“Segundo voto” pode ser decisivo na eleição para o Senado novamente

Este colunista já tocou no assunto “segundo voto” para o Senado fazendo alusão ao eleitorado mais conservador e de Direita de Sergipe. Está claro que a preferência, se a eleição fosse hoje, é do pré-candidato a senador Rodrigo Valadares (UNIÃO), que deverá se filiar ao PL na janela eleitoral do próximo ano e receberá o apoio incondicional do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que deverá vir a Sergipe para promover o projeto “senador 222”, que se repetirá em todos os Estados da Federação.

É evidente que só o eleitorado de Direita dificilmente será suficiente para eleger Rodrigo Valadares para o Senado, mas mesmo diante dos ataques que sofreu em 2022, Jair Bolsonaro obteve em Sergipe 421 mil votos, e agora o presidente Lula (PT) viu sua popularidade “despencar”, inclusive na região Nordeste. Com uma maioria significativa apenas deste grupo de eleitores votando em Rodrigo como primeira opção para o Senado, o jovem conservador já entra na disputa botando pressão nos demais pré-candidatos.

Quem rapidamente entendeu a ideia do “segundo voto” trazida por este colunista foi o ex-prefeito de Itabaiana, Adaílton Sousa (PL), que já se anuncia pré-candidato ao Senado em 2026, sonhando com o slogan “senador de Valmir de Francisquinho”, atual prefeito serrano. Ele sabe que não é a “prioridade” dentro do PL, principalmente se o deputado federal Rodrigo Valadares “desembarcar” no partido que tem como principal liderança nacional o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Adaílton valoriza o “histórico” das eleições em Sergipe para ser a “segunda opção” no próximo ano.

Adaílton de Valmir lembra que ex-senadores como José Eduardo Dutra (in memoriam) e Almeida Lima, além do atual senador Alessandro Vieira (MDB) não eram os grandes favoritos quando foram eleitos, mas conseguiram êxito quando foram lembrados como “segunda opção” do eleitorado para o Senado. Em 2018, por exemplo, todas as pesquisas de intenção de votos diziam que Alessandro e Rogério Carvalho não pontuavam nem entre os quatro primeiros na disputa pelas duas vagas, mas após a apuração dos votos, os dois venceram aquele pleito!

Adaílton se mantém muito alinhado e bem próximo, politicamente falando, do prefeito Valmir de Francisquinho, que segue muito popular e pode lhe ajudar a surpreender na disputa pelo Senado, pelo desejo da população por renovação e por ter boa aceitação e relacionamento com quase todas as correntes políticas do Estado. O “segundo voto” só vai aumentar, ainda mais, as tensões internas na base governista. É um “jogo de estratégia” que começa a ser traçado dentro do “tabuleiro da política”. Quem jogar bem, pode vencer e quem jogar mal pode colocar o projeto em risco…

Não chamem para a mesma mesa o ex-governador Jackson Barreto e a ex-candidata, a Delegada de Polícia Civil e hoje secretária de Estado da Mulher, Danielle Garcia (MDB). Após a decisão judicial que inocentou todos os réus da Operação “Torre de Babel”, JB disparou publicamente contra Danielle: “agiu por puro oportunismo político”.

Em resposta, na FAN FM, Danielle Garcia emendou: “ao invés de ficar me atacando, com postagens ridículas, o ex-governador Jackson Barreto, que já deixou a política, vou dar um desconto pela idade dele, que devia aproveitar para curtir, viajar e namorar. Nós, servidores públicos e pensionistas, jamais vamos esquecer dele como o pior governador da história de Sergipe, atrasando e parcelando salários. Não precisamos da política de ataques”.

Ataque às instituições

Para Danielle Garcia, quando JB a ataca por conta das investigações da Operação Torre de Babel, ele está afrontando as instituições Polícia Civil e o Ministério Público Estadual. “Ele já está fora do campo político. Vá descansar! Vamos fazer coisas produtivas! O ataque direcionado a mim, também atinge essas instituições, os outros delegados e agentes que atuaram na Operação”. Pega fogo…

André para o Senado I

Já o ex-deputado André Moura foi entrevistado por Luiz Carlos Focca, e confirmou que é pré-candidato ao Senado e que sua filha e deputada federal Yandra Moura (UNIÃO) tem “luz própria”, vai disputar a reeleição e tem total autonomia sobre seu mandato na Câmara dos Deputados. “Em Sergipe a turma antecipa mais do que o normal os processos eleitorais”, avalia.

André para o Senado II

“Eu estava calado, fazendo meu trabalho no Rio de Janeiro, e a turma começou a especular dizendo que eu não seria mais candidato, que iria para o Tribunal de Contas do RJ, que eu estava em silêncio…agora estou falando, concedendo entrevistas e confirmando nossa pré-candidatura ao Senado”, cravou André Moura.

Emília de volta!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reassumiu o cargo nessa terça-feira (22), após um período de licença não remunerada para uma viagem pessoal aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Durante sua ausência, o vice-prefeito Ricardo Marques esteve à frente da gestão municipal, garantindo a continuidade das ações e serviços à população. Ao retornar, Emília reafirma seu compromisso com a cidade e segue conduzindo os trabalhos à frente da administração municipal.

Breno Garibalde I

Em pronunciamento no plenário da Câmara de Aracaju, o vereador Breno Garibalde trouxe dados alarmantes sobre a falta de arborização na capital sergipana e no estado de Sergipe. Uma pesquisa do IBGE revelou que Sergipe é o estado com menos árvores em vias públicas no Brasil. No país, 66,56% da população vive em ruas com árvores. Em Sergipe, o índice é de apenas 38,6%.

Breno Garibalde II

Os dados revelaram ainda que das 26 capitais, Aracaju ficou na 22ª colocação em arborização, e Aracaju tem apenas 4,6% de áreas ambientais protegidas. Além disso, a capital é uma das que não possuem planos de enfrentamento às mudanças climáticas.

“Queria subir nesta tribuna para parabenizar a cidade de Aracaju e o estado de Sergipe por serem exemplos de arborização para o país. Mas, infelizmente venho trazer índices muito preocupantes. Nossa carência de arborização urbana já tá virando vergonha nacional”.

Breno Garibalde III

“Isso é revoltante! Desde que eu assumi meu primeiro mandato, eu luto por essa pauta. Mas, infelizmente nada foi feito. Pelo contrário, Aracaju foi cada vez mais devastada. Temos exemplos claros disso na Avenida Hermes Fontes e as novas avenidas que foram construídas, como a Perimetral Oeste por exemplo, que não tem sequer um pé de planta”, ressaltou o parlamentar.

Pensar nas pessoas

Ainda em sua fala, o vereador alertou que quem mais sofre com as crises climáticas é a população mais carente. “É uma realidade triste e revoltante. Precisamos lutar por essas pessoas, pelo bem-estar delas. Falar de meio ambiente é falar de gente! É esse exemplo que queremos mostrar para as outras cidades? Nossos mangues e nossas dunas estão se acabando e até quando a gente vai seguir por esse caminho?” questionou Breno.

Apelo

Por fim, o vereador deixou um apelo para a gestão municipal tenha ações mais efetivas na preservação do meio ambiente da capital sergipana. “Quero pedir tanto a nossa prefeita, como a secretária de Meio Ambiente para que olhem com mais atenção para os nossos recursos naturais. Tenho visto empenho e dedicação para mudar esse cenário, mas precisa de muito mais. Quero dar esse voto de confiança para a nova gestão”.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou sobre o valor do reajuste na tarifa do transporte intermunicipal de passageiros em Sergipe. O parlamentar sugeriu ao governo a criação de subsídio, para beneficiar os passageiros, sem prejudicar os empresários.

Georgeo Passos II

“O governo publicou no Diário Oficial de hoje a Resolução nº 01/2025 onde aprovou a título de reequilíbrio econômico/financeiro a correção dos valores das tarifas para as linhas do sistema de transporte intermunicipal de passageiros. Ou seja, a partir de amanhã serão quase 16% de aumento”, detalhou Georgeo.

Georgeo Passos III

O deputado lamentou o percentual de aumento aplicado pelo governo. “Não sei se os passageiros, principalmente, os que utilizam o transporte alternativo diariamente, se eles tiveram reajuste de quase 16% em seus salários, para fazer frente a essa nova despesa a partir de amanhã”, comentou.

Arrecadação cresceu

Georgeo ressaltou o crescimento da arrecadação do estado, que tem boas receitas, segundo anunciado pela equipe do governo. “Se o governo tem uma receita alta, ao invés de aumentar o valor da tarifa do transporte, criaria um subsídio para beneficiar os passageiros; as cooperativas teriam o seu reequilíbrio e não pesaria no bolso do trabalhador,”, sugeriu.

Alessandro Vieira I

Sergipe ganha destaque no cenário internacional com a participação do senador Alessandro Vieira (MDB) no Parlamento do Clima, evento realizado esta semana na Índia com o objetivo de fortalecer a cooperação entre parlamentares brasileiros e indianos na formulação de políticas públicas voltadas à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Alessandro Vieira II

Representando o Senado Federal, o parlamentar sergipano integra a delegação brasileira convidada para discutir temas estratégicos como transição energética, inovação verde, inclusão social e crescimento econômico sustentável.

Alessandro Vieira III

“A participação no Parlamento do Clima é uma oportunidade valiosa de colocar Sergipe e o Brasil no centro de um debate essencial para o futuro do planeta”, destacou o senador Alessandro. “O meio ambiente não conhece fronteiras, e os desafios que enfrentamos exigem cooperação, diálogo e ação conjunta entre países que querem crescer sem abrir mão da responsabilidade ambiental”.

