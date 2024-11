Rumores de “namoro” entre Amorim e Mitidieri geram “ciumeira” no governo 

Ainda não existe confirmação de um “relacionamento sério”, mas após as eleições municipais deste ano começou a circular nos bastidores do mundo político sergipano o rumor de uma aproximação do presidente estadual do PL, Edivan Amorim, junto ao governador Fábio Mitidieri (PSD). O assunto ainda não é público, mas o empresário é muito conhecido por sua capacidade de diálogo e articulação, exatamente o que falta ao chefe do Executivo Estadual.

É inegável a importância de Amorim e do PL para que a vereadora Emília Corrêa vencesse a disputa para a Prefeitura de Aracaju e, após o pleito, ele tem dado sua contribuição para a prefeita eleita, lhe auxiliando abrindo portas, quebrando preconceitos e assegurando o diálogo permanente com as demais instituições, como o governo do Estado, por exemplo. Edivam “constrói pontes” facilitando esta interlocução, superando alguns conflitos gerados durante a campanha eleitoral recente.

Pragmático, Amorim olha para o futuro do PL sergipano apostando em uma possível candidatura do agora prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), para o governo do Estado em 2026, mas diante de um iminente impedimento jurídico de Valmir até lá, o empresário mantém o diálogo aberto e saudável com o governador Fábio Mitidieri, uma espécie de “plano B”, apostando na ascensão do médico e seu irmão Eduardo Amorim (PSDB).

Cotado para o cargo de secretário municipal de Saúde em Aracaju, Eduardo pode voltar a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026, o que passaria a ser a “prioridade” do ponto de vista eleitoral do presidente do PL sergipano, Edivan Amorim. Esta “arquitetura” passaria pelo governador Fábio Mitidieri, que tenta reverter seu desgaste político atual deixando um “canal de comunicação” aberto com a prefeita eleita Emília Corrêa e demais setores da oposição.

Mas nem só de “flores” vive este “namorico” entre Edivam Amorim e Fábio Mitidieri. O “romance” já está despertando forte “ciumeira” dentro da base governista. Pessoas próximas ao governador reconhecem que um possível fortalecimento do empresário e do PL junto ao governo desagradaria outros aliados que se sentiriam desprestigiados pela quantidade de cargos ofertados, como também pelo “custo-benefício” do apoio a um governo “em baixa”, olhando mais para frente.

Quem está com Mitidieri “desde sempre” não vê com bons olhos o “namoro” com Amorim, mas o governador teme o fortalecimento de Valmir de Francisquinho, para um embate em 2026. Só que a política não é uma ciência exata. É subjetiva, capaz de ter inúmeras interpretações e o governo continua errando, sem estratégia e com uma articulação política atordoada, ainda choroso com “a resposta” dada pelo povo de Aracaju. E deixando muito aliado de “coração partido”…

Repercussão bastante negativa nos bastidores da política sergipana a veiculação de uma reportagem em rede nacional, pela TV GLOBO, denunciando supostos descasos de gestores públicos sergipanos que, derrotados nas eleições municipais recentes, praticamente abandonaram suas gestões, deixando o sofrimento e o descaso para com a população, que votou com eles e que fez oposição.

A matéria exibida pelo Jornal Nacional aponta descasos supostamente cometidos pelos prefeitos derrotados de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Aquidabã e Carmópolis. Há quem diga que outras reportagens serão feitas externando realidades ainda mais “sombrias”…

Falando em Carmópolis, o prefeito eleito Welber Andrade Leite (PL), o Edi Leite, já anuncia seu time de secretários, com um detalhe: sua gestão reduzirá a quantidade de secretarias em quase 50%! De um montante de 21 pastas, atualmente, a partir de janeiro o município terá apenas 11 secretários.

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), em entrevista ao radialista Marcos Aurélio confirmou sua “chapa” para 2026: votará pela reeleição de Fábio Mitidieri para governador; em André Moura (UNIÃO) e Alessandro Vieira (MDB) para o Senado; Cláudio Mitidieri (PSB) para deputado federal; e Fábio Henrique (UNIÃO) para deputado estadual.

A primeira reunião das equipes de transição da Prefeitura de Aracaju ocorrerá nesta terça-feira (12), à tarde, com apresentação dos números da SEPLOG (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão) da PMA, com a presença da secretária Michele Lemos, assessores, além da equipe técnica indicada pela prefeita eleita Emília Corrêa. Os dados serão apresentados para a análise dos envolvidos. Outras duas reuniões, em outras secretarias, devem ocorrer ainda esta semana.

A prefeita eleita Emília Corrêa não anunciou (e nem sinalizou) qualquer indicação para secretários ou dirigentes de órgãos, mas este colunista tomou conhecimento de que há muita expectativa em torno da secretaria de Saúde, mas o médico e ex-senador Eduardo Amorim não teria interesse em assumir a Pasta a partir de janeiro. Seu nome, inclusive, pode ser indicado para outra área, surpreendendo muita gente.

Para a Saúde existem rumores de que a médica Débora Leite, que já geriu o Hospital e Maternidade Santa Isabel, estaria cotada para assumir a Pasta na gestão de Emília Corrêa. Débora é esposa do jornalista Cícero Mendes, que também é cotadíssimo para assumir a Secretaria de Comunicação Social da PMA. Por enquanto são especulações dos bastidores da política sergipana, mas “onde há fumaça”…

Os quatro prefeitos eleitos da região metropolitana se reuniram para discutirem a licitação do transporte coletivo que envolve os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Na reunião, Emília Corrêa, Samuel Carvalho, Airton Martins e Júlio Nascimento enfatizaram a importância de encontrarem uma solução para esse serviço, considerado essencial para os moradores das cidades, mas que se encontra judicializado. O vereador por Aracaju e vice-prefeito eleito, Ricardo Marques, também participou do encontro.

Samuel Carvalho deixou claro que, ao assumir a gestão, caso o processo não seja revogado, ele irá solicitar judicialmente o cancelamento da licitação, principalmente pelo valor do subsídio destinado ao município e por não atender às demandas por linhas. “Esse valor é impraticável. Destinar R$ 2 milhões e cem mil por mês é equivalente à construção de uma UBS. Além disso, o modelo não resolve as demandas de Socorro, não integra a cidade, não traz linhas para a indústria, para o comércio”, criticou.

Para Emília Corrêa, caso a Justiça não permita ajustes necessários no atual processo, que seria uma solução mais rápida e com menos prejuízo à população, a única medida será cancelar a licitação atual para dar início a uma nova, que atenda às reais necessidades dos quatro municípios, mantendo uma tarifa justa com um serviço de qualidade.

“Nosso objetivo aqui é analisar todas as medidas possíveis. Iremos assumir as gestões no dia 1º de janeiro com essa grande responsabilidade que é a oferta de um transporte coletivo eficiente. Vamos ouvir e conhecer a realidade de cada município para contemplar todas as necessidades, e o nosso prazo é bem curto”, frisou a prefeita eleita de Aracaju.

Ficou definida a criação de uma comissão técnica, formada por representantes dos quatro municípios, para discutir o andamento do consórcio e da licitação, com acompanhamento contínuo do processo judicial. Por sugestão do prefeito eleito de São Cristóvão, serão indicados um técnico na área de trânsito e um assessor jurídico. “Não queremos partidarizar absolutamente nada. O que queremos resolver é o problema do transporte de Aracaju e, logicamente, do consórcio, dentro da absoluta legalidade”, completou Emília Corrêa.

A prefeita eleita de Aracaju e seu vice-prefeito, Emília Corrêa e Ricardo Marques, respectivamente, viajam para Brasília (DF) onde terão agenda cheia até a próxima quinta-feira (14), percorrendo os gabinetes da bancada federal de Sergipe em busca de emendas parlamentares para investimentos no primeiro ano da próxima gestão, a partir de janeiro de 2025. Os futuros gestores da capital vão tentar assegurar estes recursos junto ao Orçamento Geral da União.

O prefeito de Itabaiana, Adaílton Sousa (PL), conversou com este colunista sobre seu futuro político e fez questão de deixar uma mensagem para todo o Sergipe: “o prefeito Adaílton só faz política se for ao lado de Valmir (de Francisquinho). Sem Valmir, eu não tenho interesse! Eu prefiro sair da política”, pontua, com exclusividade, já definindo seu posicionamento.

A vice-prefeita eleita de Lagarto, Suely Menezes, iniciou o diálogo com a Diretoria de Desenvolvimento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), representada por Rose Rodrigues, em busca de novos investimentos para os assentamentos do município. Em uma publicação recente, Suely destacou a importância de melhorar a infraestrutura dos mais de 30 assentamentos presentes em Lagarto, ressaltando o papel do INCRA em impulsionar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais.

A reunião, que foi marcada pela cordialidade e receptividade dos representantes do instituto, sinaliza um compromisso da futura gestão em fortalecer o desenvolvimento rural, setor de extrema relevância para a economia local. Segundo Suely, a meta é articular políticas públicas que assegurem mais recursos federais a partir de 2025, promovendo a melhoria das condições de trabalho e o bem-estar das famílias que vivem nessas áreas.

Com investimentos em infraestrutura, os assentamentos poderão contar com melhores condições de produção agrícola e de acesso a serviços essenciais, como saneamento e transporte, o que contribuirá para a valorização da mão de obra rural. A vice-prefeita agradeceu o apoio do INCRA e reafirmou o compromisso da administração com as pautas de interesse do campo, buscando consolidar parcerias que estimulem o desenvolvimento sustentável em Lagarto.

Com apenas nove meses no exercício do mandato na Câmara Federal a atuação legislativa de Nitinho Vitale (PSD), recebeu a segunda maior nota na avaliação do Ranking dos Políticos no ano de 2024. “Apesar do pouco tempo na Câmara Federal, estamos trabalhando muito para honrar o Estado, trazer benefícios à administração pública e contemplar a população. Estou muito feliz por receber um reconhecimento nacional ao trabalho que estou desempenhando em Brasília”, resumiu.

Nitinho alcançou a nota 8,36 em atuação legislativa, transparência, assiduidade, combate à corrupção e às regalias políticas, atrás apenas do deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO), que obteve nota 8,37. “Dedico este título aos meus eleitores e amigos que sempre respeitaram a minha origem simples sem nunca subestimar a minha dedicação e o meu potencial de trabalho”, agradeceu o parlamentar, ao tomar conhecimento do resultado. “Vou trabalhar ainda mais para fazer entregas e apresentar resultados ao povo de Sergipe”, comemorou.

O ex-deputado federal Valdevan 90 celebra a decisão judicial que o inocentou das acusações contra sua atuação política, e agora vai se preparar para as eleições de 2026. A informação é que ele será pré-candidato a deputado federal novamente. Valdevan já estaria elaborando um plano de trabalho, visitando e construindo lideranças em todo Estado.

Com o tema “Governança colaborativa e inclusão de jovens no mercado de trabalho: o caso do Programa Primeiro Emprego”, o governador Fábio Mitidieri levará o Programa Primeiro Emprego para o G20. O modelo e resultado do Programa serão apresentados para as lideranças e representantes da sociedade civil de todo o país. Para Fábio, o convite comprova o bom resultado da política de Estado para geração de emprego. “É muito importante e representativo poder levar um programa que faz parte do plano de governo para um debate como o G20, que reúne lideranças e movimentos sociais nacionais e internacionais”, comentou o governador.

O procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), fez um alerta para as prefeituras sobre o prazo de convocação de conferências municipais do Meio Ambiente, que termina no dia 14. O procurador-geral solicitou ao colegiado o envio de um documento para todas as prefeituras e secretarias de Meio Ambiente com o aviso da proximidade do prazo final.

De acordo com Côrtes, a conferência municipal é a primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”. Para Côrtes é de suma importância a participação de Sergipe nas discussões, principalmente as que envolvem as mudanças climáticas, como a preparação, adaptação e mitigação no Estado. O procurador-geral insistiu ainda que o momento é, inclusive, o de levar propostas para Brasília.

O show dos Titãs, que seria realizado no próximo sábado (16) no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, foi cancelado devido a questões de logística. A produtora LS Entretenimento informou que os ingressos adquiridos serão estornados automaticamente pela plataforma BaladaApp na mesma forma do pagamento original. A equipe lamenta o ocorrido e agradece pela compreensão do público. Em caso de dúvidas ou mais informações, o contato para e-mail é contato@lsentretenimento.com. Para questões sobre o estorno, contato@baladapp.com.br.

