Uma “mulher” poderá fazer a diferença no cenário político de Sergipe em 26

A vitória expressiva da prefeita Emília Corrêa (PL), em Aracaju, abriu um forte precedente para fortalecer a presença feminina na cena política, assumindo cada vez mais seu protagonismo. Olhando o cenário que vem sendo construído para as eleições estaduais do próximo ano, há quem enxergue um “caminho tranquilo” para o atual governador, que só pensa em conquistar a reeleição sem maiores esforços, como se fosse um “WO” no futebol.

A impressão que fica para a opinião pública é como se Fábio Mitidieri (PSD) não tivesse adversário competitivo no próximo pleito. Há um “silêncio ensurdecedor” em setores que deveriam ter um posicionamento mais crítico em relação a seu governo. Setores da imprensa, por exemplo, que deveriam representar os anseios da população, parecem omissos, como se todos nós estivéssemos vivendo num verdadeiro “País das Maravilhas”.

Como já fora dito aqui, o senador Rogério Carvalho (PT) recuou nos ataques que vinham sendo proferidos contra o governo do Estado, fortalecendo a teoria de que teremos uma candidatura petista compondo a vaga de Senado, garantindo um palanque para a reeleição de Lula (PT) no próximo ano ao lado de Mitidieri. Além de Rogério, o Ministro Márcio Macedo (PT) e o já deputado federal João Daniel também querem uma cadeira no Congresso Nacional.

Além de trazer o PT para o governo, Mitidieri parece ter compromisso com a candidatura à reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB), deixando transparecer que não tem tanto interesse em ter o ex-deputado André Moura (UNIÃO) em seu palanque como pré-candidato ao Senado. Quem está de fora chega a perceber um suposto “isolamento” que algumas lideranças governistas parecem dispensar para André e só querem dele o seu apoio político, ou seja, não votariam nele para senador.

Outro que está na oposição e tem sido vítima de um processo de “fritura” junto a alguns setores da imprensa é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Parece que toda fala dele tem uma polêmica ou um tipo de interpretação. O “pato” precisa aprender que, quem o deixou inelegível em 2022 e em 2024 quer tudo, menos ele “de bico calado”! Um gesto diplomático e institucional com o governador, pode ser positivo do ponto de vista administrativo, mas politicamente foi uma “tragédia”!

É nítido o movimento governista de tentar se reeleger sem um adversário fortalecido. É um reflexo de uma gestão impopular e com pouca aprovação das ruas. A “esperança” da oposição é que a prefeita Emília Corrêa consiga colocar em prática seus projetos e suas promessas de campanha. Mesmo sem qualquer sinalização em disputar a eleição estadual, ela é sim vista como uma “ameaça” aos projetos de quem quer continuar governando Sergipe por mais quatro anos.

Para este colunista, aí considerando o momento político, e algumas estratégias de marketing, talvez o melhor nome da oposição não tenha surgido ainda, mas é capaz de apostar que outra “mulher” poderá fazer a diferença no cenário sergipano em 2026. Talvez este nome já tenha mandato, já tenha sido gestora ou talvez ainda nem tenha surgido como alternativa. Se uma mulher conseguir ser efetiva em Aracaju até o próximo ano, outra poderá despontar para o governo. Façam suas apostas…

Veja essa!

Setores da imprensa “criaram uma situação” envolvendo cerca de 1,3 mil trabalhadores da empresa TORRE, tentando passar a impressão para a sociedade aracajuana que o risco de todos eles assinarem o aviso prévio ainda esta semana e ficarem desempregados antes do fim de fevereiro seria de responsabilidade da prefeita Emília Corrêa.

E essa!

Este colunista não é advogado e nem assessor da gestora de Aracaju, mas esclarece: o atual contrato em vigor entre a PMA e a TORRE expira em 19 de fevereiro próximo, ou seja, como não foi preparado um processo licitatório pela gestão anterior, teremos um contrato emergencial por um período de vigência até que uma nova concorrência aconteça, possivelmente ainda este ano.

É fake!

Existem tratativas em andamento entre a direção da Emsurb e a empresa TORRE, que já recebeu R$ 10 milhões em 20 dias da gestão de Emília Corrêa, referentes aos débitos deixados pelo ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Há um entendimento para que outros pagamentos sejam realizados e já se tem a garantia que os serviços de coleta de lixo e limpeza pública não serão paralisados, como alguns setores especularam.

Contrato emergencial

Muito em breve este colunista e toda a sociedade aracajuana tomarão conhecimento de quem ficará responsável pela prestação desses serviços em caráter emergencial. A própria Emília Corrêa já havia esclarecido isso em entrevistas concedidas logo depois que assumiu a PMA. Não é obrigatório, mas também nada impedirá que essa nova empresa possa contratar o maior número de trabalhadores da TORRE possível. O governo é impessoal e a cidade não pode parar…

Miltinho e as cestas

O vereador Miltinho Dantas esteve presente no ato de protesto dos trabalhadores da empresa TORRE que temem por demissões e defendeu que, independente dos débitos deixados pela gestão anterior da PMA com a prestadora dos serviços, a TORRE tem que honrar suas obrigações trabalhistas com a categoria. Miltinho chegou a propor uma campanha para que cada um dos 26 novos vereadores possam adquirir 50 cestas básicas e compartilhá-las com os funcionários da empresa.

Exclusiva!

A prefeita Emília Corrêa deverá encaminhar para a CMA uma proposta de Reforma Administrativa cumprindo mais duas promessas de campanha: a criação da Secretaria da Mulher e a Secretaria voltada para as pessoas com deficiência. Outra novidade é assegurar à Funcaju o status de Secretaria de Cultura. E assim os compromissos vão saindo do papel…

Bomba!

Com a clara intenção de prejudicar a saúde da população de Aracaju, a gestão anterior cancelou 26 empenhos relativos à compra de medicamentos e de outros produtos essenciais. Todos os cancelamentos foram realizados no dia 30 de dezembro de 2024, final do governo Edvaldo Nogueira, e já comprometem o abastecimento das 45 Unidades de Saúde da Família.

Nível crítico

Relatório do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde revela que os estoques de vários produtos, como fraldas e remédios de uso controlado, já estão em nível crítico ou zerados. Itens como Ibuprofeno 600 mg, Fluconazol 150 mg, Azitromicina suspensão oral, Omeprazol 20 mg cápsula, lamentavelmente foram cancelados os empenhos para a compra. A SMS já adotou todas as medidas necessárias para viabilizar o processo de aquisição desses produtos, A gestão ressalta que pode ocorrer, temporariamente, a indisponibilidade de alguns itens.

