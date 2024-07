União de Valadares e Edvaldo consolida 2º turno entre Emília e Yandra Moura 

A política é realmente surpreendente! Agora é oficial a aliança política entre o ex-senador Valadares e o ex-deputado Valadares Filho (ambos Solidariedade) que, após muitos anos fazendo oposição dura às gestões do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), agora se une ao pedetista e declaram apoio político ao pré-candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Como se não bastasse o polêmico anúncio, quem também prestigiou e aprovou o ato foi o ex-governador Jackson Barreto, que atacou e foi muito criticado pelos Valadares nos últimos anos.

Neste segmento ninguém é obrigado a apoiar ou fazer aliança com quem não deseja, mas este colunista faz sempre uma alusão ao futebol, lembrando a expressão bem conhecida entre os boleiros de que “a bola pune”, quando comenta posturas contraditórias da classe política. Em casos como este tipo de aliança, onde boa parte do eleitorado aracajuano está questionando, estranhando e, inclusive, repudiando, que ninguém se surpreenda com a expressão “a urna (eletrônica) também pune”! Não custa lembrar que as eleições municipais estão se aproximando…

Bastou o anúncio oficial da reaproximação política dos Valadares com Edvaldo Nogueira, Luiz Roberto e Jackson Barreto para que o assunto passasse a um dos mais comentados (e criticados) nas redes sociais, fortalecendo a teoria de que este “acordão” não passou de um “tiro no pé” de alguns aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD). Ataques e contra-ataques dos Valadares contra Edvaldo Nogueira e vice-versa, como também contra Jackson Barreto foram explorados em demasia, o que só aumentou a insatisfação do eleitorado que “incorporou” as divergências até então.

Chama ainda mais atenção porque os ataques entre os dois grupos iniciaram nas eleições de 2016, se propagaram em 2018 e, em 2020, Valadares Filho foi candidato a vice-prefeito de Aracaju fazendo oposição dura ao lado de Danielle Garcia (MDB) contra o agrupamento composto por Edvaldo Nogueira e Jackson Barreto. Não custa lembrar que, em 2022, já ao lado do Partido dos Trabalhadores, os Valadares apoiaram Rogério Carvalho (PT) para governador, já ao lado de JB, mas contra Fábio Mitidieri e Edvaldo Nogueira.

O cenário político de Aracaju mostra uma liderança da vereadora e pré-candidata a prefeita Emília Corrêa (PL) com a deputada federal e também pré-candidata Yandra Moura (União) se encaminhando para disputarem um 2º turno este ano. Após a aliança entre os Valadares com Edvaldo, JB e Luiz Roberto, no entendimento deste colunista, cada vez mais este embate entre as duas mulheres se consolida. O eleitorado da capital costuma ser mais “exigente” e não avalia positivamente determinados “movimentos políticos”!

O que já era complicado para Luiz Roberto, com o discurso de continuidade de uma gestão pífia de Edvaldo Nogueira, com a prestação de serviços públicos bastante deficiente e promessas não cumpridas ou que sequer saíram do papel, parece ter ficado ainda pior diante de tanta contradição ao se aliar politicamente com os Valadares. Em tempos da “velocidade da informação”, onde tudo é bem acessível na palma das mãos das pessoas, não é exagero dizer que tem muito “amostradinho” na política de Aracaju e que o povo está pronto, preparado e querendo fazer algumas “passagens”…

Veja essa!

O anúncio de apoios dos Valadares para Luiz Roberto, ao lado de Edvaldo Nogueira e Jackson Barreto, joga pressão na pré-candidata a prefeita da capital, Danielle Garcia (MDB), que além de não conseguir o apoio do PSB e do Solidariedade, agora parece ter apenas o senador Alessandro Vieira defendendo seu projeto para a PMA.

E essa!

E quando este colunista fala em “aumentar a pressão” contra Danielle Garcia, aqui a intenção não é defender a retirada de sua pré-candidatura (leitura que ela tem feito do cenário), mas dificultando qualquer aproximação dela e do senador também do projeto Luiz Roberto, que tem Jackson Barreto como um dos “cabos eleitorais”…

Discursos vazios?

Agora, como os fatos comprovam que tudo é possível na política de Sergipe, fica a dúvida se, em caso de desistência, Danielle e Alessandro Vieira estarão no mesmo palanque de Edvaldo Nogueira, Luiz Roberto e Jackson Barreto. Aí muita gente vai perceber que algumas “teorias do passado” eram apenas “discursos vazios”…

Com Emília?

Isolado, politicamente falando, Alessandro Vieira já atacou André Moura e não tem discurso para subir no palanque de Luiz Roberto ao lado de Jackson Barreto. Defende com “unhas e dentes” a proposta de Danielle Garcia, caso contrário, não terá outra opção e deixará o agrupamento liderado por Mitidieri para apoiar Emília Corrêa para a PMA. Será?

Bomba!

No “palanque da contradição” outra “pérola”: crítico da posição política do senador bolsonarista Laércio Oliveira (PP), o ex-governador lulista Jackson Barreto, que já apoia Luiz Roberto para a PMA, talvez tenha que apoiar o vereador Fabiano Oliveira (PP) como pré-candidato a vice-prefeito, indicado pelos Progressistas. É mole?

Exclusiva!

Há quem diga que bem articulado é o governador Fábio Mitidieri: “arrastou” Jorginho Araújo para São Paulo (SP), onde inaugurou um escritório moderno do governo de Sergipe na capital paulista, com o objetivo de atrair grandes negócios e “escapou” do “palanque da contradição” de Luiz Roberto e Edvaldo Nogueira. O governador tem compromisso com o pedetista, mas não deixou de fazer um gesto com as duas pré-candidatas do seu agrupamento político.

Escritório Desenvolve-SE

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, deu mais um passo no caminho do desenvolvimento sergipano, inaugurando o Escritório da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), em São Paulo, centro financeiro do país. A iniciativa promete atrair investimentos para Sergipe, com foco na geração de emprego e renda.

Bons negócios

Localizado no Edifício The Flag, na rua Bandeira Paulista, 726, no bairro Itaim Bibi, o escritório da agência que atua na criação de ambientes favoráveis de negócios para o Estado atuará em um dos centros econômicos mais importantes do mundo para mostrar as potencialidades de Sergipe em diversos setores como turismo, logística, energia renovável, inovação, dentre outros, para investidores nacionais e internacionais, a fim de contribuir para o avanço da competitividade dos setores econômicos com equidade, inovação e sustentabilidade.

Agenda

Além da inauguração do Escritório, o governador Fábio Mitidieri seguiu com uma agenda interestadual intensa para atrair mais negócios para Sergipe. Uma das principais atividades previstas é a reunião com a presidente da Petrobras, Magna Chambriard, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (18), onde discutirão o Projeto Águas Profundas (SAP) entre outros. A expectativa é que essas ações contribuam significativamente para o crescimento econômico e a geração de empregos no estado.

Katarina representou

Por sua vez, quem estava presente e possivelmente representando o PSD do governador foi a deputada federal Katarina Feitoza, que possivelmente aposta todas as fichas em Luiz Roberto e Edvaldo Nogueira para apoiar sua reeleição em 2026. Antes de ser eleita em 2022, Katarina foi vice-prefeita de Aracaju, mas não teve o apoio de Edvaldo para chegar à Cãmara Federal, que optou por Luiz Roberto.

Laércio Oliveira I

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o PL 2.518/2021 que regulamenta a profissão de oleiro ou ceramista. De acordo com o senador Laércio Oliveira (PP), o objetivo é possibilitar a organização da categoria, bem como o acesso a direitos previdenciários e à seguridade social. “Essa é uma boa notícia para muitos artistas sergipanos que trabalham com cerâmica, concentrados especialmente em Santana do São Francisco”, afirma o senador.

Laércio Oliveira II

A Associação de Artesãos de Santana do São Francisco estima que 70% dos santanenses trabalham na cadeia produtiva do artesanato, desde a retirada do barro, do transporte, da manipulação, da queima, da pintura e da comercialização. São cerca de sete grandes ateliês e fabriquetas de artigos de barro, que fazem a economia e o turismo girar no pequeno município sergipano de pouco mais de 7 mil habitantes (IBGE 2020). Santana do São Francisco, a 120 km de Aracaju, era chamada de Carrapicho.

Laércio Oliveira III

De acordo com o projeto, podem exercer a profissão os portadores de diploma de curso profissionalizante de oleiro ou ceramista, expedidos por instituição nacional ou estrangeira. A atividade também é assegurada àqueles que não têm diploma, mas exercem a atividade de forma regular.

Laércio Oliveira IV

A proposição define as atividades que podem ser desenvolvidas pelo oleiro ou ceramista. Entre elas, estão: preparar, moldar, secar, queimar, pintar, esmaltar e dar acabamento à massa cerâmica e aos objetos com ela elaborados; desenhar, elaborar e desenvolver objetos e produtos cerâmicos; efetuar o controle de qualidade da massa; e ensinar essas atividades, de acordo com o nível de capacitação. Laércio Oliveira explica que foram retiradas as disposições que poderiam conduzir a uma possível reserva de mercado, deixando amplo, como agora é, o acesso dos interessados a essa profissão. O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Eduardo Lima I

Durante as Sessões Extraordinárias, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que votaram as contas do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), nos anos de 2009, 2010 e 2011, o vereador Eduardo Lima (Republicanos) apontou que, à época, a atual gestão deixou de investir em educação e saúde para priorizar publicidade para festas e eventos. O vereador apresentou os dados do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), que aprovou as contas da gestão com ressalvas. As contas também foram aprovadas pela CMA, por meio de um entendimento entre os vereadores.

Eduardo Lima II

“Hoje, em Aracaju, temos mais de 2 mil crianças fora das creches por reflexos da falta de investimento na educação. A gente olha para trás e caminha para o presente, percebendo que o que foi feito lá atrás está refletindo no presente”, lamentou o vereador. E continuou: “Nós temos que falar sobre esses temas. Temos que fazer vista grossa neste Parlamento em relação a estas contas. Não se trata de ser base ou situação, mas sim de olhar para o povo que está nas ruas sofrendo, pois não há vagas nas creches”, disse Eduardo Lima.

Ensino Infantil

Segundo o vereador, que leu o parecer do TCE-SE, em 2009, a Prefeitura de Aracaju reduziu em 70% o Programa de Ensino Infantil que estava previsto no Plano Plurianual (PPA). Já para publicidade de festa e eventos, houve um aumento de quase 100% do valor previsto naquele ano, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Divulgou festas

Em 2010, houve uma aplicação de 153,23% da previsão do orçamento e 152,12% previstos da PPA a mais para divulgação de eventos festivos e divulgações artísticas e culturais. Enquanto na construção, reforma e aquisição de equipamentos nas unidades básicas de saúde houve uma redução de 14,29%. Na educação infantil, a redução foi 84,38%, no investimento em creches houve uma drástica redução de 86,87%. Em 2011, ações de políticas públicas para direitos humanos e igualdade racial deixaram de ser executadas. E foi reduzido o orçamento em programas de educação, como merenda escolar, sendo que não foi construída nenhuma unidade de ensino.

Convenção do União

O União Brasil, junto com o Podemos, PRD, Mobiliza, DC e Avante, seguindo com o compromisso de fazer Aracaju avançar cada vez mais, convidam a Convenção Partidária municipal que homologará a candidata à prefeita de Aracaju, vice-prefeito e aos cargos de vereador para as eleições de 2024, no próximo dia 26, a partir das 18 horas, no Centro Cultural Gonzagão, no Conjunto Augusto Franco. “Na ocasião, os partidos oficializarão o anseio das ruas que, dos quatro cantos da capital, desejam uma jovem com coragem, competência e compromisso de transformar a realidade das aracajuanas e aracajuanos, o Caminho Certo para fazer Aracaju Avançar”, diz a nota do partido.

André Moura

O presidente estadual do União Brasil, André Moura, esteve no município de Malhador para prestigiar a Casamento Caipira, a convite do prefeito e pré-candidato à reeleição Assisinho. Durante o evento, em que André foi bastante cumprimentado pelos malhadorenses, Assisinho informou que a junção de forças está trazendo bons frutos e que, por decisão de seu grupo, a escolha de seu futuro vice sairá do União Brasil Sergipe.

Alô Malhador!

André, que estava ao lado do deputado estadual do União Brasil, Luizão Donald Trump, agradeceu e disse que este grupo surge graças à gestão de um dos melhores prefeitos que Sergipe tem, pelos excelentes índices de aprovação. Luizão comentou que esta união “topada” só fará Malhador crescer. Assisinho ratificou o compromisso com André e o União Brasil Sergipe.

Alô Cedro!

A Secretaria Municipal de Saúde de Cedro de São João está promovendo uma importante campanha educativa para conscientizar a população sobre as hepatites virais. A ação abrange uma série de atividades que incluem rodas de conversa, dinâmicas interativas como o jogo de verdadeiro ou falso, além da realização de testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C.

Prevenção de hepatites

A iniciativa visa não apenas informar a comunidade sobre os riscos e formas de prevenção das hepatites, mas também reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Com a mudança de clima e a chegada do período mais frio do ano, a campanha ganha ainda mais relevância, já que as alterações climáticas podem influenciar na saúde imunológica da população, aumentando a vulnerabilidade a diversas doenças, incluindo as hepatites virais.

Aprendizado

Durante as rodas de conversa, profissionais da saúde esclarecem dúvidas e desmistificam informações errôneas sobre as hepatites, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências. A dinâmica de verdadeiro e falso é uma maneira lúdica de engajar os participantes, tornando o processo educativo mais leve e interativo. Além disso, a realização dos testes rápidos possibilita que os moradores de Cedro de São João tenham acesso imediato ao diagnóstico, permitindo que aqueles que testarem positivo possam iniciar o tratamento o quanto antes.

Detecção precoce

A detecção precoce das hepatites é crucial para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A secretária municipal de Saúde, Marina Luiza destacou a importância da campanha: “Nosso objetivo é alertar a população sobre a seriedade das hepatites virais e promover ações que possam prevenir o aumento dos casos. A conscientização e o conhecimento são as melhores ferramentas que temos para combater essas doenças”.

Convenção do PRD

O Partido da Renovação Democrática (PRD) em Aracaju, fará sua convenção partidária no dia 25 de julho, às 14h, no Del Mar Hotel, no bairro Coroa do Meio. Entre os filiados da sigla que estão como pré-candidatos, estão Alex Melo, Bareta Filho, Jeferson Souza, Layze Santiago e o Coronel Maurício Iunes.

Yandra Moura I

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), participou, ao lado do pré-candidato a vereador Júnior Bijota, de um almoço especial na casa da família Nunes, no bairro Santos Dumont, e apresentou os projetos que irão fazer o município avançar. A família tradicionalmente se reúne todos os domingos e convidou Yandra para participar e confraternizar.

Yandra Moura II

A família Nunes é vasta de trabalhadores, que desejam ver a capital sergipana avançando cada vez mais. Eles possuem um vínculo antigo com a família da deputada, era na casa dessa família que o avô dela, Reinaldo Moura, buscava semanalmente o camarão de água doce, uma memória que os donos da residência guardam no coração. Yandra almoçou com os Nunes e falou sobre alguns programas que fazem parte do seu plano de governo moderno e eficiente.

Yandra Moura III

Ela explicou os programas que envolvem entregar o título de posse, reforma estrutural e construção de casas. “É um programa nosso entregar a escritura para que a pessoa possa ter dignidade e segurança jurídica, garantindo a moradia de uma família grandiosa como essa, e fazer também, através da prefeitura, uma reforma. Fizemos os estudos e já sabemos o quanto será o investimento, de onde vai sair o recurso, como vamos fazer, porque aqui é transparência, aqui é trabalho”, falou a pré-candidata Yandra Moura.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

