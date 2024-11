Só haverá renovação na Política sergipana com gestores empreendedores

Que ninguém se engane: a política sergipana atravessa sim um momento de transformação em seu formato, muito ainda pelo fortalecimento das redes sociais, mas essa “renovação” só será plena se ela for constituída de jovens empreendedores, ou seja, não basta ter pouca idade. É preciso ser propositivo, ter boas ideias e enxergar cases de sucesso. O eleitorado atual acredita em quem consegue mesclar sua experiencia, seja de vida ou administrativa, com um modelo de gestão eficiente e humanizado.

Mas o primeiro passo para o político que está projetando as eleições vindouras de 2026 e 2028, por exemplo, é tentar entender o que pensa o eleitor e ter a consciência que o perfil dele também mudou. Para isso não basta ser “jovem” se sua forma de pensar é atrasada, retrógada e extremamente desconexa do contexto atual. Vivemos diante de uma sociedade múltipla, diversa, mas que também não renuncia os seus valores e construções culturais.

Mas as redes sociais “quebraram o monopólio da informação” e isso requer mais dinamismo e criatividade dos candidatos. É complexo ser gestor público atualmente, considerando que as exigências são ainda maiores. Alguns atores sociais que foram protagonistas da cena política sergipana nas últimas décadas já não estão mais entre nós ou já não produzem os mesmos resultados que obtiveram no passado. O tempo é cruel neste sentido!

É inegável o movimento forte de renovação, que é legítimo e extremamente benéfico para o Estado Democrático de Direito. Há de se reconhecer que “novos nomes” estão surgindo, assumindo certo protagonismo político, inclusive já vivenciado por seus pais. Enraizada em tradições culturais e em redutos eleitorais, nada mais do que natural que muitos filhos ou afilhados de políticos hoje tenham emergido como mandatos eletivos ou têm seus nomes “ventilados” como alternativas para o futuro.

Não custa frisar que não há nenhum demérito em ter “raiz política”! Mas o raciocínio aqui pontua que não basta ser jovem para representar a renovação. É necessário ser propositivo. Quem não tem serviços prestados dificilmente fará “hora extra” em seus respectivos mandatos. Ao mesmo tempo que o eleitorado atual defende a renovação política, este mesmo cidadão é mais crítico e exige gestão! O segredo é saber mesclar a idade com a experiência.

Há uma carência na Política de Sergipe por novas lideranças, por novas representações. Estes nomes vão surgindo em substituição aos velhos protagonistas que já não são mais atraentes. A vitória de Emília Corrêa (PL) na PMA, por exemplo, sinalizou mais do que a necessidade de renovação, mas a quebra de preconceitos, tradições e questões culturais. O povo quer ser governado por políticos que tenham um perfil mais empreendedor. Só não vê quem não quer aceitar a nova realidade…

Veja essa!

A juíza de Direito, Christina Machado de Sales e Silva acatou a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado contra o Consórcio de Transporte Público Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana de Aracaju e determinou a suspensão do andamento da concorrência pública 001/2024 para a prestação do serviço de transporte coletivo, na sua etapa atual, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

E essa!

A magistrada determinou a intimação com urgência dos Consórcio, do Município de Aracaju e da Superintendência de Transporte e Trânsito do Município da capital (SMTT). Ela estabeleceu o prazo de 72 horas para que seja comprovado o cumprimento da tutela antecipada.

Bomba!

Chega a informação que uma auxiliar da Prefeitura de Aracaju, após a vitória de Emília Corrêa, já estaria de “malas prontas” para ir morar no Canadá! O assunto é guardado em absoluto sigilo, pelo que se comenta, mas a decisão de sair do País já estava tomada. Só uma vitória governista na PMA poderia mudar os planos futuros. Só chama atenção essa “pressa” toda…

Exclusiva!

O ex-deputado José Carlos Machado volta a externar sua preocupação com o futuro hídrico em Sergipe. Ele é um defensor ardoroso sobre a necessidade das obras do prometido e pouco executado Canal de Xingó e alerta para as adutoras sergipanas que estão trabalhando no limite e que podem comprometer o abastecimento de água nos próximos anos, inclusive na Grande Aracaju.

CPI não?

Muito grave a denúncia do vereador reeleito da capita, Isac Silveira (UNIÃO), que em entrevista disse que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) estaria ligando para alguns vereadores da bancada governista solicitando que eles não assinem qualquer pedido de instauração de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que venha ser proposta na CMA. Como perguntar não ofende, o quem a gestão estaria escondendo?

Venda cancelada

Lembram daquela polêmica venda de um terreno que pertence à Emsurb para a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju? Aquela venda que custaria R$ 40 milhões aos cofres públicos, sendo que o mesmo espaço poderia ser cedido pela PMA para Secretaria? Depois da eleição o prefeito Edvaldo Nogueira recuou e desistiu do negócio. Como perguntar nunca ofende, se Luiz Roberto ganha a eleição, ele também recuaria?

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde destinou R$ 60 mil em emendas impositivas para garantir transporte público gratuito aos mais de seis mil estudantes que estão fazendo a prova do Enem. Como realizado em 2023, a medida contempla alunos do ensino médio da capital e que hoje estão cadastrados no cartão Mais Aracaju Escolar.

Breno Garibalde II

Com a ação, os estudantes que residem na capital sergipana terão creditadas, em seu cartão “Mais Aracaju Escolar”, duas passagens para cada dia de aplicação do exame. Para Breno, essa é uma iniciativa de fundamental importância para garantir o acesso dos estudantes ao local de provas.

Breno Garibalde III

“Eles cobram muito essa gratuidade e é nosso papel como parlamentar, colocar emendas com os recursos que nos cabem, para que esses estudantes tenham esse benefício. Desejo a todos boas provas, com muita tranquilidade!”, declara o vereador Breno Garibalde .

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) defendeu relatório apresentado por ele ao projeto que institui o programa de aceleração da transição energética (Paten). O PL 327/2021 está tramitando na Comissão de Infraestrutura (CI). Segundo Laércio, o parecer é resultado de muita discussão, o que o levou a acrescentar no texto um capítulo sobre gás natural, devido ao potencial que o combustível tem a oferecer para o Brasil.

Laércio Oliveira II

Laércio afirmou que um dos objetivos da proposta é promover a desconcentração de mercado do gás, em sintonia com a Lei do Gás (Lei 14.134, de 2021), visando estabelecer um programa de redução de concentração que vai ampliar a competição do setor e reduzir os preços.

Laércio Oliveira III

“Não é possível aceitar que a Petrobras, visando exercer o domínio total do mercado, compre gás natural de muitos produtores nacionais e também seja o grande agente importador do gás da Bolívia. Ainda mais estarrecedor é o fato de a estatal deliberadamente reinjetar, de forma desnecessária, grandes volumes de gás que poderiam ser escoados e ofertados ao mercado, bem como postergar indefinidamente a implantação de novos projetos, como o Projeto Sergipe Águas Profundas, que poderia trazer a autossuficiência nacional de gás natural, promovendo um choque de oferta e o aumento da competitividade para a indústria brasileira”, falou Laércio.

Contra Rogério I

O parlamentar também criticou pronunciamento feito pelo senador Rogério Carvalho (PT) com críticas ao relatório. Segundo Laércio, Rogério afirmou que, se houver aprovação de medida de desconcentração de mercado, a Petrobras não vai voltar para Sergipe. “O recado trazido, na realidade, é uma afronta ao Poder Legislativo, soando como uma ameaça ao país e uma chantagem com o estado de Sergipe. Não podemos aceitar esse tipo de tentativa de intimidação”.

Contra Rogério II

“Aquilo de que o colega talvez não tenha conhecimento é que as propostas que apresentei no relatório foram discutidas com o Ministério de Minas e Energia e a sua equipe, que entendem a necessidade de promover uma redução no preço do gás no Brasil, e que o projeto está alinhado com um programa do governo federal, o programa chamado Gás para Empregar, recentemente instituído por decreto do governo”, disse Laércio.

Márcia Santana I

A advogada Marcia Verônica de Santana Reis Dantas, 34 anos, tem oito anos de atuação, além de ser palestrante. Pós-graduada em Ciências Criminais, ela já acumula experiências como Diretora do Departamento Jurídico do Município de Poço Redondo, além de ter sido Advogada Dativa em cinco municípios sergipanos.

Márcia Santana II

Márcia Santana atua principalmente nas Áreas Criminal e Cível (família e sucessões e Consumidor) e é ex-conselheira Estadual e Presidente da Comissão de Eventos Institucionais da ABRACRIM/SE (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), entre maio de 2019 a dezembro de 2020. Márcia foi membro da Comissão de Defesa do Direito da Mulher da OAB/SE até 2020.

Márcia Santana III

De 2020 a 2022 Márcia Santana foi Diretora e Tesoureira Adjunta e Presidente da Comissão de Comunicação da ABRACRIM/SE. Atualmente a advogada é Assessora Especial de Direito Social e Cidadania e Representante Regional do Município de Frei Paulo na ABMCJ (Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica), com atuação destacada em causas políticas e sociais não apenas em Frei Paulo, mas em todo o Estado de Sergipe.

Márcia Santana IV

Por fim, Márcia Santana é a primeira mulher e profissional da advocacia a aceitar o desafio de atuar em plenário de Tribunal do Júri no Município de Frei Paulo, tendo resultado positivo com a absolvição do réu que foi acusado de Homicídio duplamente qualificado. Ela já apresentou o quadro “Papo de Lei” na rádio Educadora de Frei Paulo e na rádio Xodó FM de Tobias Barreto, tirando dúvidas de ouvintes e seguidores de suas redes sociais.

Alessandro Vieira I

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou o projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB) que exige a avaliação anual do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Também será obrigatória a avaliação dos Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento dos biomas brasileiros. O projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação em Plenário.

Alessandro Vieira II

O PL 4816/2019 recebeu parecer favorável do senador Otto Alencar (PSD-BA). Tanto o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que identifica e coordena ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, quanto os Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento dos Biomas são instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) (Lei 12.187, de 2009).

Alessandro Vieira III

Os relatórios das avaliações anuais serão publicados na internet e enviados ao Congresso até o dia 15 de maio de cada ano. Eles deverão conter informações sobre os resultados obtidos por cada uma das políticas, medidas corretivas para recuperar metas que estejam abaixo do esperado e execução financeira das atividades. Além disso, os planos deverão ser atualizados no mínimo a cada quatro anos.

Empregos formais I

O bom desempenho de Sergipe nacionalmente no crescimento dos empregos formais reflete o comprometimento do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população, consolidando Sergipe como um ambiente de oportunidades para trabalhadores e investidores.

Empregos formais II

O Estado ficou na 2ª posição nacional no ranking do crescimento dos empregos formais, apontado pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com um crescimento de 1,68% que superou a média nacional (0,52%), além de um recorde do estoque de empregos de 341.889 vagas.

Cícero do Santa Maria I

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) ressalta que, apesar de não ter sido reeleito, vai continuar cobrando melhorias para a população, principalmente para as pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A prefeita eleita, Emília Corrêa (PL) recebeu o apoio de Cícero do Santa Maria no segundo turno, mas segundo o parlamentar, o apoio não significa subserviência.

Cícero do Santa Maria II

“Não é porque eu apoiei que não vou cobrar. Vou continuar cobrando pelos autistas, que se tenha neuropediatras nos postos de saúde e que as mães sejam tratadas como elas merecem, porque precisamos cuidar de quem cuida”, afirmou. Cícero ainda revelou que a preocupação com esse cuidado ficou evidente durante a campanha. “Na campanha eu ouvi muito Emília e Ricardo Marques falarem sobre isso e acredito que teremos um olhar mais carinhoso com esses pais e mães que tanto lutam para dar uma melhor qualidade de vida para os autistas”, disse.

Cícero do Santa Maria III

O vereador Cícero do Santa Maria pediu que a próxima gestão possa fazer uma análise das emendas impositivas destinadas pelos parlamentares e que não foram liberadas por Edvaldo Nogueira. “Peço que a nova gestão verifique o porquê de não terem sido liberadas. Mandei emenda para a Secretaria do Esporte e não sei o que aconteceu. Também destinei verbas para a construção de duas praças no Santa Maria, uma iniciou e a outra, ninguém sabe o que aconteceu”, completou.

Alô Canindé!

O prefeito eleito de Canindé de São Francisco, Machadinho Barbosa (UNIÃO), visitou o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DENOCS). A ação representa mais uma etapa de sua busca por melhorias para o município. Durante o encontro, Machadinho conversou com o presidente nacional do DENOCS, Fernando Marcondes de Araújo Leão, e o coordenador do órgão no Ceará, Antônio José Mota.

Investimentos

Essa reunião é um passo importante para trazer investimentos e implementar projetos voltados para o desenvolvimento regional, especialmente em áreas como infraestrutura hídrica e apoio à agricultura, setores essenciais para a população de Canindé.

Alô Monte Alegre!

A reeleição do vereador Dr. Odilar (UNIÃO) em Monte Alegre fortalece sua posição de liderança política na região, refletindo o apoio contínuo da população ao seu trabalho e às iniciativas propostas durante o mandato. Esse resultado demonstra confiança em sua atuação, que deve influenciar futuros projetos e o cenário político local.

Instituto São Peregrino I

O Instituto São Peregrino, localizado em Propriá, é mais que uma instituição de caridade – é um verdadeiro ponto de apoio para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade na região do Baixo São Francisco. Todos os dias, a instituição serve 120 refeições na Creche da Vó Lídia e presta auxílio a mais de 150 famílias, com a doação de cestas básicas, fraldas geriátricas e atendimentos psicológico e social.

Instituto São Peregrino II

É um trabalho de formiguinha que faz toda diferença para quem mais precisa, levando dignidade e esperança à população mais carente da região onde se concentra o maior bolsão de pobreza do Estado. Agora, o Instituto se prepara para dar um passo ainda maior com a inauguração do Mirante do Padre Cícero. Em final de construção, essa estátua de 15 metros do “Padim” será a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas da de Juazeiro do Norte.

Instituto São Peregrino III

Mais que uma homenagem ao santo mais popular no Nordeste, o Mirante do Padre Cícero promete se tornar ponto de encontro para romeiros e devotos, com praça de alimentação, museu, e espaço assistencial. Sem dúvida alguma, será um novo atrativo turístico para Propriá e uma maneira de expandir as ações solidárias do Instituto. O Instituto São Peregrino é um braço amigo para quem mais precisa, levando ajuda e carinho para os mais vulneráveis. Numa região onde a população sofre com a ausência da assistência do Poder Público, essa iniciativa prova que a solidariedade é um bálsamo que transforma vidas.

Corretores I

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) realizou um evento voltado para a saúde e o bem-estar de toda a categoria. O encontro reuniu profissionais da área para discutir temas essenciais para desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, como inteligência emocional e as novas regras para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica.

Corretores II

De acordo com o presidente da ACI, Anderson Ramos, o evento foi realizado em parceria com a Alfama Cursos e teve como objetivo fortalecer o relacionamento com os corretores de imóveis associados por meio de quatro palestras sobre temas diversos, como psicologia e empreendedorismo

Anderson Ramos

“O objetivo da Associação é sempre oferecer capacitação, benefícios e conscientização para todos os associados. Além de abordarmos questões de saúde, também trouxemos atualizações sobre o mercado imobiliário, incluindo as recentes mudanças na Caixa Econômica Federal em relação aos financiamentos”, destacou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com