sergipe abre ao público no dia 27 de novembro o seu novo ponto de atendimento em Aracaju, localizada na Praça Fausto Cardoso, 334, Centro. A mudança foi planejada para oferecer mais conforto, praticidade e qualidade no atendimento aos empreendedores. O Escritório de Aracaju seguirá no mesmo horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e o mesmo telefone de contato: (79) 2106-7700.

Atendimento I

A nova unidade vai continuar reunindo, em um só local, diversos serviços voltados para quem já empreende ou deseja abrir um negócio. Entre os principais serviços, estão: atendimento ao MEI: Formalização do MEI; Impressão de DAS; Declaração de faturamento; Parcelamento de débitos; Baixa do MEI; Alteração de dados cadastrais.

Atendimento II

Também serão dadas orientações técnicas nas seguintes áreas: Gestão financeira; Gestão de marketing e marketing digital; Produção de fotos e vídeos para redes sociais; Aplicação de inteligência artificial nos negócios; Registro de marca junto ao INPI; Planejamento empresarial; Abertura de negócios.

Atendimento III

Por fim também serão realizadas capacitações empresariais: Palestras, oficinas, cursos, seminários e rodadas de crédito. Com a nova sede, o Sebrae Sergipe, sob a direção da superintendente Priscila Felizola, reforça seu compromisso em apoiar o desenvolvimento dos pequenos negócios, oferecendo soluções práticas e conhecimento para fortalecer o empreendedorismo local.

Olha o Senac!

O Senac Sergipe está com inscrições abertas para 50 cursos gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) até dia 30/11. São 926 vagas distribuídas em várias turmas para as unidades de Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto e Propriá. Todos os cursos terão início em janeiro de 2026 e estão divididos nas áreas de turismo, beleza, gastronomia, informática, gestão e saúde.

Conjunto do IPES

A Associação Comunitária do Conjunto do Ipes, juntamente com a Feacaju, promoveu uma Audiência Pública com os órgãos Emsurb e Emurb de Aracaju, na quadra de Esporte Prof. Abelardo Monteiro, no Conj. do Ipes. Foi uma oportunidade para os moradores apresentarem suas demandas para os representantes do município. “Este foi o primeiro de muitos encontros que serão realizados diretamente nas comunidades”, destaca Adriana Oliveira, Presidente da Feacaju.

