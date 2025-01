Sessões na CMA serão mais “movimentadas” e “intensas” que na Alese 

No próximo ano os sergipanos irão às urnas para escolherem o presidente, o governador, senadores, deputados federais e estaduais, para quem este colunista faz um alerta: o Parlamento Estadual está muito aquém daquilo que a sociedade sergipana espera dele, os resultados não são satisfatórios, os debates na Alese não repercutem mais e o pior: a tendência é que as sessões da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) sejam mais “movimentadas” e “intensas”, uma lógica “invertida”, diga-se de passagem.

E aqui o titular deste espaço não está a diminuir o trabalho dos vereadores da capital! Muito pelo contrário! O momento é de valorizar o protagonismo que a maioria dos parlamentares já conseguiu na legislatura anterior e que devem preservar a partir da próxima semana, quando começam os trabalhos na Câmara Municipal. A “pirâmide invertida” se dá porque a Alese, um parlamento estadual, não tem sido “cativante” nos últimos anos, o que aumenta a expectativa por uma forte renovação naquela Casa.

Não é de agora que os debates na Alese perderam a intensidade e a “sintonia” com os temas que interessam a sociedade sergipana. Aí alguém pode dizer que o tema “A” foi tratado, assim como o tema “B”, e assim por diante. O que é pior: se temas relevantes estavam na pauta da Casa e, ainda assim, os reflexos não foram sentidos nas ruas, a impressão é que aquele parlamento está completamente “desconectado” do povão e precisa de mudança!

Justiça seja feita, alguns deputados governistas e outros da oposição se esforçam para manter a “chama acesa”, para dar vida àquele parlamento, que já viveu tempos áureos, como amplos e intensos debates, políticos, politiqueiros, municipalistas, mas com a discussão de grandes temas que têm reflexo na sociedade, como problemas na Saúde, Educação, Infraestrutura, Turismo, reajustes dos servidores, Assistência Social, Segurança Pública, dentre outros.

Há quem diga que esse momento “frio” da Alese se deve pela maioria das bancadas governistas em relação às bancadas de oposição, facilitando as coisas para quem governa e aumentando o sofrimento de quem está na ponta e precisa de um Legislativo mais eficiente e resolutivo. Essa “calmaria” faria sentido se estivéssemos vivendo o melhor governo de todos os tempos, quando a realidade é muito (mas muito mesmo) distante disso! A propaganda parece ser maior que a gestão!

Na Câmara Municipal a expectativa é que a “chapa” vai “esquentar” já em fevereiro com o início da gestão Emília Corrêa (PL) e uma série de mazelas que virão à tona deixadas por Edvaldo Nogueira (PDT). Sem contar que teremos vereadores rivalizando fortemente, do ponto de vista ideológico, inclusive com temas nacionais. Temas que interessam ao povo, como o transporte coletivo, o preço dos alimentos, o lixo e os problemas na Saúde entrarão na pauta! Já na Alese tem deputado em clima de “fim de mandato”! A “mudança” não dirá nada, mas haverá sinais…

Em entrevista ao Política & Municípios o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) polemizou dizendo que “muita gente só se aproxima de Valmir para barganhar com o governo” e que é preciso construir um projeto de oposição ao governo de Fábio Mitidieri.

Marcos Oliveira entende que a sociedade não entenderia qualquer aproximação do agrupamento liderado por Valmir de Francisquinho com o governador e que tem muita gente falando pelo prefeito de Itabaiana, citando o governador, o senador Rogério Carvalho (PT) e até o deputado federal Rodrigo Valadares (União).

O deputado Marcos Oliveira ainda enumerou possíveis nomes da oposição para disputarem o governo contra Fábio Mitidieri: Rodrigo Valadares, Ricardo Marques (Cidadania), Adaílton Sousa (PL), Tallysson Costa (PL), Eduardo Amorim (PSDB), dentre outros.

O governador Fábio Mitidieri terá que decidir quem irá apoiar para a presidência da República em 2026: se segue seu partido e apoia a reeleição de Lula (PT) e ou se adere ao segmento mais conservador, que segue o ex-presidente Jair Bolsonaro (PT). O chefe do Executivo não conseguirá reunir as duas correntes em seu palanque. Se demorar para decidir, pode não ter nem o PL e nem o PT lhe apoiando…

Márcio pode cair

Aumentaram com intensidade os rumores da “grande mídia” que o ministro sergipano Márcio Macedo deve “cair” do cargo e voltar ao cargo de comando do Partido dos Trabalhadores no País, com o objetivo de focar na campanha para reeleição do presidente Lula. A imprensa já especula que a senadora Gleisi está “pronta, preparada e querendo” o lugar de Márcio…

Falando nele

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, participa, nesta quarta-feira (29), e nesta quinta-feira (30), de um conjunto de agendas em Recife (PE). Ele estará na abertura da 14ª Bienal de Cultura da UNE, ao lado de outros ministros, e também assinará o termo de convênio do edital do programa Estação da Juventude com o prefeito da capital pernambucana, João Campos. Márcio ainda participará de outros dois encontros – um com catadores e outro com movimentos sociais.

Dinheiro na conta

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, comunicou em suas redes sociais que o pagamento dos salários dos servidores municipais, referente ao mês de janeiro, será realizado nesta quarta-feira (29). Todos os funcionários, sendo estes efetivos, comissionados, estagiários ou inativos terão seus pagamentos creditado em conta.

Pagar é obrigação

A gestora destacou o compromisso com a valorização do servidor público: “Pagar em dia não é presente ou favor. É uma obrigação de todo gestor que respeita os servidores e valoriza quem trabalha pela cidade. Agradeço a cada servidor que contribui diariamente para o desenvolvimento de Aracaju”.

Olha a Emsurb!

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), reuniu-se com os comerciantes de pescados que atuam no Terminal Pesqueiro, localizado na Avenida Ivo do Prado. O encontro teve como objetivo traçar medidas para melhorar a comercialização e organizar o ambiente que, atualmente, encontra-se em área desapropriada, sem condições adequadas de segurança e higiene.

Terminal Pesqueiro

Na semana passada, a 1ª Vara do Trabalho de Aracaju determinou a melhoria das condições precárias do galpão provisório do Terminal Pesqueiro, onde trabalham pescadores e marisqueiras. A Justiça do Trabalho obrigou ao Estado de Sergipe, à União Federal e ao Município de Aracaju a fornecerem, no prazo de 90 dias, condições adequadas de higiene, alojamento seguro, local para refeições e armazenamento de resíduos. Nesse contexto, a Emsurb, em parceria com os comerciantes do terminal, iniciou o planejamento de medidas urgentes para organizar o ambiente de trabalho e proporcionar melhores condições para os vendedores e clientes

Bertulino Menezes

De acordo com Bertulino Menezes, diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, entre as ações planejadas está a realocação dos feirantes para o estacionamento em frente ao terminal. “Com essas alterações, os trabalhadores terão um espaço mais estruturado para comercializar os pescados e os clientes poderão escolher os produtos em um ambiente mais higiênico e seguro”, destacou o diretor. A Emsurb destaca que a mudança de local será implementada entre os próximos 10 dias e que essas medidas são provisórias, fazendo parte de um plano de transição até que o problema seja resolvido de forma definitiva.

Alô Socorro!

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deu início a operação de recuperação de vias asfálticas no bairro Jardim. Com um investimento de aproximadamente em R$ 680 mil, a operação irá contemplar a população com melhorias na mobilidade urbana e qualidade de vida.

Recapeamento asfáltico

De acordo com a pasta da Infraestrutura, o objetivo é que a recuperação da malha viária seja finalizada até a próxima sexta-feira (31), totalizando mais de 30 ruas que passarão por processos de recapeamento asfáltico, operação tapa-buraco ou recuperação completa da rua. “Por determinação do prefeito Samuel Carvalho, o bairro receberá atenção especial nesta semana, dando mais qualidade de vida e dignidade aos socorrenses”, admitiu o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

O asfalto vem aí!

O processo de fresagem e remoção asfáltica de algumas ruas de Socorro já foi iniciado, como por exemplo, a rua São João, que conecta a BR-101 à área central do bairro, passando pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vereador Jairo Joaquim dos Santos e outros pontos estratégicos. A expectativa é de que a partir desta quarta-feira (29) o asfalto já seja aplicado na localidade.

Olha o Setransp I

Sobre a medida de segurança de instalação das catracas altas feitas desde 2023, o Setransp tem acompanhado os relatos atuais dos passageiros e frisa que as empresas de ônibus, juntamente com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), já estão buscando alternativas espelhadas em casos pelo país, a exemplo de Maceió, para fazer as adequações necessárias. Nos últimos dias foram feitos estudos e testes para novas dimensões das catracas procurando associar a segurança e mobilidade do passageiro.

Olha o Setransp II

Da mesma forma, o setor de transporte está reforçando junto aos motoristas a importância da assistência contínua aos passageiros, principalmente diante de mudanças no transporte originadas com o intuito do bem coletivo. A medida, determinada pelo Órgão Gestor – SMTT em 2023, da instalação de catraca alta em linhas de maiores ocorrências de pulos de catraca e arrastões (assaltos a passageiros), se deu para atender a situação de insegurança denunciada pelos motoristas e vivenciada também pelos passageiros.

Olha o Setransp III

Pular a catraca é crime e onera o serviço de transporte, influenciando no cálculo tarifário, mas, como já frisado pelo setor de transporte, a maior preocupação é com a segurança das pessoas no ônibus. Nas linhas onde foram implantadas as catracas altas as ocorrências de pulos e arrastões caíram quase 100%.

Aracaju Previdência

Devido à mudança de gestão municipal, o Instituto de Previdência de Aracaju (AjuPrev), prorrogou os prazos para a realização da Prova de Vida dos beneficiários nascidos nos meses de dezembro e janeiro. A validação dos dados é obrigatoriamente feita anualmente, no mês de aniversário do beneficiário.

Marcelo Souza

De acordo com o diretor de Relacionamento do Aracaju Previdência, Marcelo Souza Santos, atualmente o instituto possui cerca de 6 mil segurados, entre aposentados e pensionistas. “Atendemos cerca de 500 pessoas mensalmente aqui, sendo que a maior demanda é justamente para fazer a Prova de Vida, que sempre é realizada no mês de aniversário. Os beneficiários podem fazer aqui conosco, na sede do instituto, ou através do aplicativo ‘Meu RPPS’, e ainda na sede da Prefeitura de Aracaju, no setor de atendimento, de segunda à sexta, das 8h até as 16h.”, informa.

Documentos

Para confirmar os dados e continua recebendo o benefício, basta apresentar um documento de identificação com foto – RG, CNH ou outro oficial -, e um comprovante de residência atualizado, conforme previsto em Lei.

Prova de Vida

“Ainda faltam cerca de 80 pessoas nascidas em dezembro. Como houve a mudança de gestão, estamos fazendo a Prova de Vida delas até o final de janeiro. Nesse primeiro momento, como estamos nessa fase de transição não vamos fazer a suspensão do benefício. Estamos fazendo uma busca ativa, entrando em contato por telefone, para que nesse primeiro momento, cause esse impasse de suspender”, explica Marcelo Souza Santos. Já os nascidos em janeiro terão até a primeira semana de fevereiro para confirmarem seus dados, quando então o calendário deverá ser normalizado e a Prova de Vida passará a ser realizada dentro do mês de nascimento.

4° Ciclocaf

O número de inscritos para participar do 4° Ciclo Clube Antigos do Farol (Ciclocaf)) superou as expectativas dos organizadores e ultrapassou 650 participantes. O passeio será no domingo, 2 de fevereiro, com largada prevista para as 7h, do bicicletário do Shopping Riomar. O objetivo do passeio é resgatar a história do ciclismo nacional e promover saúde, diversão e momentos de lazer para todos os participantes. A entrega dos kits acontecerá nos dias 30 e 31 de janeiro, na loja Decathlon, no Shopping Riomar, no período da manhã, tarde e noite, das 10h às 22h.

Ana Regina Scigliano

“Os primeiros 300 inscritos, que foram dos dois primeiros lotes, receberão kit e pulseira para concorrer aos brindes que serão sorteados no final. Os demais receberão pulseira para concorrer no sorteio. Todos os inscritos devem fazer a doação de dois quilos de alimento cada um, que serão doados para três instituições filantrópicas: o Lar de Zizi, a Casa de Oração Espírita André Luiz (Coeal) e Projeto Sorriso Solidário”, informa uma das organizadoras, Ana Regina Scigliano.

Suporte

A estimativa inicial dos organizadores era reunir cerca de 600 participantes. O passeio percorrerá diversos pontos turísticos de Aracaju, a exemplo da Orla da Atalaia. Pontos de hidratação estarão espalhados por todo o percurso. O Ciclocaf contará com o suporte da CPTran e SMTT e será finalizado no Shopping Riomar.

Veículos antigos I

“Este é um evento que conta com o apoio do Clube Antigo do Farol, que este ano estará realizando o 8° Encontro Sergipano de Veículos Antigos, no período de 11 a 13 de abril, com estimativa de atrair cerca de 10 mil pessoas durante os três dias e em torno de 250 carros de diversas partes do país, além de quase mil participantes, entre diretos e indiretos”, destaca o presidente do clube, Carlos Armando.

Veículos antigos II

O encontro reúne anualmente em Aracaju, antigomobilistas da capital, do interior sergipano, além de diversos proprietários e veículos antigos de todos os Estados do Nordeste, gerando expressiva circulação de recursos financeiros, além da divulgação dos pontos turísticos da Cidade e do Estado. “O 8° Encontro Sergipano de Veículos Antigos faz parte do calendário de eventos Master da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), sendo referência regional de Encontro de Veículos Antigos”, disse Carlos Armando.

Quinto Constitucional

A Comissão Eleitoral da OAB/SE, instituída para o processo de formação da lista sêxtupla para preenchimento da vaga do quinto constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe (TJSE), realizou uma reunião de alinhamento para definição das ações que serão adotados durante todas as etapas do processo seletivo.

Marcel Costa Fortes

O presidente da Comissão, o advogado Marcel Costa Fortes, explica que esse primeiro encontro foi de ajustes e encaminhamentos. “Hoje estabelecemos o planejamento de ação, como será a divulgação do material de campanha, o marketing, como será feita cada etapa da eleição, definimos os funcionários da instituição que serão direcionadas para trabalhar no processo e outros detalhes necessários para que o trabalho flua da melhor maneira”, explica.

Edital publicado

O edital tornando pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de formação da lista sêxtupla constitucional, foi publicado no último dia 21 de janeiro e está disponível no site da OAB/SE. O presidente da Comissão chama a atenção dos candidatos para o período de inscrição que terá início no dia 6 de fevereiro.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no período de 6 a 25 de fevereiro, através de requerimento disponibilizado no anexo 1 do edital, disponível do site da OAB/SE (www.oabsergipe.org.br/eleicao-quinto-constitucional/). A documentação exigida para participação no processo seletivo deve ser enviada pelo e-mail quinto@oabsergipe.org.br ou protocolado diretamente na sede da OAB/SE.

