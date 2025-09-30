Três nomes podem disputar o governo em 2026 e não haverá vitória por “W.O.”

Por Habacuque Vilacorte

Há alguns meses este colunista trouxe à tona o sentimento de setores governistas em Sergipe, alinhados com o governador Fábio Mitidieri (PSD), que sonhavam com uma campanha facilitada para a reeleição, com a oposição até então desfigurada e sem alternativas competitivas e que a disputa no pleito do próximo ano seria “proforme”, um “W.O”, garantindo a continuidade no Executivo Estadual por mais quatro anos, algo que não faria bem pra a democracia e nem para a defensa dos interesses e direitos do povo sergipano.

Mas como bem ensinou o ex-governador Magalhães Pinto (in memoriam), “política é como nuvem; você olha e está de um jeito; depois olha novamente e já tem outra configuração”. Meses se passaram e o cenário político de Sergipe já começa a ganhar outra configuração. O governo de Fábio Mitidieri agrada em alguns aspectos, mas já é muito questionado em outros pontos, com problemas crônicos na Saúde Pública, além da crise hídrica, que até hoje tem gerado sofrimento para muitas famílias sergipanas, desabastecidas, sem água nas torneiras, na capital e no interior.

Pré-candidato natural, o governador já confirmou que é pré-candidato à reeleição no próximo ano. Fábio Mitidieri possui o maior agrupamento político e talvez o maior volume de recursos financeiros para a sua campanha, mas só isso não basta para vencer a eleição. Terá que reverter os “focos de insatisfação” por parte da população que esperava mais de sua gestão após quase três anos.

Pela oposição, começam a surgir rumores de “duas frentes” que devem se opor ao projeto de reeleição de Mitidieri: o primeiro deles do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), desprezado pelo agrupamento liderado pelo governador e bem-quisto pelo senador e pré-candidato à reeleição, Rogério Carvalho (PT), que acaba de contratar seu “marketing” (leia o publicitário Carlos Cauê). Como os petistas sergipanos preferem fazer oposição ao governo de Fábio, basta um convite de Lula para Edvaldo ser uma “pedra no sapato”, pelo menos na Grande Aracaju…

Por sua vez, há ainda o agrupamento liderado pela prefeita da capital, Emília Corrêa (PL), e pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Este último, encontra-se temporariamente inelegível, mas foi o vencedor moral da eleição para o governo em 2022 e, caso consiga uma espécie de “efeito suspensivo” ou liminar, Valmir torna-se um pré-candidato ao governo fortíssimo, não apenas no Agreste, mas no Sertão e nas demais regiões do interior do Estado. Sua liderança popular em Sergipe é algo inquestionável e seu nome ainda deixa muito governista sem dormir…

Em síntese, além do próprio Fábio Mitidieri, o cenário político sergipano começa a “ganhar corpo” para as eleições do próximo ano, com Edvaldo Nogueira e Valmir de Francisquinho sendo “alternativas” ao eleitorado para o governo do Estado. São três nomes fortes e competitivos. Ao ponto de ser difícil fazer uma previsão sobre quais deles estarão em um provável segundo turno em meados de 2026. É um “jogo” que só termina bem lá na frente, mas que já começou nos bastidores. Não custa frisar que eleição para governo de Estado tem disputa e não se decide por “W.O.”…

Dando o que falar o grupo de assessores que recepcionou o governador Fábio Mitidieri no último sábado (27), em Itabaiana, com gritos de apoio, faixas e muitos aplausos. Quem estava presente chegou a perceber que até o chefe do Executivo ficou “sem graça” diante de tamanha “encenação”…

A crítica se fundamenta porque quem conhece a política do Agreste, e mais precisamente a de Itabaiana, percebeu que as pessoas que estavam aplaudindo e gritando pelo governador não eram do município serrano, ou seja, supostamente “faziam parte da estrutura” levada pelo governo para lá…

O Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho será o primeiro do interior de Sergipe a contar com um equipamento de ressonância magnética pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O aparelho, adquirido pela solução Turnkey, está avaliado em R$ 10,84 milhões e terá parte dos recursos garantida por emenda parlamentar do senador Laércio Oliveira (PP).

O senador Laércio destacou a importância da conquista para a população do agreste. “É uma alegria imensa poder contribuir com esse avanço histórico para a saúde pública do nosso estado. Com esse equipamento, milhares de sergipanos terão acesso a exames de alta complexidade mais perto de casa, sem precisar se deslocar até Aracaju. Esse é o SUS funcionando com mais dignidade para a nossa gente”, afirmou.

Além do serviço já existente de tomografia computadorizada, o hospital passará a oferecer exames de ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia. Para viabilizar a obra, serão investidos R$ 290,4 mil em estrutura física moderna e equipada, além de R$ 653,4 mil destinados à implantação dos exames de endoscopia e colonoscopia. O setor ainda receberá um novo tomógrafo, no valor de R$ 2,53 milhões.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), esteve reunido na manhã desta segunda-feira (29), com a secretária municipal da Saúde, Dra. Débora Leite, para tratar da destinação das emendas impositivas do Legislativo com o objetivo de viabilizar melhorias para a saúde da população. O encontro teve como finalidade alinhar prioridades e garantir que os recursos cheguem às áreas que mais necessitam, fortalecendo a rede municipal de saúde.

Durante a reunião, Ricardo destacou que uma das principais metas é assegurar que a nova UPA da Zona de Expansão seja construída e entregue já equipada, oferecendo melhores condições de atendimento à população. “Estamos vendo a possibilidade de colocar recursos para estruturar a nova unidade, que já está em andamento e que, em breve, será uma realidade para os aracajuanos”, afirmou.

Além da UPA, também foi discutida a possibilidade de investir em novos equipamentos para as UBSs, bem como em melhorias estruturais que garantam condições adequadas de trabalho aos agentes de saúde do município. Segundo o vereador, é essencial que as emendas sejam direcionadas de acordo com as demandas reais da gestão e da população.

Ricardo Vasconcelos ressaltou ainda que a saúde é uma prioridade do seu mandato e que o diálogo com a Secretaria é fundamental para definir os próximos passos. “Estamos colocando nosso mandato à disposição, ouvindo os projetos da secretária e, em breve, levando essas demandas para os demais colegas vereadores e vereadoras. É uma parceria que só tem a fortalecer Aracaju”, destacou.

Para ele, a soma de esforços entre o Legislativo e o Executivo é indispensável para garantir o retorno social esperado. “A nossa real intenção é fazer uma boa política, que melhore a vida das pessoas e traga avanços não só na saúde, mas também na educação e na infraestrutura”, completou. A secretária Débora agradeceu a iniciativa e reforçou a importância da parceria institucional para que o município possa ampliar a oferta de serviços e entregar uma saúde pública de qualidade à população.

A prefeita Emília Corrêa realizou a inauguração de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Maria Givalda da Silva Santos, no bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju. O projeto teve como objetivo modernizar e ampliar as condições de infraestrutura da unidade, que oferece creche em tempo integral e pré-escola em dois turnos, criando um ambiente mais acolhedor, acessível e seguro para crianças, professores e colaboradores.

A inauguração marca o retorno da unidade ao funcionamento em sua sede própria, já que, desde 2020, os alunos da EMEI estavam integrados provisoriamente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jaime Araújo. O espaço já começa a atender às crianças nesta terça-feira, 30.

Durante a solenidade, a prefeita foi recebida por autoridades, servidores da escola e pais de estudantes acompanhados de seus filhos. Ela enfatizou que a inauguração vai muito além da oferta do espaço reformado, mas fortalece a garantia de acolhimento, alimentação saudável, fraldas e outros materiais fundamentais ao dia a dia dos atendidos.

“Esse é o cuidado que a prefeitura desempenha, porque a gente sabe das dificuldades das mães, das famílias, mães que querem trabalhar e se não tiver um espaço como esse aqui, não vai conseguir e assim o sustento da casa fica prejudicado. Então, isso aqui é de uma dignidade e de uma segurança para essas famílias, que contarão com cuidadoras preparadas”, enfatizou a prefeita, que também foi presenteada com uma boneca pela comunidade de artesãs.

Ao visitar às instalações, a prefeita ressaltou, ainda, o crescimento do bairro historicamente negligenciado. “No Soledade, há tempos, se acumulava uma grande lixeira. Hoje a gente está cada vez mais cuidando e entregando dignidade para as pessoas”, afirmou.

A diretora, Maria da Conceição Teles, estava extasiada antes mesmo da solenidade começar. “Eu estou em êxtase. Nós que acompanhamos desde o início, depois de passar esses quatro anos em outra escola de uma forma totalmente adaptada, sabemos o quanto isso daqui é maravilhoso. E não é um sentimento só meu não, é um sentimento de todos que fazem parte do Givalda. A creche integrada era uma das urgências da escola. Não tínhamos espaço, eram só quatro salas. Agora são oito salas. Aqui as crianças estarão seguras e os pais poderão trabalhar tranquilamente”, afirmou a diretora, em exercício desde 2016.

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lançou oficialmente a ‘Campanha Taxa Justa Já’. O objetivo é mobilizar a população sergipana através de abaixo-assinado (eletrônico e físico) para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular ainda esse ano visando a redução dos valores das taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE.

O primeiro passo da campanha aconteceu no Calçadão da Rua João Pessoa, no centro de Aracaju. “Estamos buscando adesão popular pela redução das taxas do Detran/SE. Iremos mobilizar a população na capital e interior. Quem puder pode colaborar através do abaixo-assinado virtual (https://www.change.org/p/taxas-justas-j%C3%A1-detran-se) ou pessoalmente através do abaixo-assinado físico. Realizaremos ações nas feiras livres, semáforos e outros pontos em busca de assinaturas”, informou Georgeo.

O deputado entende que os sergipanos vêm há anos sofrendo com o pagamento de inúmeras taxas, com valores abusivos. “As taxas do Detran/SE pesam no bolso do povo. E para mudar essa realidade iremos apresentar um projeto de lei de iniciativa popular com objetivo de reduzir essas taxas. Mas para isso é preciso o apoio de quem concorda e quer se somar nessa luta. Tenho certeza que conseguindo a quantidade de assinaturas necessárias a Alese não ficará contra o povo e aprovará esse projeto”, pondera Passos.

Georgeo também destacou que o Detran/SE arrecada milhões com as taxas anualmente e o retorno em benefícios para população é muito pouco. “São cerca de R$ 200 milhões de arrecadação por ano. E os sergipanos pagam absurdos em taxas, a exemplo, de uma CNH ou taxas de renovação. Portanto, é preciso que todos reajam nessa luta que poderá no final beneficiar milhares de sergipanos, principalmente, quem paga caro e depende do seu veículo para trabalhar”, frisou.

