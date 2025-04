STF “abafa” escândalo do INSS “intimando Bolsonaro” na UTI e prisão de Collor

O escândalo de fortes proporções que marcou o início da semana, em que associações descontaram ilegalmente R$ 6,3 bilhões de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultou na demissão do presidente Alessandro Stefanutt, está visivelmente sendo “abafado” pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu escancaradamente o seu lado político e atuou para tentar minimizar a “sangria” do governo Lula (PT), que já vem enfrentando problemas de queda da popularidade e “sucumbe” ainda mais quando associado a um novo esquema de corrupção.

Quando “estourou” a Operação da Polícia Federal, nos bastidores do governo, o ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, coordenou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto com o objetivo de conter os efeitos da crise política iminente por conta do escândalo do INSS, com as presenças de outros ministros e do diretor-geral da Polícia Federal. Não custa lembrar que a PF e a CGU cumpriram 211 mandados de busca e apreensão, ou seja, não se tratou de um “indício de corrupção isolado”, mas de um grande esquema bilionário que acabara de ser desarticulado.

“Coincidentemente”, em meio a todo esse impasse envolvendo o governo Lula do PT e mais um volumoso e histórico escândalo de desvio de verbas públicas, o Supremo Tribunal Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, agiu politicamente ignorando o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se encontra hospitalizado no hospital DF Star e o citou formalmente através de um oficial de Justiça em ação penal que apura suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, mesmo com o ex-presidente em viagem pelos Estados Unidos.

Bolsonaro, evidentemente, tirou proveito da situação em gravou a “canetada do oficial de Justiça”, justamente para ter o discurso para a opinião pública da arbitrariedade que estava sendo cometida pelo ministro Alexandre de Moraes, que visivelmente se acha que se encontra acima de tudo e de todos, certamente apostando na complacência da grande maioria do povo brasileiro que se revolta, mas geralmente é extremamente pacífico em suas ações. Para este colunista a medida (citar o ex-presidente na UTI) foi totalmente desnecessária e descabida. Parece questão pessoal…

E quando a Justiça deixa de ser imparcial e passa a ter um “peso” para seja quem for, não vai perder apenas Jair Bolsonaro e seu agrupamento, mas toda a sociedade. Quando o Poder Judiciário passa a ficar “contaminado” e perde a credibilidade perante a sociedade, passa a transmitir apenas a impressão de magistrados bem remunerados que tomam suas decisões de acordo com as suas convicções, sem seguir (e respeitar) a própria Constituição Federal. Mas “citar” Bolsonaro era pouco diante do desgaste do governo Lula, mas Alexandre de Moraes tinha outra “carta na manga”…

Por decisão monocrática, desconhecendo os recursos da defesa, determinou a prisão imediata de Fernando Collor de Mello, por corrupção (e aqui a coluna não compactua com o crime), justamente na semana em que o governo Lula está mergulhado em outro “mar de lama” (SIC) que é este escândalo do INSS. Tudo para, coincidentemente, “tirar o foco” e “abafar” os desvios, ou não? E boa parte da “grande mídia” tem culpa nisso! Parece também entrar no jogo de “passar pano” para o governo Lula. O povo brasileiro só não pode dizer que não sabia…

Veja essa!

Vem aí o União Progressista, fusão das legendas União Brasil e Progressistas e, em Sergipe, já existem rumores sobre quem ficaria com o comando do partido: o ex-deputado André Moura (União) ou o senador Laercio Oliveira (PP). Há quem garanta que a direção da legenda estará com André…

E essa!

Para este colunista chega a informação (e não há nada de anormal nisso) que o senador Laércio Oliveira estaria de olho em outra legenda para “chamar de sua” e que pode utilizar sua boa relação que mantém em BSB e a força de um mandato para tentar assumir a presidência.

Bomba!

Nos bastidores as informações dão conta que Laércio Oliveira estaria conversando com políticos de todo Estado, inclusive da oposição, e tentar construir uma articulação de olho no comando do Republicanos, que está sob o comando de Gustinho Ribeiro – e o MDB sob a presidência do também senador Alessandro Vieira.

Exclusiva!

Para os “apressadinhos de plantão” em definir posições e espaços ainda agora, este colunista alerta que todo mundo está conversando com “todo mundo”, ou seja, alguns compromissos que estão sendo firmados agora, talvez não durem até o final deste ano. Tudo dependerá do cenário político…

Alô Socorro!

Não chamem para a mesma mesa os professores da rede municipal de Nossa Senhora do Socorro e o prefeito Samuel Carvalho. A turma está na bronca com o gestor, que estabeleceu, através do seu vice, uma mesa de negociação. Só que os professores alegam que a gestão não sinaliza que concederá reajustes salariais este ano.

Pesquisa Realce

A pesquisa para o Senado encomendada pela Revista Realce coloca o senador Rogério Carvalho (PT) com vantagem, seguido do deputado Rodrigo Valadares e de André Moura. Eles estão próximos um do outro e aquele que errar menos tende a vencer a eleição no próximo ano.

Olha o Sebrae/SE!

Pela primeira vez na história, Sergipe alcançou o Selo Diamante de Referência em Atendimento, concedido pelo Sebrae Nacional como reconhecimento à excelência no atendimento aos pequenos negócios. O anúncio foi feito coroando o trabalho das Salas do Empreendedor dos municípios de Canindé de São Francisco e Itabaianinha que, após conquistarem o Selo Ouro no ciclo de 2024, avançaram e obtiveram a maior honraria nacional na categoria.

Priscila Felizola

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, celebrou a conquista e destacou o impacto estratégico do selo para o estado. “É uma conquista histórica para Sergipe e para todo o ecossistema de apoio ao empreendedorismo local. O Selo Diamante mostra que estamos no caminho certo, com equipes comprometidas, gestores municipais engajados e um Sebrae que atua de forma presente e integrada. Essa vitória reforça nossa missão de transformar realidades por meio do fortalecimento dos pequenos negócios”, afirmou.

Selo Diamante

O Selo Diamante é válido por todo o ano de 2025 e representa um marco para o empreendedorismo sergipano. A certificação reconhece instituições parceiras que se destacam em qualidade de atendimento, impacto nos pequenos negócios, capacitação da equipe e aprimoramento contínuo dos serviços prestados. A metodologia de avaliação é estruturada em pilares e critérios específicos, com categorias estaduais (Bronze, Prata e Ouro) e a categoria nacional, representada pelo Diamante.

Azilda Sobral

Segundo Azilda Sobral, gestora das Salas do Empreendedor do estado de Sergipe e do Selo Sebrae de Referência em Atendimento, o reconhecimento representa muito mais do que um prêmio: “Ter o Selo Sebrae de Referência em Atendimento Diamante no município significa que a Sala do Empreendedor local atingiu um nível de excelência no atendimento e serviços prestados aos empreendedores, sendo reconhecida nacionalmente pelo Sebrae como um ponto de referência nesse aspecto. Isso contribui para o desenvolvimento local e fortalece a rede de apoio aos pequenos negócios, além de agregar valor à imagem do município.”

Incentiva e capacita

Além do reconhecimento e da credibilidade que o selo confere, ele também funciona como motor de melhoria contínua, incentivando capacitações, inovações nos processos de atendimento e maior integração entre os parceiros. Para os municípios, o selo agrega valor à marca institucional, atrai empreendedores e impulsiona o desenvolvimento econômico local.

Fortalece Sergipe

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento integra o eixo “Sala do Empreendedor” do Programa Cidade Empreendedora, que atua em dez áreas estratégicas para promover o crescimento sustentável dos municípios. A premiação conquistada por Sergipe fortalece a posição do estado no cenário nacional e evidencia o potencial transformador de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios.

1ª Conexão SEMDE

Aracaju vai receber a _Campus Party Weekend_, uma das maiores celebrações mundiais de tecnologia e inovação. Para marcar a chegada do evento à cidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDE) e a Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Inovação (SEPLAN), promovem, no dia 28 de abril, a 1ª Conexão SEMDE.

Sobre o evento

O encontro será realizado das 14h às 16h30, no auditório do Museu da Gente Sergipana, reunindo representantes do poder público, empresas, universidades e sociedade civil para fortalecer o ecossistema de inovação local. A programação inclui a apresentação oficial da _Campus Party Weekend Aracaju_ e a assinatura do termo de lançamento. A edição sergipana promete movimentar o cenário tecnológico com batalhas de drones, torneios de eSports, exposições de startups, oficinas e palestras.

Olha a Barra!

A força da vereadora Pastora Salete foi decisiva para garantir justiça social na Barra dos Coqueiros. Em uma reunião provocada por ela na última quarta-feira na Defensoria Pública, a vereadora reuniu a Secretaria de Ação Social, a coordenadora do programa e o setor jurídico da prefeitura para cobrar respostas sobre o descaso com o programa “Comida na Mesa”, que deixou milhares de famílias sem o benefício e sem os pagamentos dos meses de janeiro e fevereiro.

Pastora Salete I

Com forte posicionamento e cobrança direta, Vereadora Pastora Salete conseguiu avançar na defesa da população: ficou decidido que os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e do Loas devem entregar documentação para a Defensoria Pública, que irá analisar cada caso, considerando os custos elevados com medicamentos, alimentação e aluguel.

Pastora Salete II

Além disso, a prefeitura foi obrigada a pagar os valores atrasados: quem recebeu o cartão em março terá direito a R$ 850 em maio, referentes aos pagamentos de janeiro (R$ 600) e fevereiro (R$ 250). “Saio da reunião com a certeza de que estamos no caminho certo. A luta vai continuar até que cada família tenha seu direito garantido. Nosso povo está passando fome e não vamos aceitar isso calados”, afirmou a Vereadora Pastora Salete, emocionada. Mais uma vez, a força do parlamento, na pessoa da vereadora Pastora Salete, fez a diferença em favor dos que mais precisam.

Alô Canindé!

A Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, deu início ao maior Campeonato de Futebol Principal e Veterano já realizado no município, consolidando o compromisso da gestão com a valorização do esporte e o fortalecimento da comunidade. O evento conta com uma premiação superior a R$ 30 mil, incentivando a prática esportiva e reconhecendo o talento dos atletas locais.

Machadinho

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Machadinho Barbosa destacou a importância da iniciativa e parabenizou o secretário de Esporte, Luciano Ferreira, pela excelência na organização e pela logística preparada para o sucesso do evento. Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo enfatizou que Canindé de São Francisco segue firme no caminho do desenvolvimento, com avanços significativos em todas as áreas da administração pública. “Hoje, Canindé já se destaca no cenário nacional pelas grandes transformações que estamos realizando, fruto do trabalho integrado de todas as secretarias”, afirmou.

Joselido Pank

O vice-prefeito, Joselildo Almeida Pank, também utilizou a palavra para enaltecer a qualidade da organização do campeonato e reconhecer o empenho dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte. O Campeonato de Futebol Principal e Veterano reforça o compromisso da atual gestão com o estímulo ao esporte como ferramenta de inclusão social, saúde e cidadania, reafirmando Canindé de São Francisco como referência em gestão esportiva no estado.

