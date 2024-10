“Silêncio das ruas” sinalizando para um eleitorado já “decidido” em quem irá votar

O aracajuano tem suas características próprias de agir, falar e até de se manifestar. Politicamente falando, o nosso povo costuma escolher seus candidatos e defender suas opções com “unhas e dentes”; agora também sabemos externar nossos protestos, nossas insatisfações. Neste caso, o eleitorado da capital costuma ser mais “silencioso”, “frio”, mas extremamente “agudo” em suas convicções! Em resumo, que ninguém subestima a capacidade de interpretação do cenário pelos aracajuanos. Sem muito “barulho” ele “resolve” na urna eletrônica…

Quando todos esperavam um domingo bem movimentado na capital, durante o 1º turno, o que vimos foram muitas abstenções (mais de 88 mil pessoas sequer foram aos colégios eleitorais para votar) e mais de 126 mil aracajuanos que “cravaram” seu protesto contra os Os atuais governantes na vereadora e principal candidata da oposição, Emília Corrêa (PL). A diferença para o governador Luiz Roberto (PDT) girou em torno de 54 mil votos, ou seja, para muitos especialistas seria um cenário praticamente irreversível!

Estamos na terceira e última semana de campanha neste segundo turno que termina no próximo domingo (27), quando os aracajuanos voltam a escolher quem comandará a capital pelos próximos quatro anos; Emília Corrêa é um voto de “mudança”, de transformação, com uma proposta nova de gestão! Já Luiz Roberto é um modelo de continuidade de gestão de Edvaldo Nogueira (PDT), que, a justiça seja feita, conta com a aprovação de uns e os extremos eliminados de outros tantos! O voto no governista se associa com a aprovação do atual prefeito…

Mas se uma espécie de “tensão” nos bastidores da política aracajuana, a impressão é que nem estamos vivendo uma semana segura, com uma eleição no próximo domingo para escolhermos o futuro prefeito ou a primeira mulher prefeita da história da capital. Há um “silêncio ensurdecedor” nas ruas, que até poderia sinalizar para uma “virada” do candidato governamental, mas que para este colunista é uma tendência de “protesto” do cidadão comum, que não está satisfeito com o modelo atual de gestão e que e que só está esperando o momento para “se manifestar” na urna eletrônica!

Em síntese, pode ser até que este colunista esteja errado em suas convicções e análises, mas desta vez o titular deste espaço “assume o risco” de suas avaliações pontuando que este “protesto” e todo este “silêncio” sinalizando para um eleitorado que já está decidido, faz tempo, em quem vai votar no próximo domingo e não se deixará levar por “factoides”, por qualquer suposto benefício ou outro aspecto que seja capaz de mudar suas concepções. O Aracajuano sabe muito bem o que quer para si e para a sua cidade. E a sua manifestação se dará na hora certa…

A campanha da vereadora Emília Corrêa para a PMA passa a impressão que está “em todos os lugares ao mesmo tempo” neste segundo turno, com ela e seu vice Ricardo Marques (Cidadania) percorrendo alguns trechos da cidade, mas com o deputado federal Rodrigo Valadares (União) e a vereadora eleita Moana Valadares (PL) comandando movimentos em outros pontos.

Além deles, o também vereador eleito Lúcio Flávio parece liderar outro movimento em bairros mais periféricos, mas com a intenção de tentar combater as consecutivas denúncias de extração de compra de votos; quem também faz seu trabalho independente, percorrendo vários bairros pedindo votos para Emília e incomodando muita gente é o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL).

Falta de articulação I

O suplente do deputado federal Capitão Samuel anuncia seu afastamento político do PP e do senador Laércio Oliveira (PP). Em 2022, após exercer um bom mandato de deputado federal por Sergipe, Laércio surpreendeu na reta final e venceu a eleição no Senado, mas seu partido só elegeu cinco prefeitos em todo o Estado e um vereador (seu sobrinho) em Aracaju.

Falta articulação II

Para este colunista predomina um certo “individualismo” e falta uma melhor articulação, melhor construção política dentro do partido. Outro ponto que precisa ser levado em consideração também é a necessidade da construção de uma “identidade”, onde o PP nacionalmente tem um perfil mais de oposição e aliado do bolsonarismo, mas que tem uma postura mais “tímida” e “governista” aqui em Sergipe…

Eleição da Alese I

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em alinhamento com a liminar do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7734, fez nova eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o 2º biênio (2025-2027) da atual Legislatura (20ª).

Eleição da Alese II

A chapa única, encabeçada pelo deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu 23 votos dos deputados estaduais presentes. Apenas o deputado – Luizão Donatrampi (União Brasil) – não compareceu à sessão. Além de Jeferson, a Mesa Diretora para o segundo biênio contempla o deputado Garibalde Mendonça (vice-presidente, PDT), Luciano Bispo (1º secretário, PSD), Marcelo Sobral (2º secretário, União Brasil), Carminha Paiva (3ª secretária, Republicanos ) e Georgeo Passos (4º secretário, Cidadania).

Eleição da Alese III

Antes do início da votação nominal, Jeferson Andrade disse que a ADI de Sergipe foi apresentada com base na decisão relativa ao Estado do Tocantins (ADI 7350), de março de 2024, quase um ano depois da eleição da Mesa Diretora da Alese para o 2º biênio, realizado em junho de 2023. O entendimento do ministro é que as eleições para as Mesas Diretoras das Casas Legislativas devem ser contemporâneas ao início do propor biênio e ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao início do exercício do mandato, tendo por razoável o mesmo parâmetro para a realização das eleições gerais.

Emília Corrêa I

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), voltou a usar suas redes sociais para denunciar uma prática que está colocando em risco a integridade das eleições: a compra de votos. Em um vídeo gravado nesta semana, ela enfatizou a importância da conscientização dos participantes para combater essa ameaça à democracia.

“Não é a primeira vez que venho falar sobre um assunto muito grave que está ameaçando a integridade das nossas eleições: a compra de votos”, indicou Emília.

Emília Corrêa II

Segundo a candidatura, já estão sendo recebidas denúncias de diversas localidades onde o esquema de compra de votos estaria sendo praticado. Ela classificou essa prática como um ato que não apenas prejudica a democracia, mas também compromete a boa gestão pública. “Quando um político se elege comprando votos, ele não está comprometido com o bem-estar da população, mas sim com interesses próprios e de grupos que o financiam”, declarou.

Emília Corrêa III

Para Emília, essa corrupção resulta em má gestão, desvio de recursos e falta de investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. A candidatura destacada é fundamental que os candidatos não se deixem enganar e façam escolhas conscientes nas urnas. Emília também reforçou a importância de denunciar qualquer tentativa de compra de votos, apelando para que a população se una nessa luta pela integridade do processo eleitoral. “O voto é a nossa maior ferramenta de mudança. E ele deve ser limpo e consciente”, disse.

Luiz Roberto I

Um conjunto de ações determinantes e sincronizadas com os objetivos dessa reta final da campanha rumo à Prefeitura de Aracaju, do candidato Luiz Roberto. Em uma entrevista na Jovem Pan FM, ele falou sobre as diretrizes desse momento da campanha no segundo turno e respondeu aos questionamentos dos ouvintes e apresentadores. “Vamos mostrar aos aracajuanos a diferença do nosso projeto, que representa o avanço e a clara sincronia com os problemas que a cidade apresenta, e o projeto da adversária, que representa um retrocesso que vimos na história recente, e não queremos de volta”.

Luiz Roberto II

Luiz Roberto também dialogou com o público da Aperipê FM, onde delineou programas prioritários para a saúde, com a restrição do atendimento das unidades de saúde da família, incluindo a incorporação dos serviços de urgência e emergência em 10 das principais, desafogando o fluxo para os hospitais Nestor Piva e Fernando Franco, além de descrever a construção de novas creches e novas unidades educacionais para zerar a fila na educação infantil.

Luiz Roberto III

Em reunião com o Sindicato dos Taxistas, onde assinou uma Carta-Compromisso tratando de pautas da categoria, bem como externo ou ações que pretende desenvolver como um aplicativo, para taxistas e usuários, Luiz Roberto se propôs a dinamizar e modernizar a lógica de funcionamento desse modal importante na mobilidade urbana da cidade, dentre outras propostas que constam no plano de governo para a categoria. O candidato concluiu sua agenda participando de uma carreata no bairro Porto Dantas incluindo o conjunto José Eduardo Dutra e o Goré

Candisse Carvalho I

A jornalista Candisse Carvalho visitou o bairro São Conrado para conversar com Ribeiro A Semente, candidato a vereador pelo PT nas eleições municipais de 2024. Ribeiro é uma liderança conhecida e respeitada na comunidade e agora por toda Aracaju, conhecida por seu trabalho incansável em ajudar os moradores da região, localizados na Zona Sul da capital.

Candisse Carvalho II

Mantendo sua agenda de contato com a comunidade, Candisse reforçou a importância de escuta ativa e diálogo contínuo com os candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores, durante visita ao bairro São Conrado. Ela destacou a liderança e o desempenho de Ribeiro A Semente, confirmando a importância de manter o trabalho colaborativo iniciado durante a campanha. “Nosso compromisso não é apenas eleitoral, fizemos uma construção de mãos dadas com o povo e precisamos continuar como uma alternativa a nossa gente aracajuana na luta por melhorias e soluções para todas as necessidades dos cidadãos e cidadãs”, afirmou Candisse.

Ribeiro A Semente I

A dedicação de Ribeiro A Semente à comunidade foi recompensada nas urnas, onde obteve 1.360 votos, tornando-se o vereador mais votado da história do PT no bairro São Conrado. Esse expressivo apoio popular reflete a confiança que a população depositou nele durante o pleito, reconhecida por seu trabalho incansável e alinhado com os valores do PT.

Ribeiro A Semente II

Ribeiro destacou seu longo trabalho de base no bairro São Conrado como fator decisivo para a votação expressiva que recebeu. “O trabalho que a gente faz é na conversa, no olho no olho com meus companheiros e companheiras do São Conrado. Mesmo sem os recursos financeiros que outros candidatos tiveram pelo bairro, consegui vencer essa elite e considero isso uma vitória, ainda mais na minha primeira eleição”, ressaltou Ribeiro.



Paulo Júnior I

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) defendeu a regulamentação do serviço de táxi-lotação na Grande Aracaju na Assembleia Legislativa. O Projeto de Lei nº 511/2023 trata da regulamentação do Transporte Intermunicipal de Passageiros, na modalidade lotação de pequena porte nos municípios de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro foi vetado pelo governador Fábio Mitidieri. Os deputados estaduais votaram o veto governamental, aprovado com 18 votos completos e 5 contrários.

Paulo Júnior II

Na ocasião, a bancada de situação informou que será realizada reunião na próxima terça-feira, 29, no Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SE), para discutir a inclusão no Plano Diretor do Transporte Público Intermunicipal, cláusulas que dêem segurança jurídica aos trabalhadores. O projeto é da deputada Carminha Paiva (Republicanos) e dos deputados Adailton Martins (PSD) e Paulo Júnior (PV).

Paulo Júnior III

“A intenção dos deputados foi dar segurança jurídica a essa atividade. O Termo de Ajustamento de Conduta coloca que após a licitação do transporte de Aracaju, o sistema de lotação de táxi será extinto. Como a licitação está evoluindo, discutimos essa segurança do serviço . Esses trabalhadores, por muitos anos, deram suporte onde o transporte coletivo não teve condições de suprir a demanda da população da Grande Aracaju Votei contra o veto e estarei acompanhando a reunião da próxima terça no DER. discursou.

Clandestinidade

Paulo destacou que o texto passou pela comissão de justiça da Assembleia e que foi aprovado em votação. “Respeito os pontos apresentados pela PGE e espero que o governo encaminhe o plano diretor do transporte público em tempo hábil, porque se for para aguardar como aguardamos a licitação do transporte intermunicipal, que até hoje está sem edital, esses trabalhadores irão para a clandestinidade” , alertou.

Carminha Paiva

A deputada Carminha Paiva, autora do PL falou sobre a importância da propositura. “Eu enquanto usuário que fui por muitos anos esse tipo de transporte, sei a importância para os moradores de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Com isso, eu e os deputados Adailton e Paulo Júnior criamos esse projeto para que esses pessoas não ficam sem renda”, afirma.

Olha a OAB!

O presidente da OAB Sergipe, Danniel Costa, oficializou sua candidatura à reeleição para o triênio 2025/27 na sexta-feira (18). O lançamento oficial da Chapa 2 – “Conexão Nova OAB” será realizado nesta quinta-feira (24), a partir das 17h, na área verde do Del Mar Hotel, na Orla da Atalaia em Aracaju.

Capítulo 2

A expectativa é que o evento reúna grandes nomes do meio jurídico, com presença expressiva da advocacia, reforçando a proposta de diálogo e inovação apresentada pela Chapa 2, que busca consolidar um projeto de mudança para a advocacia sergipana e propõe uma nova fase de integração e valorização da advocacia.

Propostas

Com a campanha em andamento, Danniel Costa e Edênia Mendonça, candidatos a vice-presidente do agrupamento da situação, buscam fortalecer o apoio de advogados e advogadas, a fim de continuar promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento da profissão no estado.

Clara Machado

A advogada e professora Clara Machado, registrada na última sexta-feira, 18, sua candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil /Secional Sergipe (OAB/SE). Ela terá ao seu lado o advogado David Garcez. A chapa é a de número 5 e tem como lema “OAB forte e independente”. O pleito será realizado no dia 19 de novembro, no formato on-line, e elegerá a gestão para o triênio 2025-2027.

Capítulo 5

A oficialização da Chapa 5 reuniu advogados em frente à sede da Ordem e, em seguida, num evento, no qual os líderes da chapa apresentaram as principais propostas. Além de Clara Machado e David Garcez, a Chapa 5 traz a advogada Cláudia Dantas como candidata à direção da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (Caase) e Marcos Vinícius Mota como candidato a secretário-geral da OAB/SE.

Propostas

“Somos uma chapa de renovação para a construção de uma OAB forte e independente, que devolve a voz para a advocacia e tenha o seu papel institucional novamente reconhecido pela sociedade. Precisamos retomar o protagonismo para todos os advogados e advogadas e acabar com a polarização que sempre existiu em nossa Casa para que nossa classe possa, de fato, participar ativamente da gestão. É essencial construirmos uma OAB comprometida com a defesa intransigente de nossas prerrogativas, que lute pela celeridade processual para garantir a liberação dos alvarás, que se posicione na proteção dos nossos honorários, e que tenha como pilares a inovação e o incentivo à formação continuada com o fortalecimento da ESA”, destacou Clara Machado.

Cícero do Santa Maria I

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) voltou a cobrar uma melhoria na estrutura de atendimento dos postos de saúde da Capital, principalmente na região de Santa Maria. A cobrança foi feita pela tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). De acordo com o parlamentar, a unidade de saúde Celso Daniel, localizada no conjunto Padre Pedro, está sobrecarregada porque acolhe moradores de várias regiões. “É uma unidade que atende uma comunidade enorme do Marivan, Paraliso do Sul, Padre Pedro, Prainha e Recanto dos Cajueiros. Além disso, só tem um médico clínico geral para atender a todos, o que dificulta, ainda mais, o atendimento à população “, revelou.

Cícero do Santa Maria II

Cícero ainda destacou que a população é obrigada a se humilhar atrás de atendimento. “O posto abre às 7h, a população chega às 5h, e fica aguardando para tentar conseguir uma ficha para o clínico geral. Dentista, quando consegue, a cadeira está quebrada ou falta algum insumo. É um grande sofrimento para a população da região e a gente pede para que a próxima administração tenha uma atenção maior com o Santa Maria, porque um posto de saúde não é para atender quatro ou cinco localidades, cada bairro precisa de uma unidade exclusiva”, afirmou.

Cícero do Santa Maria III

A falta de segurança nas unidades de saúde também foi tema do discurso do vereador. “Outro problema é a falta de segurança. Os vigilantes foram retirados dos postos, colocaram câmeras e elas não impediram as agressões que os funcionários sofreram. Temos que ter o retorno dos vigilantes para que a população e os funcionários estejam, de fato, seguros” , cobra.

Hospital Universitário

Anteriormente reconhecido como hospital de excelência e que ajudava a desafogar a fila de atendimento na Saúde, o Hospital Universitário (HU) deixou muito a desejar com a suspensão da realização de exames. “Precisamos de uma resposta do porquê disso. Esta Casa precisa cobrar uma explicação porque quem sofre é a população. Estamos aqui, não para fazer política, mas para representar o povo e cobrar o que for necessário. Vou cobrar até que um dia alguém possa olhar com carinho para as comunidades mais cuidadosas”, completou.

