Rogério precisa de um “pré-candidato a governador” para disputar a reeleição

Por Habacuque Vilacorte

Atualmente as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores em Sergipe não conseguem chegar a um consenso sobre o processo político de 2026. Enquanto o ministro Márcio Macedo e a suplente de deputada federal Eliane Aquino trabalham nos bastidores para tentar aproximar o governador Fábio Mitidieri (PSD) da legenda, boa parte da militância petista, liderada pelo senador Rogério Carvalho (PT), demonstra que não quer apoiar a continuidade do governo estadual.

Todos, entretanto, defendem um quarto mandato do presidente Lula (PT), mas são incapazes para buscarem um entendimento aqui no Estado. Muito além da vaidade, o que está pesando dentro do PT sergipano é o comando da legenda. Depois de Marcelo Déda (in memoriam), as “tendências” vivem em conflitos, onde cada uma tenta impor suas teorias e argumentações. Os críticos do governo Mitidieri ou defendem um projeto “puro-sangue” ou sinalizam para o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

Rogério, por sua vez, parece determinado em conseguir sua reeleição e demonstra não ter muita preocupação em fazer acenos para Fábio Mitidieri. Tanto que o petista tem buscado o apoio de políticos dos mais variados partidos e agrupamentos, inclusive do PL, mesmo indo de encontro à polarização nacional entre aliados de Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Rogério busca o apoio dos prefeitos de Itabaiana e Areia Branca, Valmir de Francisquinho e Talysson de Valmir, respectivamente.

Por mais que setores da imprensa tentem fazer a discussão limitada entre PT e PL, Rogério Carvalho larga na frente dos demais porque supera o debate ideológico e se comporta como um político profissional, em busca de resultados e votos, efetivamente. O petista tem plena consciência que a “bolha” não será o suficiente para reelegê-lo, ainda mais em uma eleição das mais disputadas que teremos pela frente, com todos de olhos nas duas vagas para o Senado Federal.

Para isso, Rogério tem consciência de que, se não compor a chapa de reeleição do atual governador, ele precisará encontrar outro pré-candidato a governador que possa “chamar de seu”. A impressão é que o petista se mantém aberto para apoiar uma proposta de um partido do Centro para governar Sergipe (que pode ser Valmir) e, a depender, unificar os interesses comuns e apoiar Edvaldo Nogueira, fortalecendo uma terceira via. Mas certamente tudo com o aval do Palácio do Planalto…

Veja essa!

Em entrevista ao radialista Narcizo Machado, o prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, detalhou quanto, em volume de recursos, os parlamentares sergipanos estão ajudando seu município. Chama a atenção para a desproporção das indicações entre os três senadores.

E essa!

Segundo o prefeito, o senador Laércio Oliveira (PP), não repassou nenhum recurso para Areia Branca este ano; já o senador Alessandro Vieira (MDB) teria destinado R$ 100 mil para a Saúde; “já Rogério Carvalho ajudou com mais de R$ 4 milhões. Ele não está ajudando o prefeito, mas a cidade como um todo. Se os outros senadores me chamarem para ajudar Areia Branca, eu aceito e anuncio publicamente.

Bomba!

Dentro da Codise o clima é tenso entre os servidores terceirizados que procuraram este colunista para denunciar a falta do pagamento dos salários de setembro.

Exclusiva!

A informação é que o responsável pelos pagamentos dos terceirizados e demais prestadores de serviços não tem aparecido no órgão há uma semana, aproximadamente.

Famílias com fome

Os trabalhadores explicam que dependem dos salários para manterem as contas em dia e comprar comida. Muitos já denunciam que estão vivendo em dificuldade. Com a palavra a direção da Codise…

Alô FM!

A coluna faz um alerta ao governador Fábio Mitidieri que, segundo ele, está “bem avaliado”, porque atrasar os salários dos trabalhadores não é típico de sua gestão. Parece que na Codise a “frequência” não está em “sintonia” com o resto do governo…

Gleice Queiroz

A prefeita Emília Corrêa (PL) demonstrou bastante sensibilidade ao decidir pela promoção da jornalista Gleice Queiroz para o cargo de Secretária de Comunicação Social de Aracaju. Além da valorização de uma mulher, a gestora apostou em uma comunicadora antenada, inteligente, sagaz e bastante competente. Sem contar que se trata de uma oportunidade para recomeço profissional, o que torna a indicação da prefeita um gesto ainda mais especial…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (Cindre), apresentou o Projeto de Lei 4.857/2025, que institui a Política Nacional de Prevenção à Violência e Promoção da Segurança no Ambiente de Trabalho em Saúde. A proposta busca proteger médicos, enfermeiros e demais profissionais do setor diante do aumento de agressões registradas em hospitais e unidades de saúde em todo o país.

Yandra Moura II

O texto estabelece medidas de prevenção, suporte e responsabilização para garantir a integridade física e mental dos trabalhadores. Entre as ações previstas estão a instalação de câmeras de monitoramento, botões de pânico, controle de acesso em áreas restritas e a criação de Núcleos de Apoio à Segurança do Trabalhador da Saúde (NAST-Saúde), responsáveis por registrar ocorrências e oferecer suporte psicológico e jurídico às vítimas.

Yandra Moura III

Yandra Moura defende que o projeto vai além da punição. “Não basta reagir à violência depois que ela acontece. Precisamos prevenir. A segurança dos profissionais é condição essencial para um atendimento digno à população”, afirmou a parlamentar. Segundo ela, o objetivo é “transferir a obrigação de garantir um ambiente seguro das pessoas para as instituições”, tornando a proteção uma política de Estado e não apenas uma iniciativa pontual.

Defesa da classe

A iniciativa surge em meio a uma escalada de ataques relatada por sindicatos e conselhos profissionais. Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) indicam 4.562 casos de violência contra médicos apenas em 2024, uma média de 12 agressões por dia. Já o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) aponta que mais da metade dos profissionais de enfermagem já sofreram algum tipo de agressão.

Violência

Casmos recentes, como os exibidos em reportagem do Fantástico, mostram que a violência no ambiente hospitalar se tornou uma rotina marcada por xingamentos, agressões físicas e ameaças de morte. O problema, segundo Yandra, “é estrutural e precisa ser enfrentado com edidas práticas, planejamento e responsabilização”.

Multas

O PL também prevê multas de até R$ 300 mil para estabelecimentos que descumprirem as normas de segurança, e determina que os valores arrecadados sejam destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para financiar ações de proteção no setor. “Proteger quem cuida é garantir que o sistema de saúde continue funcionando. É preciso que médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários exerçam suas funções sem medo”, reforçou Yandra Moura.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) é o novo vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A eleição do parlamentar, por aclamação, ocorreu nessa terça-feira (7). A escolha do vice-presidente da CAE era esperada desde o fim de fevereiro, quando o senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi eleito presidente da comissão. O mandato de ambos se encerrará em 2027. Uma das mais importantes comissões do Senado, a CAE tem 27 integrantes. Também é um dos maiores colegiados da Casa, ao lado das Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Educação (CE).

Laércio Oliveira II

A CAE analisa todos os projetos que aumentam despesas ou reduzem receitas da União. É responsável ainda por sabatinar candidatos a ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e diretores e presidente do Banco Central. Entre as atribuições previstas no Regimento Interno do Senado, está a de analisar o aspecto econômico e financeiro de projetos de lei. Também é competência da comissão tratar de problemas econômicos do país, política de crédito, câmbio, transferência de valores, comércio exterior e interestadual, sistema monetário e poupança. Propostas sobre tributos, tarifas e finanças públicas, por exemplo, são temas de competência do colegiado.

Olha o MPC!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) se reuniram para estabelecer uma parceria institucional voltada ao fortalecimento das ações climáticas no Estado. Na oportunidade, o procurador-geral Eduardo Côrtes e a secretária Déborah Dias discutiram estratégias para mobilizar municípios sergipanos às iniciativas de avanço ao tema.

O adeus para Yara Belchior

Comunicadora respeitada e com currículo vasto, após experiências em diversos veículos sergipanos, o jornalismo sergipano perdeu Yara Belchior. O destino encerrou uma luta determinada pela vida e nos tomou uma jornalista crítica, sensível e bastante inteligente em todas as suas leituras e concepções dos cenários. A coluna se solidariza com amigos e familiares por esta perda irreparável.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com