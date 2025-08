Tribunal de Contas acerta em fiscalizar e a Prefeitura de Aracaju em cumprir a lei

Por Habacuque Vilacorte

O assunto mais comentado nos últimos dias, em todas as redes sociais, certamente passa pelo transporte coletivo da Grande Aracaju. Na quinta-feira (31), o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), dentro de suas atribuições legais de fiscalizar as despesas e receitas dos Estados e Municípios, aprovou, por unanimidade, duas medidas cautelares relacionadas ao setor, que deveriam ser cumpridas pelo Consórcio de Transporte Público Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana (CTM).

Sobre a adesão do Consórcio à Ata de Registro de Preços nº 01/2024, firmada entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) e a empresa TevxMotors Group Ltda, o relator Flávio Conceição apontou a existência de sobrepreço, cláusulas restritivas à competitividade e o descumprimento de exigências contratuais, onde os valores por cada um dos ônibus elétricos adquiridos pelo município de Aracaju superaram em até R$ 850 mil os preços praticados em outros contratos semelhantes.

O conselheiro lembrou que a ata em questão já foi suspensa, cautelarmente, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), também por indícios de vícios no processo licitatório. Por decisão do colegiado do TCE/SE, diante do risco ao erário, foi determinada a suspensão imediata de novos pagamentos referentes ao contrato, como também a proibição de celebração de aditivos ou novos ajustes relacionados à referida ata.

O pleno do TCE/SE também estabeleceu a apresentação, em até cinco dias, de documentos como notas fiscais, relatórios de recebimento técnico dos veículos e ordens bancárias; além da notificação do CTM, da SMTT e do Município de Aracaju para que se abstenham de novos atos relacionados à adesão impugnada. Já na segunda cautelar o conselheiro Flávio Conceição tratou da anulação da Concorrência Pública nº 01/2024, que trata da concessão do serviço de transporte coletivo da Grande Aracaju.

Por não existir uma decisão judicial definitiva suspendendo a Concorrência, numa decisão que partiu da atual presidente do Consórcio, a prefeita Emília Corrêa, o conselheiro Flávio Conceição obteve o consenso dos seus pares ao apontar abuso de poder e violação ao estatuto do CTM, questionando a não realização de uma Assembleia Geral. O colegiado decidiu pela continuidade do processo anterior em até cinco dias, sob pena de multa de R$ 90 mil à presidente do Consórcio.

Por sua vez, a Prefeitura de Aracaju se posicionou em nota explicando que o processo para aquisição dos ônibus elétricos se deu na base legal, sob pareceres técnicos e jurídicos e que a ata em questão estava vigente no momento da adesão. A SMTT pontua ainda que os ônibus adquiridos por Aracaju são considerados os melhores do mercado, embora tenha assegurado que os documentos solicitados pelo TCE serão entregues dentro do prazo estabelecido.

A prefeita Emília Corrêa também se posicionou publicamente, falou que não efetuou o pagamento pelos ônibus elétricos, mas lamentou em ter que suspender a circulação dos veículos, pontuando que não cabe a continuidade dos serviços se a negociação de compra terá que ser suspensa, imediatamente. Sobre a retomada da licitação anterior, a gestora lembrou que o próprio TCE e o Ministério Público já haviam apontado irregularidades no processo.

O assunto repercutiu bastante nas redes sociais, despertando as mais variadas narrativas entre apoiadores da prefeita de Aracaju e segmentos da oposição que trabalham abertamente para tentar desgastá-la. Mas em meio a toda esta polêmica, é importante ressaltar a postura fiscalizadora do Tribunal de Contas, que se posicionou e fez a sua parte em defesa do interesse coletivo, como também há de se reconhecer a postura da PMA de respeitar as decisões e cumprir a lei. E que a verdade prevaleça…

Veja essa!

Uma grande carreata foi realizada em Aracaju, nesse domingo (3), por manifestantes de Direita e da sociedade civil em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra os atos de censura do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) e contra o governo do presidente Lula (PT).

E essa!

O ato contou com as participações de políticos conservadores como o deputado federal e pré-candidato a Senador, Rodrigo Valadares (União); os vereadores de Aracaju, Moana (PL) e Lúcio Flávio (PL), além do ex-deputado Capitão Samuel, do suplente de deputado federal André David e o deputado estadual Luizão (União).

Volta da CMA

Com o fim do recesso parlamentar, as sessões da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) serão retomadas nesta terça-feira (5), marcando o início do segundo período legislativo de 2025. Nesta segunda (4), as atividades administrativas voltam a ser realizadas, durante os dois turnos: das 7h às 18h. Vale lembrar que as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Aracaju acontecem de terça a quinta-feira, a partir das 9h.

Rodovia interditada

A rodovia que dá acesso ao polo industrial, próximo da Maratá e à barragem do município de Lagarto, foi interditada nesse domingo (3), sob o risco de colapso por conta das fortes chuvas registradas na região. As autoridades municipais acionaram o governo do Estado e, nesta segunda-feira (4), técnicos do DER/SE são aguardados para iniciarem os trabalhos de recuperação da área, fazendo um desavio para facilitar o acesso pelos condutores.

André se fortalece

Ampliando sua pré-candidatura para o Senado Federal em 2026, o ex-deputado André Moura esteve em Propriá onde oficializou o apoio a seu projeto pelo prefeito Luciano Nascimento e pelo vice-prefeito Samuel Menezes. André já conta com os apoios de outros prefeitos e ex-prefeitos de municípios da região do Baixo São Francisco e vai fortalecendo suas bases de olho no pleito do próximo ano.

Alô Canindé!

A liderança política de Machadinho Barbosa, prefeito de Canindé de São Francisco, alcançou um marco impressionante e que surpreende até os mais otimistas. De acordo com o mais recente Relatório de Pesquisa de Opinião Pública, elaborado pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR), a atual gestão municipal atinge quase 90% de aceitação popular, consolidando Machadinho como um dos gestores mais bem avaliados de Sergipe.

Sobre a pesquisa

A pesquisa, de caráter descritivo e não analítico, foi realizada entre os dias 22 e 29 de julho de 2025, através de 1.081 entrevistas presenciais, pessoais e individuais com moradores do município. A margem de erro é de 3%, conferindo credibilidade e precisão aos dados apresentados. O levantamento foi executado pelo INOR, registrado no CONRE 5ª Região nº 8693 e inscrito sob o CNPJ 47.525.411/0001-64. O relatório contempla temas políticos, administrativos e de avaliação de gestão, com dados apresentados em frequências de resultados e representações gráficas.

Ampla aprovação

Os números revelam um cenário de ampla aprovação da gestão de Machadinho, resultado direto das ações que vêm sendo realizadas em áreas fundamentais como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e apoio à zona rural. A repercussão dos dados reforça o fortalecimento da base política do prefeito e demonstra que a população reconhece os avanços conquistados nos últimos meses, após um longo período de estagnação no município. Com quase 90% de aprovação, Machadinho Barbosa se consolida como símbolo de confiança, trabalho e esperança para o povo de Canindé de São Francisco.

Laércio Oliveira I

O Senador Laércio Oliveira foi recebido pelo prefeito Marcos Sander, de Amparo do São Francisco, além de vereadores e a população local em um momento marcado por anúncios importantes de investimentos federais na área da saúde e infraestrutura de eventos. A visita reafirmou o compromisso do parlamentar com municípios de pequeno porte e com forte demanda por políticas públicas eficientes.

Laércio Oliveira II

Durante o encontro, o prefeito agradeceu o apoio de Laércio e ressaltou que acolheu os pleitos do município, destinando R$ 400 mil para a saúde local. Os recursos, que já começaram a ser utilizados, vão possibilitar a contratação de uma nova médica que permanecerá de forma definitiva na equipe, ampliando o atendimento à população.

Laércio Oliveira III

Além disso, o município está realizando o levantamento de demandas reprimidas de exames para, com esse mesmo recurso, promover mutirões nas áreas de ginecologia, oftalmologia e urologia. Está em estudo também a criação de um programa para doação de óculos para pessoas de baixa renda que, mesmo diagnosticadas com necessidade, não têm condições financeiras de adquirir as lentes. O prefeito enfatizou que: “Embora o valor possa parecer modesto em grandes centros, para uma cidade com cerca de 2.300 habitantes, o impacto é imenso! Garanto que cada centavo será bem aplicado, com foco total no atendimento à população”.

Estrutura para eventos

Outro anúncio importante diz respeito à destinação de mais R$ 400 mil para a construção de uma estrutura definitiva para eventos. Reconhecendo o perfil cultural do povo de Amparo, que valoriza suas festas e tradições, o prefeito afirmou que essa nova estrutura oferecerá condições adequadas para que o município possa sediar comemorações populares com segurança e dignidade.

AjuPrev

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) informa que está aberto o período para a realização da Prova de Vida referente ao mês de agosto. A comprovação é obrigatória para aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência do município e deve ser realizada até o último dia útil do mês. A ação tem como objetivo garantir a manutenção regular do pagamento dos benefícios, bem como atualizar os dados cadastrais dos segurados, evitando bloqueios indevidos.

Prova de Vida

A Prova de Vida pode ser feita de duas formas: presencialmente, na sede do AjuPrev, localizada na Avenida Desembargador Maynard, nº 1145, bairro Pereira Lobo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para isso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. Ou digitalmente, por meio do aplicativo Meu RPPS, disponível para download gratuito nas lojas Google Play (Android) e App Store (iOS). Através do app, o(a) segurado(a) pode realizar a comprovação de forma prática e segura, sem sair de casa.

Marcelo Souza

O diretor de Relacionamento do AjuPrev, Marcelo Souza, reforça a importância da participação de todos os beneficiários: “Manter a Prova de Vida em dia é essencial para assegurar o recebimento do benefício e evitar transtornos. Contamos com a colaboração de todos os aposentados e pensionistas para que realizem o procedimento dentro do prazo, seja presencialmente ou pelo aplicativo.”

Olha o Setransp!

Foi iniciado o processo de cadastramento e recadastramento do Mais Aracaju Escolar, que garante o benefício da meia passagem a cerca de 25,9 mil alunos que utilizam diariamente o transporte público na Grande Aracaju. Os estudantes que não realizarem o procedimento ao longo do mês terão o cartão escolar de transporte bloqueado para a compra de novos créditos.

Mais Aracaju Escolar

Semestralmente, o recadastramento é realizado com o objetivo de manter a transparência nas gratuidades, considerando que muitos alunos podem concluir sua jornada de aprendizado em um dos semestres do ano. O benefício é intransferível e destinado exclusivamente aos passageiros que estejam na condição de estudantes.

Tudo online

Desde 2019, esse procedimento acontece de maneira 100% online, por meio do site do Mais Aracaju, no Portal do Usuário. O aluno deve preencher as solicitações, enviando os dados cadastrais e anexando os documentos solicitados: RG, CPF e comprovante de residência.

Atenção alunos!

Em um segundo momento, o beneficiário vai precisar solicitar a confirmação na escola em que estuda, exceto os universitários, e acompanhar o resultado da análise da documentação pelo próprio site do Mais Aracaju, no Portal do Usuário. Para o recadastramento dos universitários, além do comprovante de residência e RG e CPF, é necessário informar a grade de horários do aluno.

Cadastramento

As datas para os alunos que ainda não possuem o cartão e querem solicitar o passe eletrônico são as mesmas, tendo como diferença a necessidade do cadastro fotográfico para a confecção do Mais Aracaju Escolar. Posteriormente a solicitação aprovada, o aluno agenda o registro fotográfico no Ceac através do site agendafacil.se.gov.br ou pelos telefones: (79) 99191-2024 / (79) 99191-2031. A primeira via do cartão estará disponível para retirada em até dois dias úteis.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) anunciou, durante visita ao município de Nossa Senhora da Glória, a garantia de recursos para a construção da nova sede do Batalhão da Polícia de Caatinga (BPCaatinga). A nova estrutura será instalada em terreno doado pela empresa Natville e funcionará como um complexo moderno e equipado, com foco no fortalecimento da segurança pública em toda a região do sertão sergipano.

Alessandro Vieira II

A iniciativa representa um avanço importante para o policiamento nas áreas de difícil acesso e de maior vulnerabilidade, onde o Batalhão da Caatinga atua de forma especializada. A nova sede permitirá melhores condições de trabalho para os policiais e maior eficiência nas operações. O prédio contará com espaços administrativos, salas de comando, alojamentos masculino e feminino, estacionamento, copa, área de convivência, videomonitoramento, quadra e demais estruturas essenciais ao funcionamento da unidade.

Alessandro Vieira III

“O novo Batalhão da Caatinga vai sair do papel. Com a doação do terreno pela empresa Natville, vamos garantir os recursos para construir um batalhão moderno, eficiente e pronto para fortalecer ainda mais a segurança da região”, afirmou Alessandro Vieira. Ele destacou ainda que a união entre o setor privado e o poder público foi decisiva para viabilizar a obra. A empresária Janea, da Natville, foi a responsável pela doação do terreno, cuja documentação está em tramitação junto ao Estado.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

