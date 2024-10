Sem “fato novo” a liderança de Emília é praticamente irreversível!

Com uma “vantagem” de 53.938 votos considerando o primeiro turno da eleição municipal do último domingo (6) para a Prefeitura de Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (PL) postula como a grande favorita a vencer o pleito também neste segundo turno. Em apenas três semanas candidato governista Luiz Roberto (PDT) tem agora menos de três semana para reverter um cenário completamente adverso, ainda mais considerando que o programa político eleitoral no rádio e na tv só vai ser retomado na próxima sexta-feira (11).

É evidente que com duas máquinas administrativas (a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado) trabalhando incansavelmente para ajudá-lo, Luiz Roberto cria esperanças de que tem condições de reverter o cenário adverso, mas terá que ser bastante convincente para atrair apoios importantes para seu projeto. Legendas mais alinhadas com a Esquerda, como o PT e o PSOL, até poderiam apoiar o governista pelo fato de Emília ser candidata pelo PL, mas depois de muito do que foi dito no 1º turno, perderiam parte do discurso defendendo um projeto de continuidade da gestão atual.

Zé Paulo (NOVO) e os candidatos a vereador de sua legenda já declararam publicamente que irão votar em Emília Corrêa para a PMA. A candidata Danielle Garcia (MDB) chegou a declarar que, entre um homem e uma mulher no 2º turno, ficaria com a candidata a prefeita. Ela ainda não se manifestou, mas não custa lembrar que, seja na pré-campanha ou na própria campanha, Danielle se apresentou como “oposição” ao projeto de Edvaldo Nogueira. Uma aproximação agora poderia lhe custar sérias consequências do ponto de vista político, olhando para o futuro…

Também tem gerado muita expectativa pelo anúncio da candidata Yandra Moura (UNIÃO) e dos 11 vereadores da capital que foram eleitos defendendo seu nome para a PMA. Após um primeiro turno sofrendo duros ataques do “marketing do mal”, o agrupamento tem várias restrições em relação a apoios agora e tem prevalecido um entendimento de neutralidade ou de defesa pelo projeto de oposição da vereadora Emília Corrêa. O fato é que a maioria não vai para a “linha de frente” em defesa de ninguém; teremos declaração de voto pessoal e não muito mais…

Só que, em desvantagem, Luiz Roberto vai precisar muito mais do que isso. O “jogo” não reinicia “zerado” porque o eleitorado de Emília tem dado demonstrações de que não deve mudar de posicionamento, a menos que ela cometa um grande erro e gere um “fato novo”, algo sonhado pelo pedetista capaz de inviabilizar a vitória da candidata do PL na PMA. É um cenário praticamente irreversível, ainda mais considerando que a busca por novos apoios gera ainda mais contradição. Emília tem a vitória em suas mãos e é apenas uma questão de tempo. Ela só não tem o direito de errar…

A militância do PSOL, capitaneada pela candidata a prefeita Niully Campos, se reuniu na noite dessa terça-feira (8) para tratar sobre o posicionamento da legenda neste segundo turno da capital que tem um embate direto agora entre Emília Corrêa e Luiz Roberto. A coluna não obteve a informação, até o fechamento, sobre o encaminhamento dado na reunião.

Nessa segunda-feira (7) a candidata Yandra Moura se reuniu com os 11 vereadores eleitos este ano que lhe apoiaram no 1º turno para tratar sobre o posicionamento político agora. Aliados do prefeito Edvaldo Nogueira e do governador Fábio Mitidieri querem o apoio, mas existem muitas “feridas abertas” que devem demorar para cicatrizar…

Há um entendimento entre os aliados de Yandra Moura de que o famoso “marketing do mal” ultrapassou todos os limites no 1º turno, fazendo ataques contra a honra e a família da candidata do UNIÃO, o que seria um complicador para qualquer composição. Diferente do que vem sendo especulado por alguns setores, hoje a tendência é mais por neutralidade ou por um anúncio de voto pessoal, que pode ser seguido pelos demais…

Emília e Luiz no TRE/SE

Na manhã dessa terça-feira (8), o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Rômulo Dantas Brandão, a promotora pública Claudia Daniela de Freitas Silveira Franco e a chefe de cartório, Maria Carmem Souza Santos, reuniram-se com os candidatos à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa Santos Bezerra e Luiz Roberto Dantas de Santana e orientaram sobre a conduta referente ao segundo turno das eleições de 2024. O encontro aconteceu no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.

Rômulo Dantas Brandão

O juiz Rômulo Dantas Brandão parabenizou os candidatos pelos resultados no primeiro turno e reforçou a importância de um segundo turno pacífico. “Solicito o máximo empenho de ambos os candidatos para que esta nova etapa seja marcada pela ordem e pelo respeito. Pretende-se que as eleitoras e os eleitores escolham com tranquilidade e que candidatos promovam debates saudáveis e democráticos”, destacou o magistrado. Ele também enfatizou a necessidade de cumprir a legislação eleitoral, especialmente, no que diz respeito à propaganda política.

Estavam presentes

A candidata Emília Corrêa Santos Bezerra esteve presente acompanhada do candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques, e do advogado José Hunaldo Santos da Mota. O candidato Luiz Roberto Dantas de Santana participou acompanhado do representante da coligação, Evandro da Silva Galdino, e da advogada Carmem Gabriela Azevedo Santos de Souza e dos advogadosJosé Acácio Santos Souto e Paulo Ernani de Menezes.

Compromisso

Os candidatos prometeram agir conforme a lei e a ética no processo eleitoral. O segundo turno das eleições em Aracaju acontecerá no próximo dia 27 de outubro. As atenções estarão voltadas para a conduta dos candidatos e para o cumprimento das regras estabelecidas pela legislação Eleitoral.

São fortes e sucessivos os dados revelando abusos de poder político registrados na campanha eleitoral desse ano, em especial em algumas cidades do interior. Muitos policiais, inclusive, fazendo “bico ilegal”, supostamente intimidando adversários dos grupos que os requisitavam. Muitos questionamentos judiciais serão formalizados em breve…

Chega a informação de que o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está “pronto, preparado e querendo” vir para Aracaju ajudar sua correligionária Emília Corrêa nos eventos pelos bairros periféricos de Aracaju. A presença de Valmir deve potencializar ainda mais a liderança de Emília na corrida eleitoral…

O prefeito Dilson de Agripino (PSD) foi reeleito com o apoio do governo do Estado e teve 17.584 votos na eleição do domingo. Já o agrupamento liderado pelo ex-prefeito Diógenes Almeida (PSB) e pela ex-deputada Diná lançou a jovem Emanuelly Hora (PL) para prefeita e ela surpreendeu com mais de 15 mil votos na urna! A votação fortalece o grupo que lidera a oposição no município, fortalecendo a tese de que terão candidato próprio para deputado estadual em 2026. Há quem diga que Diná Almeida vem aí…

Com Kaká Santos

Por sua vez, a informação é que o prefeito Dilson de Agripino teria uma espécie de “acordo velado” com o deputado estadual Kaká Santos (UNIÃO), que buscará a reeleição na próxima eleição. Kaká cresceu politicamente fazendo oposição a Dilson, mas agora ele estaria disposto a seguir um posicionamento diferente na cidade…

Está movimentando as redes sociais do município um vídeo aleatório gravado pelo sempre polêmico Cabo Zé, que apoiou a candidatura vitoriosa de Sérgio Reis, bebendo um “suco de laranja” e sem qualquer outra manifestação, dando a entender que as imagens falam por si. Detalhe: “laranja” foi a cor da candidata Rafaela Ribeiro (Republicanos) que perdeu a eleição, apoiada pelo Grupo Maratá. A “provocação” do Cabo tá dando o que falar em Lagarto…

Coletiva de Samuel

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), concederá entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), às 7h, para falar sobre vitória histórica no município de Socorro e apresentar os planos para o futuro da cidade. A coletiva será realizada no auditório do Sesc de Socorro, no Marcos Freire II.

Um evento marcado para esta quarta-feira (9), reunirá profissionais da advocacia para debater o futuro da profissão em Sergipe. Denominada de “Juntos pela Ordem”, a iniciativa acontecerá a partir das 18h30, no Quality Hotel, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O acesso é livre. Idealizada por um grupo de advogados, que inclui profissionais de renome e também representantes da jovem advocacia, o evento visa debater propostas de transformação da profissão e de construção de uma OAB mais inclusiva, forte e verdadeiramente representativa.

Eleição da OAB

Um dos grandes objetivos é dar vez e voz aos advogados. Entre os assuntos em pauta, também estão a defesa das prerrogativas da advocacia, a transparência da gestão, o fortalecimento da classe e a promoção de melhorias que impactem diretamente o dia a dia dos advogados. Criado para unir a advocacia sergipana, o evento contará com momentos interativos, onde os advogados poderão ter participação ativa em prol da construção de um futuro melhor para a classe. A ação também será aberta ao público e à imprensa em geral.

Breno Garibalde I

Com 7.834 votos, os aracajuanos reelegeram o vereador Breno Garibalde para mais quatro anos de trabalho na Câmara de Aracaju, colocando o parlamentar na posição de segundo mais votado da capital sergipana. “O meu sentimento é de pura gratidão por cada pessoa que confiou no meu trabalho. Nossa caminhada foi linda, cheia de afeto, olho no olho e ações que fizeram toda a diferença!”.

Breno Garibalde II

“Desde o início do meu mandato, luto por uma Aracaju melhor, por uma cidade que se desenvolva de forma sustentável, ouvindo e respeitando as pessoas, os animais e o meio ambiente. Graças a essa luta, a população aracajuana me escolheu com uma votação tão expressiva”, declara o vereador.

Breno Garibalde III

Com mais de 600 proposituras e mais de três milhões de reais encaminhados para a Saúde, Educação, Esporte, Cultura, auxílio animal e projetos sociais em três anos e dez meses de trabalho, o vereador tem como uma das principais pautas, a defesa por uma mobilidade ativa. “Nesses anos de trabalho luto em favor da regularização do transporte complementar (lotações) e de uma mobilidade urbana que funcione de verdade”.

Breno Garibalde IV

“Durante nosso mandato, aprovamos o Estatuto do Pedestre, que cria diretrizes de caminhabilidade e acessibilidade. E isso sem esquecer dos ciclistas! Continuamos a nossa luta por mais ciclovias, e que elas sejam conectadas ao longo da cidade inteira. Desde que comecei a estudar urbanismo de forma mais profunda e trabalhar na área, tive ainda mais noção de como Aracaju pode muito mais. Por isso, vou continuar lutando e concentrando o meu trabalho na Câmara para fazer da nossa cidade, um lugar cada vez melhor para a nossa população!”, ressalta Breno Garibalde.

A Sergipe Gás S/A (Sergas) segue ampliando a rede de distribuição de gás natural canalizado em Aracaju, oferecendo uma solução energética moderna, eficiente e confiável aos consumidores. A empresa está conectando um grande empreendimento localizado na Zona de Expansão da capital, onde 16 novos clientes passarão a contar com a comodidade da ligação de gás individualizada.

R$ 2 milhões

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da Sergas para levar gás natural de qualidade aos sergipanos. Desde o início do ano, já são 2.687 unidades que passaram a utilizar o gás natural canalizado fornecido pela companhia, totalizando um investimento de quase R$ 2 milhões.

José Matos

O diretor-presidente da Sergas, José Matos, destaca que o objetivo é oferecer uma solução prática e sustentável, alinhada às necessidades de quem busca conforto e economia. “Nosso objetivo é proporcionar aos clientes a opção do gás natural canalizado que, além de econômico, não polui o meio ambiente”, afirma.

Thiago de Joaldo I

O deputado federal Thiago de Joaldo busca ser um político com grande capacidade de diálogo e articulação de grupos. Em 2022 quando conseguiu uma cadeira no Parlamento federal e agora apresenta um “balanço” de seus resultados em 2024, ajudando a eleger 13 prefeitos e seis vice-prefeitos, além de 38 vereadores.

Thiago de Joaldo II

“Seguiremos trabalhando com dedicação e compromisso para garantir o futuro que nosso povo merece. Contem sempre comigo! Continuarei torcendo, apoiando e sendo um grande parceiro de cada um de vocês e de todo povo sergipano. Além disso, crescemos o nosso time com candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que não foram eleitos, mas que contarão igualmente com nosso apoio e atenção”, disse Thiago em uma postagem em suas redes sociais.

Thiago de Joaldo reassume mandato na Câmara Federal no próximo dia 18 de outubro. O parlamentar estava em licença desde o mês de junho e em seu lugar assumiu o suplente, Capitão Samuel.

Se reuniram na tarde dessa terça-feira (8), os presidentes Cesar Cardoso (MOBILIZA), Ailton Costa (DC) e José Ganem (AVANTE70). Com a excelente marca de quase 30 mil votos nas urnas, somando a votação dos três partidos, a reunião teve como pauta principal a análise da eleição em Aracaju no 1º turno, bem como, o caminho a seguir no pleito eleitoral agora no 2º turno da capital. É aguardar…

O Lar de Zizi está completando 64 anos agora em Outubro e a entidade está passando por sérias dificuldades financeiras, comprometendo a continuidade dos trabalhos. A entidade está promovendo um baile no dia 11, no próprio Lar de Zizi, pra arrecadar dinheiro para pagar as contas e comprar alimentação (água, energia, gás, pessoal e encargos sociais, telefone, internet, alimentos, material de limpeza e higiene e manutenção). É hora de toda a sociedade sergipana continuar acolhendo as crianças assistidas.

Oportunidade de negócios I

Estudo realizado pelo Sebrae com base em dados coletados junto à Receita Federal do Brasil (RFB) no período de 2018 a 2021, mostrou que entre os motivos que fizeram com que empresas fechassem as portas no ano de 2020, para além da pandemia, estavam a falta de conhecimento/experiência anterior no ramo; a abertura do negócio por necessidade; a deficiência de conhecimento sobre aspectos relevantes do negócio; e ter pouca capacitação.

Oportunidade de negócios II

Além disso, a ausência de um plano de negócios estruturado e a inexperiência na administração são obstáculos comuns aos novos empreendedores. Quando se fala no encerramento das atividades, os microempreendedores individuais apresentam a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, com 29% deles fechando as portas após cinco anos de atividades.

Oportunidade de negócios III

E em Sergipe, para ajudar a mudar essa realidade, a 2UP Group – Aceleradora de Negócios Liderados por Mulheres, realizará nos dias 24 e 25 de outubro o “2Up Training”, capacitação que apresentará ferramentas, ensinará técnicas e métodos para ajudar mulheres empreendedoras a criarem estratégias e a identificarem oportunidades de negócios.

“2Up Training”

O evento acontecerá no auditório do Neo Office Jardins, das 18h às 22h, e terá como facilitadoras as empresárias e fundadoras da Aceleradora de Empresas, Gabriela Almeida e Laura Figueiredo. O Neo Office está localizado na Av. Dr. José Machado de Souza, 220, bairro Jardins.

Gabriela Almeida

“Sabemos o quanto ser empreendedora/empreendedor no Brasil é promissor, mas ao mesmo tempo, bastante desafiador. Eu e a Laura passamos por isso, sentimos na pele toda a aridez do caminho, antes de nos refrescarmos com o sucesso dos nossos negócios. São vários os obstáculos impostos ao longo da jornada, principalmente se quem estiver à frente da ‘nau’ for uma mulher, por isso queremos e vamos ajudar a mudar esse cenário”, comentou Gabriela Almeida.

Laura Figueiredo

De acordo com Laura Figueiredo, durante o treinamento as participantes terão respondidas perguntas como: Você sabe criar estratégias ou identificar oportunidades quando elas aparecem? Você sabe como avaliar seu portfólio e criar estratégias assertivas para inovar ou diversificar, atraindo novas oportunidades? Quais estratégias devem ser usadas em uma campanha de marketing para compreender e atrair seu público-alvo? Mais informações sobre o 2Up Training podem ser obtidas através do telefone (79) 9.9135 9957.

