“Traficante é vítima de usuários” é um “tapa na cara” das polícias no Brasil!

Por Habacuque Vilacorte

Como é difícil fazer Segurança Pública no Brasil. Seja um policial federal, militar ou civil, seja um guarda municipal, um agente de trânsito ou até mesmo um profissional especializado em vigilância privada. É evidente que nenhuma dessas “corporações” são compostas por homens e mulheres totalmente bem-intencionados, corretos, éticos e que verdadeiramente têm compromisso com a lei e a ordem! Mas nem podemos generalizar e, muito menos, desprestigiar um segmento tão importante.

Não se pode minimizar a importância destas profissões porque existem casos isolados que se associam ao crime, que buscam “vantagens indevidas”, que alimentam uma espécie de “crime paralelo”, seja facilitando as coisas para o tráfico de drogas, seja constituindo milícias, combatendo as polícias e outros bandidos, mas buscando uma boa convivência com facções aliadas em troca de dinheiro e outras benesses. É o crime se institucionalizando…

E que se arquive aquela velha impressão de que o crime está “enraizado” apenas nas favelas e regiões periféricas dos grandes centros do País. Diante do enfraquecimento das forças de segurança, diante de legislações cada vez mais brandas para quem afronta a lei, diante do aumento de governantes mais preocupados em fazer politicagem do que em investir verdadeiramente em Segurança Pública, hoje o tráfico de drogas tem a percepção de que pode ir além…

Facções criminosas como o Comando Vermelho, o PCC, o Bonde do Maluco e tantas outras estão se espalhando por todo o País, principalmente nos Estados do Nordeste. As forças de Segurança são confrontadas, diariamente, por marginais que, muitas vezes, têm a “guarita” de bons escritórios de advocacia, de policiais, empresários, políticos e até da própria população, que já não confia mais no Poder Público e respeita (teme) os traficantes e os milicianos.

Dizer que o ladrão rouba um celular “por falta de oportunidades” e “para ganhar um dinheirinho” e, consequentemente, “tomar uma cervejinha”, já tinha sido algo devastador para o cidadão comum ouvir, e agora o presidente Lula (PT), em uma entrevista coletiva internacional, dizer que “os traficantes de drogas são vítimas dos usuários” e que “seria mais fácil combater os viciados”! É mole? Dá para acreditar que o chefe do Executivo Nacional disse uma aberração dessas, publicamente?

Imagine a sensação de um policial federal ou da PRF que arrisca sua vida a cada plantão combatendo os grandes traficantes do País? E os militares e civis que vão para o enfrentamento direto com atravessadores, compradores, receptadores e outros que optam por viver do crime, servindo até de “mula” para as grandes facções? Esses profissionais da Segurança Pública saem de casa para trabalhar sem saber se irão conseguir retornar!

O tráfico “sobrevive” dos viciados, usuários, de gente que não tem controle e/ou equilíbrio emocional para nem “experimentar”; chegam a ser desumanos os traficantes, destruindo famílias e grandes carreiras profissionais, o nosso presidente Lula entende que “eles são vítimas do Sistema e do governo anterior”. Sua afirmação é um “tapa na cara” dos país que vivem em desespero com casos semelhantes dentro de suas próprias casas, entre seus entes queridos…

É um “tapa na cara” do profissional da Segurança Pública que arrisca tudo sempre para identificar, estudar e bem definir um ataque/abordagem/batida contra o crime organizado, mesmo que este seja “fatal”. A sociedade está cada vez mais refém de tanta violência e o que as pessoas menos esperam é “compaixão” com bandidos, seja por politicagem ou questões de cunho ideológico. Muita gente até concorda com este colunista, mas por hipocrisia e “clubismo” prefere ignorar. Faz parte do jogo…

Veja essa!

Na próxima quinta e sexta-feira (30 e 31 de outubro), às 14h, a CPI do Natal Iluminado receberá os convocados para falar sobre o tema da investigação. A CPI investiga indícios de irregularidades no Contrato nº 54/2024, celebrado entre a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a empresa Vasconcelos e Santos Ltda., no valor de R$ 10.026.782,58, referente à decoração natalina do município de Aracaju no ano de 2024.

E essa!

No dia 30 de outubro, participam Cloves Trindade Silva (diretor administrativo e financeiro), Vera Lúcia Santos Xavier (gerente financeira), Thaciana Silveira (gerente de contratações), Thiago Oliveira Freire e Flávio Augusto Araújo Cardoso (procuradores jurídicos), Mariana Silva do Espírito Santo (chefe da assessoria de controle interno), além dos fiscais de contrato Victor Alves Porto e Naelson Natan Xavier Rocha.

Dia 31 continua!

Já no dia 31 de outubro, estarão presentes José Augusto Feitosa Magalhães Carneiro (diretor técnico da Emsurb), Paulo Márcio Ramos Cruz (controlador-geral do município), Bruno da Paixão Moraes Santos e Hugo Esoj dos Santos (presidentes da Emsurb) e Ladjane Correia de Vasconcelos Torres Bandeira (responsável legal da empresa).

André acerta em cobrar I

Durante a realização de mais uma edição do “Sergipe é Aqui”, o ex-deputado e pré-candidato a senador, André Moura (UNIÃO), defendeu que o agrupamento governista tenha apenas duas pré-candidaturas para o Senado e que estas sejam trabalhadas pelo governo, sem margem para “pré-candidaturas avulsas”.

André acerta em cobrar II

Este colunista tem que concordar com André Moura porque ele tem todo o direito (e com razão) de se sentir prejudicado em seu projeto político quando o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o já senador Rogério Carvalho (PT) sinalizam que podem compor com o governo, indo para a disputa como “independentes”. O pedetista não vai a lugar algum sem apoio e o petista precisa de um “governador” para assegurar sua reeleição…

Oposição em Ribeirópolis

Na procissão do Sagrado Coração de Jesus, em Ribeirópolis, parte do “pesadelo” para os governistas em 2026: estavam juntos o pré-candidato a governador e prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho; o pré-candidato a senador Eduardo Amorim; os deputados federais Ícaro de Valmir e Tiago de Joaldo; além dos deputados estaduais Georgeo Passos e Marcos Oliveira.

Falando nele!

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar melhorias no abastecimento de água em Ribeirópolis. Desta vez, o parlamentar apresentou a indignação de moradores da área do Alto da Alegria que vêm sofrendo com o desabastecimento há mais de 15 dias.

Cadê a água?

“A comunidade está cansada de esperar e precisa de uma solução definitiva. Não apenas paliativo”, frisou o morador na mensagem lida pelo deputado. Georgeo insistiu para que as providências sejam tomadas. “Apelamos para Agrese que tem o dever de fiscalizar a concessão que hoje está com a Iguá; e mais uma vez apelamos à própria empresa que não maltrate tanto o povo de Ribeirópolis”, disse.

Sem abastecimento

Nos últimos dias a falta de água em Ribeirópolis tem sido mais preocupante. Além do Alto da Alegria, moradores da Rua Robustiano Menezes (Tabocas), dos conjuntos Isaías Monteiro, Djalma Dantas, José Francisco do Nascimento e Residencial San Lorenzo passaram dias sem abastecimento de água.

Nem é verão ainda

“Não chegamos nem no verão e veja que cenário estamos vivendo e praticamente todos os municípios sergipanos reclamando das constantes faltas de água. Semana passada falei sobre a situação de Nossa Senhora das Dores, que não tem água e agora ficou mais caro 80% com a taxa de esgoto”, lamentou o deputado.

Poço Verde

Outro apelo apresentado por Georgeo foi de um morador do Povoado Tabuleirinho em Poço Verde. “Uma região com mais de 2 mil habitantes que sofre há vários anos por completo desabastecimento de água e que agora parece ter ficado fora do mapa da Iguá”, denunciou o morador. O deputado relembrou que o governador Fábio defendeu a privatização da Deso como solução para melhoria do abastecimento de água, porém a situação piorou.

Alô Carira!

Durante agenda em Brasília, o prefeito Diogo Machado recebeu a confirmação da chegada de mais recursos para ampliar o investimento na educação. Foram liberados R$ 495 mil de emenda destinada pelo deputado federal Fábio Reis para a reforma, ampliação e modernização de duas escolas do município.

Diogo Machado I

“Essa foi uma excelente notícia que recebemos ao visitar o gabinete do deputado Fábio Reis, que garante mais recursos para Carira. Com esse valor, que já está na conta do Município, vamos contemplar as escolas Tobias Barreto, no povoado Descoberto, e Professora Maria Esmeralda Costa, no bairro Vila Nova”, afirmou o gestor.

Diogo Machado II

O gestor agradeceu ao parlamentar pela parceria e por seguir contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. “Com certeza, estas obras beneficiarão diretamente nossas crianças e adolescentes, proporcionando um ambiente de ensino mais adequado e de maior qualidade. Nosso sincero agradecimento ao Deputado Fábio Reis por todo o apoio e o compromisso contínuo com Carira e com a nossa educação”, salientou.

Diogo Machado III

O prefeito também esteve nos gabinetes dos senadores Laércio Oliveira e Rogério Carvalho e no da deputada Katarina Feitosa. “Sempre em busca de mais recursos para que Carira continue avançando, com projetos e ações que garantam a melhoria da qualidade de vida do povo carirense”, destacou.

FNDE

Diogo Machado aproveitou ainda para visitar o Fundo Nacional da Educação Básica-FNDE. “Buscando projetos que possam nos ajudar a melhorar cada vez mais a educação na rede municipal e proporcionar um futuro melhor para as crianças e adolescentes”, concluiu o prefeito, que também esteve na Confederação Nacional dos Municípios-CNM.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP), recebeu um grupo de agentes comunitários de saúde sergipanos, que estavam em mobilização pela votação do Projeto de Lei 185/2024, que garante aposentadoria com salário integral e reajustes iguais aos da ativa para os agentes que cumprirem os requisitos mínimos de idade e tempo de serviço.

Laércio Oliveira II

Nesse dia de mobilização, em que centenas de agentes de comunitários de saúde, de todo o Brasil, se movimentavam pelos corredores e gabinetes do Senado, o grupo de profissionais sergipanos não apenas foi recebido por Laércio, saíram com a garantia de que o senador faria um discurso, em plenário, durante a sessão, declarando seu apoio e pedindo para que o projeto fosse pautado para votação.

Promessa cumprida

“É grande o trabalho que essas pessoas fazem. É um sacerdócio de cada um deles, de porta em porta, sob chuva, sob sol, diante das situações mais adversas, para cuidar da nossa população, principalmente daqueles que mais precisam,” exaltou o senador Progressistas.

Yandra em Ribeirópolis I

A deputada federal Yandra Moura (União) participou da tradicional novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município de Ribeirópolis. O evento religioso, que faz parte das festividades alusivas ao santo padroeiro, reuniu centenas de fiéis em momentos de fé e devoção.

Yandra em Ribeirópolis II

A parlamentar esteve acompanhada da ex-prefeita Uita Barreto, do vereador Max de Zé de Toinho e do vereador Danilo de Zé Machinho, de São Miguel do Aleixo, reforçando o compromisso de manter proximidade com a comunidade local e participar das tradições religiosas. Durante a celebração, Yandra Moura participou da novena ao Sagrado Coração de Jesus e assistiu à Santa Missa celebrada pelo Padre Adriano Leão, ocasião em que destacou a importância da fé e da união das famílias.

Yandra em Ribeirópolis III

“É sempre uma alegria participar desses momentos de espiritualidade e ver de perto a força da fé do povo de Ribeirópolis. Essa data que é tão importante para o povo de Ribeirópolis e mantém viva a tradição, nossa identidade e fortalecem os laços de comunidade. Que o Sagrado Coração de Jesus passe sempre na frente das nossas vidas e cuide dessa gente tão querida”, afirmou a deputada.

Conexão CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizará, nos dias 4 e 5 de novembro, a edição sergipana do Conexão CNM, um dos maiores eventos municipalistas do país. O encontro acontece no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, em Aracaju, com credenciamento a partir das 7h45, e conta com o apoio institucional da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES).

Fortalecimento

O Conexão CNM é uma iniciativa que percorre diversas regiões do Brasil, levando conhecimento técnico e orientação prática aos gestores municipais. Destinado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e servidores públicos, o projeto tem como propósito fortalecer a gestão pública e aproximar a CNM das realidades e demandas dos municípios.

Áreas contempladas

Em Sergipe, a programação contemplará 16 áreas temáticas, entre elas: Espaço para Prefeitos(as) e Vices; Espaço para Vereadores(as); Assistência Social; Saúde; Educação; Finanças; Jurídico; Previdência; Cultura e Segurança Alimentar; Contabilidade; Desenvolvimento Rural; Habitação; Transporte e Mobilidade; Saneamento; Captação de Recursos e Emendas Parlamentares; e Terceiro Setor.

André Moura I

O Dia das Crianças foi celebrado com eventos promovidos por lideranças políticas que reuniram famílias em momentos de lazer e confraternização, com a presença do pré-candidato ao Senado André Moura em todas as celebrações. No Marcos Freire II, o vereador Heitor comandou a Festa das Crianças, levando diversão, brinquedos e apresentações culturais para o público.

André Moura II

No bairro São Conrado, o vereador Joaquim do Janelinha organizou o tradicional Dia das Crianças, com parque infantil, lanches e sorteios que animaram a comunidade. O projeto FelizCidade, projeto realizado pelo mandato da deputada federal Yandra Moura com parceria e apoio de André, sob a coordenação de Abelardo Neto, tomou conta do Bairro América com brincadeiras e atividades recreativas. No Bugio, a liderança Nolet também promoveu uma grande comemoração, reunindo famílias em um ambiente de alegria.

André Moura III

As comemorações das crianças nos bairros deixaram um saldo de muita alegria e participação popular. Em cada local, o clima foi de união e gratidão também com famílias e lideranças celebrando juntas. A presença de André Moura nas ações fortaleceu o vínculo é demonstrou sintonia com as comunidades sergipanas.

Eduardo Amorim I

Diante da Maratona de Aracaju, maior evento de corrida do Norte e Nordeste, que aconteceu nesse domingo (26), o médico anestesiologista e pré-candidato ao Senado, Dr. Eduardo Amorim, destaca a importância dessas atividades esportivas e sua contribuição para a saúde e a economia em Sergipe. Com mais de 10 mil inscritos, sendo aproximadamente 3 mil de outros estados, a competição tem semelhança com a já tradicional Corrida da Cidade de Aracaju.

Eduardo Amorim II

Em paralelo aos grandes eventos, observa-se o aumento de corridas de rua com percurso menor, porém, com público em expansão. Esta evolução em Sergipe é reflexo do cenário vivenciado nos demais 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal. “Seja em Aracaju ou nas demais 74 cidades sergipanas, as pessoas estão se permitindo combater o sedentarismo e encontrar uma nova forma de viver a vida. Esse conjunto de movimento mental e físico contribui para que a perspectiva de vida seja maior”.

Eduardo Amorim III

“Tudo isso é resultado, ainda, de políticas públicas de incentivo, a exemplo das melhorias das praças, da revitalização da Orla de Atalaia e dos bloqueios temporários de ruas e avenidas para a realização de corridas e treinos”, avaliou o Dr. Eduardo Amorim. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua, mais de 2,8 mil eventos foram realizados no Brasil em 2024, o que representa um aumento de 29% em relação ao ano anterior.

Acompanhamento médico

Mesmo sendo uma atividade que ajuda a combater o sedentarismo e a prevenir doenças cardiovasculares, Dr. Eduardo alerta que é fundamental ter acompanhamento médico. “Enquanto profissional da saúde, fico muito satisfeito em ver milhares de sergipanos praticando atividades físicas e, com isso, fomentando a indústria de eventos do segmento desportivo. Por outro lado, me preocupa a ausência de cuidados preventivos, necessários para evitar desconfortos leves, intermediários ou graves. Toda e qualquer atividade física faz muito bem para o corpo e para a alma, mas realizar consultas e exames de rotina é fundamental”, destacou.

Riscos

Segundo o médico, praticar corrida sem acompanhamento aumenta o risco de lesões musculoesqueléticas, problemas cardiovasculares – como arritmias e até morte súbita -, desidratação, fadiga crônica e outras complicações, especialmente em pessoas com condições preexistentes, acima dos 40 anos ou que iniciam treinos muito intensos. “A avaliação médica é essencial para identificar riscos ocultos e adaptar o treino de forma segura e eficaz. Por isso, recomendo que, para quem deseja treinar e participar de corridas, mesmo que de forma eventual, é importante estar sempre em dia com os exames e em sintonia com um profissional da saúde”, recomendou.

Pank em Poço Redondo I

Na semana passada, a visita do vice-prefeito de Canindé de São Francisco, Joselildo Almeida Pank, conhecido popularmente como Pank Pancadão, ao povoado Bom Sucesso, em Poço Redondo, gerou grande repercussão na região, especialmente entre lideranças e observadores da política local.

Pank em Poço Redondo II

A presença de Pank, que esteve no local a convite de amigos, chamou atenção pelo carisma e pela boa recepção que recebeu dos moradores de um dos maiores povoados do município. O encontro, embora de caráter informal, provocou uma série de comentários e especulações sobre o futuro político do vice-prefeito canindeense.

Pank em Poço Redondo III

Atualmente no exercício de seu segundo mandato como vice-prefeito de Canindé de São Francisco, Pank não poderá disputar novamente o mesmo cargo nas próximas eleições. Esse cenário tem alimentado rumores de que ele poderia, em 2028, disputar a Prefeitura de Poço Redondo — município onde possui diversos amigos e mantém presença frequente.

Pank em Poço Redondo IV

Fontes ligadas à política sertaneja confirmaram que a disputa pela sucessão em Poço Redondo promete ser bastante aberta e que o nome de Pank surge como uma alternativa viável e bem-vista por parte da população. Questionado sobre a possibilidade de ingressar na política de Poço Redondo, Pank foi cauteloso e afirmou que ainda é cedo para tratar do assunto. “Agradeço o carinho dos amigos de Poço Redondo, mas agora meu foco é continuar trabalhando por Canindé de São Francisco ao lado do prefeito Machadinho. O futuro pertence a Deus”, declarou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com