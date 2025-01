Tragédia em Capela traz alerta para o descaso com obras públicas 

O incidente em que um trecho da Rodovia Santa Clara cedeu, no último final de semana, no município de Capela, por conta das fortes chuvas que atingiram todo o Estado de Sergipe deixou toda a população enlutada após a confirmação de duas vítimas e um ainda desaparecido. Rapidamente o governo montou uma força-tarefa para acompanhar in loco as consequências desta tragédia que poderia ter consequências ainda piores e com mais vidas em risco.

É impossível não se entristecer com o que aconteceu, e aqui este colunista não quer “fazer o mais fácil” que é apontar culpados, tentar responsabilizar “A” ou “B”, mas o bom jornalismo exige que nós não tratemos esta tragédia em Capela como um “fenômeno atípico da natureza”! Choveu em todo Estado com muita intensidade, tivemos registros de alagamentos e muitos prejuízos financeiros, seja na capital, seja pelo interior sergipano, mas não é só isso!

Temos uma cultura lamentável “enraizada” no Brasil de que a obra realizada por um governo deixa de ser prioridade para o seu sucessor, principalmente se este último for um adversário político. Mas, convenhamos, quando um prefeito, um governador ou presidente da República assume seu mandato, ele quer apresentar resultados, lembrando que há sempre aquela cobrança das ruas pelos compromissos feitos durante a campanha eleitoral, entre elas, as obras e realizações prometidas.

Aí chegamos ao grande “gargalo” das obras públicas: a falta de manutenção e uma fiscalização deficitária ou inexistente! É uma realidade em todo o País e em Sergipe não é nem um pouco diferente! Temos obras de grande, médio e pequeno porte completamente abandonadas pelo Estado (ou que praticamente se arrastam), e aí sim podemos apontar responsáveis entre os “governantes de plantão”, independente se é prefeito, governador ou presidente da República.

Com todo respeito, mas não adianta montar um “Comitê de Crises” apenas durante a repercussão de uma tragédia e, principalmente, depois que ela acontece! Isso ajuda a enfrentar o problema, passa a impressão de que os envolvidos estão bem assistidos pelo poder público, mas nada disso “compensa” uma vida perdida. Mais importante do que uma “resposta rápida” de quem governa é uma forte e continuada campanha preventiva, para tentar minimizar os riscos.

É fundamental que os governantes estabeleçam esses “Comitês”, mas de forma permanente, com gente que realmente entenda de engenharia, de construção civil e que possam fiscalizar as condições das obras públicas antigas, novas e até para as que estão em andamento ou paralisadas por alguma razão. Os órgãos fiscalizadores devem dar sua contribuição também, mas a sociedade em geral pode ajudar fiscalizando e denunciando, principalmente nas redes sociais.

Os “fenômenos da natureza” são realmente imprevisíveis, mas se as obras públicas forem entregues com mais qualidade, talvez muitas “tragédias” sejam evitadas; existem muitas obras em Sergipe que estão abandonadas ou que não passam por qualquer fiscalização, dos prefeitos, do governo do Estado e do governo federal. E nós, da imprensa, também não podemos nos omitir! Não dá para botar a “culpa” lá em cima se, aqui embaixo, a “Casa” segue desarrumada…

Veja essa!

Durante as fortes chuvas que atingiram o Estado de Sergipe, por exemplo, em Aracaju mais uma vez a região da Avenida Maracaju, na Zona Norte da capital, ficou completamente inundada, dificultando a vida dos moradores da região, inclusive daqueles que necessitam do transporte público.

E essa!

Agora, como perguntar não ofende, em meados de 2024, esta mesma Avenida Maracaju não passou por uma “intensa verificação” pela gestão anterior da Prefeitura de Aracaju? O que foi feito afinal nesta obra? Quanto foi investido? E por que o problema crônico das enchentes não foi resolvido? Faltou planejamento?

E as pontes?

Fazendo um “exame de consciência”, diante do que ocorreu em Capela, alguém tem notícia de uma fiscalização contínua das estruturas das pontes, como a que fica próxima do shopping Riomar? E a que fica próxima ao Campus da UFS no Rosa Elze? E as pontes que ligam Aracaju a Nossa Senhora do Socorro?

Aracaju/Barra

Não é de agora que muita gente questiona a falta da iluminação que dava um visual especial à ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros. Sua estrutura está devidamente revisada? Suas câmeras de monitoramento estão funcionando a contento? E sua iluminação?

Complexo Maria do Carmo

Este colunista aproveita para chamar a atenção dos responsáveis para as obras do Complexo Viário Maria do Carmo Alves, que ligará em Aracaju a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio. É preciso que os órgãos fiscalizadores se atentem para as questões ambientais, até para que no futuro qualquer problema não seja culpa dos “fenômenos da natureza”…

Animais nas rodovias

Muita gente não lembra, mas e os registros de acidentes causados pelo abandono de animais nas margens de rodovias estaduais e estradas vicinais? O trabalho de fiscalização e captura destes animais tem sido efetivo? O número de acidentes continua alto? Houve redução? Ou só estão piorando?

E a BR-101?

Aproveitando o “gancho”, já que infelizmente registramos essa tragédia em Capela, como perguntar não ofende, já no terceiro ano do governo Lula (PT), como está o andamento da obra de duplicação da BR-101, no eixo Norte? Será que vamos terminar mais um governo do PT sem que este trecho seja concluído em Sergipe? Por que a obra avançou (e terminou) em outros Estados do Nordeste e aqui não?

E a BR-235?

Lembram que o ministro do governo Lula prometeu duplicar a BR-235, que a Grande Aracaju à região Agreste do Estado, passando por municípios como Areia Branca e Itabaiana? Quanto o governo federal já disponibilizou no seu orçamento para iniciar esta obra? Os acidentes se repetem por lá quase que diariamente, mas e as providências?

Solidariedade

Este colunista se soma aos políticos de Sergipe, principalmente à bancada federal, e se solidariza com os amigos e familiares das vítimas do trágico acidente de Capela, mas por que os nossos deputados federais e senadores não atuam para priorizar as BRs 101 e 235? As vítimas dos acidentes nestas rodovias não merecem a mesma atenção e solidariedade?

Cadê a Alese?

Como perguntar também não ofende, se temos obras abandonadas, inacabadas ou sem a devida fiscalização, colocando em risco às vidas de milhares de sergipanos, por que os nossos ilustres deputados estaduais, que possuem volumosos recursos em emendas, não fiscalizam? Por que estes assuntos estão “esquecidos” na “Casa do Povo”?

“Lata velha” em Umbaúba!

Lembram do quadro “Lata Velha” que ganhou evidência na Rede Globo, com o apresentador Luciano Huck? Diante do “desfile” de carros velhos deixados pela gestão anterior em Umbaúba, já há um movimento na cidade para tentar inscrever alguns veículos da prefeitura, com o objetivo que eles sejam completamente “reformados” pela emissora, caso contrário ficarão encostados e sem condições de uso pela gestão atual. Que “Maravilha”, não?

Alô Socorro!

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, realizou uma nova reunião de alinhamento com o secretariado do município. Dentre os temas abordados, a retomada das obras teve destaque principal, e o gestor foi enfático ao solicitar que os secretários realizassem um levantamento de todas as obras que estão paradas, para que possam ser priorizadas e retomadas o mais breve possível, atendendo às demandas da população.

Obra parada, não!

“Esse é um recado para todos, sem exceção, identifiquem as obras paradas. Na gestão de Samuel Carvalho elas têm que andar. Vamos identificar, em todas as secretarias, as obras que estão paradas, para que a gente possa tirar elas do papel”, disse o gestor durante a reunião de alinhamento.

Samuel Carvalho

Segundo Samuel, existem diversas obras no município que estão paralisadas por falta de planejamento. “Nosso compromisso é dar celeridade a essas intervenções, reorganizando os processos e garantindo que cada obra seja concluída com qualidade e dentro do prazo, para beneficiar a população que tanto espera por essas melhorias”, destacou o prefeito.

Planejamento e alinhamento

Além de pautar a retomada das obras, cada secretário pôde apresentar as ações realizadas e expor o planejamento para os próximos dias, com o objetivo de garantir maior integração entre as pastas e assegurar que as metas estabelecidas pela gestão sejam cumpridas de forma eficiente e transparente.

Alô Aracaju!

Desde o início das fortes chuvas que atingiram o Estado, a Prefeitura de Aracaju, por meio de seu Comitê Operacional, que reúne secretarias e órgãos municipais, atuou com ações de prevenção e em emergências provocadas por fatores climáticos e ocorrências urbanas. A Defesa Civil municipal identificou ocorrências em diversos locais, como Soledade, Porto Dantas, Maracaju, e acionou a Secretaria da Assistência Social e as empresas Municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb).

Assistência Social

A Secretaria Municipal da Família e Assistência Social atendeu quatro ocorrências relacionadas às chuvas em Aracaju. Três casos no bairro Dom Luciano. As equipes foram até as famílias, mas não foi necessário realizar o deslocamento ou conceder algum tipo de benefício emergencial. O quarto registro foi no Coqueiral e envolveu um casal com um bebê de sete meses, onde foi necessário fazer o encaminhamento para a casa de familiares. A assistência levou toda a família até a residência dos parentes, ofertando cesta básica, colchão casal, colchão berço, kit limpeza e kit higiene.

Olha a Emurb!

A Emurb mobilizou equipes da unidade operacional para atuar em diversos pontos da cidade. Foram disponibilizadas três equipes para realizar os serviços de desobstrução, limpeza e recuperação de drenagem. Essas turmas atuaram no Terminal de Integração Manoel Menezes Aguiar (Industrial) e nos bairros José Conrado de Araújo, Soledade, 13 de Julho, Jabotiana, Robalo, Porto D’Antas e Santos Dumont. Já a equipe de tapa-buracos recuperou o pavimento nas ruas José Vieira Resende (Dom Luciano) e Capitão Joaquim Manoel Fontes (Farolândia) e nas avenidas Vasco da Gama (Santa Maria), Hermes Fontes (São José) e Eliza Correia de Oliveira (Aruana).

Olha a Emsurb!

A Emsurb desde o início das chuvas que disponibilizou equipes de plantão nas ações de prevenção. Foram 40 equipes realizando limpeza de canais, varrição e podação. Além de serviços como o recolhimento e limpeza da via no Jardim Centenário, onde uma árvore tombou. Também foram necessárias intervenções nos bairros Farolândia, Soledade e Jardins. Além disso, foram efetuados outros procedimentos voltados à prevenção de alagamentos, a exemplo da desobstrução de bueiros e canaletas, serviço que complementa a atividade desempenhada habitualmente pela Emurb.

Limpeza de canais

Os profissionais da empresa municipal realizaram também limpeza e monitoramento de canais nos bairros Suissa (canal da avenida Doutor José Calumby), Santa Maria (canal da rua João Vitor e canal dos Gabiões), bairro Industrial (Mangue da avenida General Calazans e canal do Gelo), Luzia (canal da avenida Francisco Moreira) e Capucho (avenida Marechal Rondon). Ainda houve a limpeza das telas de contenção de resíduos fixadas nos canais das avenidas Pedro Paes e Salatiel, além da desobstrução de bueiros da avenida Acrísio Cruz, Anísio Azevedo e Gentil Tavares.

Olha a SMTT!

A Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) atuou de forma integrada aos órgãos do Comitê Operacional da Prefeitura de Aracaju para minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança dos cidadãos. A equipe da SMTT monitorou as principais vias da cidade, com especial atenção para áreas propensas a alagamentos, restabelecendo funcionamento dos semáforos, realizando ajustes na sinalização e promovendo bloqueios temporários em locais intransitáveis, quando necessário.

Posse no CRA/SE

O Conselho Regional de Administração de Sergipe empossou seis novos conselheiros e elegeu a nova diretoria que comandará a autarquia no biênio 2025/2026. Por unanimidade, o administrador Gildson Mendes foi eleito o presidente, tendo o Adm. Renan Tavares como vice-presidente.

Composição I

A composição ainda conta com o diretor Administrativo e Financeiro, Adm. Carlos Eloy Filho; o vice-diretor Administrativo e Financeiro, Adm. Diego de Oliveira; o diretor de Fiscalização, Adm. Sidney Vasconcelos; o vice-diretora de Fiscalização, Admª. Joelina Santana da Silva; o diretor de Formação Profissional, Adm. Marco Gonçalves; e o vice-diretor de Formação Profissional, Adm. Fabrízio Silvestre.

Composição II

Os novos conselheiros efetivos serão: Admª. Joelina Santana da Silva, Adm. Brenno Luiz Ribeiro Barreto e Adm. Marco Antônio Gonçalves Oliveira. Os conselheiros suplentes serão: Admª. Carla Cristina de Lima Santos, Adm. Fabrízio Pereira Dantas Silvestre e Adm. Anderson Santana Santos. Os administradores exercerão o mandato durante o quadriênio 2025/2028.

Carlos Eloy Filho

No discurso de despedida durante a posse dos novos conselheiros, o presidente do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho, destacou os avanços de sua gestão. “Nos últimos dois anos o CRA-SE avançou muito e bateu recorde de arrecadação, atingindo o ápice em dezembro de 2024, onde alcançamos os melhores números da história. Além disso, diminuímos as despesas, mostrando que estamos com as contas equilibradas”. Na oportunidade também foram formadas três comissões permanentes do CRA-SE.

