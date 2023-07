“Tiro no pé”! João Daniel e o “extermínio” do bom senso em Sergipe!

Inaceitável! A semana na política foi marcada pela polêmica criada pelo deputado federal João Daniel (PT) exigindo junto ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a apuração sobre o que ele chancela de “morte de pessoas negras”; tudo muito positivo se as “pessoas negras” não fossem quatro homens que assaltaram um Policial em Sergipe, roubando sua corrente de ouro e sua arma e, no dia seguinte, durante a captura pelas forças de segurança, ainda reagiram e vieram à óbito!

Estamos falando de quatro pessoas que podem ter atravessado qualquer tipo de dificuldade ou preconceito na vida, mas que não eram INOCENTES! Eram assaltantes, armados, e que enfrentaram as forças policiais, deputado! A polícia, muitas vezes discriminada, sobretudo após o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi tratada como “inimiga” por um parlamentar, eleito para defender os direitos do povo, sim, mas o PM, o policial civil, o guarda municipal ou vigilante que sai de casa para trabalhar, para proteger alguém ou algo, também é SER HUMANO, deputado!

E, pior que isso: não bastasse pedir a apuração da morte de SUPOSTOS CRIMINOSOS, João Daniel não se retratou com as forças de segurança e ainda falou em EXTERMÍNIO!!! Calma, deputado! Quantos militares, policiais civis, guardas e vigilantes, brancos e negros, são “exterminados” diariamente pelo crime no Brasil? Por que VOSSA EXCELÊNCIA não faz a defesa de nenhum deles? Não interessam ou não pertencem ao seu eleitorado?

Existem bons policiais e outros ruins também; como temos bons e péssimos gestores, bons e péssimos comunicadores bons e péssimos políticos…A sociedade precisa de saúde, educação, assistência, dignidade, de comida e emprego, mas ela também clama por segurança! Não se pode inverter os papéis, deputado! Se estivéssemos falando de quatro jovens, sem qualquer registro de crime, que estavam em suas comunidades e que foram VÍTIMAS de algum tipo de tipo de violência policial, aí sim caberia a defesa intransigente de João Daniel!

Mas questionar, ou melhor, insinuar que houve uma CHACINA tentando tirar algum benefício político às custas da Polícia, é um pouco demais, ou não deputado? João Daniel poderia, por exemplo, lutar por mais recursos para investimentos em Segurança, por mais cursos e treinamentos, por uma polícia cada vez mais humana e “PREPARADA“! E não, de alguma forma, tentar jogar a população contra uma instituição que tem o respeito do povo!

Para este colunista, em síntese, por ironia do destino, João Daniel deu um “TIRO NO PÉ”! Ao tentar defender pessoas acusadas da prática de roubo, ao tentar questionar a morte de bandidos que ousaram enfrentar as forças policiais, findou conquistando o título de “EXTERMINADOR DO BOM SENSO”. E, sendo ainda mais objetivo: entre o bandido branco ou negro, entre o assassino branco ou negro, deputado, este colunista vai sempre ficar com quem tem a missão de preservar a segurança da sociedade. Gostando ou não é na polícia em quem devemos confiar…

Os vereadores de Aracaju decidiram entrar “de cabeça” no jogo da sucessão para prefeito no próximo ano. Formaram um grupo de quase 20 e querem ser ouvidos sobre a escolha do candidato a prefeito. Afirmam que têm os nomes de Nitinho (PSD) e Fabiano Oliveira (PP) para apresentar.

O problema é que os dois não são as “preferências” dos líderes do agrupamento. Edvaldo Nogueira (PDT) tem sua “prioridade” e vai empurrar qualquer discussão para o próximo ano. Fábio Mitidieri (PSD) continua bem avaliado e seu apoio será decisivo. Tanto que nomes como de Belivaldo Chagas (PSD) e Danielle Garcia (Podemos) sonham com a sua aprovação.

Estão certos

Agora os vereadores estão certos em se unirem em bloco em busca de serem valorizados. Ficam mais fortalecidos assim, e cada um vai precisar de uma boa estratégia, considerando que em 2024 não terão as coligações e a briga será bem “individual”.

Grande problema

Os vereadores estão atentos e querem ser ouvidos agora porque em 2024 cada um terá que cuidar de seus projetos pessoais, de suas reeleições; já nos primeiros meses a preocupação será definir em que partido pretendem ficar e onde existem mais chances para vencer, ou seja, a chapa majoritária ficará em segundo plano…

Cidade abandonada I

Chega a ser desprezível o trato do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, com alguns pontos da cidade. A zona de expansão, por exemplo, em dias chuvosos, ficou “ilhada” e os moradores em situação de completo abandono por parte do poder público.

Cidade abandonada II

Outro problema que assusta em Aracaju é a quantidade de buracos! Parece que nem existe prefeito ou prefeitura! Agora o engraçado é que Edvaldo criticou tanto João Alves Filho (in memoriam) e hoje está impraticável dirigir na “cidade inteligente” do prefeito. Sem mobilidade e cheia de buracos…

Cidade abandonada III

Outra “pérola” da atual gestão municipal: será que os leitores já viram os pontos de ônibus que a prefeitura de Aracaju instalou na cidade? A ideia dos “engenheiros de trânsito” era estabelecer uma “referência” para os motoristas ou pensaram mesmo em “proteção” ou “abrigo” para os usuários? Um vexame!

Tudo na mesma!

Houve muito questionamento, muitas postagens, muitas reclamações, discursos e reportagens, mas o problema do transporte coletivo da Grande Aracaju parece se arrastar; os terminais de integração também têm problemas! É algo de difícil solução ou não há interesse em resolver? Difícil de entender…

Olha o Grageru!

Uma leitora da coluna diz que está insuportável dirigir na rua Leopoldo Mesquita, no bairro Grageru. Explica que a região é bem movimentada, que o fluxo de veículos é grande, o risco de acidentes, além de danos são incalculáveis. Parece ou não uma cidade abandonada?

Negócio da China I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) cobrou na tribuna da Câmara Municipal explicações sobre a viagem oficial para China do Superintendente da SMTT de Aracaju, Renato Teles. O parlamentar quer saber o objetivo da viagem, se é relacionada à mobilidade urbana, ou para trazer ônibus elétricos para renovar a frota de Aracaju que está sucateada.

Negócio da China II

Outro questionamento que Ricardo Marques faz é que tipo de evento o superintendente da SMTT foi fazer lá, já que pela demora da viagem, 26 dias ao total, deve ser algo muito importante. A única coisa que se sabe dessa viagem à China é que o custo das diárias aos cofres municipais será de aproximadamente R$ 52 mil.

Negócio da China III

Durante esse período de quase 30 dias que o superintendente da SMTT vai se ausentar, no lugar dele sumiu a pasta o secretário da Fazenda, Jeferson Passos. A pergunta é: será que Jeferson Passos vai finalmente inaugurar o corredor da avenida Hermes Fontes? A obra está atrasada há 4 anos desde a derrubada das árvores históricas da avenida.

Polícia Penal

O governador Fábio Mitidieri, acompanhado de seu secretariado e equipe técnica, reuniu-se novamente com representantes do Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe (Sindppen), com o objetivo de prosseguir o diálogo sobre as necessidades e demandas da categoria, representando assim, afim de buscar soluções que beneficiem os profissionais da área.

Cristiano Barreto

O secretário Especial de Governo de Sergipe (Segov), Cristiano Barreto, participou junto com o governador, Fábio Mitidieri, a secretária da Sejuc, Viviane Pessoa, entre outros secretários, dessa reunião com o sindicato da Polícia Penal, que tratou de reajustes administrativos, sendo elas demandas antigas da pasta. Cristiano Barreto, que também é delegado da Polícia Civil, esteve à frente da pasta da Sejuc por seis anos e tem conhecimento sobre o pleito do sindicato. Mesmo fora da Secretaria, continua tendo esse cuidado e olhar para com os policiais.

Piso de Enfermagem

Fábio também reuniu, mais uma vez, Conselho e Sindicato de Enfermagem e equipe técnica das secretarias da Administração, Fazenda e Saúde para tratar do piso da enfermagem. Mitidieri voltou a afirmar que o piso será pago e destacou que o governo Federal ainda não sinalizou data de repasse. Ficou definido encontro entre as entidades representativas da categoria e a Secretaria de Estado da Administração (Sead) para discussão de carga horária.

Samu

No encontro com representantes do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Sergipe (Sindconam), o governador ressaltou a importância da atuação desses profissionais e destacou seu compromisso em buscar soluções efetivas para as necessidades apresentadas. “Durante a reunião, dialogamos sobre as demandas da categoria e determinei que seja formulada uma lei que garanta o pagamento do auxílio alimentação para todos os motoristas. Nosso governo seguirá comprometido com a valorização, reconhecimento e importância da atuação dos condutores de ambulância”, disse.

Laércio Oliveira I

O texto da Reforma Tributária foi aprovado na Câmara. Algumas alterações foram feitas em relação ao texto original, mas na avaliação do senador Laércio Oliveira o texto precisa ser modificado para que não haja desemprego. No Plenário da Câmara, o PL destacou emenda de autoria do senador (que apresentou ainda como deputado) com esse foco, mas ela não foi aprovada. “Como senador, vou continuar lutando por essa alteração”, disse.

Laércio Oliveira II

Na Câmara, as diferenças de alíquotas do IVA foram projetadas somente para os setores de educação, saúde e transporte público. “Defendo a ampliação dessa medida para todo o setor de serviços por ser o mais empregador, como acontece em todos os países da Europa. Da forma que está, a Reforma promoverá desemprego e informalidade. E sempre defendo nos meus discursos que o melhor programa social é o emprego”, explicou o parlamentar

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde visitou o Instituto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade Tiradentes para conhecer um dos trabalhos desenvolvido pelo órgão, que é uma técnica de despoluição da água utilizando bucha vegetal. A iniciativa consiste em aplicar um composto em cima da bucha, que a endurece e faz com que ela tenha a capacidade de puxar e retirar da água produtos como óleo de cozinha e petróleo.

Breno Garibalde II

“Fui muito bem recebido por toda equipe do ITP da Unit, a professora Silvia e a doutora Mychelli me explicaram tudo sobre esse processo de despoluição. Inclusive, fiquei impressionado com a quantidade de projetos importantes sendo desenvolvidos nas universidades e que poderiam ser utilizados pelas gestões. Tamanho conhecimento precisa ultrapassar os muros das instituições de ensino e retornar em benefícios para a comunidade”, declara o parlamentar.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) repudiou as falas da secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa. Em audiência pública, a gestora disse que o ato de dispensar medicamentos é apenas uma entrega, não necessitando, assim, de uma orientação e que qualquer pessoa poderia fazê-lo.

Georgeo Passos II

Georgeo se colocou ao lado de várias entidades que se manifestaram contra essa fala, entre elas o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE). O parlamentar repudiou a afirmação da secretária Waneska e lembrou que somente o profissional da área de farmácia é quem pode fazer a dispensação de medicamentos. “É muito mais do que um simples ato de entrega”, afirmou.

Georgeo Passos III

“É uma fala que demonstra extrema ignorância e que pode trazer consequências. Somente farmacêuticos é que podem fazer esse ato de entrega, inclusive por determinação da Lei. Isso porque eles são profissionais capacitados para orientar e garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita”, completou Georgeo.

Alô farmacêuticos!

O deputado lembrou ainda que é função do farmacêutico investigar potenciais interações medicamentosas, prestar o auxílio necessário para adesão ao tratamento, elaborar estratégias para ampliar a comodidade quanto ao uso, sempre visando o uso racional dos medicamentos. O parlamentar cobrou também a retratação da secretária sobre a fala equivocada.

Paulo Júnior

A tradicional procissão de Corpus Christi, em São Cristóvão, é bem de interesse cultural. O Projeto de Lei de autoria do deputado sãocristovense Paulo Júnior (PV) foi aprovado na Assembleia Legislativa. Esse é o primeiro projeto de Lei de Paulo Júnior posto em votação e aprovado pela Casa, dos 21 que ele protocolou até agora. A procissão de Corpus Christi é uma tradição secular que cobre nove ruas do Centro Histórico com tapetes temáticos para dar passagem ao Santíssimo, reforçando a força religiosa e histórica da primeira capital sergipana.

Prêmio Innovare

Há 20 anos o Prêmio Innovare reconhece práticas transformadoras que se desenvolvem no interior do sistema de Justiça do Brasil, identificando assim ações concretas que têm impacto no avanço do país e benefícios para a sociedade.

Olha o TCE!

A diretora da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), Ana Stella Rollemberg; o coordenador de auditoria operacional, Fernando Marcelino; e os analistas de controle externo I, Saulo Roberto Silva e Aline Lima, apresentaram ao consultor do Instituto Innovare em Sergipe, o advogado Carlos Augusto Monteiro Nascimento, a prática de Transparência Pública no Estado de Sergipe, um trabalho desenvolvido pela Casa e que concorre na edição 2023 da premiação.

Fernando Marcelino

“É um trabalho que toda equipe desenvolve há sete anos e é uma prática já consolidada; por meio desta ação permanente o controle social se efetiva, uma tradição bem desenvolvida e que hoje pôde ser avaliada ao consultor Carlos Augusto”, disse o coordenador Fernando Marcelino.

Pastor Diego I

Os impactos provocados pelas chuvas têm atormentado a população da Zona de Expansão aracajuana. Diante dos problemas de drenagem na localidade, o vereador Pastor Diego (PP) cobrou soluções emergenciais que minimizem os efeitos. Munido de imagens e áudios contendo apelos populares, o parlamentar requereu medidas de combate e prevenção aos alagamentos.

Pastor Diego II

“Tivemos um final de semana chuvoso na cidade e os transtornos decorrentes do acúmulo de água atingiram vários pontos. Em especial, nos bairros do Robalo e Areia Branca. Recebi várias mensagens, áudios e vídeos de moradores queixando-se que estão sem conseguir sair para trabalhar ou levar os filhos na escola porque está impossível de transitar. Até ameaçaram fazer uma manifestação pública. Eu entendo o desespero daquela população, o pessoal está ilhado. As ruas estão alagadas, precisamos de ações emergências”, alertou.

Mulheres de Peito I

O Movimento Mulheres de Peito convida toda a população para participar do 2° Forró do Candeeiro, que será realizado no dia 22 de julho, às 18h, no Oratório de Bebé, em Aracaju. Esse ano, através da arrecadação dos ingressos, o Forró irá apoiar as Remadoras Rosas das Mulheres de Peito, que irão participar do 4° Festival Dragon Boat do Nordeste, para sobreviventes do câncer de mama, de 24 a 30 de julho, em Paulo Afonso-BA. As atrações do Forró serão: Cebolinha e Forró Biss; Mimi do Acordeon; Jailson do Acordeon; e Érica Barbozza, além da participação especial de Lu Xodó Calypso.

