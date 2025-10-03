Senador Alessandro expõe falta de liderança do governador na base aliada

Por Habacuque Vilacorte

Em entrevista ao radialista Cléo Menezes, na Lagamar FM, o senador Alessandro Vieira (MDB) comentou sobre a provável chapa majoritária encabeçada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) em 2026 e, diante da possibilidade de formar a chapa para o Senado ao lado do ex-deputado federal André Moura (UNIÃO), Alessandro findou expondo a falta de liderança do chefe do Executivo sobre o seu próprio grupo: disse que não vota em André para o Senado, contrariando a orientação de Mitidieri.

Não custa lembrar que existem relatos de vários prefeitos que têm se reunido com o governador Fábio Mitidieri e ele tem orientado o voto para o Senado em André Moura, cuja aceitação tem sido bem satisfatória; por sua vez, ele também tem “cobrado” o segundo voto em Alessandro Vieira para senador, postura que tem enfrentado algumas resistências, até porque alguns gestores já declararam apoio para a reeleição de Rogério Carvalho (PT).

Quando questionado sobre André Moura, Alessandro Vieira foi taxativo em pontuar que não se trata do “seu palanque” ou do “palanque de André”, mas “o palanque é do governador”, que segundo ele tem todo o direito de montar sua chapa “da forma como bem entender” e respeita o entendimento de Mitidieri que André é importante para o governo, muito embora ele (Alessandro) não faça vetos ou restrições, mas “eu sou homem de posição, nós pensamos política diferente e eu não voto em André”.

Quem parece “sobrar” neste jogo político é o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), também de olho no Senado e que pontua bem na região metropolitana, mas que sem espaço na situação, pode até disputar o governo do Estado pela oposição, consolidando a “terceira via”, possivelmente ao lado do PT e de Rogério Carvalho, que já contratou o publicitário Carlos Cauê para cuidar do marketing de sua campanha de olho na reeleição no próximo ano.

Convenhamos, se o governador que é a maior liderança política do Estado declara o voto em André Moura para o Senado e o provável “segundo nome” e presidente estadual do MDB, senador Alessandro Vieira, diz em público que respeita a intenção de Mitidieri, mas que não vai seguir sua orientação política, é ou não um exemplo explícito de falta de liderança de Fábio? Ou ele estaria formando a chapa “Torre de Babel”, onde ninguém fala a mesma língua? Como seria um segundo governo dele?

Como bem dizia o ex-governador (um dos maiores de todos os tempos) João Alves Filho (in memoriam), “quem lidera, não libera!”. Resta saber qual será a postura agora do ex-deputado André Moura, se vai para o “sacrifício” tendo que pedir voto em Alessandro, atendendo a orientação de Fábio Mitidieri, ou se tratará o “aliado” com a mesma “moeda”, no “olho por olho, dente por dente”! (Lei de Talião). Todo cuidado é pouco com uma chapa tão “energizada”! O “choque” pode ser letal…

Veja essa!

A estratégia governista para ganhar a eleição no próximo ano está bem definida: o projeto é “minar” a oposição e tentar vencer por W.O. Enquanto o governador monta seu time, buscando fortalecer suas bases formalizadas em 2024, nas eleições municipais, deputados de sua base “oferecem mundos” para a oposição.

E essa!

Tem liderança política do interior, que foi perseguido e prejudicado pelo agrupamento do governador na eleição municipal, mas que agora está fechando aliança e declarando voto em deputado estadual muito próximo de Fábio Mitidieri. Como será em 2026? O deputado estará no palanque da oposição ou a liderança estará no palanque do governador, cheio de desafetos do seu próprio município?

Exclusiva!

Ainda neste contexto já está em prática a ação do bloco governista para “minar” os adversários da oposição. O “foco” tem sido as lideranças que já declararam apoio a deputados como Thiago de Joaldo, Georgeo Passos, ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho e até quem tem boa relação com a prefeita Emília Corrêa.

“Máquina inchada”

Com tantas alianças sendo formalizadas pelo interior já visando 2026, a expectativa é que a máquina pública fique cada vez mais “inchada” até meados do próximo ano. E o pior: tem “aliado” em secretarias de Estado “tomando” lideranças de outros pré-candidatos da base governista. É de deixar qualquer um “curioso” com o “poder de convencimento” dessa turma…

Gleice na Secom

Pré-candidato a deputado federal em 2026, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, antecipou sua saída da Secretaria Municipal de Comunicação, após reunião com a prefeita Emília Corrêa. Sua adjunta, a competente jornalista Gleice Queiroz vai assumir a titularidade da Pasta a partir de agora. Além de muito competente, trata-se de um nome bastante combativo, leal e que já vinha defendendo a gestão municipal na “linha de frente”.

Tem que ter posição

Apesar de se deixar transparecer que a saída de Ricardo Marques da Secom foi amistosa, justiça seja feita, suas declarações recentes incomodaram aliados da prefeita Emília Corrêa, em especial sobre a possível fusão do Cidadania com o PSB e seu “flerte” com o governador Fábio Mitidieri. A impressão é que Ricardo, com o “gesto pró-Fábio” perdeu todas as chances de assumir a PMA no próximo ano, desagradando não apenas Emília, mas os liderados do empresário Edivan Amorim…

Lucro do Banese

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou sobre a queda no lucro do Banco do Estado de Sergipe – Banese. Segundo o parlamentar, números apontam que houve uma redução no comparativo do primeiro semestre de 2024 com 2025. “O Banese teve lucro líquido de R$ 23,1 milhões no segundo trimestre de 2025. Já no primeiro trimestre esse lucro ficou em R$ 21,8 milhões. Ou seja, no primeiro semestre desse o banco teve um lucro de R$ 44,8 milhões. Ano passado, o lucro do Banese no primeiro semestre foi de R$ 72,6 milhões, caindo quase R$ 30 milhões”, detalhou Georgeo.

Georgeo Passos I

O deputado disse que só o Presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, pode explicar essas informações. “É importante que Queiroz traga essas informações para Assembleia Legislativa, informando aos colegas deputados e deputadas o porquê dessa redução”, sugeriu Passos.

Georgeo Passos II

Os números apresentados em plenário são do site oficial do Governo de Sergipe. “O governo divulgou o percentual do lucro no trimestre, mas quando somamos os dois trimestres de 2025 e comparamos ao primeiro semestre de 2024 observamos essa queda grande no lucro do Banese. Tem algo errado e nós precisamos entender de fato o motivo dessa queda”, pontuou.

Inadimplência

Georgeo disse que é preciso saber se a inadimplência no Banco aumentou, se as garantias dos empréstimos são sólidas e o banco não está tendo prejuízo nessas operações. “O Banco vinha ano passado com a notícia positiva de recorde de lucro registrado na casa de R$ 146 milhões (ano de 2024), possivelmente vai ter esse ano uma redução drástica em seu lucro, de acordo com essa informação publicada ontem

Vitória dos táxis-lotação

Um avanço importante para a mobilidade urbana de Aracaju foi alcançado nessa quinta-feira (2). Foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 391/2025, que define normas sobre o Serviço de Transporte Complementar Urbano. Nesta modalidade, estão incluídos os chamados táxis-lotação. Enviado pela prefeita Emília Corrêa ao Legislativo, o texto visa atender às necessidades de deslocamento dos cidadãos de diversos bairros da Zona Sul da cidade, além de regulamentar a atuação dos prestadores deste serviço.

Emília Corrêa I

A prefeita celebrou a aprovação e ressaltou que ela representa uma conquista histórica ao atender requisição feita há anos por motoristas que trabalham em cooperativas de transporte complementar, dando dignidade e segurança jurídica. “Eles andavam muito instáveis, muito inseguros com a questão da regularização, da legalidade. Então, foi com isso que a gente se preocupou. Eu trabalhei com isso desde quando era vereadora, pude acompanhá-los no Ministério Público e pude acompanhá-los na Câmara”, destacou.

Emília Corrêa II

O projeto estabelece critérios para garantir a continuidade e a qualidade na prestação do serviço, atendendo a exigências de regularidade, segurança, higiene, conforto e eficiência. Para a prefeita Emília, ao definir regras claras para o planejamento, funcionamento e fiscalização da atividade, o texto também oferece mais segurança e opções para os usuários de transporte.

Emília Corrêa III

“O usuário em Aracaju tem que definir de que forma ele quer ir, e ele tem que ser transportado em segurança jurídica, e em segurança mesmo. Estando regularizado, estando regulamentado, vai dar segurança para o usuário, vai dar opção. Então, o município gera essas opções, se ele quiser ir de ônibus, ele vai, se ele quiser ir de transporte complementar urbano, que é legal, ele vai, ele não vai passar nenhum transtorno”, completou. A emenda à Lei Orgânica que estabelece que o Município tem competência para conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte complementar urbano, de autoria do vereador Pastor Diego, foi aprovada em 2023.

Trabalho da SMTT

Já o projeto enviado pelo Executivo à Câmara é fruto do trabalho técnico realizado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e de diálogo com as cooperativas prestadoras do serviço. Ele dispõe que os serviços deverão ser explorados sob o regime de autorização, precedida de procedimento público de chamamento ou credenciamento, pela modalidade alternativa ao serviço de transporte coletivo convencional.

Competências

O projeto traz a previsão das competências de fiscalização e gerenciamento do serviço a serem exercidas pela SMTT, além de regra transitória. Até a implementação definitiva do sistema, cooperativas registradas há pelo menos 3 anos deverão prestar os serviços de acordo com rotas e linhas preestabelecidas.

Termos

No texto, ainda estão incluídos pontos como a delimitação da prestação dos serviços no âmbito da zona sul do território aracajuano; os requisitos e as condições para a outorga do termo de autorização aos motoristas cooperados; a fixação da forma de cálculo da tarifa; a garantia dos direitos dos usuários; a criação da Taxa de Vistoria e Fiscalização; e a criação do sistema disciplinar para os autorizatários.

Taxistas

A prefeita Emília antecipou ainda que o cuidado da gestão também se estenderá à atuação dos taxistas. “Eu digo que eles podem contar conosco, com a prefeitura também. Existem alguns projetos, inclusive dentro do nosso plano de governo, também para os taxistas, no sentido de fazer com que eles tenham também espaço e não sejam prejudicados. Mas é claro que é o consumidor, é o usuário que vai definir se vai de táxi, se vai de transporte coletivo, se vai de ônibus ou se vai de patinete”, finalizou.

Maysa no Jardins I

Outubro começa em clima de encanto, música e celebração no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Neste sábado, 4 de outubro, às 16h, a cantora Maysa Reis abre a programação especial em homenagem às crianças com um show gratuito na Praça de Alimentação Jardins.

Maysa no Jardins II

Com sua voz marcante e interpretações singulares, a artista promete alegrar o público ao som de clássicos infantis e sucessos da música brasileira, em um repertório preparado para encantar gerações. Será um momento de encontro entre famílias, onde a magia da infância e a alegria da música vão se entrelaçar em uma tarde inesquecível.

Maysa no Jardins III

“Preparamos uma programação para as famílias aproveitarem o Shopping Jardins como espaço de convivência e afeto, onde as memórias são construídas em torno da cultura, do lazer e da alegria compartilhada”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do empreendimento. No mês dedicado à garotada, as famílias têm a oportunidade de curtir também uma animada corrida indoor, show de manobras sobre duas rodas e um divertido Halloween. Confira a programação:

