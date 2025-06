“Sistemão” pressiona gestão de Emília e ela precisa se comunicar melhor

Por Habacuque Villacorte

Analisando o cenário político atual em Sergipe está muito claro, pelo menos para este colunista, que o “Sistemão” ainda não digeriu a derrota nas eleições de 2024, em Aracaju, para a então vereadora e hoje prefeita Emília Corrêa (PL). No começo e meio da campanha ela foi subestimada por seus principais adversários, que apostavam todas as fichas que, no momento decisivo daquela eleição, o poder econômico e o poder político fariam a diferença e impediria a vitória da oposição.

Sobrou “vaidade” e “empáfia” de quem coordenava e comandava o processo político. E, justiça seja feita, não é correto “despejar” a responsabilidade da derrota do então candidato Luiz Roberto (PDT) no então prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). É evidente que coube a ele a indicação do “cabeça” da chapa majoritária e, se sua gestão estivesse bem avaliada, talvez o resultado daquela eleição fosse outro, mas para este colunista a derrota foi do “conjunto”, do agrupamento.

Não enxergaram o desejo de mudança que a população de Aracaju clamava, ou não seja, lançaram uma chapa para a prefeitura “sem combinar com os russos” e o resultado todos nós já sabemos! Mas pior do que perder aquele pleito, foi ser derrotado por Emília Corrêa, que liderou a corrida eleitoral desde o princípio e promoveu uma campanha “franciscana”, por exemplo, quando se comparado com a campanha do PDT e de Luiz Roberto.

Poucos imaginavam que Emília não chegaria, não venceria, não teria chances! Ela chegou, venceu e deixou seus adversários em silêncio! Quando este colunista diz que o “Sistemão” anda “incomodado” e “reclamão”, é sinal que a gestão da atual prefeita de Aracaju estaria acertando em alguns pontos; todo início é um complicador, é evidente que a gestão de Emília tem algumas falhas já registradas, mas a impressão é que falta um alinhamento da estrutura de Comunicação.

E aqui não é uma crítica “antiética” ou direcionada a “A” ou “B”, a este ou aquele profissional, mas ao contexto! Uma narrativa falaciosa, mas bem elaborada, só “vira verdade” se permitirem algumas brechas! É evidente que a gestão pública traz consigo seus inúmeros desafios, e com Emília não seria diferente. Mas a impressão é que sempre o “ruído” que vem de fora termina tendo mais repercussão daquilo que é positivo e vem de dentro!

O “Sistemão” tem se aproveitado desses “vacilos” e tenta a todo custo desgastar a gestão de Emília Corrêa junto à população, talvez temendo sua influência no pleito de 2026 ou até sua reeleição em 2028. E alguns setores da imprensa estão inseridos neste processo de “fritura”, algo que também “faz parte do jogo”! Mas mesmo com um grupo político menor ao seu lado, a prefeita deixa transparecer que segue lutando, no confronto direto com o “Sistemao”! Ela sente falta, precisa e cobrou: da CMA e dos vereadores.

Em síntese, Emília está incomodando porque há no ar um preconceito velado, por ela ter uma postura enquanto vereadora da oposição e agora como prefeita, “do outro lado do balcão”, mas não só ela, como todo a PMA precisam se comunicar melhor, estabelecer uma sintonia entre toda gestão, de maneira uniforme. E a prefeita precisa dar sua colaboração neste sentido. Por mais pressionada que ela venha a ficar, de agora em diante, se tiver o apoio do povo, terá respaldo para governar…

A soltura do MC Poze do Rodo, na tarde dessa terça-feira (3), no Rio de Janeiro, com uma multidão de fãs na porta do Complexo Penitenciário, transmitiu uma sensação de revolta, de impunidade e de fragilidade do poder público. Ele foi alvo de uma operação policial que investiga lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho.

Com tanta gente trabalhadora não sendo valorizada no Brasil; com tanto pagador de impostos, soa como uma aberração ver uma multidão na porta do Complexo, fazendo greve disso e daquilo, até que o MC Poze fosse liberado e saísse pela porta das frente, após cinco dias detido. Chega a ser revoltante!

A informação é que o deputado federal Thiago de Joaldo, filiado nos Progressistas, estaria “de malas prontas” para outra legenda e teria viagem marcada para BSB com o objetivo de “bater o martelo” e assumir o comando de um partido em Sergipe. Seu nome é especulado para disputar o governo do Estado em 2026, mas ele estaria apto para disputar outros mandatos eletivos.

Com a ratificação feita pelo governador Fábio Mitidieri de que André Moura é um dos seus pré-candidatos a senador da República no próximo ano, e com o gesto feito com Alessandro Vieira (MDB), como ficaria a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT), sem um majoritário, até agora? Vai se unir ao PL ou tentar “voo” próprio?

A prefeita Emília Corrêa assinou, na tarde dessa terça-feira (3), a Ordem de Serviço que dá encaminhamento à construção da nova sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Humberto Mourão, localizada no bairro São Conrado. A solenidade aconteceu na Rua da Independência, nº 104, terreno de quase 1400 metros quadrados onde a obra será executada. No dispositivo, ao lado de secretários, vereadores, deputados e presidentes de órgãos vinculados à prefeitura, a prefeita discursou também para moradores, estudantes e agentes comunitários do bairro.

“Estamos aqui hoje, com certeza, com um coração cheio de alegria. Porque a UBS Humberto Mourão está fechada há muito tempo. É mais um resgate daquilo que abandonaram. A questão da saúde pública, que verdadeiramente é de uma essencialidade muito grande para a população, nós estamos dando prioridade. A gente vai correr para fazer esse projeto acontecer em 8 meses”, enfatizou a prefeita Emília Corrêa.

Na nova sede da Humberto Mourão, serão realizadas ações individuais e coletivas de prevenção à saúde como imunizações, consultas, exames, controle de doenças e visita domiciliar, além de procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, vigilância epidemiológica e ações de educação para a saúde e em saneamento básico.

Parte dos recursos para a construção foi viabilizada pelo senador Alessandro Vieira, que destacou a importância do investimento. “Garantimos quase R$ 3 milhões para essa obra porque entendemos que saúde perto de casa transforma a vida das pessoas. Isso beneficia o cidadão do São Conrado e desafoga outras unidades, melhorando o sistema como um todo”, afirmou.

A obra está prevista para ser entregue no início de 2026 e contará com térreo e primeiro andar. A estrutura terá oito consultórios médicos e dois consultórios odontológicos, além de áreas técnicas, farmácia e salas de nebulização, acolhimento e vacinação. A área externa terá espaço verde e serviço de paisagismo.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, classificou a assinatura da Ordem de Serviço como “uma imensa alegria”. Ela relatou que, desde a sua chegada na secretaria e com o diagnóstico que foi feito, “a dor da Humberto Mourão era sentida”. “Essa dor era sentida quando a gente ia visitar gestantes que têm que se deslocar daqui até o Orlando Dantas e tantos outros pacientes que nem conseguem esse deslocamento e por isso ficam sem atenção. Esse momento é realmente o momento da gente vibrar com alegria e que essa comunidade vai ter saúde mais perto, que realmente vai ter uma assistência digna”, disse.

O vice-prefeito e secretário da Comunicação, Ricardo Marques, também esteve com a população e compôs o dispositivo na solenidade. Por dois anos, quando foi vereador, ele encaminhou emendas impositivas para a construção da UBS Humberto Mourão. “Graças a Deus, nesta nossa gestão da nova cidade, da prefeita Emília Corrêa, a gente não precisou utilizar imediatamente essas emendas para a construção, porque a gente conseguiu recursos de emendas federais para que essa construção aconteça em um tempo mais rápido possível”, explicou. “A gente espera que, dentro desse prazo que foi determinado, essa comunidade possa ser assistida, e os profissionais possam atender toda a população”, concluiu.

