Rogério é coerente contra Mitidieri e Márcio quer ser o senador do governo 

O Partido dos Trabalhadores que, por anos, “deu as cartas” na política de Sergipe, hoje atravessa um dos seus momentos mais difíceis dos últimos tempos aqui no Estado. A legenda que detém o ministro Márcio Macedo num dos cargos mais relevantes e próximos do presidente da República; que tem o senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel parece não se entender. Alguns militantes mais apaixonados vão dizer que o PT sempre foi disso: divisão de tendências.

Este colunista reconhece e respeita este argumento, mas desta vez a realidade do PT sergipano vai muito além de uma disputa ideológica, ela passa por interesses políticos, pessoais e financeiros! Hoje quem tem maior influência no partido em Sergipe, de longe, é Rogério Carvalho, mas como ele vive uma “guerra fria” com Márcio Macedo, que detém a “caneta” de ministro, aí o senador parece “ter que engolir” algumas situações bem desconfortáveis.

Hoje o foco do PT é a reeleição do presidente Lula e para isso alguns militantes entendem que “vale todo o sacrifício”! Mesmo que para isso estejam contrariados alguns interesses políticos e/ou ideológicos como foi dito a pouco, mas com a garantia que o aspecto financeiro não fique comprometido. Rogério sabe disso, percebe que no plano nacional pode ser derrotado internamente e optou pelo “silêncio”. Considere também que Eliane Aquino também se encontra em BSB, trabalhando no governo federal.

O que restou a Rogério foi trabalhar a sua “base” nos últimos dois anos, após a eleição para o governo do Estado. Muitos aliados naquele pleito lhe abandonaram e migraram para o governo de Fábio Mitidieri (PSD). Outros ficaram no “guarda-chuva” de Márcio Macedo, mas ainda assim, o senador petista conseguiu eleger (e reeleger) prefeitos, vice-prefeitos e muitos vereadores em 2024. Já Márcio não foi exitoso e a maioria que ele apoiou findou perdendo a eleição, como em Aracaju, por exemplo.

Rogério lançou sua esposa em Aracaju e foi derrotado, mas com o “atenuante” de que “marcou sua posição” na capital. Já Márcio “fingiu” apoiá-la e, no 2º turno, “abraçou” o projeto derrotado de Luiz Roberto (PDT), Edvaldo Nogueira (PDT) e Mitidieri. Deram a eleição para Emília Corrêa (PL), com o apoio da Direita, dos evangélicos e dos conservadores. Hoje o senador mantém a coerência, reconhece a importância da mudança de comando da capital, mas mantém sua coerência.

Não descarta completamente, mas expõe um raciocínio de que a sociedade não entenderia uma aliança dele hoje com o Fábio Mitidieri. Não após 2022! Visto ainda que sua composição com Valmir de Francisquinho “deu a eleição” para o atual governador. Já Márcio, com o “pretexto” de ajudar a reeleição de Lula (e se manter no cargo de ministro), defende o “diálogo” contra Jair Bolsonaro. Como plano de fundo tenta ser candidato a senador dos governistas em 2026. Quando a farinha é pouca, meu amigo…

Veja essa!

Na entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, Rogério Carvalho falou em “aproximação” com o governador do ponto de vista de tratar assuntos do interesse do povo sergipano, como senador da República e não como político, como alguns setores tentaram construir.

E essa!

Para Luiz Carlos Focca, por sua vez, o governador anuncia que uma das vagas ao Senado será de André Moura (UNIÃO), ou seja, só há mais uma vaga em disputa, e a tendência é que seja do senador Alessandro Vieira (MDB), que naturalmente disputará a reeleição.

Barrado no baile?

A impressão é que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, terá que recuar de seu projeto de disputar o Senado em 2026. O governador já corrigiu o erro que seria nomeá-lo como secretário, porque levaria consigo o desgaste dos débitos milionários que Edvaldo deixou no comando da PMA para Emília Corrêa resolver…

Lorota de Edvaldo

Para a sociedade, Edvaldo quis propagar que preferiu não atuar no governo do Estado, considerando que Luiz Roberto é sua indicação (e não do governador) na Sedurbi. Agora, sabendo que Edvaldo desde 2001 praticamente não conseguiu conviver sem estar nomeado em algum lugar, dá para acreditar que ele “agradeceu” o convite para ser secretário? É subestimar a inteligência do povo demais…

Elber para Federal

Na entrevista que concedeu ao Cinform On Line, o vereador Elber Batalha confirma sua pré-candidatura para deputado federal, alinhado com o também pré-candidato Cláudio Mitidieri. Também deve chegar à legenda o ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, que também tentará uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Acordo com Luciano

Para resolver o impasse envolvendo o deputado estadual Luciano Bispo (PSD), que é pré-candidato à reeleição em 2026, o acordo firmado o libera para vote em Anderson de Zé das Canas para deputado federal e não mais em Cláudio Mitidieri. Desse jeito Luciano ajudará a legenda do PSB e, automaticamente, o próprio Cláudio.

Luciano no PSB

Para alinhar o acordo e fortalecer a oposição ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PSB), a tendência é que Luciano Bispo também se filie ao PSB. Após uma longa e histórica trajetória no MDB, ele veio para o PSD, mas agora deve migrar para a nova legenda.

Sem acordo com Valmir

O movimento de unidade do agrupamento de Luciano Bispo e Anderson de Zé das Canas, encerra a boataria fake criada semana passada por diversos setores tentando aproximar Valmir de Francisquinho de Fábio Mitidieri. O governador está fortalecendo a oposição a Valmir, e não apenas em Itabaiana, mas no Agreste.

Eraldo deixa o PP

O ex-prefeito de Boquim, Eraldo Andrade, se desfiliou do Partido Progressista (PP). “A decisão foi tomada após um período de reflexão e foi motivada pelo desejo de seguir um novo caminho, sempre guiado pelos princípios éticos e pelo compromisso que sempre tive, sinto que é momento de buscar outras formas de contribuir com o povo bom de Boquim e do Estado de Sergipe. Meu futuro político está nas mãos de Deus, e continuarei focado em servir à população da melhor maneira possível”.

Comunicação oficial

A desfiliação foi realizada dentro dos trâmites legais, com o devido comunicado à Justiça Eleitoral e ao diretório partidário. “Por enquanto estou sem partido político e assim que tiver novidades estarei passando aqui e informando a vocês. Continuarei aberto ao diálogo com a população e disponível para contribuir sempre que necessário. Minha prioridade será sempre o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento da nossa querida cidade de Boquim e do Estado de Sergipe”, completou Eraldo, que usou suas redes sociais para fazer o comunicado.

Rodrigo bombando I

Anunciado como pré-candidato ao Senado em 2026, o deputado federal Rodrigo Valadares segue muito bem avaliado junto ao eleitorado de Direita e mais conservador e pode surpreender nas urnas. Seus adversários avaliam, equivocamente, que Rodrigo não tem base política pelo interior.

Rodrigo bombando II

Esquecem que Rodrigo tem como maior “cabo eleitoral” suas redes sociais. Sua relação muito próxima e de confiança com o ex-presidente Jair Bolsonaro também conta muito. O deputado tem sido muito citado nas redes como alternativa ao Senado, principalmente com o eleitorado insatisfeito com o governo Lula.

Rodrigo bombando III

Este colunista chama a atenção da classe política, em especial daqueles que querem disputar cargos majoritários (governo e Senado): o eleitorado está acompanhando as redes sociais, muito mais do que supostas lideranças políticas. E este segmento está cada vez mais exigente. As redes derrubaram o monopólio da informação…

Alô Emília I

A coluna faz um alerta para a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa: a obra do Complexo Maria do Carmo é de responsabilidade do governo do Estado. Tudo certo nisso, mas o desgaste de seus impactos na mobilidade urbana da região está caindo no “colo” da Prefeitura de Aracaju.

Alô Emília II

A SMTT já elaborou um vídeo institucional bem explicativo orientando as mudanças na área, mas alguém da Superintendência ou da própria Prefeitura de Aracaju tem que deixar claro sobre quem é o responsável por aquela obra. Até porque, quando estiver concluída, os “louros” não irão para Emília, certamente…

Exclusiva!

Chega a informação que a gestão de Edvaldo deixou mais uma “pegadinha” para Emília resolver: a gestão anterior da SMTT não projetou as medidas para conter o impacto dessa obra no trânsito da região e a atual gestão da PMA se viu obrigada, em menos de 20 dias, a adotar medidas emergenciais para reduzir a velocidade dos veículos e proteger pedestres, ciclistas e até os trabalhadores da obra.

Olho nele!

Não custa lembrar ao pessoal que assessora a prefeita Emília Corrêa que a obra do Complexo Maria do Carmo tem o acompanhamento do secretário Luiz Roberto, que com todo respeito, não “morre de amores” pelo sucesso da atual gestão da PMA. Portanto, se é para “dar a César o que é de César”, que o desgaste sobre o trânsito confuso na região seja dado ao autor da obra: “dar a Mitidieri o que é de Mitidieri”…

Bomba!

A coluna recebeu uma informação que pode estourar, muito em breve, uma denúncia muito bem fundamentada e que está devidamente registrada em um órgão federal. Trata-se de mau uso de recursos públicos, de verba do governo federal em Sergipe. Tem relação com a merenda escolar, tem um gravemente envolvido, um “laranja” que adora “merendar” e um citado como “suposto interessado”. É preparar o “cuscuz” para o amanhecer que a “visita” chegará…

Alô Tobias!

O Diretório Municipal do PL no município protocolou uma ação de investigação eleitoral por suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 contra o PP, vereadores eleitos e vários suplentes. A suspeita é de falsas candidaturas femininas que receberam recursos, mas registraram baixas movimentações financeiras e pouca campanha.

Suspeita de fraude

Uma delas sequer usou sua rede social para se declarar candidata a vereadora do município. A informação dos denunciantes é que uma teve 11 votos e outra 15 votos na eleição passada. O Diretório do PL solicita do Ministério Público Eleitoral a devida investigação e, se for o caso, a inelegibilidade dos envolvidos e o recálculo do quociente eleitoral, o que pode mudar a atual composição da Câmara Municipal.

Márcio em Aracaju I

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência, coordenou em Aracaju, a reunião da corrente interna do PT, “Construindo um Novo Brasil”. No encontro, que reuniu dezenas de militantes, lideranças e representantes dos movimentos sociais, o ministro fez uma análise da conjuntura política atual, com um balanço dos dois primeiros anos do governo Lula. Marcio destacou ainda a importância dos filiados do partido fazerem a defesa dos avanços pelos quais o país tem passado no atual governo e alertou sobre a propagação constante de fake news.

Márcio em Aracaju II

“Estamos vivendo uma nova quadra histórica e este momento hoje é muito importante. Nosso maior e principal instrumento é o governo popular do presidente Lula, os partidos do povo e, em especial, os movimentos sociais e a militância do PT. Precisamos entender que a conjuntura política atual mudou e, mesmo tendo um governo, como o do presidente Lula, que tem feito um grande trabalho, é preciso fazer o debate político e de comunicação com a sociedade, em defesa da democracia e do nosso governo”, afirmou o ministro.

Valdevan pra valer!

Diferente dos rumores que Valdevan 90 está apenas focado na eleição do Sindicato dos Rodoviários em São Paulo, chega a informação que ele está decidido em disputar a eleição para deputado federal no próximo ano em Sergipe. Ele está reconstruindo sua base pelo interior e tem dito a aliados que sua pré-candidatura é para valer!

Eleição interna do PT

Márcio Macedo destacou que o processo interno de eleição direta do PT, que ocorrerá neste ano, deve servir tanto para fortalecer o partido quanto para preparar a militância para os desafios do presente e do futuro. “A prioridade da nossa corrente, a CNB, é a defesa do presidente Lula e sua reeleição. Não cabe projeto pessoal, nem qualquer outro projeto. Não poderemos permitir que o Brasil volte a ser governado pelo ódio, pela intolerância e pela estupidez. Por isso, a eleição interna servirá para oxigenar o partido e preparar a nossa militância para os próximos desafios”, disse.

Alô Socorro!

O novo comando da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro foi apresentado nesta quarta-feira (22) durante solenidade no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto. A cerimônia contou com a presença do prefeito do município, Samuel Carvalho, do vice-prefeito, Elmo Paixão, e diversas autoridades locais.

Guarda Municipal

O novo corpo de comando é formado por Renilton Santos, que assume como comandante; Washington Esteves, no cargo de subcomandante, e Bárbara Bispo, como diretora operacional. Eles trabalharão em conjunto com uma equipe altamente capacitada, composta por diretores, assessores, inspetores e supervisores, com a missão de garantir a proteção da população, além de zelar pelos bens, serviços e instalações do município.

Samuel Carvalho

Samuel Carvalho, prefeito do município, celebrou a cerimônia. “Estou muito feliz em poder participar desse evento inédito da Guarda Municipal de Socorro, a apresentação oficial de todo o comando, tanto do comandante e subcomandante, quanto da parte executiva e diretiva. Apresentamos também algumas propostas, como o cerco inteligente, a reestruturação da guarda com relação às viaturas, às munições e aos armamentos”, disse o gestor, que aproveitou para agradecer aos parlamentares que enviaram emendas para a Guarda Municipal, com destaque para o senador Alessandro Vieira.

Renilton Santos

Durante a cerimônia, o comandante Renilton Santos afirmou ter grandes planos para a nova gestão, “vamos viabilizar uma melhoria no patrulhamento preventivo e ostensivo, temos a intenção também de, futuramente, realizar a reformulação do plano de carreira, bem como a construção da nossa base administrativa. Então são muitos planos, muitos projetos, juntamente com os nossos guardiões, que são colaboradores fundamentais para que esse trabalho continue com muita força e sempre com o nosso objetivo maior que é proteger o cidadão socorrense”, afirmou.

“Almoço de Negócios”

O “Almoço de Negócios” da Associação “É de Sergipe” terá mais uma edição no próximo dia 29 de janeiro, quarta-feira, a partir das 12h, no Celi Praia Hotel, na Orla da Atalaia. Desta vez, o tema será “Oportunidades para 2025” e o palestrante será Lúcio Flávio, vereador eleito por Aracaju e combatente da Lei da Fachada. Durante o almoço, serão discutidas oportunidades de negócios para este ano, além de proporcionar um espaço para que os participantes possam avançar seus negócios e fazer novas conexões.

Terminal Pesqueiro I

A Justiça do Trabalho, através da 1ª Vara do Trabalho de Aracaju, condenou o Estado de Sergipe, União Federal e Município de Aracaju pelas condições precárias do galpão provisório onde trabalham, há anos, pescadores e marisqueiras, na região dos Mercados Centrais de Aracaju. A decisão é resultado de uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), após atuação do procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, que constatou o risco à saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras que estão no local.

Terminal Pesqueiro II

A juíza Sílvia Helena Paráboli Martins Maluf determinou que o Estado de Sergipe, a União Federal e o Município de Aracaju têm o prazo de 90 dias para disponibilizar instalações sanitárias em boas condições de higiene, separadas por sexo, contendo material para lavagem e secagem das mãos, alojamento com instalações físicas seguras, local para refeições com equipamentos para conservação e aquecimento de alimentos, entre outras determinações que garantam a segurança dos trabalhadores.

Terminal Pesqueiro III

Além disso, devem ser instaladas bombonas ou outros recipientes para o armazenamento adequado dos resíduos sólidos gerados no terminal pesqueiro, para posterior coleta pelo serviço público municipal.

Posse no Senac I

Em cerimônia realizada no auditório do Sesc Comércio, em Aracaju, Esmeralda Cruz tomou posse como diretora regional adjunta do Senac Sergipe. O evento contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e do diretor regional do Senac, Nilson Lima, que oficializaram a nomeação.

Posse no Senac II

Esmeralda Cruz é formada em economia, ex-prefeita de Carmópolis e empresária, com vasta experiência em articulação política e empresarial. A nova diretora chega ao Senac com a missão de expandir o alcance da instituição, fortalecendo parcerias com os municípios sergipanos e diversificando a oferta de qualificação profissional.

Alô Propriá!

A Prefeitura de Propriá anunciou o pagamento dos salários dos servidores efetivos e comissionados, demonstrando mais uma vez o compromisso da atual gestão com o funcionalismo público. Sob a liderança do prefeito Luciano de Menininha, a administração tem priorizado a valorização dos servidores, reforçando a importância de manter os salários em dia, mesmo em um cenário de desafios financeiros enfrentados.

Luciano de Menininha

O pagamento antecipado é um reflexo da organização financeira e do planejamento da atual gestão, que vem trabalhando para garantir a estabilidade e a valorização dos profissionais que atuam em prol do município. “O funcionalismo público é essencial para o funcionamento da nossa cidade, e é nosso dever assegurar que esses trabalhadores tenham o reconhecimento e o suporte necessários para continuar servindo à população com qualidade”, destacou o prefeito Luciano de Menininha.

Novo Procurador

A Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20) tem novo Procurador Regional do Trabalho. O procurador Rômulo Barreto de Almeida assumiu o cargo recentemente e foi recebido pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, e pelos servidores da instituição. “Estou sendo extremamente bem recebido e a minha expectativa profissional é poder contribuir com a minha experiência e trajetória de quase 20 anos no MPT para a atuação no 2º Grau, uma atividade de grande importância para a nossa instituição”, destacou o procurador Rômulo Barreto.

Márcio Amazonas

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, ressaltou que a experiência do membro vai contribuir com a atuação do MPT no estado. “O procurador Rômulo é um colega experiente, um grande jurista, dono de uma gentileza e carisma próprios e, sem dúvidas, somar-se-á ao MPT como um grande procurador Regional na sua atuação junto ao TRT/SE, um Tribunal também experiente, muito gentil e que abraça com muito carinho os nossos procuradores que ali militam”, pontuou Amazonas.

Alô Canindé!

A atual administração da Prefeitura de Canindé de São Francisco tem se destacado pela agilidade e eficácia na realização de obras e serviços, superando o que foi feito pela gestão anterior. Em um período curto, a equipe liderada pelo prefeito Machadinho Barbosa tem promovido melhorias significativas em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação e assistência social.

Resolvendo problemas

Os moradores têm notado a revitalização de bairros, incluindo a limpeza de ruas em áreas anteriormente negligenciadas, como Agrovila, Olaria e Portelinha, além de melhorias em praças e logradouros. A gestão também se empenhou em resolver problemas históricos de abastecimento de água e na modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED.

Melhora na Saúde

Na saúde, a reabertura de postos de atendimento e a ampliação do quadro de profissionais têm facilitado o acesso da população a serviços médicos, reduzindo filas e aumentando a oferta de exames. Na educação, a reforma de escolas interditadas e um cronograma de reparos em outras instituições evidenciam um compromisso sólido com o futuro das crianças e jovens da cidade.

Machadinho Barbosa

O prefeito destacou que o sucesso das ações se deve ao planejamento estratégico e à gestão eficiente dos recursos públicos, sempre com foco nas necessidades da população. Os moradores têm expressado sua satisfação, ressaltando melhorias na qualidade de vida com as mudanças implementadas.

Legado

Embora haja desafios, como a melhoria do transporte público e a ampliação de programas sociais, o ritmo das realizações traz esperança de que Canindé de São Francisco está caminhando para um futuro mais promissor. A administração atual pretende deixar um legado de desenvolvimento e dignidade para todos os cidadãos, com uma agenda cheia de projetos em andamento. A expectativa é de que os próximos meses tragam ainda mais progresso e transformações para a cidade.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

