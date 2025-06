“Sistema” está cansado e ultrapassado, perde força e pode ser derrotado em 2026

Por Habacuque Vilacorte

O eleitorado sergipano dá demonstrações que deseja um novo modelo de gestão administrativa para o nosso Estado. Pesquisas para consumo interno revelam o desejo de mudança, mas o resultado das últimas eleições revela que o “Sistema”, que alternou os governos por décadas se apresenta “cansado” e “ultrapassado”, verdadeiramente envelhecido e que vem perdendo forças a cada ano, a cada pleito, dando esperança para quem aposta na renovação em 2026.

Líderes políticos que dominaram a cena política do nosso Estado, como João Alves Filho (in memoriam) e Marcelo Déda (in memoriam), infelizmente nos deixaram cedo demais; ex-governadores que também deram suas parcelas de contribuição como Albano Franco, Antônio Carlos Valadares, Jackson Barreto e Belivaldo Chagas ou já encerraram suas vidas públicas ou não demonstram mais aptidão para disputarem mandatos eletivos nos próximos anos.

O atual governador Fábio Mitidieri (PSD) se coloca como um “nome novo” neste processo de transformação política que o nosso Estado atravessa, muito embora seu governo esteja “inchado”, com acertos e avanços em algumas áreas, mas com práticas antigas e ultrapassadas em outras. Com todo respeito, mas a sensação é que temos um Executivo “jovem” no comando de uma “gestão velha”, com problemas que se repetem na Saúde, no fornecimento de água e na qualidade das obras públicas.

O desejo por mudança ficou gritante para o povo sergipano em 2022 quando o atual governador ficou em terceiro lugar após a apuração do 1º turno, e só foi para o enfrentamento direto contra Rogério Carvalho (PT) porque o hoje prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), foi impedido pela Justiça de disputar aquele pleito; no turno decisivo, quando se aliou ao petista, findou beneficiando Mitidieri que conseguiu uma virada até então inesperada.

Mas já na metade do terceiro ano do governo Mitidieri, em meio a dois meses de eventos juninos e amplo investimento para o turismo do Estado e valorização das tradições culturais, parece estranho apontar problemas, mas nem tudo é festa e parece faltar algo bem representativo: apoio popular. Prova maior tivemos em 2024, na eleição de Aracaju, onde Emília Corrêa (PL), com uma campanha franciscana derrotou todo o poderio político e financeiro de duas máquinas: a PMA e o governo do Estado.

Mais uma demonstração da “falência” de um “Sistema”, cansado e ultrapassado, que tenta se impor pela força política e pelo poder econômico, mas vem perdendo densidade popular e que não será surpresa se for surpreendentemente derrotado em 2026, por uma oposição que começa a dialogar e ganha “musculatura”. As festas são positivas, mas têm “prazo de validade” e os problemas se repetem em qualquer gestão pública. É nesse momento que o “gestor” deve se destacar e apresentar resultados.

A “falência do Sistema” não é responsabilidade apenas do atual governador. Há o desgaste natural, há o cansaço do eleitorado que quer apostar em novos nomes, em novos grupos. O “monopólio do Poder” se foi com a chegada das redes sociais, com a democratização da informação e Sergipe finalmente parece perder o estigma de “capitania hereditária”. Os números provam que o povo quer mais inclusão, diversidade e, acima de tudo, modernidade! Esta transformação é sinônimo de evolução…

Veja essa!

Repercutiu bastante a informação trazida por este colunista sobre uma possível chapa da oposição em 2026 com o atual prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, como pré-candidato a governador, e a ex-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Republicanos) como pré-candidata a vice.

E essa!

Por mais que esteja inelegível, temporariamente, Valmir mantém seu protagonismo como prefeito porque mantém um perfil administrativo que agrada o eleitorado, com forte dedicação ao trabalho, acompanhando de perto os problemas de sua gestão e as obras em andamento.

Presença feminina

Muita gente gostou da chapa Valmir e Hilda reforçando que, além de unir duas das principais cidades do interior (Itabaiana e Lagarto), há também um encaminhamento para uma pré-candidatura feminina na chapa majoritária, na mesma linha vitoriosa de Emília Corrêa em Aracaju.

Exclusiva!

Falando em Lagarto, chega a informação para este colunista que o deputado federal Fábio Reis possivelmente não sairá do PSD para o MDB como vinha sendo especulado por seu irmão e prefeito Sérgio Reis. O governador Fábio Mitidieri teria atuado para não permitir que a chapa para federal do seu PSD se fragilize…

Sérgio sim, Fábio não!

A informação é que o governador não iria se opor sobre o retorno do prefeito Sérgio Reis para o MDB, mas ele não quer nem ouvir falar na saída de Fábio Reis do PSD, pensando na manutenção das cadeiras no parlamento a partir de 2027. Com a chapa encaminhada no PSB, ficou difícil tirar de lá o pré-candidato a deputado federal, Cláudio Mitidieri.

Olha o Setransp!

O período junino revela um problema: o expressivo aumento dos casos de vandalismo no transporte público, comprometendo inclusive a mobilidade de quem deseja aproveitar a tradição das cidades. No ano passado, entre os meses de junho e julho, em apenas uma das empresas que prestam o serviço de transporte público em Aracaju e região metropolitana, foram registrados mais de 20 casos de vandalismo.

Prejuízo

Ainda em 2024, o setor teve um prejuízo de mais de 37,7 mil reais, referente ao investimento necessário para reparar a depredação dos veículos, um custo que, ao ser incluído no cálculo tarifário, pode contribuir para o aumento no valor da tarifa. “O ato de vandalismo no transporte afeta diretamente o passageiro que utiliza o serviço. Quando um veículo é depredado, ele precisa retornar à garagem, a fim de não expor os passageiros a qualquer risco ao seu bem-estar”.

Raissa Cruz

“Além de impactar a distribuição da frota, essa ação criminosa também prejudica os passageiros que utilizam os ônibus de forma adequada, pois o expressivo custo anual gerado por esses atos pode influenciar no cálculo tarifário, com possibilidade de ser adicionado no reajuste da passagem”, explica a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Crime recorrente

Mesmo com o aumento considerável dos casos de vandalismo nos períodos festivos, o crime é recorrente durante todo o ano, gerando transtornos e receio nos passageiros que estão dentro do veículo. Somente este ano, no período de janeiro a abril, foram contabilizados mais de 34 casos.

Consequências

Quem comete deterioração no transporte público pode enfrentar prisão e multa, de acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro. A pena pode variar de seis meses a três anos de detenção. Já o artigo 176 do Código Penal estabelece como fraude o ato de utilizar-se do meio de transporte sem dispor de recursos necessários para efetuar o pagamento, o que pode resultar em pena de detenção de 15 dias a 2 meses, ou multa.

Milton Andrade

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, foi elogiado pelo excelente repertório apresentado durante palestra no 55º Encontro da Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial (Albrae), em Aracaju. Milton expôs de bate-pronto, sem roteiro e muito menos slides, indicadores complexos e números precisos, além dos desafios e dos avanços conquistados pelo Estado de Sergipe através da Desenvolve-SE.

Transtornos Alimentares

A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar. No Brasil seriam 15 milhões de pessoas, segundo o programa de transtornos alimentares do Hospital da Universidade de São Paulo (USP). De olho nos dados alarmantes, a Clínica Physis Saúde Integral, anuncia a realização do II Simpósio Sergipano de Transtornos Alimentares, consolidando-se como referência no estado na promoção de debates científicos e multidisciplinares sobre o tema.

Simpósio

O simpósio acontecerá na sexta-feira (13), de 08h às 17h no auditório da Cenutri, Rua Tenente Aragão, 615, Farolândia, Aracaju-SE. O evento é aberto ao público e para profissionais de saúde. A oportunidade traz destaque para a conscientização pelo Dia Mundial de Conscientização sobre Transtornos Alimentares, celebrado em 2 de junho, e se posiciona como parte de um movimento global de alerta à sociedade civil e à comunidade médica sobre os impactos crescentes desses transtornos.

Ana Raquel Santiago

“O simpósio nasceu da proposta inovadora de integrar saberes da psiquiatria, endocrinologia e metabologia, reunindo especialistas de diversas áreas para aprofundar o conhecimento sobre a complexa intersecção entre transtornos alimentares, transtornos mentais e obesidade. A edição anterior, realizada em 2024, já havia sido pioneira no estado ao reunir profissionais em torno do tema de forma estruturada e científica”, explica a CEO da Physis e psiquiatra especialista em Transtornos Alimentares, Dra. Ana Raquel Santiago.

Olha a Codevasf!

O apoio à cadeia produtiva da agricultura familiar é um dos principais objetivos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Em Sergipe, o fornecimento de máquinas e equipamentos para estruturar associações de produtores e prefeituras já beneficiaram milhares de famílias em todas as regiões do estado, com R$ 47,6 milhões investidos desde 2023.

Salgado

No município de Salgado, a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Trabalhadores Rurais de Salgado é um exemplo do impacto positivo provocado pelo apoio da Codevasf. Localizada na região Centro-Sul do estado, a associação atende hoje a mais de 30 famílias que vivem principalmente do cultivo de mandioca, macaxeira e frutas em uma área de 230 hectares no assentamento São José das Quebradas.

Alessandro Vieira I

A agricultura familiar, que sustenta milhares de famílias e move a economia de diversos municípios sergipanos, ganhou um reforço de peso nesta semana. O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) entregou seis tratores agrícolas a cooperativas e associações de pequenos produtores em Poço Redondo, Porto da Folha, Poço Verde, Frei Paulo e Japoatã. O investimento, que totaliza mais de R$ 700 mil em recursos articulados pelo mandato, representa um passo importante para modernizar o trabalho no campo e garantir mais eficiência e dignidade a quem vive da terra.

Alessandro Vieira II

Cada trator, avaliado em R$ 116.820,00 conta com motor de 75 cavalos de potência, cabine plataformada com toldo e ar-condicionado, tração 4×4, pneus agrícolas e conjunto completo de pesos dianteiros e traseiros. Trata-se de uma estrutura robusta, pensada para atender com excelência as necessidades da agricultura familiar, que muitas vezes enfrenta grandes desafios com recursos limitados.

Alessandro Vieira III

“Nosso mandato tem compromisso com quem mais precisa. A agricultura familiar é base da economia em muitos municípios sergipanos. É no campo que estão homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam o sol forte, a seca e a instabilidade do mercado, mas que nunca desistem. Esses tratores são uma ferramenta concreta para dar mais autonomia, produtividade e renda para essas famílias”, afirmou o senad

Delegada Katarina I

Em mais um fim de semana de agenda pelo interior sergipano, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) participou de compromissos nos municípios de Feira Nova e Porto da Folha, onde anunciou mais de R$ 3 milhões em recursos destinados por meio de emendas parlamentares.

Delegada Katarina II

Durante a edição do programa Sergipe é Aqui, em Feira Nova, a parlamentar destacou o envio de R$ 1,6 milhão em emendas para o município. Do total, R$ 600 mil serão utilizados para custeio de serviços essenciais, principalmente na área da saúde, e R$ 1 milhão será aplicado em investimentos para melhorias na infraestrutura e nos serviços públicos.

Delegada Katarina III

“Faço política com o pé no chão, ouvindo as pessoas e trabalhando para garantir dignidade, saúde e oportunidade. Esses recursos vão ajudar a manter serviços funcionando e impulsionar o desenvolvimento da cidade. Esse é o nosso compromisso com Feira Nova”, afirmou a deputada. Já no sábado, em Porto da Folha, a parlamentar participou de visitas, ao lado do prefeito Everton Lima, celebrando as obras de pavimentação realizadas com a chegada de R$ 1,7 milhão em três povoados: Ilha do Ouro, Lagoa Redonda e Lagoa Salgada.

Olha a Adescrita!

No último dia 22 a Associação celebrou quatro anos de fundação. Ela nasceu da vontade de servir e ajudar as pessoas durante a Pandemia da COVID-19, hoje completa 4 anos de lutas e sonhos por dias melhores para a nossa gente, atuando principalmente no Bairro Industrial, o Presidente Junior Santos, destaca suas principais ações desde o acolhimento ao atendimento das demandas dos beneficiários cadastrados que buscam auxílios diversos, desde assistenciais, ao administrativo.

Avanços

Avanços significativos marcaram a gestão 2021/2025, além do auxílio aos que mais encerra, convocada assembleia geral ordinária para eleição da nova Diretoria Executiva, mandato 2025/2029, onde o Presidente Junior Santos se coloca à disposição para seguir essa jornada de amor, e dedicação ao próximo, desejando que Santa Rita continue nos abençoando e que nossa história siga refletindo na vida de todos que compreendem que o amor é necessário para o renascimento da vida daqueles que necessitam.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com