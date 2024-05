Sérgio Reis é favorito e Maratá pode decidir para Rafaela Ribeiro

Um município que é muito importante para o Estado de Sergipe e cuja disputa política costuma ser bastante acirrada é Lagarto. Lá a tradição do embate em “Bole-Bole” e “Saramandaia” está mais viva do que nunca! Sem contar que ainda tem a família Monteiro que, ao longo dos anos, conseguiu construir sua identidade própria, mas ainda não o suficiente para polarizar voltar a polarizar a disputa pelo comando da Prefeitura Municipal.

Depois de oito anos da gestão da prefeita Hilda Ribeiro (Republicanos), eis que vem à tona a possibilidade de a família Reis retomar o comando do município. O último prefeito eleito do agrupamento Saramandia foi Lila Fraga, que emergiu graças ao prestígio político da família e do desgaste que o “Bole-Bole” enfrentava após o rompimento político de Valmir Monteiro com Gustinho Ribeiro. Quando a oposição se dividia, facilitava o caminho dos Reis para a vitória nas urnas.

Unidos, Monteiros e Ribeiros venceram a eleição em 2016, mas a prisão de Valmir abriu uma “ferida” que talvez nunca mais chegue a cicatrizar; dessa briga, outras dissidências surgiram no “Bole-Bole” com figuras tradicionais como Cabo Zé e Luíza Ribeiro, que passaram a fazer oposição à prefeita e a Gustinho. Em 2020, em uma eleição bastante disputada com o Saramandaia, apenas na “reta final” os Ribeiros despontaram e Hilda chegou à reeleição.

Desta vez, quem parecia “dividido” era o grupo Saramandaia, que “batendo cabeça” facilitou a vitória dos adversários; enfrentando um drama com sua saúde, o ex-prefeito Valmir ficou prejudicado e usou as poucas forças para ajudar a reeleger seu filho e deputado estadual Ibraim Monteiro. Hoje o agrupamento depende muito de Valmir para ser competitivo nas eleições que se aproximam, caso contrário, a tendência é que exista uma nova polarização entre Reis e Ribeiros.

Apesar de não ser o “mais querido” dos Saramandaia, o deputado estadual Sérgio Reis aceitou o desafio de disputar a prefeitura de Lagarto e tem ao seu lado o governador Fábio Mitidieri. Mais um erro estratégico, diga-se de passagem, do chefe do Executivo, que tem a família Ribeiro como sua aliada e que votou nele no município em sua campanha em 2022, além de ter o voto favorável da deputada Áurea Ribeiro em todos os seus projetos na Assembleia Legislativa.

Diante de um “cansaço natural” após oito anos de Hilda Ribeiro, há um certo “favoritismo” de Sérgio Reis em 2024, mas não se pode descartar a força do “Bole-Bole”. A jovem Rafaela de Hilda é a pré-candidata do grupo e tentar absorver a parcela do eleitorado que aprova a gestão atual. Mas ela vai para a eleição municipal com um “trunfo” que pode ser decisivo: o Grupo Maratá aprova sua indicação. E quem conhece a política de Lagarto sabe muito bem o quanto é decisivo este apoio…

Veja essa!

Falando em disputa acirrada, mais precisamente em Itabaiana, repercutiu muito o lançamento da pré-candidatura de Valmir de Francisquinho (PL) para prefeito novamente. Ele e seus aliados usam muito bem a estratégia equivocada de seus adversários de “copiar” a cor azul de Valmir.

E essa!

Nessa jogaram até o governador numa situação difícil de tentar “vender” a ideia que o “azul” é uma cor comum que representa Valmir, mas que também representa o PSD e outros partidos ou pré-candidatos. A turma que parece não conhecer a política serrana só precisa entender que eleição municipal é uma coisa e eleição estadual é outra completamente diferente.

Risco para Mitidieri

Estamos falando de dois municípios importantes em que o governador Fábio Mitidieri parece disposto a não ter limites para tentar ajudar seus aliados: Lagarto e Itabaiana. Se vencer, há um peso muito favorável para sua campanha de reeleição em 2026; se perder, o interior vai aumentar a pressão na Grande Aracaju para continuar fazendo a diferença para Mitidieri ou não…

Dois pesos…

Não custa lembrar que durante o 1º turno da campanha eleitoral de 2022 o governador atual teria ficado em terceiro lugar se Valmir de Francisquinho não estivesse impedido de disputar a eleição. Naquele momento o maior “cabo eleitoral” de Fábio era Edvaldo Nogueira (PDT) que, contrariado por ter sido preterido pelo grupo, parece ter “cruzado os braços”.

…duas medidas!

Quem cravou e manteve a pré-candidatura de Fábio Mitidieri foi o então governador Belivaldo Chagas, que “bancou” aquele projeto. E, no 2º turno, é evidente que a união das lideranças ajudou a vitória, mas não se nega o papel decisivo de André Moura para a “virada” na Grande Aracaju. Tem gente que não gosta, que fica incomodado, mas esta é a verdade…

Alô São Cristóvão!

Não foi apenas “ALAGAJU” que sofreu com as chuvas intensas dessa terça-feira (7). Em vários pontos do município de São Cristóvão a população ficou ilhada e na bronca. E, como perguntar não ofende, quem se responsabilizará pelas perdas dos móveis e eletrodomésticos? A chuva é um fenômeno natural, mas a falta de saneamento é um descaso que já deveria ter sido corrigido há tempos…

Maruim e Carmópolis

Não custa lembrar que municípios como Maruim e Carmópolis também sofreram com muitos alagamentos diante das chuvas dessa terça-feira. Como perguntar não ofende, quem acompanha e monitora o crescimento desordenado desses municípios? Será que a culpa é apenas do efeito climático ou parece que há um problema entre a cadeira e a mesa de quem governa?

“ALAGAJU”

O assunto vira meme, parece engraçado, mas é muito sério: Aracaju tem mais de 10 anos sem uma revisão do seu plano diretor. Edvaldo Nogueira é o gestor que mais comandou a cidade nos últimos 24 anos. Como perguntar não ofende, a quem interessa não revisar este plano diretor? Quem é que sempre trabalha contra esta revisão, inclusive junto à classe política, para “engavetar o assunto”? Sergipe é pequeno e todo mundo se conhece…

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde subiu à tribuna da Câmara de Aracaju para alertar novamente sobre os impactos causados pelas chuvas que acontecem na capital sergipana. “Infelizmente no dia de hoje, estamos vivendo mais uma vez o grande drama que Aracaju passa toda vez que chove. As notícias não são boas e a tendência é piorar. O que está sendo feito para resolver todos esses problemas? Nada! A cidade continua sendo construída da mesma forma que todo mundo já sabe que está dando errado”, declara o parlamentar.

Breno Garibalde II

Breno pontua que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia anunciada, já em 2015 foi feito um relatório constatando o que poderia acontecer. “Mas o que fizeram? O relatório foi engavetado! É assim que a gente constrói as nossas cidades: sem pensar nas emergências climáticas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. É necessário repensar o modelo de construção de cidade e isso é urgente! Vai precisar acontecer aqui o mesmo que está acontecendo no Sul do país, para que alguma providência seja tomada? Áreas das zonas Norte, Sul e Centro, completamente alagada e o que fazemos é cortar árvores e asfaltar tudo que é lugar. Isso não está certo!”, critica o vereador.

Breno Garibalde III

Ainda segundo Breno, um estudo recente realizado pela Plataforma Adapta Brasil, mostra que 35% dos domicílios aracajuanos estão em potencial risco de inundações. “Hoje já existem diversas soluções para mitigar esses efeitos, como jardins de chuva e praças alagáveis para poder reter a água da chuva e não causar tantos prejuízos. Tem jeito, mas precisa ter também urgência para resolver”, ressalta o parlamentar.

Patrimônio histórico

Outro problema abordado por Breno Garibalde em sua fala, foi sobre a falta de preservação do patrimônio histórico na capital sergipana. “A gente não tem políticas públicas que atuem nesse sentido. O risco de desabamento do prédio da “A Fonseca” está gritante há anos e nada é feito. O prédio está na lista de bens de interesse do município no Plano Diretor do ano 2000. O imóvel é datado de 1910, são mais de cem anos de história e o que vai ser feito? Derrubar? É inadmissível! Toda a fachada histórica da Rua da Frente poderia ser preservada, mas nada é feito. Enquanto isso, a gente viaja para conhecer e valorizar o patrimônio histórico de outras cidades”, declara Breno.

Alô Riachuelo!

A informação é que o município tem três pré-candidatos a prefeito: Petinho de João Grande (MDB) vai para a reeleição, mas ainda não definiu o vice; sua vice, Helena da Saúde está rompida politicamente e apoia a pré-candidatura de Júlio Leite (União). Derrotado na eleição de 2020, Helder de Pedão (PT) irá novamente para a disputa com Berg Hipólito como vice.

Diego Prado I

Em sessão especial realizada na Câmara de Vereadores de São Cristóvão, o vereador e pré-candidato a prefeito Diêgo Prado anunciou emenda do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 5 milhões, para beneficiar o sistema de transporte público da cidade, com a compra de novos veículos e a, consequente, melhoria do serviço prestado. A sessão recebeu a visita do empresário Adierson Monteiro, da Progresso, para debater a atual situação do transporte público na cidade e as soluções.

Diego Prado II

Durante a sessão, o vereador Diêgo apresentou emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira que será utilizada para melhorar o sistema de transporte público do município de São Cristóvão e explicou como se dará o processo. “Eu falo sobre a qualidade do nosso sistema de transporte público desde o meu primeiro mandato, porque recebo as reclamações das pessoas diariamente e também vejo nas ruas. Já estive na SMTT de Aracaju, na Progresso e, recentemente, fui ao gabinete do senador Alessandro para realmente pedir socorro”.

Diego Prado III

“Eu sabia que, enquanto senador, ele poderia nos ajudar com essa situação. Então ele disponibilizou esse valor de R$5 milhões em emenda, que será repassado ao Governo do Estado para conceder mais isenção de ICMS no valor do diesel, beneficiando as empresas, que, por sua vez, se comprometem em adquirir novos veículos para circular em São Cristóvão, beneficiando o nosso povo”, explicou o vereador.

Adierson Monteiro

Na tribuna, onde foi questionado pelos vereadores presentes na sessão, o empresário Adierson Monteiro afirmou que a Prefeitura de São Cristóvão precisa conceder subsídio financeiro ao sistema de transporte público da cidade se quiser renovação da frota e melhorias no serviço. “São Cristóvão, hoje, para renovar essa frota, – que todos dizem que está velha e caindo aos pedaços e é verdade, eu não preciso esconder embaixo do tapete, – deveria estar pagando mais de R$120 mil por mês só de subsídio, com essa frota que está aí. Como está no edital, com ônibus com ar-condicionado, wifi a bordo e mais, São Cristóvão terá que destinar uns R$7 milhões por ano para o transporte. Se não colocar, é brincadeira de mal gosto e enganar a população de São Cristóvão dizendo que ela vai ter esses benefícios um dia”, afirmou o empresário.

Desoneração

Uma decisão do Governo Federal que consiste em judicializar a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, entre eles o transporte público, por meio de uma ação impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), impactará diretamente nos custos do setor, assim como afetará milhões de passageiros que utilizam diariamente esse serviço. É o que afirma o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), representante das empresas integrantes do sistema de transporte da capital sergipana e região metropolitana.

Setransp na bronca!

Para se ter uma ideia do impacto econômico para o sistema de transporte público coletivo, já que a mão de obra é um dos principais custos da prestação dos serviços, sem a desoneração o percentual vai sair de 1% sobre faturamento para 20% sobre a folha, o que representa 4,93% sobre o faturamento, gerando um acréscimo de 393%. Caso a medida entre em vigor, o aumento dos custos já inicia este mês.

Raissa Cruz

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, afirma que a decisão para o fim da desoneração da folha de pagamento é um retrocesso para o setor. “Sabemos que a mão de obra é um dos principais custos da prestação dos serviços e é fundamental para o desenvolvimento do setor. Em Aracaju, já vivenciamos um cenário desafiador na atuação de algumas empresas. Com isso, a decisão impactará ainda mais o setor já que as empresas já sofrem tentando se restabelecer em consequência dos débitos acumulados em vários anos com a falta de fontes extra tarifárias, alto custo de combustível e manutenção, entre outros fatores”, salientou.

Efeito negativo

Em nota, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU avalia que, além do impacto da medida nas tarifas para o passageiro, a reoneração pode fazer o IPCA subir cerca de 0,2%, podendo chegar a 0,27%, considerando o peso relativo do transporte no cálculo da inflação, o que geraria um efeito negativo para toda a sociedade. Em cidades onde não há subsídio para as tarifas, o aumento do custo do transporte público pode variar de R$0,70 a R$ 1,00 por passageiro.

Sobre a desoneração

A desoneração da folha do setor de transporte público por ônibus urbano, que vem sendo aplicada desde 2013, substitui a contribuição previdenciária patronal, que corresponde a 20% sobre a folha de salários dos trabalhadores, por uma alíquota de 1% sobre o faturamento bruto das operadoras de transporte coletivo. Como resultado, há uma redução nos custos totais do serviço, já que a mão de obra é o principal item de custo da operação.

Alô Socorro!

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a indicação 82/2024, que solicita intensificação de patrulhamento e policiamento no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, com o objetivo de coibir crimes, principalmente de roubos e furtos, que estão sendo frequentes na região.

Samuel Carvalho I

“Segundo relatos de moradores, no Parque dos Faróis, em especial na Rua 53 e proximidades, meliantes estão atormentando os moradores, cometendo crimes de roubo, em posse de armamento de fogo. Por conta dessa queixa é necessária a intensificação do patrulhamento e policiamento na localidade” explicou Dr. Samuel.

Samuel Carvalho II

Recentemente, o parlamentar esteve no bairro para conversar com os moradores da região, que além de problemas na segurança, relataram também dificuldades de acesso à saúde e falta de saneamento básico. Segundo Samuel, ele seguirá atento às necessidades da localidade, que pode contar com seu mandato. A solicitação foi feita ao governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, através do Comandante Geral da Polícia Militar de Sergipe, Alexsandro Ribeiro.

Olha o PSDB!

O advogado Thyago Silva tomou posse como presidente do diretório municipal do PSDB. Membro de longa data do partido, Thyago já foi presidente do Instituto Teotônio Vilela e liderou a juventude partidária por muitos anos. Com vasta experiência como militante, especialista em direito administrativo e gestão, sua trajetória desde os movimentos estudantis até os bastidores das campanhas o preparou para assumir os processos naturais de renovação partidária e enfrentar os desafios de promover as bandeiras do PSDB em Aracaju e Sergipe.

Eduardo Amorim

Ele se junta a uma equipe de nomes experientes do partido, com a missão de reorganizar o diretório para as próximas eleições, colocando sua força e experiência a serviço da sigla. Uma promissora aposta para o futuro da política em nossa cidade. Na ocasião, o presidente estadual da sigla, o ex-senador Eduardo Amorim, o parabenizou desejando boa sorte no novo desafio e completou dizendo: “Com a força e os ideais dessa nova geração que está chegando, acredito que vamos transformar a realidade de Aracaju e do nosso estado”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

