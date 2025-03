Será que na “propaganda do governo Mitidieri” também falta água? 

Já estamos caminhando para a metade do terceiro ano do governo de Fábio Mitidieri (PSD) e, assim como em gestões anteriores, o povo sergipano continua sofrendo com os constantes desabastecimentos sobre o fornecimento de água nas torneiras. Este é um problema antigo que a DESO, com o seu universo de técnicos, não consegue encontrar uma solução definitiva. Quem acompanha os noticiários locais em Sergipe vai entender do que este colunista está relatando.

Chega a ser humilhante ver as pessoas concedendo entrevistas em programas de rádio, em telejornais ou programas de grande audiência e clamando sobre a falta de água em suas residências. Críticas que vêm sempre acompanhadas da afirmação revoltante que as faturas emitidas pela DESO chegam rigorosamente em dia, sem atrasos, sem perdão, sem qualquer tipo de desculpas. E se o contribuinte não pagar, aí aquele desabastecimento “pontual”, passa a ser continuado e/ou definitivo…

E aqui este colunista não está diminuindo o trabalho dos bravos guerreiros, assessores e trabalhadores da DESO. Mas questionando a falta dos investimentos devidos pelo governo do Estado. Justiça seja feita, talvez esta carência seja antiga na Companhia, mas parece muito mais “cômodo” para o governo “transferir” parte da sua responsabilidade para a iniciativa privada, numa tentativa de “ocultar” sua incompetência e deficiência administrativa.

E, por enquanto, a Iguá Saneamento não tem culpa sobre o que está acontecendo! Pelas bandas do Sertão sergipano a adutora do semiárido rompeu mais uma vez deixando inúmeras residências sem água nas torneiras! A informação é que cidades como Carira, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pinhão, Pedra Mole, Gararu, Ribeirópolis, Pedra Mole e Nossa Senhora da Glória ficaram desabastecidas mais uma vez!

Nesta quinta-feira (13), o abastecimento ficou comprometido nos municípios de Lagarto, Simão Dias, Riachão do Santas e na Colônia Treze, para suposta manutenção na subestação da Estação de Tratamento de Água Piauitinga. Já em Aracaju, em plena capital do Estado, moradores reclamam com frequência sobre falta de água nos programas de rádio e emissoras de televisão. E, como perguntar não ofende, como ficará a prestação dos serviços quando a Iguá assumir sua responsabilidade contratual?

Há quem aposte positivamente na “privatização parcial” dos serviços de água e esgoto da Companhia; já há quem avalie essa “transferência de responsabilidade” como um risco, inclusive para o futuro da DESO. Mas a propaganda do governo de Fábio Mitidieri (PSD) fala em devolução da dignidade, da vida e da esperança com a concessão. Enquanto isso falta água em diversas partes do Estado de Sergipe. Talvez só não falte na “propaganda do governo”. Talvez…

Veja essa!

O Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Sergipe, visando garantir a segurança dos frequentadores do Estádio Estadual Lourival Baptista, a Arena Batistão.

E essa!

O ajuizamento da ACP foi realizado em razão das irregularidades apontadas em relatórios do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), que indicam a falta de algumas medidas de segurança essenciais para a prevenção de incêndios e pânico.

Problemas identificados

Entre as deficiências identificadas estão: problemas na sinalização de emergência, falhas do sistema de hidrantes e na iluminação de emergência, saídas de emergência e necessidade de manutenção dos alarmes de incêndio, bem como a falta de sistema de monitoramento para evitar ações de vandalismo.

Providências

Diante dessas constatações, o MPSE requer a adoção imediata de providências para a correção das irregularidades, bem como a apresentação do Atestado de Regularidade do estádio, documento indispensável para seu funcionamento seguro, em um prazo de até 30 dias.

Exigência

Enquanto as adequações não forem implementadas, o procedimento solicita que, em todos os eventos realizados no estádio, haja a presença de um caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) e uma Unidade de Resgate (UR) do CBMSE para garantir a segurança dos espectadores. Da decisão, cabe recurso.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) falou sobre a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) pedindo a interdição do Estádio Estadual Lourival Baptista (Arena Batistão) por operar irregularmente segundo relatórios do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE).

Georgeo Passos II

“Segundo documentos da promotoria, o local está funcionando sem alvará há 10 meses. Portanto, pedimos a atenção dos administradores da Arena Batistão para que evitem sair uma decisão judicial impedindo a utilização do espaço, tendo em vista a ação ingressada por falta dessas licenças”, disse Georgeo.

Georgeo Passos III

Georgeo fez o alerta em pronunciamento e ressaltou a importância dos eventos esportivos em andamento, que tem a Arena Batistão como sede de jogos importantes. “Imagine agora: Confiança, Sergipe e Itabaiana que estão em competições nacionais deixarem de utilizar aquela praça esportiva por uma ordem judicial tendo em vista essa situação”, ponderou.

Olha o MPF!

O Ministério Público Federal (MPF) promoveu mais uma reunião para tratar da prestação dos serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na região centro-sul de Sergipe. O encontro tratou de diversos temas como o fluxo de atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criação da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Lagarto e o processo seletivo para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL).

Envolvidos

Participaram do debate representantes do HUL, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Cremese), da Superintendência da Samu, da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto. Os representantes das prefeituras sergipanas de Lagarto, Salgado, Tobias Barreto, Poço Verde e Riachão do Dantas também participaram do evento.

Fluxo de atendimento

Ficou acordado que representantes do HUL, da Gerência Médica da Central de Regulação das Urgências em Sergipe e do Cremese devem se reunir para ajustar o fluxo de atendimento dos casos de urgência e de emergência nas ocorrências de traumas crânio-encefálico de nível II ou III. O ajuste do fluxo também deve incluir as situações com declaração de restrição de porta pelo médico do Hospital Universitário de Lagarto. A definição dos fluxos deve ser encaminhada ao MPF no prazo de 30 dias.

Samu

No mesmo prazo, a Central de Regulação das Urgências em Sergipe e a Coordenação do Complexo Regulatório da SES devem fornecer dados qualificados a respeito da utilização de veículos do Samu em transferências entre hospitais em Sergipe. O Samu vai de enviar ao MPF, em 15 dias, os dados sobre renovação de ambulâncias e localizações, com informação a respeito de desfazimento dos referidos bens, o que eventualmente poderão ser pleiteados pelos municípios.

Novos leitos

Em 30 dias, a Central de Regulação das Urgências em Sergipe, a Coordenação do Complexo Regulatório da SES, o HUL, a Associação Hospitalar de Sergipe – Hospital Nossa Senhora da Conceição e o município de Lagarto devem enviar informação ao MPF a respeito das providências para a criação de leitos de retaguarda. Tais leitos devem atender a região do centro-sul de Sergipe, abarcando os municípios de Lagarto, Simão Dias, Salgado, Riachão do Dantas, Poço Verde e Tobias Barreto.

UPA de Lagarto

Os representantes de Lagarto se comprometeram a enviar ao MPF todos os dados a respeito da comissão e os planos referentes à construção da UPA no município, no prazo de 15 dias.

Processo seletivo

Também no prazo de 15 dias, o HUL se comprometeu a enviar ao MPF informações atualizadas sobre o Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Médico-cirurgião Geral, que estava com publicação prevista para fevereiro de 2025.

Número de atendimentos

O HUL também deve informar o quantitativo de atendimentos de baixa complexidade (classificados como verde e azul) e o número de pacientes que permanecem no hospital por mais de 24 horas e por menos de 24 horas. Os dados são referentes ao ano de 2024. Em 15 dias, os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas devem enviar informações sobre os atendimentos realizados em 2024 na Clínica de Saúde da Família José Maroto e no Hospital Municipal Dona Caçula.

Olha o TJ/SE!

A presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), desembargadora Iolanda Guimarães, esteve nos fóruns das cidades de Itabaianinha e Riachão do Dantas. Acompanhada pelos assessores e gestores, este é o quarto ciclo de visitas que a presidente realiza neste projeto que visa percorrer as unidades jurisdicionais da capital e interior durante a gestão 2025-2027.

Pelo interior

O intuito do projeto é aproximar a gestão dos servidores e magistrados, ouvindo as demandas e necessidades que são próprias de cada unidade e já encaminhando as soluções. Já receberam a visita, as comarcas de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Cedro de São João, Propriá, Poço Verde e Tobias Barreto. Acompanharam as visitas, o juiz auxiliar da Presidência, Leonardo Almeida, o secretário de Administração, Thyago Avelino, a diretora de Segurança, Maria Pureza Machado; e a chefe do Departamento de Obras, Adriana Hagenbeck.

Em Itabaianinha

A primeira visita foi ao Fórum Dr. Zacarias Lourenço de Carvalho, na comarca de Itabaianinha. Nesta unidade da Justiça, a qual dispõe de uma vara de competência plena, a presidente foi recepcionada pelo juiz titular Gilson Guedes. A comitiva do TJSE percorreu todas as salas, incluindo gabinete e secretaria, o auditório onde são conduzidos os julgamentos do júri e demais ambientes.

Gilson Guedes

“A gente está tendo a oportunidade de testemunhar a Presidência do TJ, na pessoa da desembargadora Iolanda, verificar de perto a realidade das comarcas do interior. Itabaianainha é uma comarca que fica próxima à divisa de outro estado e sabemos que há uma demanda muito grande da gestão em Aracaju, então, a presidente sair da capital para conhecer as nossas demandas, querer ver o que está acontecendo, saber como o jurisdicionado está sendo atendido é uma iniciativa louvável”, observou o magistrado.

Eraldo do Frigorífico

O prefeito de Itabaianinha, Eraldo do Frigorífico, foi ao fórum e conversou com a presidente sobre parcerias para aprimorar os serviços no município. “Grande importância a desembargadora Iolanda vir ao nosso município, conhecer as novas demandas. Ficamos muito gratos e iremos estar atentos ao que precisar ser melhorado para o povo da nossa cidade”, disse o gestor municipal.

Riachão do Dantas

No Fórum Procurador Osman Hora Fontes, em Riachão do Dantas, também uma unidade jurisdicional com uma vara de competência plena, a presidente Iolanda Guimarães teve a oportunidade de conversar com magistrados e servidores sobre a estrutura dos fóruns e as condições de trabalho, bem como sobre melhorias que poderão ser empreendidas na unidade.

Iolanda Guimarães

“Nós temos feito essas visitas aos fóruns para observar o que precisa ser aperfeiçoado. Neste, aqui em Riachão, vemos que é necessária uma reforma, uma ampliação para acomodar servidores, magistrados e os nossos jurisdicionados com mais conforto. Por isso, é tão importante esta dinâmica de visitas para entendermos a realidade vivenciada nas comarcas do interior e trabalhar em prol de uma qualidade de trabalho para magistrados e servidores”, destacou a presidente do TJSE, desembargadora Iolanda Guimarães.

Em Riachão do Dantas

A juíza titular de Riachão do Dantas, Bruna Aparecida Caetano Rocha, recepcionou a comitiva da Presidência e compartilhou as necessidades da comarca. “Considero muito importante e relevante essa aproximação da Presidência, da Gestão, para verificar in loco as condições dos fóruns, as condições de trabalho de magistrados e servidores, o que traz, consequentemente, um aprimoramento da atividade jurisdicional. Como Riachão do Dantas foi elevada à comarca, já que antes era distrito de Arauá, precisa de um olhar especial da administração sobre a estrutura do fórum, a fim de proporcionar um melhor conforto para servidores, magistrados e jurisdicionados”, relatou a magistrada.

Eleitos no TRE/SE

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) elegeu novos três membros, titulares e suplentes, nas classes de desembargador e juiz de Direito, para compor o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Durante a sessão administrativa, foi eleito para ocupar uma das vagas de suplente, na classe desembargador, o Des. João Hora Neto.

João Hora Neto

O magistrado é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ingressou no Poder Judiciário de Sergipe em 1989 e passou por diversas comarcas, incluindo Porto da Folha, Neópolis, Laranjeiras, Lagarto, Estância e Aracaju. O desembargador é professor-associado de Direito Civil na UFS desde 1992, membro-fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual (IBDCONT/SE) e autor de diversos artigos e capítulos de livros jurídicos.

Brígida Declerc

A juíza Brígida Declerc Fink foi escolhida para integrar a Corte do TRE-SE como membro titular. Ela já integrou o colegiado anteriormente, durante o biênio de 04/05/17 a 04/05/19, atuando como juíza membro substituta e também como membro auxiliar entre 20/08/18 a 17/12/18.

Leonardo Santana

O juiz Leonardo Souza Santana Almeida, por sua vez, foi eleito para exercer o cargo de membro suplente na classe juiz de direito. Ele possui uma ampla trajetória no TRE-SE, atuando como juiz membro titular entre 23/04/19 a 23/04/21. Leonardo Almeida também foi juiz-membro substituto no biênio 2016/2018 e no biênio 2022/2024. Além disso, exerceu a função de juiz auxiliar da propaganda nas eleições gerais de 2022.

Olha a PMA!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou a criação de uma ala de atendimento exclusivo para crianças dentro do Hospital Municipal Fernando Franco, na Zona Sul da capital. A nova estrutura terá entrada independente e leitos exclusivos garantindo um ambiente próprio para o atendimento infantil. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação entre crianças e adultos.

Fernando Franco

Durante a visita à unidade, Emília Corrêa destacou que as obras seguem em ritmo acelerado e que a nova estrutura deve estar pronta nos próximos 60 dias. “Já estamos agindo, já estamos mudando e temos um prazo em torno de 60 dias para termos esse atendimento exclusivo para crianças dentro do Hospital Fernando Franco. Será como um hospital da criança aqui dentro, com tudo separado, entradas separadas, para que as crianças tenham um espaço exclusivo, exatamente para não correrem risco de contaminação, até mesmo com adultos, porque são situações diferentes”, afirmou a prefeita.

Ala Infantil

A criação da ala específica para atendimento infantil é uma resposta direta à demanda da população por um espaço mais adequado e humanizado para o atendimento pediátrico. Além da estrutura física diferenciada, a unidade contará com a qualificação de leitos para garantir atendimento mais eficaz às crianças que precisam de cuidados especiais. Segundo a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, um dos principais avanços será a ampliação dos leitos de estabilização para casos mais graves.

Débora Leite

“Antes, tínhamos apenas três leitos de estabilização, o que era insuficiente para atender crianças que precisavam de oxigênio ou aguardavam UTI. Agora, vamos qualificar esses leitos, considerando o déficit de UTI pediátrica no estado. Sete leitos serão amarelos, destinados a crianças que precisam de monitorização e oxigênio, principalmente em períodos de maior demanda, como na sazonalidade, garantindo um atendimento mais seguro e eficaz”, explicou a secretária.

Júlio França

A expectativa é que, com essas adequações, o atendimento pediátrico na rede municipal de saúde seja possa ser aprimorado trazendo mais segurança e dignidade para as crianças e suas famílias. O arquiteto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Júlio Franca disse que todas as adequações que estão sendo realizadas seguem um cronograma e devem ser entregues no máximo em 60 dias. “Desde o início das adequações, que começaram nos primeiros dias de fevereiro, nós estamos fazendo as melhorias necessárias como a reforma do piso, pintura e a parte que diz respeito a ala da criança estará ponta no prazo máximo de 60 dias”.

Demandas atendidas I

Acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Débora Leite, a visita da prefeita também teve como objetivo acompanhar o andamento das adequações que foram solicitadas pela população durante visita surpresa realizada pela gestora à unidade no início de janeiro. Assim como na visita anterior, Emília percorreu as instalações do hospital, conversou com profissionais de saúde e pacientes, buscando compreender as principais demandas e desafios enfrentados pela unidade.

Demandas atendidas II

Além da implantação da ala específica para o atendimento infantil, a prefeitura também executou melhorias estruturais no Hospital Fernando Franco, atendendo a pedidos feitos pela população. Entre as mudanças, está a separação das enfermarias masculina e feminina, medida que visa proporcionar mais privacidade e conforto aos pacientes. A iniciativa faz parte de uma estratégia da gestão municipal de aproximar a administração pública dos serviços essenciais, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas de forma eficaz.

Nestor Piva

Nesta sexta-feira (14), a Prefeita Emília Corrêa estará no Hospital de Pequeno Porte Nestor Piva para solenidade de apresentação das melhorias feitas na Unidade. Os anúncios estão previstos para as 7 horas.

Cristiano Cavalcante I

O Opera Mulher, que integra procedimentos voltados à saúde feminina dentro do Opera Sergipe 2, destacou-se pelo cuidado inédito de pessoas com endometriose, principalmente ao considerar o sofrimento de muitas mulheres que vivem com a doença. Para o deputado estadual Cristiano Cavalcante, líder do governo na Assembleia Legislativa, a criação desse programa e a inclusão do tratamento da endometriose demonstra a sensibilidade do governador Fábio Mitidieri com a causa.

Cristiano Cavalcante II

“A endometriose causa um sofrimento que, muitas vezes, é incompreensível para quem não vive com a doença, mas por reconhecer que é preciso unir esforços para garantir a qualidade de vida de mulheres que vivem com essa doença, o governador Fábio Mitidieri incluiu o tratamento desta doença dentro do Opera Sergipe 2, por meio do Opera Mulher”, explicou o deputado.

Cristiano Cavalcante III

Além disso, Cristiano acredita que é possível ampliar a rede de apoio de mulheres diagnosticadas com essa doença, que tem como característica as fortes dores, chegando a trazer o risco da infertilidade. “Hoje, muitas mulheres com essa doença têm sua estrutura familiar como única base de apoio durante o tratamento. Por acreditar que o acolhimento é essencial no tratamento de uma doença como essa, protocolei na Assembleia Legislativa o projeto de lei nº28/2025, que cria um Programa de Apoio Psicológico e Nutricional para auxiliá-las durante o tratamento, desde o diagnóstico”, complementou Cristiano Cavalcante.

Maurício Maravilha I

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) apresentou na Câmara de Municipal de Aracaju, um Projeto de Lei inovador propondo a criação de Jardim de Chuva em diversos pontos da cidade. A iniciativa visa implementar uma solução sustentável para o manejo de águas pluviais, contribuindo para a redução de enchentes e alagamentos, além de promover a melhoria da qualidade ambiental.

Maurício Maravilha II

“Pensando na qualidade de vida dos aracajuanos, protocolei um Projeto de Lei de número 103/2025, na Câmara de Municipal de Aracaju, para criação e implementação de Jardim de Chuva. Este projeto visa ajudar a desafogar a rede de drenagem da cidade e de forma sustentável”, declara o vereador. Maurício Maravilha ressaltou ainda que está inciativa já funciona em outros Estados com maestria e que aqui será de grande revalida.

Maurício Maravilha III

“Está medida fundamental para tornar nossa cidade mais resiliente às mudanças climáticas e mais sustentável. Nos estados de São Paulo e Bahia este projeto é sucesso e um projeto de forma sustentável, que traz benefício para toda população”, afirma o vereador

Magistério em alerta

Reunidos em assembleia geral, professoras e professores decidiram se manter em estado de assembleia permanente. A categoria tomou esta decisão após o presidente do SINTESE, Roberto Silva, informar que havia recebido uma ligação do secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, agendando uma audiência, entre SINTESE e Governador de Sergipe, que vai acontecer no próximo dia 20 de março, às 16h no Palácio dos Despachos.

Sobre Socorro

Professores contratados pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro têm uma conquista para comemorar. Agora eles passam a receber férias e décimo terceiro salários, remunerações que não eram contempladas pela lei criada em 2015 e que regia esses contratos. Como resultado da luta do SINTESE e de sua categoria, a Prefeitura de Socorro enviou à Câmara de Vereadores do município um projeto de lei que garante o pagamento de 13º salário e férias aos professores e professoras contratados que atuam na rede municipal de ensino.

Adenilde Dantas I

“Já vínhamos atuando nessa frente há um tempo. Em dezembro do ano passado, no período de transição da gestão municipal, nos reunimos com o vice-prefeito eleito, Elmo Paixão, para solicitar ações sobre esta pauta”, disse a diretora Jurídica do SINTESE, Adenilde Dantas. “Em janeiro deste ano, tivemos audiências com a Secretaria de Educação discutindo as pautas do magistério de Socorro”, comentou.

Adenilde Dantas II

“Essa foi uma grande conquista. Para os professores contratados, ainda falta o nivelamento das remunerações com o piso salarial nacional do magistério. Seguimos firmes na luta pela valorização dos professores e pela melhoria da educação em Socorro”, afirmou Adenilde. “Vamos manter as assembleias com a categoria, as reuniões e audiências com a gestão para manter e conquistar direitos para nossa categoria”, finalizou.

“Raízes da Sustentabilidade”

No dia 22 de março, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza o evento “Raízes da Sustentabilidade”, celebrando os 170 anos de Aracaju. Será no Parque da Sementeira. A programação inclui oficinas e Feirinha Criativa que visam promover práticas sustentáveis e valorizar a cultura local. Os empreendedores de moda, decoração e alimentação interessados em expor seus produtos devem preencher o formulário de inscrição até o dia 14 de março, às 18h. Serão selecionados 12 expositores, com foco em soluções sustentáveis, uso de materiais ecologicamente responsáveis e inovação. O resultado será divulgado no site da Prefeitura e no Instagram da SEMA (@meioambienteaju) no dia 18 de março.

Eliz Moura

A inadequação no vocabulário da comunicação governamental sobre recursos de acolhimento, proteção e de emancipação financeira dificulta a compreensão das vítimas de violência doméstica no Brasil. “Esta dificuldade compromete a compreensão das vítimas, retarda o socorro, mantém a indulgência e alimenta as estatísticas de mortes de mulheres em todo território nacional”, denúncia Eliz Moura, radialista, jornalista, pós-graduada em marketing e pós-graduanda em gestão de pessoas no ambiente corporativo.

Informações institucionalizadas

“A vítima de violência doméstica, em situação de vulnerabilidade social, cadastrada no CadÚnico, deve se dirigir ao CREAM, em busca de acolhimento e atendimento psicossocial, solicitar uma medida protetiva e ser beneficiada com o Cartão CMais Mulher, um programa governamental de assistência financeira emergencial, podendo ser encaminhada ao mercado de trabalho. Este é o tipo de comunicação corporativa que se conecta rápida e seletivamente com as autoridades. Mas ignora o contexto social da vítima, já apontado nas estatísticas como majoritariamente composto por mulheres pobres, pretas e de baixa escolaridade”.

Sandra Pereira

“A mulher agredida e ameaçada de morte precisa saber que tem o direito de ser retirada com urgência do episódio da agressão, receber o atendimento médico, psicológico, a orientação jurídica, além da assistência financeira de forma direta, clara e objetiva”, alerta a jornalista Sandra Pereira, evidenciando que a comunicação corporativa é eivada de vocábulos e adjetivações que circundam exclusivamente o universo governamental e não evita mortes.

Dominação e isolamento

“É preciso alertar as mulheres que ciúme excessivo não é prova de amor. O controle de roupas, imposição de comportamentos, enquadramento de imagem e limitação de mobilidade são indícios fortes de dominação da identidade e contenção da expressão feminina. Este pode ser o início da invalidação da pessoa”, disse. Sobre o isolamento social ele disse que é mais um passo para a exclusão dos grupos de apoio primário e secundário. “Primeiro, a mulher é isolada da família, onde se concentram os membros que podem impedir a agressão. Simultaneamente, a vítima é isolada dos amigos, que podem denunciar ou encorajar a denúncia contra o agressor.

Eliz Moura

Alex Melo I

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o vereador Alex Melo (PRD) recordou a data na Câmara Municipal de Aracaju e prestou sua homenagem. “Quero começar destacando a minha parceira da vida, minha esposa, uma grande mulher. Somos casados há 22 anos e com muito orgulho, foi a minha primeira namorada. Nos conhecemos aos 13 anos de idade e aos 17, começamos a namorar. O casamento foi consequência e firmamos esse laço de amor com a construção da nossa família linda. Minha companheira de todo o tempo é um grande exemplo e em nome dela, homenageio todas as mulheres”.

Alex Melo II

Em seguida, o parlamentar exibiu um vídeo que fez em homenagem a todas as mulheres. “Todas as mulheres são muito especiais e importantes, merecem essa singela homenagem. Elas ajudam no fortalecimento da família e crescimento da sociedade. Homenageio também a primeira prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa, a primeira deputada federal por Sergipe, Yandra Moura, minhas colegas vereadores Thanata, Sônia Meire, Moana Valadares e Selma França. Todas as mulheres de Aracaju, de Sergipe e do Mundo merecem essa homenagem”, comemora.

Selma França I

A vereadora Selma França (PSD) esteve reunida com o secretário-chefe da Secretaria de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, para tratar da liberação de bandeiras e instrumentos na final do Campeonato Sergipano. Acompanhada do vereador Milton Dantas (PSD) e do ex-vereador Paquito, Selma defendeu a importância da participação ativa dos torcedores na final do campeonato.

Selma França II

Segundo a parlamentar, a proposta visa permitir que torcedores levem bandeiras e instrumentos para incentivar seus times durante a partida, tornando o ambiente do Estádio Estadual Lourival Baptista ainda mais vibrante. No entanto, a medida não se aplicaria às torcidas organizadas, sendo destinada apenas aos demais torcedores.

Selma França III

“O futebol é paixão e cultura, e essa liberação trará mais emoção ao espetáculo, sempre com respeito e segurança para todos e todas. Defendo que o ambiente esportivo seja um espaço para famílias, fãs do esporte e torcedores, onde possam expressar sua paixão pelo clube da maneira mais segura possível”, destaca Selma França. A solicitação foi formalmente apresentada e a expectativa é que em breve haja uma resposta positiva para a proposta.

Rodrigo Fontes I

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) fez um pronunciamento importante no pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju, destacando dois temas centrais: o lançamento da fase 2 do programa Opera Sergipe e os avanços no projeto de revitalização da Orla de Atalaia.

Rodrigo Fontes II

Em sua fala, Fontes inicialmente parabenizou o Governo do Estado e o secretário de Saúde, Dr. Cláudio Mitidieri, pelo sucesso da iniciativa, que visa oferecer cirurgias de alto custo, como bariátricas e ortopédicas, a pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a esses procedimentos. O vereador compartilhou sua experiência ao acompanhar o lançamento do programa e destacou a emoção das mais de 5 mil pessoas atendidas, enfatizando a importância de ações que promovem qualidade de vida à população.

Rodrigo Fontes III

“Eu vi o sorriso no rosto das pessoas, eu vi a emoção que as pessoas sentiam em saber que não só a estética iria mudar, mas também a qualidade de vida, através das cirurgias que serão feitas através desse programa. Eu quero parabenizar o secretário Cláudio Mitidieri pelo empenho para que esse programa fosse lançado nesta segunda fase. E cada dia eu digo que eu estou no caminho certo, estou fazendo política ao lado de pessoas que realmente trazem resultado prático para a sociedade”, destacou Rodrigo.

“Sunset Run”

A edição 2025 da tradicional e aguardada corrida de rua “Sunset Run” está chegando. A partir das 16h do próximo dia 5 de abril, no Clube da Caixa, em Aracaju, os corredores largarão para mais uma etapa do calendário de provas da Speed Sports no ano. A edição poderá ser disputada em três distâncias (2.5, 5 e 10 km) e as inscrições já estão abertas e disponíveis através do site Ticket Sports

Olha o kit!

A “Sunset Run” dispõe de duas opções de kit: o Quero Correr, que inclui sacola, medalha, número de peito, medalha, chip descartável, kit lanche e hidratação, com valores a partir de R$89,90, e o Completo, que além dos itens do kit anterior, inclui uma camisa dry-fit e um brinde enviado pela organização do evento, com valores a partir de R$119,90. As informações acerca da retirada dos kits serão disponibilizadas em breve.

Recomendações

Seguindo a recomendação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a idade mínima para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é de 14 anos (com limite de 5 km). Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor, com exceção de lotes promocionais, relâmpago e as escuras, sendo necessária a comprovação documental.

Fotografia Itinerante

Valorizando o resgate da memória, da ancestralidade e da identidade nordestina, o Estúdio Fatú: Fotografia Itinerante, projeto aprovado pela Funarte – Rede das Artes Marcantonio Vilaça 2023, chega a Aracaju no sábado (15), oferecendo ao público a oportunidade de ser fotografado e receber sua imagem impressa gratuitamente. A ação acontece das 8h às 11h, no Mercado de Artesanato Thales Ferraz.

Impressão na hora

A impressão das imagens acontece na hora, em formato 10×15 cm, utilizando uma impressora portátil. Além disso, 20 fotografias captadas nesta edição em Aracaju serão selecionadas para uma exposição em abril, também na capital sergipana, em tamanho A3. Ao final da mostra, as imagens expostas poderão ser retiradas pelos fotografados, mediante apresentação de documento. Todo o evento é gratuito e não necessita de inscrição prévia.

Mural exclusivo

O cenário do estúdio também contará com um mural exclusivo, criado pela artista sergipana Larissa Vieira, graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Sergipe, trazendo elementos visuais que dialogam com a proposta do projeto e com a identidade cultural de Aracaju. “O Estúdio Fatú é um portal para a leveza e a transmutação. Ele rompe com a rotina e convida ao encantamento, como pontua Íria Barbosa. E esse encantamento não toca apenas quem é fotografado – ele também nos atravessa e nos transforma a cada nova edição”, destaca Maia Gonçalves, uma das fotógrafas do projeto.

Sobre o Estúdio

Criado em 2023, o Estúdio Fatú é um coletivo de mulheres baianas formado pelas fotógrafas Maia Gonçalves (Irecê), Íria Barbosa (Jacobina) e Íris Brito (Conceição do Coité), além da produtora executiva Juliana Carolina (Salvador). Inspirado nos estúdios fotográficos da África Ocidental entre as décadas de 1950 e 1960, e na regionalidade nordestina, o projeto já fotografou mais de 200 pessoas, valorizando o retrato como memória e identidade.

Alô Pacatuba!

Nesta quarta-feira (12), Pacatuba participou do evento “Feijão com Arroz”, realizado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac. A iniciativa teve como objetivo apresentar os avanços conquistados pelo programa, a adesão de novas cidades e o impacto das ações voltadas ao desenvolvimento do turismo sergipano. Pacatuba já foi inserida no Vai Turismo, projeto que visa contribuir com ações e estratégias que desenvolvam o turismo local promovendo o desenvolvimento socioeconômico do município e foi o destaque no evento que reuniu prefeitos de outras cidades sergipanas.

Iara Martins

Nosso município tem um potencial gigantesco e todos precisam conhecer o Pantanal Nordestino que abrigamos, além das outras peculiaridades que só nós temos. Também não posso esconder a alegria de saber pelo presidente Marcos que Pacatuba é o segundo destino sergipano escolhido por turistas internacionais. E com o município adepto do projeto, só temos a crescer ainda mais”, projetou a prefeita Iara Martins (PSD).

Genivaldo Vieira

“É um grande avanço para o turismo de Pacatuba estar inserido nesse projeto maravilhoso. O Vai Turismo vai alavancar e impulsionar o turismo na região norte de Sergipe gerando emprego e renda, mas para que tudo isso ocorra é necessário a qualificação de toda mão de obra”, ressaltou o secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira.

RioMar Aracaju

Com o apoio do Ministério Público de Sergipe, por meio do Caop de Defesa dos Direitos Humanos, além do RioMar Aracaju, Yázigi, Projeto Aracaju Acessível e NEO Comunicação Visual, a exposição homenageia os 170 anos de Aracaju, celebrados em 17 de março. A mostra também celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março. Para a edição de 2025, os alunos e alunas do IncluZoom irão apresentar registros de 21 pontos turísticos da cidade, escolhidos em colaboração com os Departamentos de Turismo e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Guia Turístico Acessível

As imagens expostas, assim como outras capturadas pelos alunos do IncluZoom, farão parte do ‘Guia Turístico Acessível Aracaju Além das Lentes’, um material digital que reunirá informações sobre os principais atrativos da cidade, incluindo museus, parques, bibliotecas, praias e muito mais. Além de destacar os pontos turísticos, o guia trará informações detalhadas sobre as condições de acessibilidade física e digital desses locais, ampliando a conscientização sobre a importância da inclusão no turismo e na vivência dos espaços urbanos.

Curso de fotografia

O IncluZoom, curso de fotografia voltado para a inclusão de aprendizes com deficiência intelectual, em parceria com o Instituto Lucas e Mariana Aribé de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência (Iluminar), promove mais uma edição da exposição ‘Aracaju Além das Lentes’, que acontecerá de 15 a 23 de março, no RioMar Aracaju.

Semana Cajucidade I

No ano em que Aracaju completa 170 anos de história, o Shopping Jardins brinda a população com uma programação especial para celebrar a cultura, a identidade e o orgulho de pertencer à capital sergipana. De 18 a 23 de março acontece a Semana Cajucidade – evento que vai agraciar o público de todas as idades com diferentes expressões artísticas, moda autoral, artesanato, gastronomia e muita música. As atividades serão realizadas em diferentes pontos do mall.

Semana Cajucidade II

Entre as atrações musicais, estão Amorosa, Quinteto da Orquestra Sanfônica de Aracaju, Samba de Coco da Mussuca, Pedro Lua e Samba do Arnesto. Os shows gratuitos acontecem na Praça de Alimentação Jardins, a partir das 18h30. O evento contempla também exposições de artistas plásticos e fotógrafos, com a curadoria do artista Fábio Sampaio, exposição de moda autoral com Negra Luz e Rafaela Castro, criadora da marca Severinas, e flash tattoo com ilustrações criadas por Fábio Sampaio.

Semana Cajucidade III

Dando visibilidade a pequenos empreendedores, o Cajucidade vai agraciar o público com feirinha de produtos e delícias artesanais da Serra do Machado e do Instituto JCPM de Compromisso Social. A programação conta ainda com um festival gastronômico recheado de delícias regionais nas praças de alimentação e restaurantes com valores a partir de R$ 17. No cardápio, estão iguarias como gelatos de caju e manjelão, moqueca de mariscada, pizza de carne seca com catupiry e carne do sol grelhada na manteiga de garrafa com arroz, queijo coalho e macaxeira frita.

Dia Nacional dos Animais

Em alusão ao Dia Nacional dos Animais, celebrado no dia 14 de março, o Shopping Jardins realiza mais uma edição da campanha ‘Amigo Pet’. O evento, que visa promover a adoção responsável de cães e gatos resgatados pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), acontece neste sábado (15 de março), a partir das 16h30. A ação reunirá cerca de 20 animais, entre adultos e filhotes, no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso a Lojas Americanas.

Ajude a Adasfa

Os interessados em adotar um ou mais pets devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, e assinar um termo de responsabilidade. Além de encontrar um novo amigo, o público poderá contribuir com a Adasfa realizando doações de itens essenciais, como ração para cães e gatos, arroz para cães, remédios, materiais de limpeza e hospitalares, toalhas e lençóis usados. Quem preferir, também pode ajudar através da chave pix: 07.173.074/0001-79. A campanha reforça a importância da adoção responsável, incentivando as pessoas a oferecerem um lar seguro e afetuoso para animais que viviam nas ruas.

Ferreira Costa I

A Semana do Consumidor no Brasil, que tradicionalmente era celebrada em um único dia, agora se transformou em uma oportunidade incrível que dura uma semana inteira. Após o agito das festas de fim de ano, carnaval e o início das aulas, este período é a chance perfeita para aproveitar descontos imperdíveis. O Home Center Ferreira Costa já iniciou sua Semana do Consumidor, que vai até o dia 17 de março.

Ferreira Costa II

Durante essa semana, a empresa oferece uma série de promoções e ofertas especiais, tanto nas lojas físicas, no aplicativo. Os consumidores podem encontrar descontos de até 60% em produtos selecionados, com a possibilidade de pagar em até 10x sem juros e ainda contar com frete grátis em alguns itens. E, para deixar tudo ainda mais emocionante, há também ofertas relâmpago que surgem ao longo do evento. A expectativa da Ferreira Costa é de um aumento de 30% no número de acessos ao aplicativo, comparado ao ano anterior, com um volume histórico de vendas sendo aguardado para o Dia do Consumidor, em 15 de março.

Exposição

De 14 a 31 de março, a Ferreira Costa, localizada na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE, recebe a Exposição. Mãos que Bordam o Nordeste, da artista sergipana Maria Góes. Durante a visita, os participantes poderão conferir cerca de 10 quadros bordados, nos quais Maria usa linha e agulha, ao invés de tintas e pincéis, para retratar suas lembranças da infância em Nossa Senhora da Glória e até mesmo pontos turísticos de Sergipe. Um dos destaques da exposição é uma toalha bordada que conta a história do estado.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com